Як вберегтися від кишкових інфекцій у подорожі

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Розлади травлення - часта хвороба мандрівників. Як запобігти кишковим інфекціям і не зіпсувати собі відпустку, розповідає оглядачка BBC Future.

Коли ви приймаєте душ у Непалі, тримайте рот щільно стуленим. Ви можете зупинитись у найрозкішнішому готелі Катманду, але якщо вода торкнеться ваших губ, будьте готові відкласти похід у Гімалаї і провалятися весь день на підлозі ванної кімнати, обіймаючи унітаз.

Про це попереджають практично всі путівники, оскільки вода в Непалі заражена крихітними паразитами - кишковими лямбліями. Потрапивши всередину організму, вони викликають пронос, блювоту, спазми і здуття живота, а також підвищення температури.

"Діарея мандрівника - одна з найпоширеніших хвороб, що трапляється під час подорожі", - зазначає Ієн Бренем з Центру контролю і профілактики захворювань, провідного національного інституту в галузі охорони здоров'я в США.

Щороку, від трьох до семи мандрівників із десяти, в залежності від напрямку і сезону подорожі, заражаються кишковими інфекціями. А за даними лондонської Клініки на Фліт-стріт, понад 50 мільйонів туристів з Європи та США потерпають від цієї хвороби. Причому майже 40% з них потребують професійної медичної допомоги.

Копирайт изображения iStock Image caption Навіть у найдорожчому готелі Катманду вода може бути неякісною

Як саме ви подорожуєте, насправді не має значення, каже Річард Давуд із Клініки на Фліт-стріт, який спеціалізується на лікуванні хвороб мандрівників.

"Але якщо після користування громадським транспортом людина, не помивши руки, візьметься за їжу, ризик заразитися - дуже високий", - попереджає він.

Найбільший ризик - це місцеві ресторани, в яких не дотримуються правил гігієни

Найбільший ризик становлять місцеві ресторани, в яких не дотримуються правил гігієни, зазначає Ієн Бренем. Хвороба мандрівника частіше вражає молодих людей, вочевидь, тому, що вони просто менш обережні і схильні до ризику.

Дуже прикро, коли людина занедужує на початку своєї двотижневої відпустки, а місцеві, які харчуються в тих самих ресторанах, почуваються чудово. Це пояснюється тим, що ваш організм стикається з невідомими йому кишковими патогенами, до яких він ще не виробив імунітет, каже Курт Ганевік, лікар-практик з Університету Бергена в Норвегії.

Інша причина - в харчуванні "на бігу", додає Гленн Гібсон з Університету Рідінга, коли належному приготуванню і обробці їжі не приділяють уваги.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Лямбліями можна заразитися через забруднену воду. Цей паразит викликає хронічну діарею

Важливо розрізняти діарею мандрівника і харчове отруєння. Останнє спричинюють токсини, які вже утворилися в їжі. Отруєння також супроводжується блювотою і розладом травлення, але зазвичай проходить упродовж 12 годин, пояснює лікар Бремен.

Отже, як уберегти себе під час подорожей у регіонах із високим ризиком інфекцій? Роберт Штеффен із Університету Цюріха радить дотримуватися однозначних правил: "Ніяких сашимі в Катманду, жодного морозива у вуличних або пляжних торговців на Гоа".

Треба не тільки уникати сирої або погано приготованої їжі, але й регулярно мити руки та обробляти їх дезінфікуючим розчином (що містить не менше 60% спирту).

Щеплення не допомагають від кишкових хвороб

Якщо пляшкова вода недоступна, у водопровідну воду, яка може буде зараженою лямбліями, треба додати краплю йоду. І у жодному разі не користуватися кубиками льоду, який пропонують у барах. Хоча повністю усунути ризик кишкових інфекцій неможливо, що б ви не робили, додає Штеффен.

