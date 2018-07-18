Чому люди вірять в інопланетян, але бояться щеплень

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Пол Маккартні давно помер, а зараз на сцену виходить його двійник. Елвіс Преслі насправді живий. Американські астронавти ніколи не висаджувалися на Місяці, а славетні знімки НАСА зроблені в американській пустелі. Голокосту ніколи не було, його вигадали євреї. Нашим світом правлять інопланетяни-рептилії...

Велика частина людства обожнює теорії змови і готова повірити в найабсурдніші речі. Чому?

Останніми роками вчені наблизилися до кращого розуміння, чому люди так охоче вірять в те, чого насправді не існує.

Вони сподіваються, що це допоможе зменшити негативні наслідки віри в теорії змови, які нерідко стають причинами розбрату в суспільстві, а також змушують людей ухвалювати неправильні та небезпечні рішення.

Антиваксери проти

Почнемо з досить свіжого прикладу. Торік у деяких районах Сполучених Штатів з безпрецедентною швидкістю почала зростати захворюваність на кір. У 2017 році в Міннесоті було зареєстровано 58 підтверджених випадків цієї хвороби - найсерйозніший спалах в цьому штаті за останні 30 років.

Проте ще років 10 тому здавалося, що кір в США перемогли. У чому ж справа?

Поступове зростання кількості випадків хвороби безпосередньо пов'язане з людьми, які з якихось причин не були прищеплені.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники вакцинації вважають, що щеплення шкідливе

До того, як 1963 року ввели щеплення від кору, хвороба часто мала смертельні наслідки.

У 1960-х було зареєстровано декілька мільйонів випадків, тисячі хворих було госпіталізовано, і щороку від кору помирало 500 людей. Цим смертям можна було б запобігти за допомогою вакцинації.

Сьогодні ті, хто не має щеплення від кору, зробили такий вибір свідомо.

Противники вакцинації, їх ще називають антиваксерами (англ. anti-vaxxers), переконані, що будь-які щеплення шкідливі, а фармацевтичні компанії (і інші зацікавлені в цьому особи та організації) приховують негативні для здоров'я людей наслідки.

Це лише одна з безлічі теорій змови, які не витримують жодної перевірки науковими доказами, але існують. Досить зазирнути в інтернет, і ви знайдете сотні подібних.

Їхні прихильники (як-от ті, хто палко заперечує факт зміни клімату на Землі) переконані, що вчені підтасовують свої докази.

Цікаво, що ті, хто вірить в одну теорію змови, схильні вірити і в інші.

Втім, такі теорії існували завжди. Приміром, Євангеліє від Філіпа, датоване III століттям (яке не ввійшло до Нового заповіту) відоме твердженням, що Ісус і Марія Магдалена були одружені.

Цей міф пізніше було закріплено в художній літературі, наприклад, у "Коді да Вінчі" Дена Брауна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У "Коді да Вінчі" стверджується, що Марія Магдалина була дружиною Ісуса Христа

Або візьмемо ілюмінатів. За однією з популярних теорій змови, члени цього таємного товариства негласно керують історичним процесом і прагнуть світового панування.

Ілюмінати дійсно існували в різні часи, але їхня організація не має жодного відношення до того, що їм приписують тепер.

Ну і, нарешті, більш свіжий приклад - заперечення Голокосту. Попри всі жахливі факти і свідчення, дехто продовжує стверджувати, що нацисти не вбивали шість мільйонів євреїв під час Другої світової війни.

Чому люди так вперто вірять в усі ці теорії? Простої відповіді немає, каже професор психології із Кентського університету Карен Дуглас.

Навряд чи нам вдасться виділити певні риси характеру, які роблять людину схильною до таких поглядів. Адже масштаби поширеності цього явища - просто величезні. Приміром, принаймні половина американців вірять хоча б в одну з таких теорій.

