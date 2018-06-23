Як подолати морську хворобу

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Безсумнівно, морська хвороба - це дуже неприємне явище. Чому наш організм так болісно реагує на монотонні похитування і що можна з цим зробити?

Піратський корабель виглядав абсолютно як у пригодницьких фільмах: на його носі красувалася моторошна фігура у вигляді голови Медузи Горгони, на щоглі майорів Веселий Роджер, а на борту нас вітав двійник Джека Горобця із заплетеною в кіски бородою.

Ми вирушили подивитися на дельфінів біля узбережжя Тенеріфе, і мій трирічний малюк був у повному захваті від цієї подорожі, тоді як я... з усіх сил намагалася утримати в собі сніданок.

Морська хвороба - один із найгірших ворогів відпочивальників. Згідно з нещодавнім дослідженням, пасажири круїзних лайнерів називають морську хворобу головною незручністю, яку їм довелося пережити під час відпустки.

До того ж, її важко уникнути. Як сказав британський комік Спайк Мілліган, "єдиний спосіб не страждати від морської хвороби - це сидіти під деревом".

Однак в літню спеку багато хто мріє про подорожі водою - від неквапливих круїзів до поїздок на катері з острова на острів або прогулянок на човнах під вітрилами.

Дехто намагається боротися з жахливими відчуттями, як це зробила я, інші ж - просто вважають за краще залишатися на твердому ґрунті.

Копирайт изображения Peter Hansen / Unsplash Image caption Пасажири великих круїзних лайнерів, як правило, не страждають від морської хвороби

Морська хвороба - це одна з форм заколисування. Автомобільне, морське і повітряне заколисування спричинюють фізичні чинники, а тренажерну хворобу і кіберхворобу - зорові стимули.

Однак механізм у всіх них один: нас заколисує, коли внутрішнє вухо (або лабіринт) і центральна нервова система не можуть розпізнати, де розташована вертикальна площина.

Або, іншими словами, коли почуття балансу і рівноваги, за яке відповідає внутрішнє вухо, порушується через рух - наприклад, через морські хвилі.

Проте, головна відмінність морської хвороби полягає в тому, що в багатьох випадках вона триває досить довго.

"Навіть найгірші подорожі автобусом, автомобілем або літаком не тривають кілька днів. Так, літак може трясти, але недовго", - говорить Річард Давуд, фахівець у галузі медицини подорожей із лондонської клініки Fleet Street Clinic.

Під час поїздки автомобілем можна зупинитися й вийти. У відкритому морі про це доводиться тільки мріяти. Вам здається, що ви в пастці, і це відчуття підвищує ймовірність виникнення морської хвороби.

Від морської хвороби страждали навіть знамениті мореплавці, зокрема, адмірал Нельсон, Чарльз Дарвін і Христофор Колумб.

Коли англійські кораблі королеви Єлизавети I зіткнулися з Непереможною армадою, в іспанського адмірала герцога Медіна-Сидонія почалася морська хвороба. Вважають, що саме завдяки цьому Англії й вдалося перемогти.

Досвідчена морська мандрівниця Бет Леонард каже, що заколисування тією чи іншою мірою відчувають багато моряків. Зазвичай це відбувається протягом перших двох-трьох днів кожного плавання.

Копирайт изображения Jeremy Bishop / Unsplash Image caption Похитування судна в трьох напрямках порушує відчуття рівноваги, і ми відчуваємо нудоту

Більшість звикає до нього за три дні незалежно від того, як саме вони намагаються подолати неприємні відчуття.

Як правило, все починається з більш легких симптомів, таких як позіхання або підвищене слиновиділення, а потім стан починає погіршуватися.

У людини проступає холодний піт, паморочиться і болить голова, вона відчуває втому, а закінчується все це нудотою і, можливо, блювотою.

У перші дні на морі багато хто також скаржиться на труднощі з концентрацією.

Однак у досвідчених мореплавців часто є власні хитрощі, які допомагають їм швидко впоратися з морською хворобою. Себастьян Сміт - один з них.

Він часто виходить в море зі своєю дружиною Адель і двома маленькими дочками і написав кілька книг про те, як боротися із заколисуванням.

"Я ніколи не розумів, чому у всіх настільки різні відчуття від перебування на палубі судна, - каже він. - Очевидно, що морська хвороба ніяк не залежить від віку або сили людини".

"Вона також може настати раптово. Людина може бути в гарному настрої, відчувати себе розслабленим, а потім її обличчя раптом змінюється. Через десять хвилин вона вже лежить у позі ембріона".

Копирайт изображения Unsplash Image caption Від жирної їжі краще відмовитися

Сміт каже, що спочатку теж сильно страждав, але як тільки почав плавати на далекі відстані, морська хвороба пройшла сама собою і більше не поверталася.

"З власного досвіду можу сказати, що тут є і психологічний аспект, - каже він. - Тепер я знаю, що навіть якщо у мене і з'являться перші симптоми, я зможу з ними впоратися. Це досвід, і він має велике значення".

Його дружина Адель все ще страждає від морської хвороби під час довгих поїздок, як правило, протягом одного-двох перших днів.

Коли їхні діти були зовсім маленькими, їх і зовсім не заколисувало.

"І, що цікаво, все було в порядку й у Адель, хоча, здавалося б, все повинно бути навпаки, адже їй доводилося міняти підгузки в крихітній задушливій каюті під час качки".

Коли діти трохи підросли, вони почали страждати від морської хвороби. Проте, зараз вони з нею справляються, причому завжди.

"Їх може нудити три дні, однак потім все раптово припиняється, і вони знову відчувають себе прекрасно, немов досвідчені морські вовки".

