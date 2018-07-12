Чи можна посивіти за одну ніч?

Існує думка, що від пережитого стресу людина може посивіти практично за ніч. Кажуть, це сталося, приміром, з Марією Антуанеттою перед стратою.

Кореспондентка BBC Future з питань здоров'я вирішила дослідити науковий бік цього питання, а заодно й з'ясувати, чому взагалі наше волосся стає сивим.

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У 1982 році капітан літака Ерік Муді спокійно розпочав переліт з Куала-Лумпура до Перта. Небо було безхмарним, а екіпаж - у піднесеному настрої після поглинання додаткової порції малайзійського сатая (шашлику).

Утім, щойно вони пролетіли Яву, в літаку відмовив двигун. А слідом за ним, другий і третій. В лічені хвилини літак залишився без робочих двигунів.

Муді увімкнув мікрофон і незворушним голосом повідомив: "Доброго вечора, пані та панове, говорить ваш капітан. У нас невелика проблема. Всі чотири двигуни зупинилися. Ми з усіх чортових сил намагаємось їх полагодити. Сподіваюсь, я не надто злякав вас".

Не втрачаючи самовладання, Ерік Муді здійснив аварійну посадку в аеропорту Джакарти. Пізніше з'ясувалося, що двигуни забилися попелом із вулкана, над яким вони пролітали.

Минуло півроку після аварії, і Муді раптом помітив, що в нього посивіло пасмо волосся над лобом. Протягом року решта його шевелюри також стала білою.

Капітан Муді не єдиний, з ким сталося таке перетворення. Історії відомі й інші випадки, коли волосся сивіло навіть у набагато коротший час.

Кажуть, що волосся 37-річної французької королеви Марії Антуанетти посивіло в ніч перед стратою. Те саме сталося й з англійським філософом сером Томасом Мором, пізніше канонізованим, за день до страти в Лондонському Тауері в 1535 році.

Ці історії, звісно, приголомшливі, але чи можливі вони з точки зору науки? Чи може волосся посивіти за ніч? І чи існує фізіологічний механізм, який пояснював би, як під дією надзвичайного стресу волосся буквально в мить змінює колір?

Звідки у волосся колір

Втім, спершу треба розібратися, що надає нашому волоссю певного кольору. Відповідають за це два меланінові пігменти: евмеланін, який визначає, наскільки темним буде волосся, та феомеланін, який надає волоссю червонуватого чи жовтуватого відтінку.

З віком, клітини у волосяних фолікулах припиняють виробляти ці пігменти, і волосся втрачає колір. Ефект сріблястого волосся виникає від суміші посивілого і ще пігментованого волосся, насамперед, темних відтінків.

Цей процес, однак, і досі не дуже зрозумілий. Одне дослідження показало, що волосся, сивіє від впливу тієї самої речовини, якою його штучно освітлюють в салонах.

Досліди на мишах показали, що меланінові клітини вироблять пероксид водню, який, як правило, розщеплюється ферментом каталазою. Але з віком наш організм виробляє дедалі менше цього ферменту, і накопичення пероксиду водню блокує виробництво меланіну.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Колір нашому волоссю надають два меланінові пігменти: евмеланін і феомеланін, які визначають насиченість кольору та його відтінок

Раптове посивіння волосся в медицині має назву - canities subita. Найкраще пояснення цьому феномену, мабуть, те, що волосся не сивіє усе і одразу, а випадає пігментоване, тоді як сиве залишається на голові.

Так звана, осередкова алопеція (alopecia ariata), призводить до раптового облисіння невеликої ділянки голови.

Причиною такого випадіння вважають автоімунне порушення, коли імунітет раптом мобілізується проти органів чи тканин власного організму. Загострити цей стан може стрес.

Але чомусь у деяких випадках сиве волосся залишається неушкодженим, що й створює враження, ніби все волосся на голові змінило колір.

Можливо, імунна система вдаряє лише по волоссю з пігментом, не впливаючи на волосяні фолікули, які його більше не виробляють.

Непросте питання

Це може пояснити такі випадки, як-от історія з капітаном Муді, чиє волосся повністю посивіло за рік. А от випадки посивіння за ніч, як у Марії Антуанетти, пояснити складніше.

Втім, можливо, тут річ зовсім в іншому. До своєї страти вона протягом року сиділа у в'язниці, і, вочевидь, не мала можливості фарбувати волосся.

Отже, на момент, коли колишня королева зійшла на гільйотину з коротко підстриженим волоссям, сиві корені могли достатньо відрости.

Це, однак, не пояснює випадків з молодими людьми, адже сивого волосся в них ще мало, і якби все темне волосся випало, на їхній голові б просто нічого не залишилося.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Науковці й досі до кінця не знають, що саме спричинює посивіння волосся

Не вписується в це правило й нещодавня історія 54-річної жительки Швейцарії, в якої була осередкова алопеція.

Жінці прописали стероїди, які зазвичай успішно лікують такий тип випадіння волосся, але протягом декількох тижнів все її волосся посивіло. Вона не переживала стресу, і випадіння волосся на уражених раніше ділянках також припинилося.

У 2011 році вчені провели дослідження, яке очолив не більше не менше майбутній лауреат Нобелівської премії з хімії Роберт Лефковіц.

Науковці пояснили механізм, в ході якого хронічний стрес викликає пошкодження ДНК у мишей і в результаті також може спричинити посивіння волосся.

Знайти відповідь на запитання, чому волосся може раптово посивіти, здавалося б не так вже й складно для науки. Але це не так.

Адже, щоби виявити причини цього феномену, треба ретельно вивчити стан волосу (його товщину та пігментацію) до і після стресової ситуації.

Але такі ситуації трапляються не часто, та й передбачити їх практично не можливо. А лякати людей до такого стану, коли вони можуть посивіти, з метою експерименту вам не дозволить жоден комітет з питань етики.

Утім, історії про раптове посивіння відкривають дещо дивовижне про наш організм. Можливо, в таку мить наше тіло повідомляє про себе те, чого наука ще просто не знає.

І під приголомшливим самовладанням капітана Муді, яке дозволило йому врятувати життя 247 пасажирів, його організм розповідав зовсім іншу історію.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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