Що станеться, якщо інтернет зникне на день в усьому світі

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Багатьом з нас важко уявити навіть кілька годин життя без інтернету. Втім, якщо глобальне відключення всесвітньої мережі дійсно станеться, його наслідки можуть вас здивувати.

Викладач Стенфордського університету Джефф Генкок на вихідні дає своїм студентам завдання перевірити на практиці ідеї, які вони обговорюють під час занять.

До 2008 року він іноді пропонував студентам не користуватися інтернетом протягом 48 годин, щоби потім обміркувати отриманий досвід. Але коли 2009 року Генкок повернувся до роботи після річної академічної відпустки, то виявив, що все змінилося.

"Почався бунт, - розповідає Генкок, який вивчає психологічні і соціальні процеси в онлайн-комунікаціях. - Студенти палко заявляли, що завдання було нездійсненним і нечесним".

Вони стверджували, що якщо відключать інтернет на вихідні, вони не зможуть виконати завдання з інших предметів, залишаться без спілкування і розваг, а друзі та рідні почнуть хвилюватися, чи не сталося з ними щось жахливе.

Генкоку довелося поступитися і скасувати завдання. Більше він подібних спроб не робив.

Навіть не знаю, як відреагували б сьогодні студенти на прохання не виходити в інтернет: можливо, вони написали б на мене скаргу ректору Джефф Генкок, викладач Стенфордського університету

"Це сталося в 2009 році, - нагадує він. - Сьогодні, коли мобільні телефони проникли в усі галузі життя, я навіть не знаю, як відреагували б студенти на таке прохання. Можливо, вони написали б на мене скаргу ректору".

Втім, сьогодні, коли все наше життя пов'язане з інтернетом, питання про те, що трапиться, якщо він зникне хоча б на день, стає насамперед гострим. Виявляється, наслідки можуть бути досить несподіваними.

У 1995 році можливість виходу в мережу мали менше одного відсотка населення Землі. Інтернет був дивиною, якою користувалися в основному на Заході.

Сьогодні, 20 років по тому, доступ в інтернет є у понад 3,5 млрд людей - майже у половини населення планети. І це число зростає приблизно на 10 людей за секунду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Помилка 404 означає, що веб-сторінку не знайдено, але як взагалі залишитися без інтернету?

За даними дослідницького центру Pew, кожен п'ятий американець користується інтернетом "майже постійно", а 73% виходять в мережу принаймні раз на день.

У Великій Британії можна спостерігати схожу картину. Згідно з опитуванням 2016 року, майже 90% дорослих заявили, що користувалися інтернетом в останні три місяці.

Багато людей просто не можуть уявити собі життя без всесвітньої мережі.

"Одна з найсерйозніших сучасних проблем, пов'язаних з інтернетом, полягає в тому, що ми сприймаємо його як щось само собою зрозуміле, але при цьому не усвідомлюємо, до якої міри він проник майже в усі сфери нашого життя", - говорить Вільям Даттон з Університету штату Мічиган, автор книги "Суспільство і інтернет".

"Люди навіть не уявляють собі, що можна не мати доступу до інтернету".

Але інтернет зовсім не є чимось непорушним. Теоретично його можна вимкнути на деякий час і в глобальному, й національному масштабі.

Наприклад, до цього можуть призвести кібератаки. Зловмисні хакери можуть запустити програму, ціллю якою стануть вразливі точки в роутерах - пристроях, що направляють інтернет-трафік, - і тим самим паралізувати мережу.

До серйозних ускладнень призведе і відключення серверів доменних імен - "адресних книг" інтернету. Через це, наприклад, не будуть завантажуватися сайти.

Можна спричинити серйозні проблеми і буквально роз'єднати континенти, перерізавши глибоководні кабелі, через які йде передача величезних обсягів інтернет-трафіку.

Можливо, для навмисної атаки ці кабелі - не найпростіша мета, але іноді їхнє пошкодження відбувається випадково.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Паралізувати інтернет можуть зловмисні хакери

У 2008 році на Індію, країни Близького Сходу і Південно-Східної Азії обрушилася справжня епідемія відключень інтернету, спричинена трьома не пов'язаними одне з одним випадками розриву підводного кабелю або його пошкодження.

