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Що змушує жінок робити спроби завести дітей від коханого чоловіка після його смерті? Поговоримо про юридичні та етичні тонкощі посмертного донорства сперми.

За вікном пізній вечір. Минула лише година, відколи лікар відповів на телефонний дзвінок і почув повний розпачу жіночий голос: "Будь ласка, допоможіть!".

Тепер, готуючись до процедури, фахівець гранично зосереджений. Його рухи швидкі. Він ретельно миє руки і натягує рукавички.

Його асистент розкладає стерильні інструменти на столику з нержавіючої сталі. Повітря в операційній прохолодне, просочене запахом дезінфектанту.

Доктор схиляється над пацієнтом, щоб почати операцію. На мить він завмирає, немов подумки уявляючи собі щось, а потім робить надріз.

Тепер він бачить потрібний йому орган: він молочно-білого кольору, блискучий і поцяткований судинами. Доктор видаляє частину органу і поміщає її у контейнер, який асистент негайно забирає.

Копирайт изображения iStock Image caption Посмертний забір сперми вперше було зроблено в 1970-х роках

Доктор методично накладає шви. В операційній тихо. Ніяких крапельниць або апаратів життєзабезпечення. Ніхто не перевіряє показники життєдіяльності пацієнта. Йому не вводять знеболювальне.

Річ у тім, що пацієнт мертвий.

Більш того, він мертвий вже близько 30 годин, якщо вірити його картці. Але частина його все ще жива. Доктор провів операцію, щоб витягти рідину, здатну створити нове життя. Це ще не людина, але вже і не просто речовина.

Її не назвеш рідкісною, але вона цінна, і ми поки що не визначилися, як ставитися до неї. Це - сперма померлого чоловіка.

Другий шанс

Ана і Майкл Кларк були одружені лише рік, коли Майк, сержант морської піхоти, одержав наказ про відряджання на закордонну військову базу. Йому було 25, і це було його п'яте відрядження.

Він вступив до збройних сил у віці 18 років і за сім років служби отримав кілька орденів і медалей, зокрема "Пурпурне серце" (медаль за поранення в ході бойових дій. - Ред.).

Перед від'їздом Майка пара вирішила покататися на мотоциклі одним з каліфорнійських шосе.

Це була їхня остання спільна поїздка. На зворотному шляху Майк втратив керування, і мотоцикл впав зі скелі.

Ана вижила в тій аварії, а Майк - ні.

Їй довелося обдзвонити кількох лікарів, перш ніж вона знайшла того, хто погодився здійснити забір сперми померлого

Перебуваючи в лікарні з переломами хребта і плеча, Ана Кларк тужила не тільки за своїм чоловіком, але й за їхніми ненародженими дітьми.

"Ми говорили про це буквально за тиждень або два до його загибелі, адже йому потрібно було їхати. Тоді він сказав: "Знаєш, шкода, що ми не можемо піти до банку сперми і заморозити мою сперму прямо зараз. Я дуже зайнятий на роботі".

Ана була дуже засмучена тим, що не зможе мати дітей від свого чоловіка. І тоді її подруга запропонувала їй спробувати зібрати сперму Майка.

"В інтернеті я знайшла номер банку сперми", - розповідає Ана Кларк.

Їй довелося обдзвонити кількох лікарів, перш ніж вона знайшла того, хто погодився здійснити забір сперми померлого.

"Потім мені довелося орендувати катафалк..."

Копирайт изображения SPL Image caption Сперматозоїди можуть залишатися життєздатними кілька днів

Катафалк з тілом Майка проїхав близько 100 миль з лікарні в Ріверсайді у Сан-Дієго до того місця, де провели процедуру, а потім повернувся назад.

Коли розмовляєш з Аною телефоном, уявляєш собі незалежну і розважливу жінку.

Однак статті про посмертне зачаття - так цей процес називають журналісти - часто виставляють жінок, які вдаються до цієї процедури, зовсім в іншому світлі.

