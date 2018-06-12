Ідеальний шторм: як змінюється характер людини в підлітковому віці

Як впливають на характер підлітка величезні зміни, які відбуваються в його тілі і свідомості? І що можуть зробити батьки, щоби сприяти позитивним рисам особистості своїх дітей?

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Емоційна нестійкість та стрес, який доводиться досить часто переживати в період пубертату, впливають на мозок та формують особистість підлітків.

Мої чотирирічні двійнята багато в чому схожі: обидва дуже компанійські і зухвалі. Хоча різні риси вдачі вже починають виявлятися. Син, приміром, доволі непогано розуміє ідею часу і цікавиться майбутнім, донька багато грається сама з собою.

Як дослідник, який вивчає психологію особистості, і як їхній батько, я із захопленням спостерігаю за розвитком їхніх рис характеру.

Звісно, вони ще дуже маленькі, і хоча наша особистість починає формуватися в ранньому дитинстві, багато змін відбудеться пізніше, насамперед, у підлітковий період.

Це час найбільших і найшвидших змін у нашому організмі. Саме тому когнітивний нейрофізіолог і експерт з підліткової фізіології Сара-Джейн Блейкмор називає зміни, яких зазнає організм підлітка, "ідеальним штормом".

Раптовим і драматичним змінам водночас піддається гормональна система і нейронна, змінюється соціальне життя та рівень відповідальності. До цього списку можна додати і кардинальні зміни особистості.

Протягом дитинства наша особистість і темперамент поступово встановлюються, ми засвоюємо більш-менш стійкий спосіб мислення, поведінки та почуттів.

Стабільність рис особистості починає знову зростати з пізнього отроцтва до дорослого віку.

Копирайт изображения David Motosa Image caption У ранньому підлітковому віці хлопчики стають менш сумлінними, але ці зміни зазвичай тимчасові

Але впродовж перехідного віку риси особистості можуть коливатися і чергуватися, як у калейдоскопі. Велике значення має те, на чому цей круговорот зупиниться.

Як свідчать довгострокові дослідження, риси характеру, яких ми набули в юнацтві, великою мірою визначають наше подальше життя, від успіхів у навчанні до ризику безробіття.

Хоча дослідження в цій галузі лише починаються, їхні висновки є дуже важливими. Якщо ми розумітимемо, як формується особистість підлітків, ми могли би допомогти їм обрати більш здорове і успішне життя.

Характер змінюється не лише в підлітковому віці. Взагалі протягом усього життя людини позитивні риси особистості поступово зростають. Ми менше хвилюємось, маємо вищий рівень самоконтролю, стаємо менш консервативними і більш доброзичливими.

Психологи називають це "принципом зрілості". Закомплексованому і тривожному юнаку буде приємно дізнатися, що з віком різкі риси його особистості поступово пом'якшуватимуться.

Копирайт изображения David Motosa Image caption Протягом дитинства риси нашої особистості стають більш стійкими, але в підлітковому віці ця стабільність порушується

Утім, у перші роки перехідного віку юнакам доводиться пережити те, що дослідники називають "руйнуванням".

Нідерландські вчені протягом шести-семи років проводили тести на особистість у тисяч підлітків віком від 12 років. Вони помітили, що в ранньому підлітковому віці у хлопчиків тимчасово знижуються такі риси, як акуратність і самодисципліна.

А у дівчат тимчасово зростає невротичність, тобто вони стають більш емоційно нестабільними. Ці висновки цілком узгоджуються з поширеними стереотипами про жахливий безлад в кімнаті хлопчика-підлітка або перепади настрою у дівчат.

На щастя, ця регресія нетривала, і вже до кінця пубертатного періоду позитивні риси характеру підлітка повертаються.

Як батьки, так і їхні діти-підлітки визнають, що в їхній особистості відбуваються зміни. Але які саме, залежить від того, хто їх оцінює.

Якщо багато підлітків в ході дослідження називають себе екстравертами, то їхні батьки дотримуються кардинально протилежної точки зору, вважаючи своїх дітей закоренілими інтровертами.

