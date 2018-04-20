Яким буде світ, якщо зникне вся вогнепальна зброя

Що ми отримаємо і втратимо, якщо раптом у світі назавжди зникнуть всі гвинтівки, рушниці, пістолети чи гармати?

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24 березня понад два мільйони американців вийшли на демонстрацію з вимогами більш жорсткого контролю за стрілецькою зброєю.

Утім, думки з приводу цієї проблеми кардинально розділилися.

Одні наполягають на тому, щоби дозвіл на носіння зброї негайно скасували, інші - впевнені, що з метою захисту треба озброїти дедалі більше людей.

Але давайте поміркуємо, що сталося б, якби в світі взагалі не було вогнепальної зброї. Якби всі пістолети, кулемети, гвинтівки та гармати зникли одразу і назавжди?

Звичайно, в реальності це важко уявити. Але такий гіпотетичний експеримент дозволяє відкинути політичний чинник і зосередитися виключно на цифрах.

Які гуманітарні, економічні, психологічні та інші наслідки ми матимемо, якщо й справді вирішимо повністю відмовитися від вогнепальної зброї?

Найбільш очевидний наслідок - це відсутність смертей від стрілецької зброї. Зараз в світі від вогнепальних поранень гине близько півмільйона людей щороку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасник акції протесту в США тримає портрет 18-річного Майкла Брауна, якого 2014 року застрелив поліцейський у місті Фергюсон в штаті Міссурі

Серед розвинутих країн першість у цій статистиці належить Сполученим Штатам. Тут громадяни мають на руках 300-350 мільйонів одиниць вогнепальної зброї.

Кількість вбивств з її застосуванням в Америці у 25 разів вища, ніж в решті розвинутих країн світу разом узятих.

"Від вогнепального поранення в США щодня гине сотня людей", - каже Джефрі Свонсон, професор психіатрії та поведінкової психології з Медичної школи при Університеті Дюка в Північній Кароліні.

Очолюють список смертей від вогнепальної зброї - самогубства. Близько 60% із 175 700 людей, які загинули від вогнепальної зброї у 2012-2016 роках, скоїли самогубство.

Половина з 44 тис. громадян США, які вбили себе в 2015 році, зробили це із застосуванням вогнепальної зброї.

Понад 80% спроб вкоротити собі віку за допомогою пістолета чи рушниці закінчуються смертю.

"На жаль, шанси вижити дуже низькі", - каже Том Габор, кримінолог, соціолог і автор книжки "Як подолати злочини із застосуванням вогнепала в Америці".

Заборонити?

Австралія є переконливим прикладом того, що скорочення кількості зброї суттєво знижує смертність від неї - як самогубства, так і насильницьку смерть.

1996 року в австралійському місті Порт-Артур на півдні Тасманії чоловік на ім'я Мартін Брайант відкрив вогонь по відвідувачам кафе.

35 людей загинуло і ще 23 отримали поранення. Це наймасовіше вбивство в історії Австралії стало поворотним моментом для країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після загибелі 35 людей у стрілянині в Порт-Артур 1996 року Австралія суттєво зменшила кількість вогнепальної зброї в населення

Усі австралійці, незалежно від їхніх політичних поглядів, підтримали заборону на напівавтоматичні рушниці та гвинтівки. Новий закон ухвалили в лічені дні.

Уряд викупив у своїх громадян відтепер заборонений вогнепал за ринковою ціною і знищив його, скоротивши число цивільної зброї на 30%.

"У результаті смертність від вогнепальної зброї в Австралії скоротилася на понад 50%, і за останні 22 роки жодного разу не зростала", - зазначає Філіп Альперс, ад'юнкт-доцент у Сіднейській школі охорони здоров'я населення.

Найбільше здивувало фахівців стрімке зниження самогубств - 80% від усього скорочення смертей від зброї.

"Ба більше, ми з радістю виявили, що заміщення вогнепальної зброї іншими способами вкоротити собі віку не відбулося", - додає пан Альперс.

Хоча критики заборони зброї в США часто стверджують, що злочинці просто знайдуть інший спосіб вбивати своїх жертв, в Австралії цього не сталося.

