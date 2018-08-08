Як менструальний цикл впливає на розумові здібності жінки

Одразу після місячних у жінок покращується просторова уява, а в середині циклу досягають піку вербальні навички. Гормони дійсно впливають на мозок жінки, але цей вплив виявляється передовсім корисним.

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Це наступна стаття із серії The Health Gap ("Гендерна нерівність у медицині"), яка присвячена нерівності жінок і чоловіків у питаннях здоров'я та медицини.

Спочатку була "істерія". Від жерців Давнього Єгипту до бородатих філософів класичної Греції, лікарі пояснювали цим станом найрізноманітніші симптоми від тривоги до еротичних фантазій. Ясно було тільки одне: істерія - це виключно жіноча хвороба.

Платон вважав, що істерію спричинює матка, яка сумує через те, що вона не виношує дитину. Його сучасники стверджували, що істерія виникає, коли матка невагітної жінки блукає тілом, застрягаючи в різних його частинах.

Це останнє уявлення зберігалося аж до ХІХ столітті, коли розлад почали лікувати, доводячи жінок до оргазму першими механічними вібраторами.

Втім, і сьогодні в масовій свідомості міцно засіла ідея про те, гормони в тілі жінки впливають на її інтелектуальні здібності та настрій. Роздратованість одразу пояснюють ПМС, а сексуальне бажання - овуляцією.

У цьому, звичайно, є чимала частка істини. Деякі жінки дійсно відчувають більшу тривогу і дратівливість до і під час місячних, а лібідо й справді підвищується в період овуляції.

Але очевидно, що ці симптоми далеко не завжди пояснюються гормональними змінами. І головне - важливо пам'ятати, що традиція будь-які проблеми зі здоров'ям списувати на істерію призводила до дуже небезпечних наслідків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі жінки дійсно відчувають тривогу і дратівливість перед місячними, але в інші дні циклу гормони позитивно впливають на жіночий організм

Утім, набагато менше відомо про те, що гормональні зміни в ході менструального циклу покращують різні види розумової активності.

Виявляється, що одразу після місячних у жінок суттєво покращуються деякі когнітивні навички, зокрема просторова орієнтація. На третьому тижні циклу жінки досягають піку в спілкуванні з іншими, насамперед добре вони визначають, коли інші відчувають страх.

А в інші періоду циклу мозок жінки навіть збільшується в розмірі.

З'ясуємо, що саме відбувається в жіночому організмі.

Причиною таких змін, звісно, є не матка, а яєчники, які впродовж місяця виробляють у різних кількостях естроген і прогестерон. Головне завдання цих гормонів - потовщення внутрішньої оболонки матки та вихід яйцеклітини. Але вони також серйозно впливають на настрій і поведінку жінки.

Вчені вивчають менструальний цикл з 1930-х років. Це - на подив популярна тема досліджень, і завдяки цьому ми тепер знаємо чимало про вплив циклу на жіночий організм - від того, коли жінкам краще кидати курити, до снів, які вони бачать в різні дні циклу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коливання гормонів - щомісячні у жінок і сезонні в чоловіків - впливають на відмінності чоловічого і жіночого мозку

Пильна увага до цієї теми, вочевидь, пояснюється прагненням зрозуміти, у чому різниця між чоловіком та жінкою, і передусім, як відрізняється їхній мозок.

Учені вже давно припускають, що причина, насамперед, у гормонах.

"На мозок жінок впливає менструальний цикл, а чоловіків - сезонні коливання рівня тестостерону", - зазначає Маркус Хаусманн, невролог з Університету Дарема.

Жінки, приміром, мають кращі соціальні навички. У них більше розвинуте вміння співчувати і розуміння, що світогляд інших людей може відрізнятися від їхнього.

Вони також мають кращі навички спілкування. Цим частково пояснюється той факт, що в хлопчиків в чотири рази частіше, ніж у дівчат, діагностують легкі форми аутизму, тоді як дівчата вміють маскувати симптоми розладу.

"Малюки жіночої статі раніше починають розмовляти, жінки взагалі вільніше володіють мовою і швидше засвоюють правопис", - зазначає Поліна Макі, психолог з Університету штату Іллінойс у Чикаго.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки мають кращі вербальні навички, ніж чоловіки. Можливо, це закладено еволюцією, оскільки жінки повинні передавати інформацію своїм дітям

Це, вочевидь, є наслідком еволюції, адже матері, які вміють чітко формулювати свої думки, краще передають життєво важливі знання своїм дітям, наприклад, про небезпеку отруйних рослин.

