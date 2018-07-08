Чому жінки починають пити і як це на них впливає

У жінок швидше, ніж у чоловіків розвивається алкогольна залежність, і спиртне завдає більшої шкоди їхньому організму. Як сталося так, що медикам ця проблема тривалий час була невідомою?

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Це наступна стаття із серії The Health Gap ("Гендерна нерівність у медицині"), яка присвячена нерівності жінок і чоловіків у питаннях здоров'я та медицини.

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Образ затятого випиваки в західному суспільстві завжди був типово чоловічим.

Згадайте, наприклад, Дона Дрейпера з культового серіалу "Божевільні", який п'є не просихаючи. Вдень він спустошує офісні запаси бурбону і бренді, а щовечора поглинає літри аперитиву в барах у переважно чоловічій компанії.

З того часу (серіал зображує 1960-ті роки) ситуація помітно змінилася. Як зазначають епідеміологи, зміна гендерних ролей у суспільстві та жіноча реклама алкоголю поступово зміщують дисбаланс у споживанні спиртного.

В цілому, хронічних алкоголіків й досі вдвічі більше серед чоловіків, ніж жінок. Але стосовно молоді - це вже не так. Жінки, які народилися у 1991-2000 роках, споживають алкоголь на рівні з чоловіками, і з огляду на темпи споживання спиртного, згодом можуть перевершити їх.

Організм жінки також надзвичайно сильно потерпає від наслідків алкоголю. За даними Національного інституту охорони здоров'я США, смертність від цирозу печінки серед жінок у віці 45-64 років зросла до 57% у порівнянні з 21% серед чоловіків.

А у жінок віком 25-44 років цей показник зріс на 18%, хоча у їхніх однолітків чоловіків він знизився на 10%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки інакше реагують на алкоголь, ніж чоловіки, через рівень жиру, ферменту алкогольдегідрази та води в їхньому організмі

Число жінок, які потрапляють до відділення швидкої допомоги з алкогольним передозуванням, також швидко зростає. І ризиковане вживання спиртного серед жінок також поширюється блискавичними темпами.

Але проблема полягає не лише в тому, що жінки п'ють більше. Дослідники виявили, що алкоголь інакше впливає на жіночий організм у порівнянні з чоловіками, і справа не лише у відмінностях статури.

Жири в тілі зберігають алкоголь, а вода допомагає вивести його. Отже, завдяки природно вищому рівню жиру та меншому вмісту води, ніж у чоловіків, організм жінки зазнає набагато більшого впливу алкоголю.

"Це пояснює, чому згубні наслідки алкоголізму спостерігаються у жінок набагато частіше, ніж у чоловіків", - зазначає Дон Шугарман, професор психології у Гарвардській медичній школі та психолог у галузі наркозалежності в лікарні Маклін у Бельмонті, штат Массачусетс.

Надмірне споживання алкоголю у жінок також швидше, ніж у чоловіків, призводить до залежності та інших медичних проблем.

Дослідники називають це "ефектом телескопа": жінки, які мають проблеми з алкоголем, як правило, почали пити в пізнішому віці, ніж чоловіки, але залежність у них розвилася набагато швидше.

У жінок також швидше розвиваються захворювання печінки, серця та нервової системи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жінок, які зловживають алкоголем, швидше, ніж у чоловіків, розвиваються захворювання печінки, серця та нервової системи

Втім, відмінності впливу алкоголю на організм жінок і чоловіків виявили лише в останні десятиліття. Перше порівняльне дослідження ферменту алкогольдегідрази в обох статей було опубліковано лише в 1990 році.

Фактично, майже всі клінічні дослідження впливу алкоголю на організм до 1990-х років проводилися виключно за участю чоловіків.

Частково це пояснюється тим, що для чистоти експерименту вчені намагаються усунути якомога більше змінних, що можуть вплинути на результат.

А оскільки алкоголізм вважали переважно чоловічою проблемою, ніхто не замислювався про важливість вивчення його впливу на жінок.

Ситуація змінилася, коли Національний інститут охорони здоров'я США вирішив уключати в клінічні дослідження жінок та представників меншин.

