Чи можемо ми забути пережитий біль?

Якби жінки не забували біль під час пологів, вони нізащо не зважувалися б на народження другої дитини. Принаймні, так свідчить поширений міф. Однак, як з'ясувала кореспондентка BBC Future, болісні спогади далеко не завжди відпускають нас.

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Поговоріть з будь-якою жінкою, яка щойно народила дитину, і, описуючи біль під час пологів, вона обов'язково скаже: "Ніколи більше!"

Одна моя подруга благала мене відмовити її, якщо вона раптом надумає знову завести дитину. І що ж? Минуло лише кілька років, і їй знову підходить час народжувати.

Зазвичай це пояснюють тим, що жінки просто забувають біль, який їм довелося пережити, оскільки мозок редагує спогади.

З точки зору еволюції, таке пояснення виглядає цілком раціональним: аби люди не припинили народжувати потомство, спогади про болісні пологи можна трохи пригасити.

Але, на жаль, все не так просто.

Огляд досліджень, проведених до 2000 року, дозволяє зробити висновок, що жінки не забувають повністю біль переймів, або інтенсивність болю, яку їм довелося пережити.

Втім, це досить складна тема для вивчення. Існує шкала, що дозволяє людям оцінити ступінь гостроти болю, але оскільки пологи можуть тривати багато годин, не дуже зрозуміло, на якому етапі переймів або власне пологів концентрували свою увагу учасниці дослідження.

Навіть біль при кожному скороченні матки може варіюватися за ступенем гостроти, тому оцінити болісні відчуття не так легко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біль під час пологів дуже складно виміряти

Проте, дещо зробити все ж таки можна - наприклад, досліджувати питання про те, чи змінювалися з плином часу спогади конкретної жінки про пережитий нею біль.

Шведські фахівці провели анкетування 2428 жінок і порівняли їхні спогади через два місяці і через рік після пологів.

Отримані дані свідчили, що багато жінок не забувають своїх відчуттів: спогади про досвід дітонародження у 60% жінок залишалися однаковими, як через два, так і через 12 місяців.

Насправді, лише третина матерів за рік забули, наскільки болісними їм згадувалися пологи через два місяці після них.

А з 18% опитаних жінок сталося щось прямо протилежне - вони не тільки не забули інтенсивність пережитого болю, але, навпаки, в їхній пам'яті пологи стали ще боліснішими, ніж 12 місяців по тому.

Згадати (не) все

Минуло п'ять років, і вчені знову провели опитування тієї ж групи жінок.

До цього часу, дійсно, пам'ять про біль у деяких з них притупилася. Приблизно половина зазначила, що біль був менш гострим, ніж їм здавалося через два місяці після пологів.

Однак ті, хто через два місяці описував досвід дуже негативно, не забули його й пізніше. Втім, це не обов'язково погано. В ході деяких досліджень з'ясувалося, що жінки, які пам'ятають біль пологів, сприймають цю подію, як власне досягнення, яке залишається з ними назавжди.

"Якщо я змогла впоратися з болем під час переймів, я можу впоратися з чим завгодно".

А втім, той факт, що пам'ять про біль не змінюється з плином часу, викликає здивування. Як свідчать результати психологічних досліджень, що проводилися протягом декількох десятиліть, щоразу, коли ми про щось згадуємо, ми трохи реконструюємо події минулого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кажуть, якби жінки не забували біль під час пологів, вони нізащо не зважувалися би на народження другої дитини

Наша пам'ять - це не колекція цифрових дисків з відеозаписами, відтворюючи які ми щоразу бачитимемо події минулого саме такими, якими вони були в дійсності. Натомість контекст спогаду, а також те, як ми його переповідаємо, щоразу трохи змінюється.

Біль при народженні має певну мету. Якщо пологи пройшли нормально, сам по собі цей позитивний результат повинен притупити спогади про страждання. Але очевидно й інше: для деяких матерів навіть щаслива подія народження дитини не згладжує болісні спогади про процес.

