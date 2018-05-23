Що таке ноцебо, або Як шкодить злий лікар
Співчутливе ставлення сприяє швидкому одужанню, але якщо лікар не схильний добирати слова, це може погіршити стан пацієнта, пояснює оглядач BBC Future.
Чи траплялося у вашому житті так, що ви побували на прийомі у лікаря і пішли від нього з відчуттям, що вам нічим не допомогли?
Ведучий радіопрограми BBC Discovery Джефф Вотс розіграв сцену з гостем передачі, доктором Марком Портером, поскаржившись на біль в колінах. Протягом усієї розмови Портер ледь помітно подавав негативні сигнали.
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Він сказав, що має "погані новини", що "коліна зносилися" через остеоартрит, що ліки "трохи допомагають", але при цьому погано впливають на шлунок.
У подальшій бесіді Вотс з'ясував, що така поведінка лікаря може призвести до загострення фізичних симптомів хвороби.
"Я повернув ситуацію таким чином, що всі ваші страхи з приводу колін підтвердилися: що вони на останньому подиху, що виходу у вас немає, - пояснює доктор Портер. - А коли я говорив про побічні ефекти, я їх сильно перебільшував".
В ході низки експериментів з'ясували, що лише згадка лікаря про побічні ефекти може підвищити ймовірність того, що пацієнти дійсно відчують запаморочення, втому, головний біль або розлад шлунку - навіть якщо вони приймають несправжні ліки.
Цілюща сила слова
В медицині вже давно відомий ефект плацебо - цілюща сила віри в краще. Але протилежний ефект, який отримав назву "ноцебо", можливо, є ще сильнішим.
"Заподіяти шкоду простіше, ніж користь, - пояснює Вотс. - І це не може не викликати занепокоєння, тому що негативний вплив ноцебо можна спостерігати практично у всіх галузях медицини, та й не тільки в ній".
У крайніх випадках ноцебо може навіть бути смертельно небезпечним.
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Але не варто впадати у відчай. Завдяки такому самому зв'язку між розумом і тілом правильна розмова лікаря з пацієнтом здатна творити справжні дива.
Дослідники з'ясували, що пацієнти з депресією, яким виписував плацебо чуйний, співчутливий лікар, одужували швидше, ніж ті, хто отримував справжні ліки з рук байдужого психіатра.
Деякі вчені навіть вважають, що лікарі можуть використовувати ефект плацебо, щоб знижувати пацієнтам дозу ліків - компенсуючи це силою переконання.
"Лікування - це справжній феномен. Ми здатні до самолікування в багатьох ситуаціях, і спілкування з іншими людьми активує цю здатність", - вважає Пол Дієппе з Ексетерської медичної школи у Великій Британії.
Навіть найпростіші прийоми є досить дієвими: виявити турботу і співчуття під час постановки діагнозу, зрозуміти страхи і сумніви пацієнта, якими б безглуздими вони не здавалися.
А при призначенні курсу медикаментозного лікування лікарям слід підкреслювати позитивні якості препарату. А побічні ефекти описувати так, щоби вони здавалися менш страшними. І абсолютно точно не треба перебільшувати ризики.
"Кожне слово і кожен погляд виявляються важливими", - зазначає Тед Капчук із Гарвардського університету. Дослідник додає, що не можна втрачати жодної можливості покращити стан хворого.
"Не думаю, що для лікарів і медсестер це так уже й складно. Мені здається, що таким чином вони зможуть стати невід'ємною частиною курсу лікування".
"Усвідомлення важливості подібного підходу зараз тільки починає поширюватися в медицині", - зазначив фахівець.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.
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