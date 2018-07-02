Як ми їмо в дитинстві, молодості, зрілості та старості

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Їжа нам потрібна щодня, але наші харчові звички, вподобання та раціон суттєво змінюються впродовж життя. Як це впливає на наше здоров'я, розповіла вчена-дієтолог з Абердинського університету.

Ви їсте, щоби жити, або живете, щоби їсти? Наші стосунки з їжею є досить непростими, на них впливає вартість і доступність продуктів харчування, а також прийняті в суспільстві норми та традиції.

Але є дещо, що ми всі поділяємо, - це апетит.

Апетит частково складається з голоду - сигналів, які посилає нам організм, коли потребує відновлення запасів енергії, але не тільки. Адже ми часто їмо, коли зовсім не голодні, або навпаки можемо пропустити їжу попри напад голоду.

Одне нещодавнє дослідження показало, що причиною переїдання є численні нагадування про їжу (запахи, звуки, реклама), якими сповнене наше сучасне життя.

Крім того, наш апетит змінюється протягом життя.

Говорячи мовою Шекспіра, можна сказати, що в нас сім віків апетиту. Що краще ми розумітимемо ці етапи, тим більше це допоможе нам здолати як нестачу здорового харчування, так і переїдання, і запобігти таким серйозним проблемам зі здоров'ям, як ожиріння.

Від народження до 10 років

У ранньому дитинстві організм швидко розвивається. Харчові звички, закладені в цьому віці, як правило, залишаються і в дорослому житті. Ось чому надмірна вага, яка з'явилась у дитинстві, часто не зникає й у дорослому віці.

Перебірливість малюків в їжі або відмова від певних продуктів часто стають справжнім головним болем для батьків. Утім, привчити маленьких вередунів до незнайомої, але корисної їжі, цілком можливо.

Пропонуйте нові смаки поступово і спокійно, по-дружньому, і згодом вони полюблять навіть овочі.

Діти також повинні мати певне право голосу в питаннях їжі, принаймні обирати розмір порції.

Якщо дитину постійно змушують доїдати, вона втрачає здатність відчувати справжній голод і прислухатися до свого апетиту. Згодом це може призвести до переїдання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Годування малюків не повинна супроводжувати нервозність, це може призвести до розладів харчування у старшому віці

Дедалі частіше лунають заклики захистити дітей від цільової реклами шкідливої їжі - не лише на телебаченні, але й в мобільних додатках, соціальних мережах та відеоблогах.

Реклама харчових продуктів збільшує їхнє споживання, впливаючи на поширення ожиріння серед дітей і підлітків.

10-20 років

Про прихід статевого дозрівання в підлітковому віці свідчать як зміни в статурі, що відбуваються під впливом гормонів, так і збільшення апетиту.

Харчування та дієта в цей важливий період безперечно впливають на спосіб життя в наступні роки. А харчові звички, які виробляються в переходному віці, невід'ємно пов'язані й зі здоров'ям майбутніх дітей підлітка.

Однак діти в цьому віці ще не здатні самі зробити правильний вибір і без нагляду дорослих можуть засвоювати шкідливі харчові звички та споживати некорисну їжу.

Через функціонування репродуктивної системи дівчата частіше за хлопців страждають від браку поживних речовин в організмі.

Цей ризик підвищується у випадку ранньої вагітності, адже організм дівчини ще сам потребує багато поживних речовин для зростання.

20-30 років

Стиль життя помітно змінюється в ранньому дорослому віці. Молоді люди починають самостійне життя: вони вступають до коледжу, одружуються або живуть з партнером, народжують дітей. Це може сприяти набору ваги.

Як правило, позбутися зайвих жирів, які накопичилися в організмі, досить важко. Коли наше тіло відчуває, що ми споживаємо менше енергії, ніж йому потрібно, воно дуже переконливо повідомляє нам про це.

Але сигнали про переїдання, як правило, не такі помітні. В результаті ми потрапляємо в замкнене коло надмірного споживання їжі.

Багато фізіологічних та психологічних факторів заважають постійно стримувати свій апетит.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стрес у нашому житті, навіть у молодому віці, може сприяти набору зайвої ваги

Ціла галузь нових досліджень присвячена вивченню відчуття ситості.

Воно є надзвичайно важливим, коли ви намагаєтесь схуднути, оскільки дуже складно зменшити порцію, якщо ваш організм подає сигнали про голод.