"І переважна більшість батьків вважає, що їхні діти стали менш приємними у спілкуванні", - доходять висновку дослідники. З іншого боку, дорослі не вважають, що сумлінність їхніх дітей знизилася так різко, як думають самі підлітки.

Копирайт изображения David Motosa Image caption Позитивні риси особистості тимчасово послаблюються у підлітковому віці

Ця розбіжність, однак, не повинна дивувати, адже стосунки між батьками та дітьми також зазнають великих змін. Підлітки прагнуть до більшої самостійності і особистого життя, в яке не втручаються дорослі.

Крім того, під час тестів дорослі і діти, як правило, по-різному оцінюють зміни. Батьки порівнюють своїх дітей із дорослими, а підлітки оцінюють себе, порівнюючи з однолітками.

Втім, загальне уявлення про підлітковий вік як роки "руйнування" позитивних рис особистості в цілому є досить точним.

Хоча зрозуміло, що такі масштабні дослідження не враховують індивідуальні розбіжності. Насправді, психологи лише починають усвідомлювати складне поєднання спадкових та зовнішніх чинників, що впливають на становлення кожної окремої особистості.

Мозок підлітка - гарне місце для початку таких досліджень. Протягом останніх кількох десятиліть Сара-Джайн Блейкмор та інші дослідники довели, що в мозку підлітка відбуваються важливі фізіологічні зміни.

Копирайт изображения David Motosa Image caption Наша особистість починає формуватися в ранньому дитинстві

МРТ-сканування мозку дітей пубертатного віку показало, що підлітки, які набрали високі бали за показником сумлінність, мали меншу щільність у кількох ділянках кори головного мозку, що є ознакою більшої зрілості мозку. Схожим чином, емоційна стабільність також залежала від рівня зрілості кори мозку.

Це дозволило науковцям дійти висновку, що індивідуальні особливості рис характеру можуть частково бути пов'язаними з дозріванням кори головного мозку в підлітків.

Іншими словами, зміни обсягу сірої речовини в пубертатний період впливають на нашу поведінку і самопочуття.

Звичайно, на зміни особистості в підлітковому віці впливають й зовнішні чинники, як-от стрес або трагічні події. Приміром, пережите підлітком розлучення батьків або ДТП підвищували рівень невротичності як у підлітковому, так і дорослому віці.

Цікаво, що проблеми, виною яких був сам підліток, як-от відрахування зі школи за погане навчання чи поведінку, впливали на його особистість ще дужче.

Копирайт изображения David Motosa Image caption Перехідний вік пов'язаний з багатьма стресами, проблеми, які доводиться пережити підлітку, впливають на певні зміни в його особистості

У таких ситуаціях невротичність зростає, сумлінність та доброзичливість знижуються. На думку дослідників, проблеми, які виникають в наслідок дій самого підлітка, переживаються ним тяжче, і отже, шкодять розвитку його особистості.

Це означає, що адекватна емоційна допомога дитині, яка переживає стресову ситуацію, може запобігти негативним зміни в її особистості.

Утім, на особистість підлітка впливають не лише негативні зовнішні чинники. Висновки деяких досліджень свідчать, що можливість самостійно ухвалювати рішення, почуття контролю над своїм життям і розуміння, чого від нього очікують, сприяють вірі підлітка в свої сили, а також розвитку позитивних рис, як-от емоційна стабільність та сумлінність.

Інше дослідження виявило також зв'язок між впевненістю в школі та позитивним розвитком особистості.

Важливість цих досліджень важко переоцінити. Адже сприятливе середовище, створене дорослими, допоможе підліткам розвити позитивні риси своєї особистості, що має неабиякий вплив на їхнє подальше життя.

Спостереження за 4 тисячами учнів британських шкіл показало, що ризик стати безробітним у дорослому житті був вдвічі вищий у підлітків з низьким рівнем сумлінності.

Ми докладаємо багато зусиль, щоби наші діти отримали достатньо знань і успішно склали іспити, хоча, вочевидь, ми повинні приділяти не менше уваги вихованню їхньої особистості.

А оскільки я батько двох чудових двійнят, я пильно стежитиму за цією галуззю досліджень.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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