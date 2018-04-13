Чи можна обдурити детектор брехні?

Копирайт изображения GETTY Image caption На першому етапі поліцейського розслідування прилади допомагають визначити коло підозрюваних

"Поліграф - це не іграшка, - попередив мене співзасновник Інституту поліграфічного тестування Еран Ґазіт, коли я зателефонувала йому з проханням пройти тест для написання статті. - Він працює тільки тоді, коли ви кровно зацікавлені у результатах, якщо вам є що втрачати: роботу, сім'ю, свободу".

І все ж я приїхала сюди, щоб поговорити з батьком Ерана, Морді Ґазітом, який десять років пропрацював у службі поліграфічного тестування ізраїльської поліції, а потім відкрив у Тель-Авіві власну організацію з проведення перевірок на детекторі брехні.

А ще я приїхала для того, щоб спробувати обдурити поліграф.

Ось так я і опинилася у зручному кріслі з двома ременями на грудях, металевими приладами на пальцях і напульсним тонометром на зап'ясті.

Проводи від моєї амуніції під'єднані до блоку, що нагадує кабельний модем, який одразу пересилає дані на ноутбук Морді.

Поліграф, який часто називають детектором брехні, працює за принципом вимірювання фізіологічних змін в організмі людини за такими показниками, як частота дихання, пульс, тиск і гальванічна реакція шкіри, під якою розуміють її електричні властивості.

Серед інших методів - відстеження змін реакції зіниць і діяльності мозку за допомогою функціональної МРТ.

У США і більшості європейських країн результати поліграфічного тесту не приймаються в кримінальному суді як доказ. Однак влада знайшла для них інше застосування.

У Великій Британії поліграф використовують в рамках нагляду за звільненими і умовно засудженими, які вчинили тяжкі злочини на сексуальному ґрунті, і за підсумками тестування десятки людей знову опиняються у в'язниці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 10-15% випадків результати поліграфічного тесту помилкові

У США тест на детекторі брехні проходять кандидати на роботу в ЦРУ й інші державні відомства.

Уолт Ґудсон, президент Американської асоціації поліграфологів, який пропрацював 25 років у поліції штату Техас, розповідає, яку роль відіграють ці прилади при проведенні поліцейських розслідувань:

"Вони дуже корисні на етапі визначення кола основних підозрюваних. Це дуже простий і швидкий спосіб: за підсумками тесту ухвалюється рішення про те, чи варто брати людину в розробку або чи слід шукати інших підозрюваних".

А сприяння у спробах обдурити поліграф, як з'ясувалося, може мати серйозні правові наслідки.

Нещодавно колишній співробітник поліції міста Оклахома-Сіті (США) був засуджений до двох років тюремного ув'язнення за консультування федеральних агентів під прикриттям, які сказали йому, що хочуть приховати скоєні ними злочини.

Спроба обману

Але чи може людина без спеціальної підготовки, на зразок мене, перехитрити поліграфолога?

Ледве познайомившись з Морді, я одразу відчула, що спілкуюся із представником держорганів.

Було видно, що 69-річний поліграфолог має багатий досвід. Він поводився дуже професійно, говорив впевнено і, дивлячись мені прямо в очі, попросив показати журналістське посвідчення.

Мені раптом спало на думку, що навіть якщо мені вдасться обдурити прилад, ця людина все одно мене розкусить.

Я відразу розхвилювалася, ніби мене могли викрити в чомусь, чого я не робила.

Пізніше я дізналася, що така поведінка тестувальника теж є частиною випробування.

Зазвичай поліграфологи використовують при тестуванні набір із значущих ( "Це ви пограбували банк?") і незначущих питань ( "Ви коли-небудь брали що-небудь чуже?").

Оскільки на незначні питання неможливо відповісти "ні", не збрехавши хоча б частково, передбачається, що фізіологічна реакція на незначні питання може служити базовим значенням.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Однією з ознак того, що людина бреше, є потовиділення, яке вона не може контролювати

Сенс у тому, щоб визначити тілесну реакцію людини на брехню за відсутності стресу. Це допомагає оператору поліграфа з більшою впевненістю встановити, чи бреше людина в умовах стресу, ніж коли б показання приладу порівнювалися з реакцією на очевидні питання (наприклад, "Ви - чоловік?").

За словами Джорджа Машке, який з 2000 року веде сайт antipolygraph.org, для того, щоб обдурити поліграф, необхідно розпізнати контрольні питання і посилити свою реакцію на них:

"Коли вам ставлять контрольне запитання, на кшталт "Ви коли-небудь брехали, щоб уникнути проблем?", можна спробувати якомога швидше розв'язати подумки складну задачку".

