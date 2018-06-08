Наскільки ваші вуха старші за вас?

Протягом дня багато хто з нас користується навушниками, щоби відгородитися від шуму в транспорті чи офісі. Але як це позначається на нашому слухові, розбиралася кореспондентка BBC Future.

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Це - поступовий процес. Спочатку гітара у вашій улюбленій пісні починає лунати недостатньо гучно, і ви збільшуєте звук. Діалоги в серіалі стають нерозбірливими. І вам доводиться робити неймовірне зусилля, щоби розчути, що кажуть ваші друзі в галасливому барі.

Слух втрачається не різко, а повільно. На думку фахівців передчасному старінню слухового апарату сприяє наш сучасний спосіб життя, насамперед, часте використання навушників для прослуховування музики і перегляду відео.

Причому молоде покоління в наші дні страждає набагато більше, ніж раніше.

Навіщо взагалі турбуватися про слух?

"Багато подій і явищ у нашому житті супроводжуються гучним шумом, який людина може не усвідомлювати, поки не стане надто пізно", - зазначає клінічний аудіолог Джил Грюнвальд з медичного центру в Університеті Вандербільта в Нешвіллі, штат Теннессі.

"Навколо нас багато розважального шуму: персональні програвачі, концерти, бари, кінотеатри можуть бути дуже гучними. У повсякденному житті ми регулярно зазнаємо впливу великої кількості шуму", - пояснює він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато хто з нас проводить у навушниках кілька годин щодня

Джил Грюнвальд читає у Вандербільтовській школі музики лекції про загрозу втрати слуху. Він пояснює, що тривалий вплив гучних звуків є чинником ризику для всіх без винятку, незалежно від віку.

Є також підстави вважати, що втрата слуху через вплив шуму розвивається тепер у молодшому віці.

"Іноді вплив шуму в юні роки не проявляється, але з часом негативний ефект стає помітним", - наголошує Грюнвальд.

Які шуми небезпечні для слуху?

Американський національний інститут з охорони праці (NIOSH) та Асоціація охорони праці та здоров'я (OSHA) встановили стандартний ліміт звукового впливу, який становить 85 децибелів.

Приблизно з такою гучністю ми чуємо звуки напруженого дорожнього руху з автомобіля.

Тривале перебування у гучнішому середовищі, безсумнівно, з часом збільшує ризик втрати слуху. Це може відбутися відразу, але іноді симптоми довгі роки не проявляються.

В ході дослідження, проведеного в Лестерському університетв в Британії, з'ясувалося, що багато навушників музичних програвачів створюють звуковий тиск у 120 децибелів.

Це вкрай небезпечно, оскільки шум, який перевищує 110 децибелів, "позбавляє нервові клітини мієлінової оболонки, що ускладнює передачу електричних сигналів від вух до мозку".

Така шкода стане незворотною.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Після гучного концерту або галасливого клубу гострота слуху може не кілька днів знизитися

"Електричні інструменти видають приблизно 90 децибелів", - каже доктор Тодд Рікетс, професор і завідуючий кафедрою досліджень слуху і мовлення в медичному центрі Університету Вандербільта.

"Бензопила, водний мотоцикл - близько 100 децибелів. У дуже гучному нічному клубі або на гучному концерті може бути 105 децибелів".

"Потужна аудіосистема в автомобілі може досягати 120 децибел або навіть більше. Якщо ви перебуваєте за метр від вогнепальної зброї - це 140 децибелів, приблизно на цьому рівні або навіть трохи нижче розташований больовий поріг".

Багато людей переживають тимчасове зрушення слухового порогу, коли після гучного концерту або клубу гострота слуху на кілька днів падає, а потім повертається.

Відбувається це в результаті хімічного процесу, за допомогою якого слухові органи себе захищають. Звуки втрачають чіткість, тому що крихітні волоски у внутрішньому вусі виснажуються.

Для відновлення потрібно відпочити у тихому місці доки не повернеться слух, і в майбутньому намагатися уникати такого зрушення порогу.

Як визначити, що я втрачаю слух?

Якщо в молодому віці ви часто зазнавали впливу гучного шуму, у зрілі роки зазвичай відбувається помітне погіршення слуху - хоча воно може статися і раніше. Рікетс називає це "ефектом із запізненням".

Копирайт изображения Unsplash Image caption Втрата слуху відбувається поступово і її зазвичай важко помітити

У 2013 році канал AsapScience розмістив на YouTube відеоролик під назвою "Який вік ваших вух?" Відповідь може вам не сподобатися. Можливо, ваші вуха років на 20 старші за вас.

Якщо вас турбує стан вашого слуху, ви можете скористатися безкоштовними додатками для самостійного тестування його гостроти. Це може бути попереднім етапом перед візитом до аудіолога.

Для iPhone

UHear - одна з найпопулярніших програм. Завдяки їй можна перевірити здатність чути і дізнатися, наскільки добре ви розбираєте мовлення серед галасу. У додатку є і опитувальник.

Mimi Test має приємний інтерфейс і пропонує користуватися стандартними навушниками Apple, що дозволяє отримувати більш точні і однакові результати. Після закінчення тесту Mimi вираховує ваш слуховий вік.

Для Android

Hearing Test виглядає як аудіометричний тест чистого тону, який застосовують фахівці для визначення порогових значень слуху в пацієнтів.

Результати можна роздрукувати, а платна версія Pro дозволяє також відправити їх електронною поштою.

Чим допомагають нові технології?

Для тих, хто має некритичну втрату слуху, розроблено пристрій Soundhawk. Він дозволяє виокремлювати певні голоси в багатолюдних місцях (наприклад, у барах і ресторанах) за допомогою двох навушників і невеликих мікрофонів.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Привчіть себе слухати музику на меншій гучності

Цю технологію розробив колишній хірург-отоларинголог Родні Перкінс. Пристрій працює через Bluetooth, а рівень його гучності можна регулювати за допомогою програми Soundhawk.

Як зупинити процес погіршення слуху?

По-перше, привчіть себе слухати музику на меншій гучності. Зайдіть у налаштування вашого смартфону і виставте максимальну межу гучності не більше 70%. Так у вас не буде спокуси слухати музику на небезпечних децибелах.

Якщо ви збираєтеся на концерт або музичний фестиваль, не соромтеся взяти з собою затички для вух - адже натовп у будь-який момент може виштовхнути вас ближче до колонок.

Купуйте для прослуховування музики навушники закритого типу, які повністю вкривають вуха, а не вставляються у вушний канал. Це, мабуть, найпростіший спосіб домогтися того, щоби ваші улюблені мелодії тішили вас якомога довше.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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