Зрештою, кому з нас не хотілося б, щоб улюблений музикант виявився насправді живим? Не дивно, що Елвіс Преслі або Тупак Шакур нерідко стають об'єктами таких домислів.

"Всі ми також певною мірою з підозрою ставимося до повідомлень офіційних осіб і влади", - додає Дуглас.

З точки зору еволюції є цілком раціональним те, що ми з побоюванням ставимося до людей або груп людей, яких ми не розуміємо.

"У чомусь це навіть можна назвати гнучкістю заради власної безпеки", - зазначає вчена.

Однак, копнувши трохи глибше, Дуглас виявила чимало найрізноманітніших пояснень того, чому для деяких людей теорії змови виглядають більш привабливо, ніж для інших.

Кому вони потрібні?

Деякі люди відчувають внутрішню, майже нарцисичну потребу бути несхожими на інших, показало одне з досліджень.

Ідея тут така: людині здається, що вона має доступ до закритої для інших інформації або до альтернативних "таємних" пояснень деяких світових подій, як-от напад на редакцію паризького сатиричного журналу Charlie Hebdo в січні 2015 року.

Як сформулював в 1984 році британський соціальний психолог Майкл Білліг, "теорія змови дає можливість доторкнутися до прихованого, важливого і безпосереднього знання".

"І отже, той, хто вірить в цю теорію, починає вважати себе експертом, який володіє ексклюзивним знанням, а не тим, що є у звичайних експертів".

Інше дослідження виявило, що теорії змови допомагають людям знайти хоч якийсь сенс у навколишньому світі, насамперед в тому, що вони не можуть контролювати і що змушує їх почуватися беззахисними перед обставинами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дехто вірить у те, що Елвіс Преслі інсценував свою смерть і досі живий

Людям важко змиритися з думкою про те, що ми живемо в світі, де можуть траплятися масові вбивства та інші акти насильства.

Саме тому, каже професор психології Брістольського університету Стівен Левандовскі, людей дещо заспокоює думка, що за випадковими подіями "насправді" стоять якісь могутні сили.

Згідно з одним із досліджень, люди в буквальному сенсі відчувають "нездоровий потяг до отримання пояснень".

Виховання теж відіграє роль. Більш схильні до теорії змови зазвичай ті, у кого були проблеми в родині, у кого не склалися стосунки з батьком або матір'ю.

Таким людям властиво перебільшувати загрозу, пояснює Карен Дуглас, частково тому, що для них це стає захисним механізмом. "Світові трагедії допомагають обґрунтувати власні тривоги".

Хоча, як показують останні дослідження, це не допомагає впоратися з тривогою та навіть навпаки - підсилює відчуття безпорадності.

Чому це небезпечно?

Те, що так багато людей вирішили вірити в теорії змови, має потенційно небезпечні наслідки. Хоча багато з цих ідей є до абсурду безглуздими і навіть смішними.

Прихильники такого погляду на життя відчувають себе політично маргіналізованими і, отже, з більшою вірогідністю не прийдуть на вибори. Ті, хто скептично ставиться до доказів зміни клімату, менш схильні підтримувати політику зниження викидів парникових газів в атмосферу.

Противники щеплень вносять свій внесок у поширення хвороб, які можуть завдати шкоди здоров'ю і навіть вбити дитину або людину з ослабленим імунітетом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники теорії змови бачать таємничі символи повсюди, вони, приміром, впевнені, що знаки на доларових купюрах підтверджують всесвітній вплив ілюмінатів

Все це є реальними наслідками того, що ми живемо в епоху "неправдивої інформації", пояснює Левандовскі.

І повернути істині верховенство дуже непросто. На розчарування вчених, надання точних фактів, які, здавалося б, начисто спростовують теорію змови, зазвичай не допомагає. Насправді це навіть зміцнює віру людей у фальшивки.

Левандовскі виявив, що чим сильніше людина вірить у змову, тим менше вона довіряє науковим фактам. А радше подумає, що той, хто намагається її переконати, сам має інтерес в цій справі.