Сміт каже, що для когось найкращим способом боротьби з морською хворобою може стати сон. Як правило, в каюті хитавиця відчувається найменше, тому навіть якщо вам краще на свіжому повітрі, не бійтеся піти в каюту і подрімати.

Однак це допомагає не всім, і багатьом доводиться приймати ліки, такі як "Стугерон" або "Драмамін". Втім, Сміт попереджає, що будь-які ліки спочатку варто спробувати на суші, оскільки деякі з них мають сильну седативну дію.

Копирайт изображения Emreturanphoto Image caption На катамарані заколисує в три рази менше, ніж на однокорпусному судні

Давуд каже, що для тривалої дії - до трьох днів - варто спробувати пластир "Скоподерм" (хоча використовувати його треба тільки за призначенням лікаря, тому що трапляються побічні ефекти).

"Поговоріть зі своїм лікарем. Від сильних нападів блювоти є ще один ефективний препарат, який відпускається за рецептом ("Ондансетрон"). Його не потрібно ковтати, досить просто покласти під язик".

Час прийому ліків також має значення. Досвідчені моряки радять приймати їх не за кілька годин до подорожі, а набагато раніше, хоча б напередодні ввечері.

Ще одна рекомендація - не підніматися на палубу корабля з похмілля. Сміт радить утриматися від алкоголю хоча б пару днів до поїздки.

Якщо у вас раптом виникне дивне відчуття, пожуйте що-небудь, навіть якщо вам не хочеться. Чудово підійдуть сухі крекери, свіжі фрукти і сирі овочі. Хтось радить імбирне печиво та імбирний чай.

"І чомусь апельсини", - додає Сміт.

Крім того, за три дні до поїздки слід уникати їжі, яка колись викликала у вас розлад травлення, особливо гострої і жирної їжі, а також продуктів з високим вмістом кофеїну, солі і цукру.

Якщо ви відчуваєте нудоту, перебуваючи на високошвидкісному вітрильному судні, не нахиляйтеся над бортом. Ви ризикуєте впасти у воду. Візьміть відро або біопакет (такими часто користуються власники собак).

Так як блювота призводить до зневоднення, пийте більше рідини, щоби заповнити втрату вологи організмом.

Копирайт изображения Romanos Senikidis / Unsplash Image caption Для тих, хто страждає від морської хвороби, безпрограшним варіантом буде плавання на невеликому човні недалеко від берега

Ще одна порада пропонує якнайкраще підготуватися до подорожі: взяти з собою запас легкозасвоюваної їжі на перші п'ять днів.

Морську хворобу можуть посилювати сильні запахи (наприклад, дизельного палива), перегрів або переохолодження організму, а також втома очей від читання або роботи на комп'ютері.

А от прослуховування музики або аудіокниг до таких проблем не призводить.

Щоби позбутися неприємних відчуттів, також радять дивитися на обрій.

Перебуваючи на палубі, спробуйте зберігати рівновагу, ні за що не тримаючись. Єлте Бос із Вільного університету Амстердама пояснює, що це допомагає центральній нервовій системі швидко адаптуватися до нових умов.

При появі перших симптомів він рекомендує випити газованої коли.

А якщо ви плануєте провести найважливішу відпустку свого життя на великому круїзному лайнері, не хвилюйтеся, все буде в порядку навіть без імбирних напоїв.

Хитавиця на таких суднах майже не відчувається.

Втім, як не дивно, ваше самопочуття також може залежати від форми судна.

Нещодавно за фінансової підтримки ЄС було проведене дослідження під назвою "Компас". Його метою було вивчити, як різні види кораблів і три види прискорення (поздовжно-поперечне, поперечне і вертикальне) впливають на заколисування.

Дослідникам вдалося з'ясувати, що морську хворобу викликають і горизонтальне, й вертикальне прискорення. Це означає, що на пасажирському судні з конфігурацією катамарана заколисує в три рази менше, ніж на однокорпусному судні.

Саме через прискорення ми відчуваємо рух, і нам стає погано. Хитавиця на морі змушує корабель рухатися вгору-вниз і постійно змінювати швидкість руху.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Щоби позбутися неприємних відчуттів, спробуйте також дивитися на обрій

За словами Боса, вертикальне прискорення, яке виникає внаслідок цього, є основним чинником морської хвороби.

"Крім того, якщо ви перебуваєте вище центру обертання корабля, ви рухатиметесь і у поперечному, і у поздовжньому напрямку, що призведе до горизонтального прискорення і, як наслідок, до морської хвороби", - додає він.

Ще одним фактором, що впливає на заколисування, може бути стійкість корабля.

Маневри судна можна розрахувати, ґрунтуючись на його конструкції. З урахуванням погодних умов це дає можливість передбачити, як сильно пасажирів буде заколисувати на борту - причому навіть до того, як корабель побудують.

За словами Боса, катамарани в цілому креняться менше, ніж однокорпусні судна - просто тому, що їх корпус ширше.

Проте, катамарани, як правило, коротше однокорпусних судів. Це означає, що вони більше обертаються по вертикальній осі.

"На катамаранах пасажири рідше страждають від морської хвороби в порівнянні з однокорпусними суднами", - зазначає фахівець.

Бос вважає, що якщо великі круїзні кораблі вам не до душі і ви віддаєте перевагу подорожі на весловому чи вітрильному човні річкою або озером, у вас все буде в порядку.

"Люди, як правило, найбільш чутливі до циклічних рухів, що повторюються приблизно кожні шість секунд. Під час плавання внутрішніми водними шляхами на невеликому човні період погойдувань менше, і вони не впливають на нас так сильно".

Загалом, що ближче ви до дерев, під якими радив сидіти Спайк Мілліган, то менше ймовірність того, що вас заколисає.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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