На думку авторів, ці жінки просто не встигли прийти до тями після втрати коханої людини і втратили зв'язок із реальністю.

Втім, Ана Кларк вважає своє рішення обдуманим.

"У мене з'явилася надія, що я не втрачу його назавжди, що зі мною залишиться частинка мого Майка".

Крім того, Ана хоче, щоб у нього з'явився спадкоємець.

"Він був прекрасною людиною і дуже хорошим солдатом. Думаю, головною причиною, чому я пішла на це, було бажання народити Майку спадкоємця, який зміг би піти його стопами..."

Отримання сперми

В кінці 1970-х лос-анджелеський уролог Кеппі Ротман вперше здійснив посмертний забір сперми. До цього Ротман практикував забір сперми у пацієнтів, які страждали на безпліддя.

Це дозволило йому ретельно вивчити репродуктивну систему чоловіків, отримати досвід в області забору та зберігання сперми, а також здобути популярність як фахівця з лікування чоловічих репродуктивних захворювань.

Копирайт изображения SPL Image caption З юридичної точки зору, сперма має більш високий статус, ніж кров, кістковий мозок і органи

"Лише за шість тижнів практики мій графік було розписано на півроку вперед", - згадує він.

Саме тоді син одного знаменитого політика потрапив в аварію, і у нього зафіксували смерть мозку.

"Мені зателефонував головний нейрохірург лікарні при Каліфорнійському університеті та сказав: "У мене до вас незвичайне прохання. [Цей політик] хоче зберегти сперму свого сина. Візьметеся ви за це?"

Ротман запропонував на вибір три варіанти вирішення цієї проблеми: ввести спеціальний препарат, здатний викликати еякуляцію, видалити репродуктивні органи і вилучити сперму або вдатися до ручної стимуляції.

"Пам'ятаю, як на тому кінці дроту виникла пауза... [і нейрохірург] відповів: "За час своєї роботи я чув багато дивних прохань, але якщо ви думаєте, що я буду мастурбувати небіжчикові, ви не в своєму розумі".

У підсумку вони зійшлися на другому варіанті. "Я відчував себе Мікеланджело, - говорить Ротман. - В операційній я залишився сам на сам з чоловічою анатомією. Це був безцінний досвід".

Однак перша дитина, зачата після смерті батька, народилася тільки в 1999 році.

Копирайт изображения SPL Image caption Зразки зберігаються в банку сперми

Габі Вернофф народила дівчинку Брендалін завдяки спермі, отриманої Ротманом через 30 годин після того, як її чоловік помер.

За розповідями Габі, вагітність настала лише коли була використана остання з порцій сперми.

Сьогодні Ротман очолює найбільший в США банк сперми California Cryobank.

За його оцінкою, тут вже здійснили близько 200 посмертних заборів сперми. Згідно з документацією, у 1980-х роках було проведено лише три таких процедури, а в 1990-х - п'ятнадцять. Але з 2000 по 2014 рік їх кількість зросла до 130 - в середньому вісім щороку.

Клініка Ротмана - далеко не єдина, де пропонують такі послуги. Свіжої статистики мало, однак опитування, проведені в репродуктивних центрах США у 1997 і 2002 роках, показали, що популярність цієї процедури зросла, хоча це і було зростання практично з нуля.

Життя після смерті

Судячи з усього, тіло людини вмирає не одразу, а частинами.

Раніше в науковій літературі ішлося про те, що витягувати і заморожувати сперму необхідно протягом 24-36 годин після смерті. Однак практика показує, що при відповідних умовах сперматозоїди можуть залишатися життєздатними набагато довше.

Відомий випадок, коли сперма чоловіка, який загинув в холодній воді при сплаві на байдарках, зберегла життєздатність через дві доби після його смерті.

А в квітні 2005 року австралійські лікарі оголосили про народження здорової дитини, зачатої за допомогою сперми, витягнутої через 48 годин після смерті її батька.