Отже, якщо такий "позитивний" біль зовсім не обов'язково забувається, то що відбувається зі спогадами про однозначно негативний досвід?

Відчувати біль і пам'ятати про його причини - важливо, таким чином наша пам'ять оберігає нас від повторення болісних випадків. Так, якщо одного разу, відкриваючи бляшанку, ви порізалися, наступного разу ви будете обережнішими.

Або ж, якщо ви, як я, наприклад, вирішите перевірити, чи дійсно металевий обід навколо вогнища сильно нагрівається, і доторкнетеся до нього чотирма пальцями, ймовірно, ви вже не станете повторювати такий експеримент.

На жаль, мені було 30 років, а не п'ять. Не дивно, що люди, які через певні розлади не відчувають біль, часто обпікаються або завдають собі інших травм. Отже, забувати про біль зовсім не обов'язково.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навіть якщо спогади про біль можна стерти - що це дасть?

Однак це може бути корисним у випадку з хронічним болем, пов'язаним, наприклад, з такими захворюваннями, як діабет. Деякі нові відкриття дають ключ до регулювання такого болю і позбавлення від нього на молекулярному рівні.

У 2006 році дослідники з Медичного коледжу Університету штату Арізона заявили, що це пов'язано з функцією молекули ПКМ-дзета (PKM-ζ).

Ця молекула (яку в науково-популярній літературі так і називають "молекулою пам'яті") підсилює зв'язки між нейронами в мозку, коли ми дізнаємося щось нове. Вона ж створює фізичну чутливість після випробуваного болю.

Досліди на мишах показали, що якщо блокувати певну молекулу в хребті піддослідних тварин, тим самим можна стерти у них додаткову чутливість до болю.

Проте пізніше інші вчені поставили результати описаного експерименту під сумнів і довели, що миші, народжені з молекулою ПКМ-дзета, як і раніше могли відчувати біль.

А як бути з незручним або травматичним болем, який асоціюється з певними медичними процедурами? Наприклад, коли колоноскопія (зондування кишечника) проводиться методом седації із збереженням свідомості, пацієнтам іноді дають засіб (мідазолам), який пригнічує формування нових спогадів.

Пацієнти можуть морщитися або корчитися від неприємних відчуттів під час процедури, але після завершення колоноскопії вони не пам'ятатимуть болі чи дискомфорту.

Несвідомі відчуття

Дехто ставить під сумнів етичність такого підходу, а також його наслідки. У статті, опублікованій минулого року, анестезіолог із Королівської дитячої лікарні Вікторії в Австралії Ендрю Девідсон попереджає, що хоча такі ліки, як мідазолам, і ускладнюють формування усвідомлених спогадів, вони не можуть впливати на імпліцитні, несвідомі спогади.

Ці спогади також впливають на нас, хоча ми не можемо свідомо їх відтворити. Так само, як ми автоматично застібаємо сорочку на ґудзики або приходимо на автобусну зупинку знайомим шляхом, не замислюючись над тим, коли і як у нас сформувалися спогади про ці дії.

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Вселяє занепокоєння інше. Як припускає Девідсон, навіть якщо ви забудете про колоноскопію, ви "будете відчувати дивний дискомфорт при вигляді садового шланга". Можливо, було би етичніше заздалегідь попереджати пацієнта про таку перспективу?

Щоби запобігти психологічній травмі, яка може виникнути в результаті пробудження пацієнта під час операції під загальним наркозом (хоча це стається вкрай рідко), також пропонували вводити йому мідазолам, що не дасть сформуватися болісному спогаду.

Однак це допоможе "очистити" пам'ять тільки на момент введення препарату, а спогад про пробудження в момент операції може залишитися.

Етична сторона застосування таких ліків ще й досі обговорюєтьcя.

Втім, сам факт існування такої дискусія підтверджує, що, на жаль, для багатьох людей, хто пережив гострий біль, під час пологів або будь-який інший, спогади про нього нікуди не зникають. Що б там не стверджували популярні міфи.

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Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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