Чому відволікатись насправді корисно

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Сучасні психологи впевнені, повна зосередженість на одній справі заважає справжній творчості.

Александр Грем Белл не був фанатом багатозадачності. Винахідник телефону вважав, що справжня творчість можлива лише за умови повної зосередженості, а будь-які фактори, що відвертають увагу, - це лише перепони на шляху до мети.

Це явище називають когнітивною фіксацією. Сьогодні багато психологів вважають його основним бар'єром для справжньої творчості.

"Зосередь усі свої думки на роботі, яку виконуєш, - якось сказав Белл письменникові Орісону Светту Мардену, коли той збирав матеріал для своєї мотиваційної книжки початку ХХ століття, "Як вони досягли успіху". - Промені сонця починають запалювати лише тоді, коли ти їх сфокусуєш".

І донедавна психологічні дослідження начебто підтверджували ці слова, доводячи, що ми працюємо ефективніше (а там, де необхідна точність, ще й акуратніше), коли ні на що не відволікаємось.

Однак автори кількох вартих уваги досліджень поставили під сумнів ці припущення, принаймні коли йдеться про творчі завдання, такі милі серцю Белла.

У пошуках нових ідей гостра, мов лазер, зосередженість може нашкодити. Тоді як відволікання на інші справи підвищує ваші шанси знайти по-справжньому небанальне рішення проблеми.

Наш розум часто застрягає в заїждженій колії. Тобто ми занадто зосереджуємось на своїх перших ідеях, замість генерувати нові рішення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шотландського винахідника Александера Грема Белла полонила ідея передавання мови на відстані

Щоб дізнатися, чи багатоплановість допомагає мозку вибратися з цієї колії, Джексон Лю та група дослідників з Колумбійської бізнес-школи скористалися звичайним лабораторним тестом на креативність.

За чітко визначений проміжок часу учасники повинні були вигадати якомога більше застосувань для предмета повсякденного вжитку - наприклад, кухонної миски.

(Одна правильна відповідь полягала в тому, що можна накрити мискою голову, щоб захистити волосся від дощу, наприклад.)

Учасникам необхідно було виконати це завдання двічі - пошукати альтернативне застосування для цеглини та зубочистки.

Єдина відмінність полягала в тому, що деяких просили це робити блоками: спершу перелічити всі можливі варіанти застосування цеглини, а потім зосередитись на зубочистці. А інші мали перемикатися між цими двома завданнями.

Якщо повірити думці Белла про те, що повне занурення і концентрація - це ключ до креативності, то від першої групи можна очікувати кращого результату. Та сталося непередбачуване. "Можливо, їм здавалося, що вони на гребені хвилі, але насправді робота просувалася досить повільно, бо учасники не робили перерв, які дає постійна зміна завдань", - кажуть дослідники.

Як за кількістю, так і за новизною запропонованих учасниками ідей, яку оцінювали незалежні судді, "багатозадачники" показали кращі результати.

Є багато підтверджень того, що робота в групі не надто ефективна - Ут На Сіо

Далі група дослідників провела тести на конвергентне мислення. Вам дають три слова (скажімо, "вид", "нести" і "вода"), а ви маєте знайти одне слово, яке їх може доповнити (у цьому випадку - "під").

Цей тест визначає вашу здатність знаходити зв'язки між неспорідненими поняттями, і на відміну від "завдання на альтернативні застосування", ви шукаєте єдину відповідь, яка приходить разом зі спалахом осяяння.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Адепт багатозадачності, операційний директор Facebook Шеріл Сендберг радить жорстко розставляти пріоритети в своїх ідеях

Знову ж таки, деяких учасників просили обмірковувати дві проблеми одночасно, перемикаючи увагу між двома завданнями.

А інші мали розглядати їх послідовно. І результати були ще більш разючими, ніж у першому експерименті.

51% "багатозадачників" впоралися з обома проблемами, а при послідовному розв'язку лише 14% учасників змогли розв'язати задачу, тобто втричі менше людей.

Чи не найбільші переваги можна отримати за допомогою групових "мозкових штурмів" - напевно, нам усім ставили такі завдання на офісних нарадах. Однак там зазвичай багато розмов і замало по-справжньому інноваційних ідей.

Проблема в тому, що на групу як ціле тисне когнітивна фіксація кожного окремого учасника. Але не тільки.

Група відволікається на ідеї однієї конкретної людини, замість обмірковувати ідеї інших членів команди. І в результаті група, що працює разом, часто продукує менше ідей, ніж індивіди, які працюють окремо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У пошуках нових ідей гостра, мов лазер, зосередженість може нашкодити

Працюючи з колегами в університеті Карнегі-Меллона, пані Сіо довела, що студенти, які змушені розв'язувати два завдання одночасно (перемикаючись між ними), можуть зруйнувати цю динаміку.

Це дасть можливість більш творчо підходити до покращення життя в студентському містечку. Зокрема це стосується підвищення рівня фізичної активності студентів та поліпшення умов для осіб з інвалідністю.

Важливо також зазначити, що з часом переваги накопичуються. Що довше студенти брали участь у мозковому штурмі, то більше користі приносило перемикання між завданнями.

"Коли ви працюєте в групі й вислуховуєте ті типові ідеї, фіксація дужчає, - каже Сіо. - Але перемикання з одного завдання на інше допомагає забувати про типові ідеї. Тож коли ви повертаєтеся до проблеми, то більше шансів вигадати щось нове".

Щоб зрозуміти, яким чином втілити цю пораду в життя, багата уява не потрібна. Наприклад, якщо не вдається підібрати вдалу назву для проекту чи нового продукту, то не сушіть собі цим голову.

Краще тримайте на столі біля комп'ютера блокнот і працюєте над іншим завданням, час від часу записуючи нові рішення.

Або уявіть, що ви пишете роман і шукаєте нові ідеї. Тоді краще обрати два найвдаліші задуми й працювати над ними паралельно, а не поринати з головою в один сюжет.

Це дослідження дає нам ще один привід перепочивати. "Коли ви працюєте над творчими завданнями, то свідомо робіть перерви, щоб освіжити думки", - радить Джексон Лю.

Як з'ясував Лю, більшість людей на запитання про те, як вони підживлюють у собі творчий вогник, відповідають у дусі Александера Белла: секрет - у зосередженості.

Вони весь час намагаються сконцентрувати увагу на важливому творчому завданні. Але зважаючи на те, скільки завдань ми вже виконуємо паралельно, буде не важко трохи послабити шори свого розуму, коли міркуємо над складнішими проблемами.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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