"Така розумова діяльність зазвичай сприяє посиленому потовиділенню, почастішання дихання і так далі, - розповідає він. - Якщо ваша реакція на контрольні питання буде сильнішою, ніж на значущі, ви успішно пройдете тестування".

Як говорить Ґудсон, перехитрити поліграфологів-новачків цілком можливо, але з досвідченими фахівцями це зробити важче.

"Змінити фізіологічні реакції людського організму нескладно, опоненти поліграфічних тестів створили багато сайтів, за допомогою яких можна цьому навчитися. Однак, вони не допоможуть змінити ті фізіологічні реакції, які фахівець-поліграфолог сприймає як природну відповідь на запитання в рамках тестування", - попереджає він.

"Коли випробовуваний намагається змінити нормальну реакцію організму або намагається її контролювати, дані виходять спотвореними, і оператор поліграфа, навчений виявляти такі неприродні фізіологічні реакції, може легко це помітити".

Копирайт изображения SPL Image caption Зазвичай результати поліграфічного тесту не приймаються в суді як доказ

Деякі вчені також стурбовані тим, що у випадку збою апарат видає більше помилкових позитивних результатів (це означає, що невинні люди можуть помилково не пройти тест), ніж помилкових негативних (це означає, що винні помилково можуть його пройти).

Чистота досвіду

Це явище згадали у доповіді Британського психологічного товариства (2004), присвяченій достовірності результатів поліграфічних тестів.

Ґудсон попереджає, що деякі люди, кажучи правду, можуть не пройти тест через надмірно активні спроби контролювати свої тілесні реакції.

"За даними зі спеціальної літератури, коли правдиві люди прагнуть змінити свої фізіологічні показники, сподіваючись, що це допоможе їм пройти тест, багатьох із них визначають як брехунів", - говорить він.

Багатьох фахівців турбує й те, що сама теорія, покладена в основу поліграфа, є хибною. Адже фізіологічна реакція необов'язково пов'язана з наданням неправдивої інформації.

За даними мета-аналізу, проведеного 2011 року Американською асоціацією поліграфологів, приблизно у 15% випадках результати тестів, які базувалися на порівняльних питаннях, були некоректними.

Однак, той вид тесту, котрий належало пройти мені, надійніший і трохи складніший для брехунів. Оскільки я проходжу випробування для того, щоб написати статтю, Морді придумав для мене спосіб перевірити систему на практиці без жодних порівняльних запитань.

Він попросив мене написати на аркуші цифри від одного до семи і пояснив, що буде відслідковувати реакцію мого організму на спроби збрехати про кожну цифру, ніби я її не писала.

Копирайт изображения SPL Image caption Частота серцевих скорочень змінюється, якщо людині дають складне завдання, яке вимагає розумових зусиль

Це спрощений варіант тесту на знання провини, який використовується при розслідуванні злочинів, про вчинення яких стало відомо.

Оператор повідомляє підозрюваному конкретні дані, пов'язані і не пов'язані зі злочином, щоб перевірити його реакцію на відповідну інформацію.

Візьмемо, наприклад, пограбування банку. Можна назвати людині вкрадену суму в низці інших чисел або показати справжню записку з вимогою викупу, підсунуту касиру, поряд з іншими записками, вигаданими співробітниками поліції.

Хоча Машке стверджує, що й це випробування можна пройти обманним шляхом, за даними Британського психологічного товариства, вчені вважають тест на знання провини теоретично більш надійним і менш суперечливим, ніж стратегія порівняльних питань.

За даними мета-аналізу, проведеного 2011 року Американською асоціацією поліграфологів, частка помилкових результатів у цьому виді тестування була близько 10%.

Загалом, спосіб аж ніяк не ідеальний, але на мені він спрацював. Я провалилася з тріском.

Нижче наведений графік моїх фізіологічних реакцій. Цікаво, чи вдасться вам виявити, де я збрехала?

Копирайт изображения GAZIT POLYGRAPH INSTITUTE

Легенда: По осі Х вказаний час. Жовті стовпці позначають кожне з питань, починаючи з номера чотири, потім два, шість і так далі. Сині лінії - частота дихання. Червона лінія - тиск і пульс. Тонка чорна лінія - рухи тіла. Жирна чорна лінія - гальванічна реакція шкіри.

Якщо подивитися, зокрема, на жирну чорну лінію, легко здогадатися, що я збрехала з приводу цифри шість. І Морді теж це помітив.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Future.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на нашTelegram