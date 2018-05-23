Що таке ноцебо, або Як шкодить злий лікар

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Співчутливе ставлення сприяє швидкому одужанню, але якщо лікар не схильний добирати слова, це може погіршити стан пацієнта, пояснює оглядач BBC Future.

Чи траплялося у вашому житті так, що ви побували на прийомі у лікаря і пішли від нього з відчуттям, що вам нічим не допомогли?

Ведучий радіопрограми BBC Discovery Джефф Вотс розіграв сцену з гостем передачі, доктором Марком Портером, поскаржившись на біль в колінах. Протягом усієї розмови Портер ледь помітно подавав негативні сигнали.

Він сказав, що має "погані новини", що "коліна зносилися" через остеоартрит, що ліки "трохи допомагають", але при цьому погано впливають на шлунок.

У подальшій бесіді Вотс з'ясував, що така поведінка лікаря може призвести до загострення фізичних симптомів хвороби.

"Я повернув ситуацію таким чином, що всі ваші страхи з приводу колін підтвердилися: що вони на останньому подиху, що виходу у вас немає, - пояснює доктор Портер. - А коли я говорив про побічні ефекти, я їх сильно перебільшував".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Позитивний настрій лікаря здатний творити справжні дива

В ході низки експериментів з'ясували, що лише згадка лікаря про побічні ефекти може підвищити ймовірність того, що пацієнти дійсно відчують запаморочення, втому, головний біль або розлад шлунку - навіть якщо вони приймають несправжні ліки.

Цілюща сила слова

В медицині вже давно відомий ефект плацебо - цілюща сила віри в краще. Але протилежний ефект, який отримав назву "ноцебо", можливо, є ще сильнішим.

"Заподіяти шкоду простіше, ніж користь, - пояснює Вотс. - І це не може не викликати занепокоєння, тому що негативний вплив ноцебо можна спостерігати практично у всіх галузях медицини, та й не тільки в ній".

У крайніх випадках ноцебо може навіть бути смертельно небезпечним.

Але не варто впадати у відчай. Завдяки такому самому зв'язку між розумом і тілом правильна розмова лікаря з пацієнтом здатна творити справжні дива.

Дослідники з'ясували, що пацієнти з депресією, яким виписував плацебо чуйний, співчутливий лікар, одужували швидше, ніж ті, хто отримував справжні ліки з рук байдужого психіатра.

Деякі вчені навіть вважають, що лікарі можуть використовувати ефект плацебо, щоб знижувати пацієнтам дозу ліків - компенсуючи це силою переконання.

"Лікування - це справжній феномен. Ми здатні до самолікування в багатьох ситуаціях, і спілкування з іншими людьми активує цю здатність", - вважає Пол Дієппе з Ексетерської медичної школи у Великій Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарям не треба надто зосереджувати увагу на побічних ефектах медикаментів

Навіть найпростіші прийоми є досить дієвими: виявити турботу і співчуття під час постановки діагнозу, зрозуміти страхи і сумніви пацієнта, якими б безглуздими вони не здавалися.

А при призначенні курсу медикаментозного лікування лікарям слід підкреслювати позитивні якості препарату. А побічні ефекти описувати так, щоби вони здавалися менш страшними. І абсолютно точно не треба перебільшувати ризики.

"Кожне слово і кожен погляд виявляються важливими", - зазначає Тед Капчук із Гарвардського університету. Дослідник додає, що не можна втрачати жодної можливості покращити стан хворого.

"Не думаю, що для лікарів і медсестер це так уже й складно. Мені здається, що таким чином вони зможуть стати невід'ємною частиною курсу лікування".

"Усвідомлення важливості подібного підходу зараз тільки починає поширюватися в медицині", - зазначив фахівець.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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