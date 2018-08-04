Чи припинимо ми незабаром прати і прибирати?

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Мало хто любить хатню роботу, і від помічника, який би прав, прасував та прибирав у помешканні, більшість з нас точно не відмовилась би. Тож, коли вже роботи нарешті звільнять нас від рутинних домашніх справ?

Роботи, які сортують і згортають білизну, у нас вже є. Найвідоміша версія такої машини - побутовий робот Laundroid (від англ. laundry "прання").

Нещодавно американська компанія з виробництва роботехніки Rethink Robotics створила ще одну схожу модель. Rethink Robotics виробляє так званих "колаборативних" роботів, яких можна "вчити" нових навичок, а не програмувати.

Радіти, однак, поки що зарано. Хоча роботи бездоганно виконують поставлене завдання, працюють вони дуже повільно. Laundroid згортає одну річ протягом чотирьох хвилин, а помічник Rethink Robotics - цілих 15.

Роботи, безперечно, прийдуть у наше життя, але доведеться ще почекати.

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Втім, й ті технології, які ми маємо зараз, є величезним проривом. До того ж розробка автоматизованих побутових помічників не тільки обіцяє полегшити життя всім нам, але й дозволяє зрозуміти деякі основні проблеми штучного інтелекту.

Якщо вчені зможуть створити повноцінних помічників по дому, ці технології можна буде також застосувати й для більш критичних ситуацій, як-от швидке реагування в надзвичайних ситуаціях, ліквідація аварій і навіть догляд за людиною.

Річ у тім, що розробка автономних побутових помічників є складнішою, ніж здається на перший погляд. Хоча хатня робота є відносно нескладною для людини, опанувати її роботу вкрай важко.

Це - парадокс, вважає Маріана Пестана, кураторка виставки The Future Starts Here в лондонському музеї Вікторії і Альберта, де представлено останню модель домашнього помічника.

"Для роботи, яку ми несвідомо виконуємо в лічені секунди, штучному інтелекту поки що потрібно не менше 15 хвилин".

Копирайт изображения Rethink Robotics Image caption Поки що цей робот згортає рушник за 15 хвилин, але технології в його основі виходять далеко за межі прання

Будь-яке домогосподарство - це середовище з постійно змінними умовами. Наприклад, діти, які не зовсім розуміють, як робот влаштований, і можуть щодня давати йому нові завдання в довільній формі (пригадайте лише, яких тільки запитів не отримувала Siri).

"Автономний помічник, який зможе впоратися з такими умовами роботи, має бути універсальним, здатним пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі та легким в управлінні", - зазначає Сіддхарт Шрівастава, працівник Каліфорнійського університету в Берклі, який брав участь у розробці робота.

Одна з найбільших проблем - це навчити робота розуміти завдання на складному рівні. "Адже кожен, хто працював у команді, знає, що від асистента мало користі, якщо йому треба роз'яснювати кожен дрібний крок справи".

Робот не має "вроджених" знань. І тому ми не можемо просто сказати йому "випери білизну". Йому потрібен цілий алгоритм дій від того, як і куди переміщати кожен суглоб, та як використовувати камери і давачі.

Ускладнює ситуацію й те, що нам потрібен робот, який не тільки би прав, але й виконував багато інших домашніх справ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цифрові домашні помічники дедалі краще розуміють інструкції, але від помилок вони все ще не застраховані

Отже, дійсно корисний робот повинен розуміти та виконувати цілу низку завдань. Запрограмувати все це заздалегідь неможливо.

"Натомість, - каже Шрівастава, - ми повинні розробити алгоритми для планування та обмірковування послідовних дій, які потрібні для виконання певного завдання".

Поки що ця проблема не вирішена, хоча над нею активно працюють команди розробників.

Коли ж автономні помічники стануть звичайною річчю в кожному господарстві? На думку Шрівастави, процес відбуватиметься поступово, паралельно з розвитком іншої роботехніки, як-от безпілотні автомобілі та автоматизовані додатки.

Роботизовані пилососи вже існують. Так само, як і цифрові помічники на кшталт "Алекси", яка може відповісти на основні запитання. Хоча, як показує досвід, збити її з пантелику все ще досить просто.

Існує й багато інших проблем.

Роботи-помічники повинні бути простими в користуванні та розрахованими на будь-який рівень кваліфікації користувача - навряд чи більшість з них матиме освіту в галузі штучного інтелекту та робототехніки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роботизовані пилососи вже існують

Роботи також повинні виконувати завдання, які розробники системи могли й не запрограмувати.

"На відміну від галузі діяльності промислових роботів та автомобілів, домогосподарство є набагато менш упорядкованим середовищем, в якому важко точно передбачити поведінку користувачів", - пояснює Шрівастава.

Роботи, які допомагатимуть людям у побуті, потребують абсолютно нових принципів розробки.

Але щойно їх винайдуть, відкриються широкі можливості для застосування нового типу автономних помічників, які зможуть, приміром, обробляти рани, слідкувати за прийманням ліків або готувати їжу за спеціальною дієтою.

Щоб це стало реальністю, потрібно вирішити ще чимало проблем. Але напевно прийде день, коли людям більше не доведеться витрачати час на рутинні домашні справи.

А неповороткий Laundroid увійде в історію, як перший робот нової доби.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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