5 помилок під час першої невідкладної допомоги

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Своєчасне надання першої медичної допомоги часто рятує життя, але, ставши свідками нещасного випадку, багато людей припускаються помилок. Як уникнути найпоширеніших з них?

Життєва важливість першої медичної допомоги ні в кого не викликає сумнівів. Але наше розуміння того, як функціонує організм людини, з часом поглиблюється, і тому деякі поради медиків минулого сьогодні вже є застарілими.

Ми зібрали п'ять найпоширеніших помилок при наданні першої допомоги - і рекомендації, як їх уникнути.

Помилка 1: мазати опік вершковим маслом

Цей народний засіб існував століттями. Його також рекомендувала людина, яку вважають винахідником першої медичної допомоги, прусський хірург генерал Фрідріх фон Есмарх.

Свіжий опік, який потрапляє на повітря, є надзвичайно болісним. Прохолодна речовина, як-от масло, звичайно полегшує біль на деякий час. Але ненадовго, тому що масло не дозволяє шкірі дихати і охолоджуватися, і відчуття печіння швидко повернеться.

Перша допомога під час опіку в більшості випадків передбачає видалення будь-якого одягу чи аксесуарів, які можуть торкатися пошкодженої шкіри.

Після цього опік треба підставити під холодну проточну воду і тримати його там набагато довше, ніж ви думаєте - щонайменше 20 хвилин.

Холодна вода заспокоїть печіння і пошкоджена ділянка шкіри трохи заніміє.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви обпеклися, ні в якому разі не мажте опік маслом, підставте уражену ділянку під холодну проточну воду і тримайте не менше 20 хвилин

Після того, як опік повністю охолоне, вкрийте його чистою тканиною або кулінарною плівкою чи поліетиленовим пакетом, щоби запобігти зараженню.

Втім, існує лише один випадок, коли масло може допомогти: опік гарячою смолою. Жирне вершкове масло допоможе м'яко усунити смолу і зменшити біль.

Помилка 2: непрямий масаж серця може завдати шкоди

Серцево-легенева реанімація (СЛР) при зупинці серця може стати вирішальним чинником того, чи виживе людина.

Визначити зупинку серця можна, спостерігаючи уважно за грудною кліткою постраждалого і прослуховуючи дихання, максимально наблизившись до його обличчя.

Якщо немає жодних ознак того, що людина дихає, слід негайно телефонувати в екстрені служби допомоги та починати непрямий масаж серця.

Інструктори з першої допомоги радять проводити СЛР у будь-якому випадку, навіть якщо ви не впевнені, що дихання припинилося.

Втім, свідки нещасного випадку часто не поспішають проводити непрямий масаж серця, оскільки бояться завдати більше шкоди, ніж користі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засоби надання першої медичної допомоги, як і більшість порад медиків, сильно змінилися з часом

З'ясувати, чи дійсно це так, спробували під час дослідження, проведеного в Йокогамі, другому за величиною місті Японії.

В ході дослідження свідки нещасних випадків провели першу реанімаційну допомогу 910 постраждалим. Як з'ясували пізніше медики, люди помилково діагностували зупинку серця лише в 26 випадках.

Ускладнення через масаж виникли лише в трьох випадках із цих 26-ти, і жодне з них не було серйозним.

Автори дослідження дійшли висновку, що шанси врятувати людині життя є набагато вищими, ніж завдати шкоди непотрібним масажем серця.

Помилка 3: під час непрямого масажу серця штучне дихання обов'язкове

Інструкції з приводу цього чимало змінилися за останнє десятиліття. Раніше стандартна процедура СЛР передбачала чергування 15 інтенсивних натисків на грудну клітку з двома вдихами у рот пацієнта.

Пізніше встановили, що два вдихи на кожні 30 компресійних рухів є так само ефективними. І деякий час це залишалося стандартною процедурою.

Однак згодом помітили, що СЛР можна проводити й без штучного дихання. У такому разі масаж серця не переривається, і до головного мозку поступає більше крові. Хоча кров при цьому буде недостатньо насиченою киснем, вона принаймні швидко потраплятиме до мозку.

Три клінічних дослідження не виявили значних відмінностей між цими двома методами.

Втім, коли результати цих досліджень об'єднали і проаналізували повторно, виявилося, що шанси на виживання підвищувалися на 22%, якщо постраждалому робили лише непрямий масаж серця без штучного дихання.

Ці висновки не стосуються ситуацій, коли СЛР потрібно дитині чи постраждалому від утоплення. У цих випадках штучне дихання рекомендоване.

Копирайт изображения Getty Images Image caption СЛР без штучного дихання є простішим та ефективнішим, однак, все одно лише 39% постраждалих жінок та 45% чоловіків отримують непрямий масаж серця від сторонніх людей

Той факт, що СЛР без штучного дихання є дещо ефективнішим, - гарна новина, бо може заохотити людей надати допомогу.

Що простіша інструкція, то більша імовірність того, що свідки нещасного випадку спробують допомогти. Якщо ви бажаєте цього навчитися, існують спеціальні навчальні ігри.

Крім того, багато людей неохоче роблять штучне дихання рот-в-рот незнайомому.

Та навіть непрямий масаж серця теж далеко не всі готові зробити. Дослідження Американської асоціації кардіологів, проведене 2017 року, показало, що багато хто побоюється торкатися грудей незнайомої жінки.

Одрі Блевер вивчила майже 20 тисяч випадків зупинки серця і виявила, що непрямий масаж від незнайомої людини отримали 45% чоловіків і лише 39% жінок.

Помилка 4: не можна використовувати дефібрилятор, якщо ви не впевнені, що в пацієнта зупинилося серце

Це велика помилка. Зрештою прилади, які зберігаються в громадських місцях, як-от на залізничних вокзалах, призначені для використання будь-ким, навіть непрофесіоналом.

Вам не треба самостійно вирішувати, чи потрібен постраждалому електрошок, апарат це визначить сам. Якщо електростимуляція не потрібна, дефібрилятор просто не буде її виконувати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча дефібрилятори є у багатьох громадських місцях, багато людей бояться ними користуватися

Американські дослідники з'ясували, що шанси на виживання підвищуються вдвічі, якщо при першій допомозі застосовують не лише СЛР, а й дефібрилятор.

Втім, їхнє використання за межами лікарень є дуже низьким. Люди просто бояться їх застосовувати.

Дослідник Крістофер Сміт із медичної школи Ворвік з'ясував 2017 року, що багато людей не знали, що це за апарат і яким ним користуватися, а також боялися завдати більше шкоди, ніж користі.

Помилка 5: Щоб зупинити кровотечу з носа, треба відхилити голову назад

Це дуже стара порада, але відхилення голови назад може призвести до того, що людина ковтатиме кров або навіть задихнеться, хоча кровотечу це все одно не зупинить.

Найкращий спосіб зупинити кров - це затиснути ніздрі і потримати голову нахиленої уперед протягом 10 хвилин.

Якщо кровотеча не припиняється через півгодини, обов'язково зверніться до лікаря.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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