Крім того, деякі уряди мають свого роду "аварійну кнопку" для фактичного вимкнення інтернету в країні. Наприклад, нею скористався Єгипет під час подій "арабської весни" 2011 року, щоб ускладнити протестувальникам координацію дій.

Вимикала інтернет на час протестів і Туреччина. З чуток, "аварійна кнопка" також є в Китаї.

Американські сенатори пропонували створити подібний механізм в США, щоби захистити країну від кібератак.

Однак зробити "аварійну кнопку" непросто. Що більше територія країни і вище рівень її розвитку, то складніше повністю відключити в ній інтернет. Для цього між мережами по обидва боки кордону занадто багато взаємних зв'язків.

Проте найсерйозніший удар інтернету може завдати космос. В наслідок сонячної бурі, спалахи якої відбудуться в напрямку Землі, можуть вийти з ладу супутники, електромережі і комп'ютерні системи.

"Спалах на Сонці здатен за кілька секунд зробити те, що не під силу терористам і бомбам, - пояснює нейрофізіолог Девід Іглмен зі Стенфордського університету, автор книги "Чому інтернет такий важливий". - Рано чи пізно станеться ще одна велика геомагнітна буря".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єгипет відключав інтернет під час подій "арабської весни" 2011 року, щоб ускладнити протестувальникам координацію дій

Але більшість перебоїв в роботі інтернету триває недовго. "Ціла армія фахівців готова полагодити будь-яку несправність", - заспокоює Скотт Борг з некомерційної організації United States Cyber Consequences Unit.

"В інтернет-провайдерів і виробників роутерів є як аварійні плани дій, так і співробітники, здатні відновити роботу мереж у разі нападу на вразливі місця системи".

Втім, ми настільки звикли до постійного доступу в інтернет, що ми відчуємо навіть нетривалі перебої. І наслідки можуть виявитися дещо несподіваними.

Вплив на економіку, приміром, буде не надто великим. У 2008 році міністерство внутрішньої безпеки США звернулося до Борга з проханням спрогнозувати наслідки вимкнення інтернету.

Борг і його колеги проаналізували економічний ефект від комп'ютерних та мережевих збоїв, що відбувалися в США з 2000 року.

Вимкнення інтернету на невеликий строк здатне навіть покращити продуктивність праці

Вивчивши квартальні фінансові звіти 20 компаній, які постраждали найбільше, а також загальну економічну статистику, вони виявили, що фінансовий ефект від відключень був на подив незначним. Принаймні, якщо перебої тривали не більше чотирьох днів (як це було в усіх вивчених епізодах).

"Деякі компанії повідомляли, що зазнають збитків на сотні мільйонів і навіть мільярдів доларів, - розповідає Борг. - Але насправді навіть ті галузі, які дійсно постраждали - готелі, авіакомпанії, брокерські фірми, - втратили не так вже й багато".

Виявилося, що відключення інтернету на кілька днів призводило лише до відставання від робочого графіка.

"Люди виконували все те саме, що робили б при наявності інтернету, просто на два або три дні пізніше, - пояснює Борг. - Економіка здатна дати собі раду з явищами, які не перевищують за масштабом звичайні довгі вихідні".

У деяких випадках вимкнення інтернету на невеликий строк навіть здатне привести до зростання продуктивності праці.

В іншому дослідженні Борг і його колеги аналізували наслідки відключення інтернету в офісі компанії на чотири години або більше.

У цій ситуації працівники зовсім не сиділи склавши руки: навпаки, вони займалися тим, що зазвичай відкладали, - наприклад, роботою з документами. В результаті бізнес навіть виграв.

"Жартома ми припустили, що якщо кожна компанія раз на місяць на кілька годин вимикатиме всі свої комп'ютери і змушувати співробітників зайнятися справами, які ті відкладали на потім, загальна продуктивність праці може навіть зрости, - каже Борг. - Це так само справедливе й для економіки в цілому".

Якщо блекаут триватиме лише день або трохи більше, то в короткостроковій перспективі транспорт, імовірно, не дуже постраждає.

Літаки можуть літати без інтернету, поїзди і автобуси теж продовжать курсувати за своїми маршрутами.

Проте більш тривалі затримки почнуть позначатися на процесах логістики. Без інтернету компаніям буде важко здійснювати свою діяльність.

