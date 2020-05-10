Как собака спасла от смертельной болезни целый город

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В 1925 году в крохотном городке Ном на краю Аляски разгорелась эпидемия дифтерии. Чтобы доставить жителям спасительную сыворотку, 20 командам ездовых собак пришлось преодолеть более 1000 километров по снегу и льду.

Говорят, собака - наш лучший друг. Но иногда она - и наш спаситель.

Из всех собак, принявших участие в эстафете по доставке сыворотки жителям Нома, особо отличились две - сибирские хаски по имени Балто и Того.

Сегодня собаки этой породы соревнуются в увлекательных гонках на санях, превосходя в физической выносливости многих выдающихся атлетов-людей.

Как им это удается?

Хаски привез из Сибири торговец мехом Уильям Гусак в начале XX века, когда на северо-западе Канады в Юконе бушевала "золотая лихорадка". Гусака поразила порода этих ездовых собак, которыми пользовались чукчи.

Копірайт зображення Alamy Stock Photo Image caption Чукчи - немногочисленная коренная народность Крайнего Севера

В течение тысяч лет чукчи преодолевали на собачьих упряжках сотни километров арктической тундры. Селекционный отбор создал идеальную породу ездовой собаки, способную выдержать стужу и годы тяжелого труда.

В 1909 году Гусак со своими собаками принял участие в знаменитых гонках на собачьих упряжках между городами Ном и Кендл на Аляске. Расстояние между ними составляло 1085 км. В соревнованиях много лет господствовала порода Аляскинский маламут.

"Сибирские крысы" Гусака были вдвое меньше маламутов, но они оставили позади многие местные команды, получив почетное третье место. Маламуты, выведенные для перевозки грузов, были выносливее, но хаски быстрее тянули сани.

Сибирские хаски Гусака оказались золотым стандартом ездовых собак - их размер, правильный угол таза, длина спины и ширина плеч позволяют делать более широкий шаг.

Несмотря на то, что гончие способны бежать быстрее, чем хаски, во время бега они делают большие прыжки в воздухе. Эта техника отлично подходит для спринта, но губительна для упряжки, ведь сани каждый раз оттягивают их назад.

Копірайт зображення Alamy Stock Photo Image caption "Родители, это ваш выбор" - реклама прививки от дифтерии

Уже в следующем 1910 году в гонках на Аляске первыми пришли именно сибирские хаски. Руководил упряжкой погонщик из Нома, норвежец по имени Леонард Сеппала.

Его победу вспомнят через 15 лет, в январе 1925, когда департамент здравоохранения Нома столкнется с кризисом - эпидемией дифтерии.

Дифтерия - это бактериальная инфекция, которая поражает нос и горло. Если ее не лечить, она может быть смертельной. Сегодня летальные случаи встречаются редко, потому что большинство людей вакцинированы, но в 1925 году все обстояло совсем иначе.

Вспышка болезни произошла в худшее для Нома время. Город был отрезан от остальной части Аляски самой холодной за последние 20 лет зимой, а местные запасы дифтерийного антитоксина закончились.

Без него городские врачи прогнозировали уровень смертности до 100%. Ближайшая сыворотка, которую можно было доставить по железной дороге, была в Ненане на расстоянии 1085 км.

Было принято решение доставить сыворотку в Ном на собаках. Так началась Великая гонка милосердия.

Был разработан маршрут, эстафета для 20 погонщиков и 150 собак. Упряжка Леонарда Сеппала должна была пройти предпоследний участок пути.

Копірайт зображення Design Pics Inc / Alamy Stock Photo Image caption Леонард Сеппала со своими собаками

Собаки, которые в то время также доставляли почту, обычно преодолевали это расстояние за 25 дней. Но в этот раз об этом не могло быть и речи. В жестких погодных условиях сыворотка могла выдержать только шесть дней. Собаки должны были пробежать дистанцию менее чем за четверть обычного времени.

Первая задача была простой - не замерзнуть до смерти.

Сибирский хаски является обладателем двойной шерсти: мягкий подшёрсток защищён жёстким покровным волосом, что позволяет сохранять тепло у кожи, как легкий пуховик, объясняет ветеринар Келли Кредил.

Когда собаки спят ночью, они сворачиваются в клубок, прикрывая нос своим пушистым хвостом. Он согревает воздух, которым они дышат.

Кроме того, в отличие от других пород, шерсть хаски зимой практически не растет и не линяет. Это позволяет организму животного сохранить ценные протеины и жиры, необходимые для формирования волос.