Мозок отримує досить різні сигнали від різних продуктів. Ми можемо, наприклад, з легкістю проковтнути відерце морозива, оскільки жири не вмикають у мозку інформацію про пересичення.

З іншого боку, продукти з високим вмістом білка, води чи волокон змушують нас почуватися ситими досить довго. Фахівці харчової промисловості враховують ці чинники, щоби зробити продукти більш корисними.

30-40 років

Доросле життя з напруженим робочим графіком сповнене багатьох проблем окрім буркотіння шлунку.

Як показують численні дослідження, стрес прямо позначається на апетиті і харчуванні у 80% населення. Розлади пов'язані як із нездоровим підвищенням апетиту, так і з його зниженням.

Ці дві протилежні стратегії долання напруги дивують вчених. Так звана "харчова залежність" - непереборне бажання споживати певну, часто висококалорійну, їжу - до кінця не зрозуміле. Багато дослідників навіть сумніваються в його існуванні.

Деякі риси особистості, як-от перфекціонізм або сумлінність, також впливають на харчування і відіграють роль у тому, як організм справляється зі стресом.

Організація здорового харчування на роботі є непростим завданням.

Роботодавці повинні піклуватися про правильне харчування на робочому місці, так само, як і про зниження стресу та способи його долання, оскільки від цього безпосередньо залежить здоров'я та гарне самопочуття працівників.

40-50 років

Слово "дієта" походить з грецької мови, де його первісне значення - "спосіб життя". Утім, всі ми раби своїх звичок - нам важко змінити свою поведінку, навіть коли ми чудово усвідомлюємо, що вона шкідлива.

Так само ми не бажаємо змінювати й свої харчові вподобання, але при цьому мріємо про здорове тіло і розум.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У середньому віці стрес може призвести до залежності від висококалорійних продуктів

Існує чимало доказів, що головною причиною поганого здоров'я є неправильне харчування.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, головними чинниками, що впливають на здоров'я і довголіття, є куріння, нездорова дієта, брак фізичного навантаження та зловживання алкоголем.

Саме у віці 40-50 років нездорові звички треба негайно змінювати, але симптоми майбутніх хвороб, гіпертонії та високого холестерину, поки що не помітні, і люди зазвичай продовжують звичний спосіб життя.

50-60 років

Після 50 років ми починаємо поступово втрачати м'язову масу, приблизно 0,5-1% на рік. Цей процес пришвидшує зниження фізичної активності, недостатнє споживання білків та менопауза у жінок.

Для зменшення наслідків старіння потрібна здорова різноманітна дієта та фізична активність. Але люди похилого віку часто не отримують достатньо апетитної, доступної їжі з високим вмістом білку.

Закуски з високим вмістом протеїнів є ідеальним способом підвищити рівень білка в організмі людей похилого віку. Але зараз, на жаль, існує досить мало продуктів, призначених саме для цієї вікової категорії.

60-70 років

З огляду на загальне збільшення тривалості життя сьогодні важливим питанням стає й покращення його якості в старшому віці. Інакше нам доведеться жити в суспільстві старих та немічних людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що старше ми стаємо, то важливішим для здоров'я є різноманітне повноцінне харчування

Повноцінне харчування в старості є надзвичайно важливим, оскільки апетит знижується і людина не відчуває голоду так, як в молодшому віці. Це призводить до нездорової втрати маси тіла та слабкості.

Зниження апетиту може також бути наслідком деяких недуг, наприклад, хвороби Альцгеймера.

Споживання їжі - це також дуже соціальний процес, а тому втрата партнера або родини і вимушена самотність за обіднім столом сильно впливають на задоволення від трапези.

Знижують апетит й інші старечі проблеми: труднощі з ковтанням, проблеми з зубами, зниження гостроти сприйняття смаку та запаху.

Варто пам'ятати, що протягом усього нашого життя їжа є не просто джерелом енергії, а важливим соціальним і культурним досвідом, який має приносити задоволення.

Ми всі - експерти в питаннях харчування, адже ми практикуємось в цьому щодня.

І отже, варто навчитися насолоджуватися їжею, щоразу коли ми сідаємо за стіл.

А також отримувати задоволення від споживання корисних для нашого організму речей.

Алекс Джонстон - вчена-дієтолог і почесний професор Абердинського університету. Статтю написано для сайту The Conversation і перепубліковано тут в рамках ліцензії Creative Commons.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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