Сперматозоїди не обов'язково повинні бути ідеальними і рухливими - для запліднення можуть підійти навіть мляві сперматозоїди. Але спершу їх потрібно витягти. Це можна зробити кількома способами.

Перший - це забір за допомогою голки, яку вводять у сім'яники і витягають необхідну кількість сперми.

Копирайт изображения SPL Image caption Завдяки кріогенним технологіям сперму можна зберігати до тих пір, поки вона не знадобиться для запліднення

Другий спосіб передбачає хірургічне видалення сім'яників або їхніх придатків. Саме в придатках сім'яників відбувається дозрівання сперматозоїдів, тому часто лікар видаляє цей орган, а потім виділяє з нього сперму.

І, нарешті, третій спосіб - це застосування ректального зонда, або електроеякуляція.

Лікар вводить зонд в анус покійного так, щоб він виявився поруч з простатою. Електричний імпульс викликає скорочення м'язів, в результаті чого сперма виходить через звичайні канали. Цей метод не потребує наявності рефлексів і використовується для чоловіків з травмами хребта.

Те, що витяг сперми після смерті є можливим, ще не означає доступність цієї процедури.

Те, що витяг сперми після смерті є можливим, ще не означає доступність цієї процедури

Забір сперми Майка Кларка після аварії здійснив доктор Мартін Бастуба, засновник і глава клініки Male Fertility & Sexual Medicine Specialists у Сан-Дієго.

"Чітких правил немає", - говорить він.

Законодавча база США, яка регулює ці питання, заплутана і сповнена суперечностей. Існують федеральні закони про донорство органів і тканин, однак не всі вони можуть бути застосовані до сперми, яка вважається відновлюваної тканиною.

Крім того, штучне запліднення в різних штатах регулюється по-різному.

Якщо за життя чоловік не залишив вказівок про те, як вчинити з його органами, рішення про відключення його від апаратів життєзабезпечення, донорство органів і поховання ухвалюють найближчі родичі.

Однак зі спермою все по-іншому.

Нещодавно було ухвалено кілька судових рішень, що наділили її вищим юридичним статусом, ніж кров, кістковий мозок і органи. На відміну від органів і субстанцій, які рятують життя, сперма - як і яйцеклітини - використовується для створення нового життя.

Копирайт изображения SPL Image caption Поки ми визначаємося з тим, до якої категорії віднести сперму, кожна клініка вільна проводити власну політику щодо її посмертного забору

Саме тому в 2013 році Американське товариство репродуктивної медицини виступило за те, щоб надати лікарям право відмовити дружині покійного в заборі і подальшому використанні сперми, якщо письмові вказівки покійного відсутні.

Але є й інші думки і судові прецеденти.

У 2006 році суддя, трактуючи законодавство в галузі донорства органів, постановив, що батьки загиблого можуть пожертвувати його органи і сперму за умови, що останній раніше не заявляв про відмову від цього.

Поки ми визначаємося з тим, до якої категорії віднести сперму, кожна клініка вільна проводити власну політику щодо її посмертного забору. У багатьох клініках така політика в принципі відсутня.

Американське товариство репродуктивної медицини вважає, що звертатися по отримання сперми можуть тільки дружини або партнерки покійних, а перед використанням сперми має пройти певний "період скорботи".

Медичні центри, на думку організації, "не зобов'язані брати участь у цій діяльності, але в будь-якому випадку повинні викласти свою позицію в письмовому вигляді".

Якщо лікар або клініка вважають посмертний забір сперми неприйнятним, вони можуть передати тіло будь-кому іншому.

Так, наприклад, Бастуба здійснював забір сперми в реанімаційному відділенні лікарні, в морзі, в кабінеті патологоанатома і навіть у похоронному бюро.

Глобальна плутанина

А як це відбувається в інших країнах? Деякі з них мають відповідні закони. Інші - ні. В деяких - посмертний забір сперми дозволений. В інших - заборонений. Справжня глобальна плутанина.