Многие каюры (погонщики), принимавшие участие в Гонке милосердия, обморозили руки и лицо. Чтобы защитить жизненно важные органы, организм человека направляет кровь к ним, оставляя конечности уязвимыми.

Копірайт зображення Paul Andrew Lawrence / Alamy Stock Photo Image caption Ном - маленький городок на Аляска, где в январе 1925 года разгорелась дифтерия

В отличие от людей, лапы собак не теряют тепло. Единственный участок на теле ездовых собак, который они могут обморозить, это соски.

Все эти свойства помогли сибирским хаски Леонарда Сеппала выжить во время гонки. Они должны были пробежать 170 км от Нома навстречу последнему участнику эстафеты.

Срок действия сыворотки истекал, и около залива Нортона Сеппала решил срезать путь, направившись прямиком через залив. Это было рискованное решение, потому что лёд был неспокоен.

К тому же разыгралась снежная буря - Сеппала ничего не видел вокруг.

Чтобы обойти смертельно опасные участки, погонщик полностью доверил управление вожаку своей упряжки, псу Того.

Того справился с задания на отлично. Усы собаки, или вибриссы, чувствуют изменения в потоке воздуха. Ключевую роль в этом играют специальные датчики, расположенные у основания вибрисс - тилотрические подушечки. У хаски таких подушечек больше, чем у любой другой породы.

Хаски - очень умная порода. Чукчам требовались собаки, которые могли отлично ориентироваться в снегу и на льду.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бег в упряжке - это прежде всего игра, ведь собака не получает немедленного вознаграждения

Еще одна черта, которая была чрезвычайно важна для ездовых собак, и на которую надеялся Сеппала, как и другие погонщики, - это способность хаски к командной работе.

Чтобы воспитать хороших ездовых собак, нужна была игривая порода.

"Тянуть сане - это, по сути, игра, потому что собака не получает немедленного вознаграждения", - объясняет исследователь собак Рэймонд Коппингер.

"Игривость также является важной социальной чертой, которая способствует командной работе, укрепляет связь между человеком и собакой и уменьшает агрессию среди животных", - добавляет ученый.

Чтобы вывести такую породу, чукчи систематически отбирали самых умных и игривых собак. Селекция сделала свое дело - помогла существенно снизить агрессию у сибирских хаски.

В едином порыве собаки Сеппала прошли 418 километров - самый сложный участок пути.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игривость, близкий контакт с человеком и отсутствие агрессии - черты, приобретенные хаски в результате вековой селекции

Последний этап эстафеты достался каюру Гуннару Каасену, его упряжку возглавлял сибирский хаски по имени Балто. Они доставили сыворотку в Ном за полдня до завершения ее срока годности и спасли жизни 10 000 человек.

Гонки милосердия принесли сибирским хаски всемирную славу. Балто увековечили в бронзе в Центральном парке Нью-Йорка, что, однако, не очень справедливо, ведь он был лишь одним из многих собак, которые справились с этой трудной задачей.

В 1930 году Американский клуб кинологов признал породу сибирских хаски, определив для нее очень специфические критерии.

"Каждая порода начинается обычно с очень малой популяции", - объясняет Коппингер.

"Все сибирские хаски - потомки нескольких особей из питомников в Нью-Хемпшире и Квебеке. Это были собаки, которых Сеппала называл "сибиряками".

Переход на племенную систему разведения означал, что сибирские хаски больше не будут чемпионами в беге в упряжке.

Копірайт зображення dpa picture alliance / Alamy Stock Photo Image caption В Центральном парке Нью-Йорка стоит памятник Балто

"Собаки, которые выигрывают соревнования сегодня, - не чистокровные хаски, а помесь сибирских и аляскинских хаски, которые в свою очередь являются продуктом скрещивания лучших сибиряков, гончих, маламутов, колли и других пород", - объясняет генетик Хизер Хусон из Корнелльского университета.

Сегодняшняя порода сибирских хаски отличается от их предков, но это касается любой породы собак. Тело таксы - длиннее, чем 200 лет назад, а носы мопсов - более приплюснуты.

Новые породы вытесняют старые на соревнованиях, как это произошло, например, с аляскинскими хаски.

Теперь эти собаки соревнуются только ради развлечения, однако почти сто лет назад их предки спасли город от смерти.

История Великой гонки милосердия легла в основу фильма "Того", снятого компанией Walt Disney Pictures в 2019 году.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.

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