Але чи впливають на ці навички гормони? І якою мірою?

Гормональний баланс

Ще в 2002 році дослідники з'ясували, що на піку жіночого гормону естрогену жінки показували набагато гірші результати в задачах на просторове мислення (які зазвичай добре даються чоловікам), проте добре виконували лінгвістичні завдання (в чому жінки зазвичай мають перевагу).

Коли рівень естрогену знижувався, навички просторової уяви відновлювалися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Високий рівень естрогену в крові жінки погіршує її здатність розв'язувати завдання на просторове мислення

Утім, жіночі гормони поліпшують деякі інші когнітивні здібності, приміром, "підсвідоме запам'ятовування", яке, на думку вчених, є дуже важливим для розвитку комунікативних навичок.

"Підсвідоме запам'ятовування" проявляється, коли ми раптом використовуємо в своєму мовленні непритаманні нам або не зовсім зрозумілі слова, які нещодавно почули або прочитали.

Естроген активно впливає на дві сусідні ділянки мозку. Перша - це гіпокамп, який бере участь у зберіганні спогадів і є дуже важливим для соціальних навичок. Здатність запам'ятовувати свій досвід допомагає краще розуміти мотиви інших людей.

Цікаво, що ця ділянка мозку збільшується щомісяця, коли в кров жінки потрапляє гормон естроген.

Друга ділянка, мигдалеподібне тіло, бере участь в обробленні емоцій, насамперед, страху, і допомагає ухвалювати рішення в критичних ситуаціях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жіночі гормони покращують лінгвістичні навички

Вона теж надзвичайно важлива в спілкуванні, оскільки розуміння того, чого боїться інша людина, і міркування про те, чи варто нам теж цього боятися, сприяють баченню ситуації з точки зору співрозмовника.

Ця здатність також дозволяє нам виносити моральні судження і навіть брехати.

Як свідчать дослідження, здатність розпізнавати страх іншої людини збігається з піком естрогену в організмі жінки. Що підтверджує і той факт, що жінки в цілому мають кращі соціальні навички, ніж чоловіки.

Психолог Поліна Макі впевнена, що вплив менструального циклу на наш мозок є абсолютно випадковим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме завдяки естрогену жінки здатні більше співчувати та бачити ситуацію з точки зору іншої людини

Багато років дослідники вважали, що зміни в організмі жінки протягом менструального циклу є наслідком еволюції.

Дослідники якось дійшли висновку, що ніби то в період найбільшої ймовірності запліднення жінки віддають перевагу чоловікам із мужніми, симетричними рисами обличчя. Відкриття, звичайно, отримало великого розголосу.

Однак згодом жодне з масштабних досліджень не змогло підтвердити цю гіпотезу.

Girl power

Якими б не були причини такої щомісячної трансформації, жіночий мозок, вочевидь, має й деякі інші переваги.

Так, на відміну від чоловіків, під час розв'язання будь-якої проблеми, як-от математичної задачі, жінки застосовують обидві півкулі мозку.

Розподіл діяльності між правою та лівою півкулею є відносно сталим. "Це насамперед виявляється в активності рук, - пояснює Маркус Хаусманн. - Наприклад, якщо я - правша, мовні процеси в моєму мозку відбуваються переважно в лівій півкулі".

Таку спеціалізація не є випадковістю, адже у багатьох тварин, від риб до земноводних, мозок влаштований схожим чином.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки частіше використовують обидві півкулі мозку, що сприяє гнучкості мислення

Чому мозок жінки менший за розміром - велика таємниця. Але, можливо, причина в його більшій гнучкості.

Ще в 2002 році Хаусманн з'ясував, що тенденція використовувати обидві півкулі досягає піку, коли рівень естрогену та прогестерону максимально зростає протягом циклу.

"Коли мозок людини функціонує по-різному протягом місяця, це, вочевидь, призводить до різних стратегій розв'язання певної проблеми", - зазначає вчений.

"Якщо людина більше покладається на ліву півкулю, вона мислить більш логічно, а якщо на праву - вона має більш комплексний підхід до вирішення завдання".

Тож, наступного разу, коли хтось пожартує, що у вас розігралися гормони, ви можете сміливо відповісти - саме так, але в цьому є величезні переваги.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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