Вегетаріанство: за і проти

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Що станеться, якщо весь світ раптом відмовиться їсти м'ясо? Оглядачка BBC Future коротко підсумувала наслідки всесвітнього вегетаріанства для клімату, довкілля, нашого здоров'я, економіки та інших речей.

Якщо все населення Землі стане вегетаріанцями до 2050 року, щорічна кількість смертей на планеті знизиться на сім мільйонів. А а якщо люди оберуть веганство - на вісім мільйонів.

Шкідливі викиди в атмосферу від м'ясної індустрії зменшаться приблизно на 60%. Такі дані навів Марко Спрінгманн, співробітник програми "Майбутнє їжі" Оксфордської школи Мартіна. Такий ефект може мати відмова від червоного м'яса - тобто м'яса тварин, які продукують метан.

Однак загальне вегетаріанство серйозно ударить по фермерах у країнах, що розвиваються. У деяких посушливих місцях можна займатися тільки тваринництвом, а не рослинництвом, наприклад у африканському регіоні Сахель. У світі без м'яса кочові громади, які вирощують худобу, будуть змушені освісти і втратять свою культурну ідентичність.

З іншого боку, відродження природного середовища на колишніх пасовищах поверне втрачене природне розмаїття видів. На ці землі зможуть повернутися буйволи чи вовки, яких витіснили або знищили, щоб вирощувати худобу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що станеться, якщо все населення світу стане вегетаріанцями?

Працівникам тваринницької галузі доведеться перекваліфікуватися. Вони можуть шукати нову роботі в сільському господарстві, лісовідновленні чи виробництві біоенергії. Але якщо альтернатив не знайдеться - це може призвести до масового безробіття та соціальної напруженості. Особливо у традиційних сільських місцевостях.

Якщо на пасовищах взагалі не буде худоби, це може й негативно вплинути на біологічне різноманіття. Випас овець, приміром, століттями впливав на формування земель. Тож деяким фермерам, можливо, треба буде платити за утримання худоби з екологічних міркувань.

Різдвяної індички більше не буде. Відмова від м'яса означатиме також втрату традицій. У багатьох культурах люди дарують одне одному домашніх тварин на весілля чи інші свята. Бен Фалан з Кембриджського університету вважає, що саме через це спроби зменшити споживання м'яса часто зазнавали невдачі.

Вегетаріанська дієта знизить ризик ішемічної хвороби серця, діабету, інсульту та деяких видів раку. Це може призвести до економії 2-3% ВВП - через скорочення витрат на медицину.

Але м'ясо доведеться замінити іншими поживними продуктами харчування. Особливо гостро це стосується двох мільярдів людей, які сьогодні потерпають від голоду. Адже тваринні продукти містять більше нутрієнтів на одну калорію, ніж зернові чи рис.

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