"Я пропонував окремим людям і фірмам розробити план дій на випадок відключення інтернету, але поки не чув, щоб хто-небудь займався цим", - зазначає Іглмен.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перебої в роботі телефонної мережі змушують людей відчувати ізольованість і тривогу

Швидше за все, перебій в системах комунікацій найгірше позначиться на дрібному бізнесі і працівниках робітничих фахів.

У 1998 році несправність на одному з супутників привела до того, що 90% з 50 мільйонів пейджерів у США припинили працювати.

За кілька днів після цього Даттон опитав 250 абонентів пейджингового зв'язку в Лос-Анджелесі і з'ясував, що реакція людей на відключення визначалася соціально-економічними чинниками.

Менеджери і фахівці середнього класу не сприйняли цю подію як велику неприємність. "Для них це відключення було чимось на кшталт сильного снігопаду, можливістю відпочити", - згадує Даттон.

Але поденні робітники, як-от сантехніки або столяри, які отримували замовлення виключно на пейджер, опинилися без роботи на кілька днів.

Великим стресом виявилося відключення і для матерів-одиначок, чиї діти відвідували дитячий сад: вони не могли отримати повідомлення на пейджер при виникненні будь-яких проблем.

"Тому необхідно розуміти, що реакція людини на втрату доступу до інтернету великою мірою залежить від його соціально-економічного статусу", - підсумовує Даттон.

Проте психологічні наслідки відключення, такі як почуття ізоляції і занепокоєння, торкнуться кожного.

Більшість користувачів інтернету більш товариські, ніж ті, хто ним не користується Вільям Даттон, автор книги "Суспільство і інтернет"

"Інтернет здебільшого ставить собі за мету - полегшити людям взаємодію одне з одним", - говорить Генкок.

"Ми звикли до того, що можемо зв'язатися з ким завгодно, де завгодно і коли завгодно. Втративши цю можливість, ми відчуватимемо себе не в своїй тарілці".

Це відчуття знайоме і Боргу: "Коли я розумію, що залишив смартфон вдома, відчуваю себе трохи незахищеним. Раптом я починаю думати: "А чи точно я знаю, куди їду? Якщо у мене зламається машина, чи зможу я умовити кого-небудь дати мені телефон, щоб викликати допомогу?"

Цьому є підтвердження в історії. У 1975 році в будівлі Нью-Йоркської телефонної компанії сталася пожежа. В результаті телефони в 300 будинках Мангеттена замовкли на 23 дні.

Відразу ж після відновлення зв'язку дослідники опитали 190 жителів і з'ясували, що чотири п'ятих респондентів переймалися відсутністю телефону, насамперед через неможливість зв'язатися з друзями і близькими.

Понад дві третини опитаних зазначили, що відчували ізольованість та незручність, а майже три чверті заявили, що після відновлення зв'язку відчули себе впевненіше.

"Існує теорія, що без інтернету люди стануть більш товариськими і будуть підтримувати тісніший зв'язок із друзями і сім'єю, але я вважаю, що вона геть хибна", - каже Даттон.

"Фактично більшість користувачів інтернету більш товариські, ніж ті, хто ним не користується".

Копирайт изображения rawpixel / Unsplash Image caption Чи розмовляли би ми більше одне з одним, якби не мали смартфонів з інтернетом?

З цим згодна і Стін Ломборг із Копенгагенського університету. "Навряд чи ми би більш охоче зав'язували розмову з незнайомцями на автобусній зупинці, якби не мали смартфонів", - зазначає вона.

Так, у деяких ситуаціях відсутність доступу в інтернет може підштовхнути людей до живого спілкування. Наприклад, змусити співробітників розмовляти одне з одним замість того, щоб розсилати електронні листи. Але в цілому такий досвід буде радше неприємним.

"Світ не розвалиться, якщо ми залишимося без інтернету на один день, - підкреслює Ломборг, - але, думаю, для багатьох людей це стане моторошним досвідом".

Однак це відчуття швидке мине.

Втративши інтернет, ми, безумовно, усвідомимо його значущість у нашому житті, але коли доступ в мережу відновиться, ми дуже швидко знову почнемо сприймати його як даність, вважає Генкок.

"Було б непогано, якби інтернет-блекаут змінив наш світогляд, але цього не станеться", - додає він.

Втім, навіть цієї упевненості недостатньо, аби його студенти погодилися не користуватися інтернетом хоча б одні вихідні.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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