Насамперед це стосується проблеми домашнього насильства. Ризик загинути від руки чоловіка-агресора зростає в п'ять-вісім разів, якщо у нього вдома є вогнепальна зброя.

Попри суперечливість цього питання, деякі дослідники переконані, що наявність рушниці робить людей більш схильними до насильства - феномен, який отримав назву "ефект зброї".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дочку Холлі Ді (на фото) Ніколь Олівер застрелив чоловік у 2007 році. Щомісяця 50 американок гине від зброї своїх партнерів

Якщо зброю заборонять в США, де щомісяця 50 жінок застрелюють їхні партнери, там, напевно, відбудеться таке саме скорочення смертності, як і в Австралії.

За статистикою більшості видів злочинів, США нічим не відрізняється від, приміром, Великої Британії, Західної Європи чи Японії. Але кількість насильницьких смертей в Америці в чотири рази вища.

Це легко пояснити. Саме вогнепальну зброю найчастіше застосовують під час злочинного нападу, що збільшує ризик загинути від неї в 7 разів.

"Уявіть собі двох імпульсивних та сп'янілих молодиків у Великій Британії, які вийшли з пабу і посварилися, - каже Свонсон. - Ситуація напевно завершиться синцем під оком або розбитим носом".

"Але в США, за статистикою, цілком ймовірно, що один із них матиме зброю, і сварка завершиться летальним кінцем".

Експерти називають цю ситуацію "феноменом ефективності зброї", іншими словами, наслідки застосування того чи іншого виду зброї залежать від її летальності, пояснює Роберт Шпітцер, професор політології з Університету штату Нью-Йорк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри те, що вогнепальна зброя є в поліцейських Австралії та Канади, лише в США майже 1000 людей щороку гине в сутичках з поліцією

"Жодна зброя не є такою ефективною для вбивства людини, як вогнепал", - додає він.

Вогнепальна зброя також підвищує ризик смерті під час взаємодії з поліцією. Імовірність травмування під час арешту є однаковою в США, Британській Колумбії та Західній Австралії.

Однак, як свідчать дослідження, "смертельних випадків в Австралії чи Канаді майже не стається", - пояснює Тед Міллер, провідний спеціаліст у Науково-дослідному інституті Тихоокеанського регіону.

У США, однак, близько тисячі людей щороку гине від рук поліції. Звичайно, причини агресивних дій поліції є досить складними і часто містять расові упередження.

Проте багатьох цих смертей, швидше за все, можна було уникнути, якби не участь вогнепальної зброї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Діти принесли квіти до автомобіля поліцейського штату Массачусетс Шона Ганнона, якого застрелили в квітні цього року під час видачі ордера на арешт

"Жорсткі дії поліцейських часто пов'язані з їхніх страхом бути самими застреленими", - додає Міллер.

Отже, відсутність вогнепальної зброї також зробила би більш безпечною і роботу поліції.

Зменшиться й кількість випадків масової стрілянини.

Дослідження 2017 поку понад 2 800 озброєних нападів на людей в США, Канаді, Західній Європі, Австралії та Новій Зеландії показало, що вогнепальна зброя є найбільш смертоносним засобом вбити якомога більше людей - більш небезпечним за вибухівку чи наїзд автомобілем.

Вогнепал було застосовано лише у 10% нападів, але кількість смертей від застосування зброї становить більше половини. Переважну більшість терористичних нападів із загиблими у США також скоєно за допомогою вогнепальної зброї.

Чи настане загальний мир?

Утім, як свідчить історія, насильство вкорінено в людську природу, і вогнепальна зброя далеко не є передумовою конфлікту.

"Згадайте геноцид у Руанді, - каже Девід Ямейн, професор соціології з Університете Вейк Форест у Північній Кароліні. - Вбивства колосального масштабу були здійснені без застосування вогнепальної зброї".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вогнепальна зброя навряд чи є передумовою конфлікту, як свідчить ця фотографія дитини народності хуту, яка постраждала під час геноциду в Руанді 1994 року

Навіть якщо уявити, що з лиця Землі зникне абсолютно будь-яка зброя, війни та громадянські протистояння не припиняться.