Так, гендерні прогалини в медицині нарешті почали заповнюватися.

"Питання відмінностей чоловічого та жіночого організму навіть не поставало", - каже Шерон Вілснак, професор психіатрії та поведінкової психології у Школі медицини Університету Північної Дакоти.

"На тому рівні досліджень вчені просто вважали, що результати спостережень за чоловіками можна поширювати і на жінок".

Копирайт изображения Getty Images Image caption До 1990-х років дослідження впливу алкоголю на організм проводилися виключно за участю чоловіків

Коли Вілснак на початку 1970-х років писала в Гарвардському університеті дисертацію на тему впливу алкоголю на жіночий організм, в її огляді літератури було лише сім досліджень.

Тоді разом зі своїм чоловіком, соціологом, Вілснак очолила перше багаторічне національне дослідження цього питання.

Серед численних висновків науковців був, приміром, такий факт: жінки, які зловживають алкоголем, як правило, ставали жертвами сексуального насильства в дитинстві.

Ця гендерна відмінність у причинах алкоголізму, згодом стала ключовою в процесі лікування алкогольної залежності в жінок.

З того часу дослідження впливу алкоголю на організм жінок і чоловіків виявили чимало інших відмінностей.

До 2000-х років МРТ-знімки мозку алкоголіків показували, що мозок жінок є чутливішим до алкоголю, ніж у чоловіків.

Однак Марлен Оскар-Берман, професорка анатомії та нейропсихології з Медичної школи Бостонського університету, виявила дещо несподіване.

Вивчаючи мозок хронічних алкоголіків-чоловіків, дослідниця помітила, що центр винагороди у них був менший, ніж у чоловіків, які не зловживали алкоголем. Центр винагороди пов'язаний з мотивацією і є важливим для ухвалення рішень та навіть базового виживання.

Але на превеликий подив вчених у залежних від алкоголю жінок центр винагороди був не тільки не ушкодженим, але й більшим за розміром, ніж у жінок, які не зловживали алкоголем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки випивають з інших причин, ніж чоловіки

"Це було приголомшливою новиною, - пояснює Оскар-Берман. - Виходить, наші висновки суперечать загальній ідеї про те, що мозок жінок є більш вразливим до алкоголю, ніж у чоловіків".

Утім, вченим ще тільки належить з'ясувати причини цієї відмінності.

Усі ці висновки свідчать про важливість гендерно-обумовлених досліджень алкоголізму і наркоманії, наголошує Шугарман.

Вона також наводить приклад нещодавнього дослідження, яке показало, що лікування алкогольної залежності у жінок є більш ефективним, коли відбувається у виключно жіночих групах.

Ефект був також кращим, коли жінкам пояснювали, чим жіночий алкоголізм відрізняється від чоловічого, а також, що жінки п'ють з інших причин, ніж чоловіки.

Дослідження останнього питання, до речі, показало, що пияцтво у жінок, як правило, пов'язане з емоційними стражданнями, тоді як у чоловіків його переважно спричинює соціальний тиск.

"Деякі жінки проходили лікування від алкоголізму вже п'ять, шість або десять разів, але зазначали, що вперше чують про такі відмінності", - розповідає Шугарман.

"Вони не знали, що жіночий організм більше схильний до алкоголізму або що спиртне інакше впливає на жінок, ніж на чоловіків", - додає вчена.

Різні причини зловживання алкоголем, більша фізіологічна вразливість та насамперед зв'язок із пережитими психологічними травмами свідчать про важливість окремої стратегії лікуванні алкоголізму у жінок.

Наприклад, жінки, які пережили сексуальне насильство, можуть не почуватися спокійно в стандартній терапевтичній групі, яка зазвичай на 70% складається з чоловіків.

Корисним для них виявляється знайомство з іншими жінками, які пережили схожі ситуації, і усвідомлення, що вони не самотні в своїй проблемі.

Але найважливіше, як зазначають медики, це розуміння, що проблема алкоголізму у жінок і чоловіків потребує окремого уважного вивчення.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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