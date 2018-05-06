Як бачать кольори англієць, українець, грек
Англійська мова не має окремих назв для синього і блакитного кольору, деякі індонезійські мови розрізняють лише "темні" і "світлі" відтінки, інші - мають одну назву для зеленого і синього. Чому так відбувається і чи може мова впливати на те, як ми сприймаємо світ?
Людське око здатне сприймати мільйони кольорів. Але визначаємо ми їх далеко не однаково.
Деякі люди не розрізняють кольорів. Так звана кольорова сліпота, або дальтонізм, зазвичай, спричинені відсутністю кольорочутливих рецепторів - колб у сітківці ока.
Утім, розподіл та щільність цих клітин у сітківці людей із "нормальним зором" теж помітно варіюється. В результаті, кожен з нас сприймає кольори трохи інакше.
Однак, окрім індивідуальних особливостей будови ока, сприйняття кольорів насамперед залежить не від того, що наше око фізично бачить, а від того, як наш мозок тлумачить цю інформацію і називає кольори.
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Саме тому сприйняття кольору є дуже суб'єктивним процесом, який опирається на особистий досвід.
Наприклад, люди із синестезією "бачать" колір літер та цифр. Синестезія, в широкому сенсі, означає перенесення сенсорної реакції з одного органу чуття на інший.
Так, людина може бачити звуки або чути кольори. Але й кольори, які вона чує, можуть відрізнятися щоразу.
Інший класичний приклад - оптична ілюзія Адельсона. Через тінь, яка падає на шахову дошку, біла і чорна клітинки мають однаковий сірий колір, але наш мозок цього "не бачить".
З моменту нашого народження ми вчимося класифікувати світ навколо нас на об'єкти, кольори, емоції, - практично будь-що значуще. І робимо ми це за допомогою мови.
І хоча наші очі фактично бачать величезну кількість кольорів, необхідність називати їх у повсякденному спілкуванні змушує нас обмежувати їх певними категоріями.
Художники та фахівці модної індустрії використовують назви кольорів на позначення відтінків, які неексперт назвав би одним словом.
Різні мови та культури також визначають спектр кольорів на свій лад.
У мові народності дані, яка мешкає в Папуа-Новій Гвінеї, або басса, жителів Ліберії та Сьєрра-Леоне, є лише дві назви кольорів, що означають темні та світлі відтінки.
Слово на позначення темних кольорів приблизно перекладається як "прохолодний", а світлих - "теплий".
Отже, мовою дані чорний, синій і зелений називатимуться прохолодними кольорами, а білий, червоний, помаранчевий і жовтий - теплими.
А у мові австралійських аборигенів вальбірі, які мешкають у штаті Північна територія, взагалі немає назви для поняття "колір".
У таких культурах ідея кольору може передаватися за допомогою інших лексичних засобів: опису текстури предмету, його фізичних властивостей або функціонального призначення.
Цікаво, що в більшості мов світу існує п'ять основних назв кольорів. Цієї системою користуються такі різні культури, як кочовики Намібії та племена тропічних лісів Нової Гвінеї.
Поряд із назвами "темний" і "світлий" ці мови також вирізняють червоний і жовтий кольори, і мають спільну назву для синього та зеленого.
Назва кольору синє-зелений (glas) існувала й у давній валлійській мові, так само як й у японській та китайській.
На сучасному етапі розвитку спільний термін у цих мовах набув значення синього кольору, а для зеленого - виникла окрема назва.
Одні мови, приміром, валлійська, термін "зелений" запозичують з інших культур, тоді як в японській він виник сам.
На позначення синього кольору в українській, російській, грецькій, турецькій та багатьох інших мовах існує два окремих слова - "синій" і "блакитний".
Сприйняття кольорів може навіть змінюватися впродовж життя.
Грецька мова, на відміну від англійської, розрізняє синій і блакитний, але греки, які прожили тривалий час у Великій Британії згодом починають сприймати ці кольори, як більш схожі.
Вочевидь, під тривалим впливом англомовного середовища, мозок грека починає тлумачити кольори ghalazio "блакитний" і ble "синій" як частину однієї лексичної категорії.
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Утім, мова впливає не лише на наше сприйняття кольорів. У нашій лабораторії в Ланкастерському університеті ми досліджуємо, як нове мовне середовище змінює наше сприйняття повсякденних об'єктів.
Зрештою, це цілком природно. Адже вивчення нової мови дає нам можливість побачити світ з іншого боку. Зокрема і його кольори.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.
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