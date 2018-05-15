Відродження плівок, платівок, ручок та паперу

Цифрова революція повинна була поховати платівки, плівкові фотокамери, вінілові програвачі, ручки, папір і купу інших речей. Але після повільного і тривалого спаду популярність ретро-пристроїв почала стрімко відроджуватися.

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Минулого літа я почав працювати над новою книжкою, але застряг буквально на першому абзаці. Я безліч разів набирав на комп'ютері текст і одразу стирав його - нічого не виходило.

Після двох безплідних годин (щоправда, не без заходів у соцмережі) я закрив ноутбук і вирішив прогулятися, прихопивши на ходу ручку та клаптики паперу.

Трохи пройшовшись, я знайшов тиху лавочку у затінку, сів і почав записувати всі слова та ідеї, які спадали мені на думку і які я так відчайдушно намагався з'єднати в зв'язний текст.

Я обводив слова лініями та крапками, малював піраміди та діаграми, викреслював, підкреслював, розгонисто відриваючи сторінки, ніби якийсь геніальний вчений або композитор, який у пориві натхнення працює над новим твором.

Те, що вийшло на папері, не було послідовним чи навіть розбірливим текстом. Так, якісь кривулі, які для стороннього глядача не мали жодного сенсу. Утім, коли я повернувся до комп'ютера, мої думки, нарешті, вільно полилися.

Це сталося не через якийсь спалах божественного осяяння, а завдяки перевіреному часом, простому і вічному, аналоговому дизайну.

Цифровий світ з його зручними інтерфейсами, повсюдними і потужними пристроями, здатними блискавично виконувати тисячі операцій, не може замінити аналогові ідеї та методи, саме завдяки їхній унікальності.

Копирайт изображения Mirta Fratnik / Unsplash Image caption Попри численні стрімінгові сервіси та сайти, де можна завантажити музику, продажі платівок щороку зростають

Під "аналогом" я маю на увазі будь-які процеси або продукти, які не потребують застосування комп'ютерів та цифрових технологій.

Аналогові речі - це папір, ручка, фарба, полотно, глина для ліплення, дерево або старі електронні пристрої та двигуни.

Сьогодні, коли кожен наш пристрій обладнаний зручними та ефективними програмами для здійснення будь-якої мети, аналоговий дизайн є виключно свідомим вибором.

Аналогові речі сьогодні є виключно свідомим вибором

Але ним послуговуються дедалі більше людей та організацій, тому що продукт аналогового дизайну дуже відрізняється від об'єктів, створених на комп'ютері.

Не випадково, будь-який художник, дизайнер, блогер чи стартапер, засідаючи в кав'ярні над черговим креативним проектом, поруч із ноутбуком та смартфоном завжди має на столі звичайний паперовий блокнот.

Паперовий аркуш, звісно, обмежений своїми фізичними розмірами, але на ньому ви можете робити все, що дозволить вам фантазія.

Можливо, саме просторові межі аналогових речей - паперу, плівки - й підстьобують творче мислення та винахідливість.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На "Молескіни", як і будь-які інші паперові блокноти, попит тільки зростає

З іншого боку, цифрові ресурси обмежені іншими правилами.

Я не можу вільно дряпати олівцем у файлі, і навіть стилус чи цифрова ручка не надають такої свободи руху, як папір.

Цифровий документ доведеться зберігати і форматувати, для малювання добирати стилус відповідної форми, пам'ятати, що будь-яка позначка відображається на екрані в залежності від операційної системи або версії програмного забезпечення.

Вам треба накреслити проект будівлі, накидати ідеї для презентації, добрати зразок тканини для меблів, створити модель сайту? Проектування аналоговим методом змінює саму суть творчого процесу.

Аналогові інструменти обмежують вас у просторі, матеріалі та часі, але звільняють вашу уяву і креативність. Не вірите? Роздайте однакові шматочки паперу 30 першокласникам і ви побачите, скільки різноманітних речей вони створять із них.

Робота з нецифровими матеріалами та інструментами знижує відволікання - вас не вабить зазирнути в Instagram чи перевірити пошту, вас не переривають постійні звуки сповіщень.

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Результати можуть бути далекими від цифрового ідеалу, але вам також не заважає надмірна деталізація процесу, коли для простого малюнка або тексту доводиться довго обирати відтінок кольору.

Ось чому начерк на "зворотній частині серветки" не втрачає своєї магічної сили, біла дошка є обов'язковим атрибутом будь-якого сучасного офісу, а гіганти Кремнієвої долини, як-от Google, вимагають від своїх дизайнерів обов'язково пройти курс малюнку на папері.

Розробка дизайну - тонкий і мінливий процес, і цифровий пристрій часто стає перешкодою на його шляху.

Матеріальні, відчутні на дотик і довговічні предмети є найкращим втіленням вдалого дизайну

І справа не лише в креативності самого процесу, але й у тому, що матеріальні, відчутні на дотик і довговічні предмети є найкращим втіленням вдалого дизайну.

Недарма останнім часом так зріс попит на платівки, вінілові програвачі, плівкові фотокамери, настільні ігри, ручки та папір.

Успіх Moleskine, мабуть, найвідомішого бренду записників у світі, не в оригінальній технології (це ж звичайний блокнот!), а в тому, як він виглядає і який він на дотик, а також у тому, які відчуття він передає своєму власникові.

Копирайт изображения adrian / Unsplash Image caption Цифрова камера існує вже майже два десятиліття, а нове покоління, як і раніше, відкриває для себе плівку

Візитівка містить таку саму інформацію, яку ви можете знайти в інтернеті, але створює геть інше враження, коли вам дають її в руки.

Меломани безкінечно сперечатимуться про те, що вінілові записи звучать краще, ніж високоякісні цифрові файли, хоча мало хто зізнається, що справа також і в естетичному вигляді.

Безперечно, дизайн багатьох цифрових пристроїв не може не вражати. Хто з нас не захоплюється красою нової моделі ноутбука або елегантністю музичного плеєра. Втім, триває їхня привабливість завжди недовго.

IPod першого покоління в мене на кухні придатний хіба що для ролі невеликого преса, а iPhone, якому понад чотири роки, виглядає жахливо застарілим.

Але щовечора я вмикаю підсилювач Yamaha, який мої батьки купили собі як весільний подарунок в 1972 році.

Кладу платівку, якій вже десь півсотні років, на програвач, вироблений у 1970-тих, і занурююсь у світ аналогового дизайну - гарного, міцного, зробленого на віки.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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