І навряд чи сучасні нації повернуться до списів, мечів, луків або стріл. Вони, вочевидь, застосують інші більш летальні форми масового знищення, як-от вибухові речовини, танки, ракети, хімічну та біологічну зброю.

За виключенням хіба що ядерної зброї, з огляду на її тотальну руйнівну силу, додає соціолог Том Габор.

Уряди також візьмуться за розробку нових видів зброї, які зможуть замінити вогнепальну. Що знову ж таки призведе до перегонів озброєнь, в яких переможуть, звичайно, багатші та могутніші держави.

Що станеться з природою?

Зникнення рушниць та іншої вогнепальної зброї, матиме наслідки й для світу тварин. З одного боку, без сумніву скоротиться браконьєрство та полювання на рідкісні види тварин.

З іншого - захиститися від нападів небезпечних тварин, як-от скажених єнотів, агресивних слонів і білих ведмедів та отруйних змій, стане складніше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зникнення вогнепальної зброї чимало ускладнить полювання та сільське господарство

"Існує чимало обґрунтованих причин тримати вогнепальну зброю, насамперед у таких аграрних країнах, як Австралія, яка має схожий історичний бекграунд зі США", - каже Альперс. - Вогнепальна зброя є необхідним інструментом у фермерському господарстві".

Економічні втрати?

Хоча зброю виготовляють для вбивства, її вплив поширюється на багато інших аспектів життя суспільства.

Якщо зброя зникне, економіка США втратить найбільше.

За даними торговельної асоціації виробництва вогнепальної зброї, ця галузь приносить в економіку країни 20 млрд дол. прямими внесками і ще 30 млрд в інших інвестиціях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США вартість промисловості вогнепальної зброї становить близько 50 млрд дол., хоча це - відносно невелика частка економіки в цілому

Хоча для економіки США втрата 50 млрд доларів не буде такою вже помітною, каже Шпітцер.

Знищення зброї, навпаки, може принести навіть й певну економічну користь. Адже смерті та травми від вогнепальної зброї є суттєвою статтею витрат в американському бюджеті.

І, безперечно, мільйони людей зможуть нарешті зітхнути з полегшенням. Приміром, американці, більшість з яких сьогодні живе в постійному страху озброєного нападу в громадському місці: в школі, кінотеатрі, нічному клубі чи на вулиці.

Однак є й ті люди, які переживатимуть зворотній ефект і відчуватимуть себе беззахисними в ситуації небезпеки. "Потенційні жертви насильства не зможуть захистити себе від сильніших і більш агресивних нападників", - зауважує професор Ямейн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасники "Маршу за наші життя" - демонстрації на підтримку більш жорсткого контролю за вогнепальною зброєю, - який пройшов у березні 2018 року у Вашингтоні

Питання, чи дійсно допомагає зброя захистити себе, є дуже непростим.

Аналіз 1860 навмисних вбивств, проведений 1993 року, показав, що наявність зброї вдома суттєво підвищує ризик її застосування проти члена сім'ї або близького знайомого.

Це підтвердив й огляд аналогічних досліджень у 2014 році.

"Виходить, що відчуття безпеки, яке надає нам зброя у власному будинку, є досить хибним", - каже Міллер.

Звичайно, комусь бракуватиме самої культури вогнепальної зброї. Однак, як зазначає Міллер, затяті мисливці можуть перейти з рушниці на інші види зброї, як-от луки та стріли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Індії жінки вчаться самозахисту, зокрема із застосуванням стрілецької зброї, але питання безпеки такого захисту залишаєтьcя неоднозначним

Це також стосується й поціновувачів тирів та стрільбищ, а також колекціонерів зброї, які напевно зможуть замінити своє хобі чимось іншим.

Хоча це навряд утішить тих, для кого вогнепальна зброя є справжньою пристрастю.

"Але врятовані життя багатьох людей, безперечно, переважать тугу за втраченим хобі", - підсумовує Міллер.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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