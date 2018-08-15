Чи дійсно інші люди займаються сексом частіше, ніж ви?

Коли ми думаємо про сексуальне життя інших людей, ми впевнені, що воно в них набагато цікавіше. Але чому нам так здається? І що відбувається насправді?

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Дослідження показують, що ми сильно перебільшуємо сексуальну активність молоді, а чоловіки мають, насамперед, хибне уявлення про інтимне життя молодих жінок.

Нещодавно маркетингова компанія Ipsos завершила довгострокове дослідження, присвячене нашим помилковим уявленням про різноманітні речі. Його результати незабаром вийдуть друком в книжці The Perils of Perception ("Помилки нашої уяви").

В ході дослідження у британців і американців, зокрема, запитали, як часто, на їхню думку, люди віком 18-29 років в їхній країні займалися сексом в останні чотири тижні.

Учасники опитування в обох країнах в середньому припустили, що молоді чоловіки мали статеві стосунки 14 разів за останній місяць.

Тоді як за даними комплексних досліджень сексуальної поведінки, фактична цифра становила в середньому п'ять сексуальних актів у британців і чотири - в американців.

Іншими словами, опитувані вважали, що молоді люди займаються сексом майже через день - тобто 180 разів на рік, тоді як в реальності - це лише скромні 50 разів.

Виживання нашого виду в буквальному сенсі залежить від сексу, але саме з приводу нього ми маємо чимало хибних уявлень

Цікаво, що респонденти-чоловіки помилялися ще більше, зазначивши, що сексуальна активність молодих жінок становить приголомшливі 22 рази на місяць у Великій Британії і 23 рази - в США. Справжня цифра, однак, також приблизно п'ять разів.

Як і з багатьма іншими речами, наші хибні уявлення ґрунтуються, з одного боку, на наших суб'єктивних відчуттях, а з іншого - на тому, що нам говорять.

Виживання нашого виду в буквальному сенсі залежить від сексу. Але саме з приводу нього ми маємо чимало хибних уявлень.

На відміну від багатьох інших форм поведінки людей, за якими ми можемо спостерігати відкрито, інтимне життя приховане від сторонніх очей.

А те, що нам дозволено бачити, часто-густо не відповідає реальності.

Копирайт изображения Geoff Smith / Alamy Stock Photo Image caption Зростання популярності додатків для знайомства, як-от Tinder, справляє враження, що сексуальне життя інших людей є набагато цікавішим

Не маючи іншої інформації, ми прислухаємось до розмов на дитячому майданчику, пліток в роздягальні спортклубу, сумнівних опитувань, статейок в розважальних журналах і порно.

В них чимало "полунички", фантастичних життєвих прикладів і перебільшень, які геть спотворюють реальну картину.

У згаданому вище опитуванні в учасників також поцікавилися, скільки сексуальних партнерів мали за своє життя люди віком 45-54 роки.

Цікаво, що в цьому питання припущення респондентів досить точно відповідали цифрі, яку повідомляють самі чоловіки.

Опитані австралійці і британці віком 45-54 роки в середньому зазначають, що мали протягом життя 17 партнерів, американці - 19. Середні здогадки практично непомітні.

Втім картина стає досить дивною, якщо порівняти відповіді чоловіків і жінок. По-перше, число партнерів, яке називають у ході опитувань жінки, набагато менше, ніж у чоловіків.

Фактично, жінки стверджують, що мали вдвічі менше сексуальних партнерів, ніж протилежна стать.

І це одна з найбільших невідповідностей у дослідженнях сексуальної поведінки, адже, з точки зору статистки, це просто неможливо.

З огляду на те, що йдеться про партнера протилежної статі, а в опитуваннях беруть участь приблизно пропорційна кількість гетеросексуальних жінок і чоловіків, ці цифри в цілому повинні збігатися.

Копирайт изображения Kamil Macniak / Alamy Stock Photo Image caption Американські чоловіки вважали, що у американок протягом життя було вдвічі більше сексуальних партнерів, ніж насправді

Існує кілька пояснень. Чоловіки, приміром, можуть рахувати сексуальні стосунки з працівницями секс-індустрії або чоловіки і жінки по-різному інтерпретують це питання (наприклад, жінки можуть не відносити до сексуальних стосунків із партнером деякі види сексу, а чоловіки - навпаки).

Втім, найбільш імовірним поясненням все ж таки є той факт, що чоловіки, вочевидь, свідомо чи ні завищують цю цифру, тоді як жінки, навпаки, можуть її занижувати.

Одне нещодавнє дослідження підтвердило це припущення. В ході опитування про сексуальну поведінку дослідники розділили жінок на три групи.

Перша група заповнювала анкету анонімно. Учасниці другої групи були впевнені, що їхні відповіді побачать інструктори. А жінок у третій групі опитували на фальшивому детекторі брехні.

Жінки, які думали, що їхні відповіді побачать, назвали в середньому 2,6 сексуальних партнерів, анонімна група - 3,4, а ті, хто відповідав "на детекторі брехні" - 4,4.

Цікаво, що відповіді чоловіків у цьому ж дослідженні були приблизно такими ж.

Копирайт изображения Alamy Image caption Жінки зазначали більшу кількість сексуальних партнерів, коли думали, що правдивість їхніх відповідей перевіряють на детекторі брехні

Наші хибні уявлення багато розповідають про те, як ми сприймаємо світ. Вони блискуче відбивають наші підсвідомі упередження й уявлення про те, що є нормальним.

Згадане в статті дослідження свідчить про хибні погляди на молодь і, насамперед, молодих жінок, що може бути тривожною тенденцією.

Як і у випадку з іншими упередженнями, щоб змінити погляди людей, треба не бомбардувати їх новою статистикою, а поступово роз'яснювати, чому і звідки виникають наші хибні уявлення.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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