Наприклад, у Франції, Німеччині, Швеції та Канаді посмертний забір сперми заборонений.

У Великій Британії - дозволений тільки за наявності письмової згоди донора.

В середині 1990-х це питання опинилося в центрі уваги британської громадськості завдяки справі Діани Блад.

Діана і її чоловік Стівен намагалися зачати дитину, коли Стівен раптово помер від менінгіту.

Спочатку суд відмовив Діані в зачатті дитини з використанням сперми Стівена, мотивувавши це рішення тим, що забір сперми було здійснено незаконно.

Копирайт изображения iStock Image caption Чи етично взяти сперму в загиблого супутника життя і з її допомогою зачати дитину без чіткої згоди покійного?

Діана подала апеляцію і отримала право на проведення запліднення в іншій країні з більш м'якими законами. У підсумку вона народила двох хлопчиків завдяки використанню сперми покійного чоловіка.

Нещодавно Бет Воррен виграла судову тяжбу у Великій Британії і домоглася того, щоб сперму її чоловіка зберегли після його смерті.

Він звернувся до банку сперми перед початком лікування від раку, а пізніше помер від пухлини мозку. Відповідно до закону, його сперму не можна було зберігати понад десять років без нової згоди з його боку.

А в Квінсленді, Австралія, жінці відмовили в праві на забір і заморозку сперми її чоловіка після його раптової смерті, навіть попри те, що вони планували завести дитину.

В Ізраїлі діє презумпція згоди - письмовий документ не потрібний, дружина може просто сказати, що чоловік дав би свою згоду, якби був живий.

Держава навіть може надати фінансову допомогу: медична страховка покриває стільки циклів ЕКЗ, скільки необхідно для народження двох дітей.

Копирайт изображения iStock Image caption Дитина може стати чимось на кшталт пам'ятнику померлому, побоюється психолог Джуліанна Цвайфель

Така ліберальна політика Ізраїлю часом призводить до делікатних ситуацій. У 2015 році видання Times of Israel повідомило про те, що батьки солдата, загиблого на навчаннях, отримали право на використання його сперми для народження онука.

При цьому вдова відмовилася народжувати дитину після смерті чоловіка і протестувала проти використання його сперми батьками.

То як же лікарі і клініки ухвалюють рішення в ситуаціях, коли справа стосується посмертного забору сперми?

Фахівець з біоетики Елізабет Юко пояснює, що при вирішенні питань, пов'язаних з репродуктивною етикою і медициною в цілому, лікарі керуються бажанням і згодою пацієнтів.

Якщо людина залишила чіткі вказівки, її посмертні права завжди мають перевагу над правами живих

"У даному випадку ситуацію ускладнює те, що пацієнт мертвий. Крім того, потрібно враховувати й інтереси майбутньої дитини. У більшості випадків доводиться лише здогадуватися про можливі побажання покійного", - пояснює вона.

Але якщо людина залишила чіткі вказівки, її посмертні права завжди мають перевагу над правами живих.

У банках сперми у донорів завжди запитують, чи згодні вони на використання сперми після їх смерті. У 2012 році група вчених вивчила ці дані.

З 360 чоловіків, у яких був рак або безпліддя і які здали сперму в Техасі, майже 85% відповіли на це питання ствердно.

У 2014 році в США було проведено телефонне опитування. Респондентів попросили відповісти, чи хочуть вони, щоб їхня друга половина мала можливість використовувати їхню сперму (або яйцеклітини) для посмертного зачаття.

70% чоловіків у віці від 18 до 44 років дали позитивну відповідь.

Дослідники дійшли висновку, що введення презумпції згоди гарантуватиме, що бажання покійних виконуватимуться в три рази частіше, ніж при теперішньому консервативному стандарті.

Думки змінюються

За останні 40 років ставлення до цього питання помітно змінилося.

У 1998 році в науковому журналі British Medical Journal вийшла стаття, в якій аналізувалися етичні аспекти посмертного забору сперми.