Гленн Гібсон з Університету Рідінга радить у якості профілактики приймати пребіотики і пробіотики. Пробіотики, які називають "дружніми бактеріями", це живі мікроорганізми, які допомагають травленню і поліпшують захист від можливих інфекцій.

Натуральні пробіотики містяться у кисломолочних продуктах: біойогуртах і сирах, супі місо, хлібі, приготованому на заквасці, та квашеній капусті. Є також харчові добавки з пробіотиками, які випускають у капсулах або напоях.

А пребіотики - це харчові волокна, які не перетравлюються, але створюють сприятливе середовище для росту корисних бактерій. Пребіотики містяться у кукурудзяних пластівцях, крупах, ріпчастій цибулі, часнику, бананах, молочних продуктах, квасолі.

Копирайт изображения iStock Image caption Харчування місцевою їжею допоможе виробити імунітет, але спочатку неприємні наслідки - неминучі

Не всі фахівці погоджуються, що пробіотики і пребіотики однаково запобігають кишковим інфекціям.

Нещодавнє дослідження, під час якого учасники приймали в профілактичних дозах лактобактерії, не довело, що вони суттєво знижують ризик хвороби мандрівника.

А от прийом пребіотиків, які давали учасникам у вигляді розчинного порошку із сумішшю галактоолігосахаридів, знизив ризик кишкових розладів на 36%.

Окрім про- і пребіотиків, дехто також рекомендує приймати антибіотики в профілактичних дозах. Але небезпека полягає в тому, що вони не діють проти вірусної або паразитарної інфекції, зате можуть призвести до розвитку резистентності.

Щодо профілактичних щеплень проти кишкових інфекцій, довести їхню ефективність поки що не вдалося.

Зазвичай, коли ви захворіли, лікар попросить вас здати аналіз калу. Справа в тому, що паразити, віруси і бактерії можуть викликати схожі симптоми, але для успішного лікування потребують різних підходів.

Перед подорожжю варто дізнатися, наскільки високий ризик заразитися кишковою інфекцією в регіоні, який ви збираєтесь відвідати

Не варто відкладати лікування. Одне дослідження показало, що в пацієнтів, інфікованих лямбліями, які не звернулися до лікаря одразу, згодом розвивався синдром роздратованого кишечника та хронічна втома.

На жаль, аналізи часто дають хибні результати, очікування результату займає кілька днів, а лабораторії не завжди доступні мандрівникам. Усе це може призвести до небезпечної затримки в лікуванні.

В очікуванні результатів пацієнти повинні приймати регідратаційні напої, а також засоби проти діареї, наприклад, Імодіум.

Звичайні аналізи калу - малоефективні, тому що вони не здатні виявити найпоширеніших збудників інфекції, зазначає Роберт Штеффен.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Але це не привід відмовитися від приголомшливого походу в Гімалаї

Набагато ефективнішою є сучасна ПЛР-діагностика, за допомогою якої можна вияви найдрібніші сліди генетичного матеріалу вірусів, бактерій або паразитів, що викликають інфекцію.

Клієнти лондонської Клініки на Фліт-Стріт кладуть в свою аптечку мандрівника крихітний контейнер, у якому вони зможуть відправити до своєї лікарні аналіз калу, якщо раптом захворіють.

У лабораторії клініки виявляють 22 найпоширеніших патогенних мікроорганізми, зокрема норовірус і ротавірус, кишкову паличку, сальмонелу, лямблії або ентамебу.

Проте, якщо хвороба застане вас у поході в Гімалаях, відвідати лікаря або відправити аналізи до лікарні вам навряд чи вдасться. В такому разі доведеться покладатися на свою дорожню аптечку.

Перед подорожжю варто дізнатися, наскільки високий ризик заразитися кишковою інфекцією в регіоні, який ви збираєтесь відвідати.

Не ховайтеся від галасливих, барвистих вулиць Катманду та приголомшливих гімалайських краєвидів, просто дотримуйтесь правил гігієни і звичайно тримайте рот щільно закритим, коли купаєтеся в душі.

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