В одному дослідженні, приміром, вивчалося, як теорії змови поширюються в інтернеті. З'ясувалося, що та аудиторія, яка ділиться новинами науки, ніяк не перетинається з тією, яка ділиться теоріями змови і фейками.

Фізик Девід Граймз із Белфастського Університету Квінс розробив алгоритм, що демонструє, яким малоймовірним є збереження в таємниці "секретів" протягом довгого часу.

Що більше людей бере участь у прикритті, то швидше правда спливає на поверхню, доводить Граймз.

"Ми всі живемо в одному світі, і на всіх нас відбиваються наслідки того, які рішення ми приймаємо - політичні чи етичні. Якщо ми не можемо дійти згоди навіть щодо самих фундаментальних наукових фактів, речей, які в принципі не повинні нести в собі ніяких протиріч, то ми неминуче з стикнемося із серйозними проблемами", - вважає Граймз.

Навряд чи вдасться знайти цьому універсальне рішення, але вивчення того, які психологічні мотиви стоять за теорією змови, - крок у правильному напрямку.

Дослідження Дуглас і інших допомогли виявити деякі риси характеру, які роблять людей більш схильними вірити у щось без доказів.

Ми повинні зрозуміти: нас тягне діяти за шаблоном, навіть коли немає шаблонів, каже Граймз.

Копирайт изображения Alamy Image caption Далеко не всім зрозуміло, що причина змін в кліматі нашої планети - діяльність людини. На плакаті: "Землі потрібні ті, хто думає, а не ті, хто заперечує"

"Реальність полягає в тому, що ми живемо в імовірнісному Всесвіті. Дуже спокусливо намалювати шаблон, схему, але схема відсутня".

Сучасні технології сприяють поширенню теорій змови, створюючи так звані "луна-камери" та "інформаційні бульбашки". Це ситуації, коли одні ідеї і переконання передаються в замкненій системі (спільнота, субкультура, коло спілкування), а альтернативна інформація в цю систему не потрапляє.

Однак саме завдяки новітнім технологіям ми могли би й подолати розділення.

Учасникам одного експерименту в Норвегії пропонували прочитати статтю в інтернеті, але залишити коментар можна було тільки після того, як вони пройдуть невелике опитування, що перевірить, як людина зрозуміла те, що прочитала.

Такі речі допомагають людям трохи охолонути, заспокоїтись, перш ніж додавати зайвий шум у галасливий і без того онлайн-простір, говорить Левандовскі. Однак це не позбавляє людину права висловити свою думку.

Ще один спосіб - дати людям більше знань про те, як відрізнити джерела перевіреної інформації від фейкової. А також негайно притягувати до відповідальності публічних фігур, як тільки вони починають поширювати дезінформацію.

Цим вже намагаються займатися кілька відомих журналістів і веб-сайтів, але, як з'ясувалося, це далеко не завжди працює. Як виявив Граймз, люди з твердими переконаннями мало коли змінюють свою думку.

Але це можуть зробити ті, хто до кінця не переконаний у чомусь. Учений сподівається, що якщо їм надати переконливі докази, засновані на фактах, багато з конспірологічних теорій розваляться.

І останнє. Нам треба дуже уважно ставитися до того, чим ми ділимось у соцмережах. Люди часто клюють на красивий або дотепний заголовок і навіть не читають, що написано в самій статті.

"Вся інформація світу в нашому розпорядженні, ми, однак, одержимі порожніми вигадками", - наголошує Граймз. Саме тому дезінформація і теорії змови поширюються з такою легкістю.

Що це означає? Та тільки те, що не варто завжди вірити тому, що ми читаємо або чуємо. Якщо щось виглядає, м'яко кажучи, дивно або надумано - швидше за все, так воно і є.

Якщо ви усвідомлюєте, скільки різних теорій змови циркулює в інтернеті і в головах людей, то ви вже на крок попереду і здатні припинити їхнє подальше поширення.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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