У статті зазначалося: "Не замислюючись про наслідки, лікарі... дозволяють використовувати тіла померлих чоловіків для задоволення жіночих примх".

Лікарі "повинні мати сміливість сказати рішуче "ні" спробам зловжити становищем вразливих пацієнтів, чий мозок вже припинив функціонувати", йшлося також у дослідженні.

Копирайт изображения SPL Image caption В Ізраїлі держава може оплатити ЕКЗ, навіть якщо загиблий не дав явної згоди на використання сперми після його смерті

Однак дослідження, проведене в 2008 році на півдні США, показало, що "в цілому ставлення населення... і переконання громадян свідчать про їхню підтримку посмертного забору сперми".

А в 2015 році австралійські фахівці в області етики опублікували коментар на підтримку презумпції згоди покійних.

Але як же складеться доля зачатих у такий спосіб дітей? Є думка, що посмертне донорство сперми повинно бути заборонено частково ще й тому, що дитина народжується в неповній сім'ї і ніколи не побачить свого біологічного батька.

Але ж багато дітей не знають своїх біологічних батьків, навіть якщо ті живі.

Здоров'я і розвиток чотирьох дітей, народжених за допомогою посмертного забору сперми, відповідають нормі

"Найважче мені було осмислити той факт, - говорить Діана Блад, - що я можу отримати сперму анонімного донора, навіть померлого, але не свого власного чоловіка".

Джуліанна Цвайфель, клінічний психолог і член етичної комісії факультету медицини і охорони здоров'я Університету Вісконсину, має іншу точку зору.

"Доросла людина вирішує народити дитину від померлого чоловіка, виходячи з власних мотивів, і не замислюється про те, як це може відбитися на дитині", - говорить вона.

Цвайфель стурбована психологічним тиском на дитину, зачаття якої безпосередньо пов'язане з втратою близької людини.

"Ця дитина може перетворитися на пам'ятник померлому... Вона може відчувати, що в ньому шукають риси покійного батька, і постійно відчувати тиск".

Копирайт изображения SPL Image caption Чим керуватися лікарям і клінікам, коли справа стосується запліднення за допомогою сперми покійного?

Але поки всі ці думки - не більше ніж теорія. Здоров'я дітей, народжених за допомогою посмертно витягнутої сперми, в тому числі психологічне, практично не вивчалося.

У 2015 році вийшло дослідження, яке підтверджувало, що здоров'я і показники розвитку чотирьох дітей, народжених за допомогою посмертно витягнутої сперми, відповідають нормі.

Однак масштаб цього дослідження дуже малий, щоби робити якісь висновки.

Важко повірити, але після всього, що їм довелося пережити - смертельну хворобу або травми близької людини, суперечки про можливість отримання його сперми, складні процедури, - багато родичів цю сперму так і не використовують.

Ротман і Бастуба розглядають посмертний забір сперми насамперед як акт співчуття убитим горем родичам.

Дивно те, що в більшості випадків сперма залишається непотрібною

Вже близько 200 клієнтів звернулися до них за цією процедурою, але, за словами Ротмана, лише двоє з них скористалися спермою за призначенням.

Що ж стосується Ани Кларк, минуло вже два роки відтоді, як Бастуба здійснив витяг сперми її загиблого чоловіка.

Чи хоче вона народити дитину від Майка?

"Звичайно, так, - каже Ана. - Я не можу не зробити це".

Як не дивно, якби Ана Кларк вирішила взяти сперму анонімного донора, навряд чи б це викликало бурхливі суперечки з приводу етичності її рішення.

Але вона вже зустріла в своєму житті Майка - чоловіка, якого вона, як і раніше, вважає найкращим батьком для своєї дитини.

"Я не хочу дітей ні від кого іншого, - говорить жінка. - Я хочу дитину тільки від свого чоловіка".

Статтю вперше опубліковано на сайті Mosaic і передруковано тут у рамках ліцензії Creative Commons.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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