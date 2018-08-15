Чи дійсно інші люди займаються сексом частіше, ніж ви?
Коли ми думаємо про сексуальне життя інших людей, ми впевнені, що воно в них набагато цікавіше. Але чому нам так здається? І що відбувається насправді?
Дослідження показують, що ми сильно перебільшуємо сексуальну активність молоді, а чоловіки мають, насамперед, хибне уявлення про інтимне життя молодих жінок.
Нещодавно маркетингова компанія Ipsos завершила довгострокове дослідження, присвячене нашим помилковим уявленням про різноманітні речі. Його результати незабаром вийдуть друком в книжці The Perils of Perception ("Помилки нашої уяви").
В ході дослідження у британців і американців, зокрема, запитали, як часто, на їхню думку, люди віком 18-29 років в їхній країні займалися сексом в останні чотири тижні.
Учасники опитування в обох країнах в середньому припустили, що молоді чоловіки мали статеві стосунки 14 разів за останній місяць.
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Тоді як за даними комплексних досліджень сексуальної поведінки, фактична цифра становила в середньому п'ять сексуальних актів у британців і чотири - в американців.
Іншими словами, опитувані вважали, що молоді люди займаються сексом майже через день - тобто 180 разів на рік, тоді як в реальності - це лише скромні 50 разів.
Цікаво, що респонденти-чоловіки помилялися ще більше, зазначивши, що сексуальна активність молодих жінок становить приголомшливі 22 рази на місяць у Великій Британії і 23 рази - в США. Справжня цифра, однак, також приблизно п'ять разів.
Як і з багатьма іншими речами, наші хибні уявлення ґрунтуються, з одного боку, на наших суб'єктивних відчуттях, а з іншого - на тому, що нам говорять.
Виживання нашого виду в буквальному сенсі залежить від сексу. Але саме з приводу нього ми маємо чимало хибних уявлень.
На відміну від багатьох інших форм поведінки людей, за якими ми можемо спостерігати відкрито, інтимне життя приховане від сторонніх очей.
А те, що нам дозволено бачити, часто-густо не відповідає реальності.
Не маючи іншої інформації, ми прислухаємось до розмов на дитячому майданчику, пліток в роздягальні спортклубу, сумнівних опитувань, статейок в розважальних журналах і порно.
В них чимало "полунички", фантастичних життєвих прикладів і перебільшень, які геть спотворюють реальну картину.
У згаданому вище опитуванні в учасників також поцікавилися, скільки сексуальних партнерів мали за своє життя люди віком 45-54 роки.
Цікаво, що в цьому питання припущення респондентів досить точно відповідали цифрі, яку повідомляють самі чоловіки.
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Опитані австралійці і британці віком 45-54 роки в середньому зазначають, що мали протягом життя 17 партнерів, американці - 19. Середні здогадки практично непомітні.
Втім картина стає досить дивною, якщо порівняти відповіді чоловіків і жінок. По-перше, число партнерів, яке називають у ході опитувань жінки, набагато менше, ніж у чоловіків.
Фактично, жінки стверджують, що мали вдвічі менше сексуальних партнерів, ніж протилежна стать.
І це одна з найбільших невідповідностей у дослідженнях сексуальної поведінки, адже, з точки зору статистки, це просто неможливо.
З огляду на те, що йдеться про партнера протилежної статі, а в опитуваннях беруть участь приблизно пропорційна кількість гетеросексуальних жінок і чоловіків, ці цифри в цілому повинні збігатися.
Існує кілька пояснень. Чоловіки, приміром, можуть рахувати сексуальні стосунки з працівницями секс-індустрії або чоловіки і жінки по-різному інтерпретують це питання (наприклад, жінки можуть не відносити до сексуальних стосунків із партнером деякі види сексу, а чоловіки - навпаки).
Втім, найбільш імовірним поясненням все ж таки є той факт, що чоловіки, вочевидь, свідомо чи ні завищують цю цифру, тоді як жінки, навпаки, можуть її занижувати.
Одне нещодавнє дослідження підтвердило це припущення. В ході опитування про сексуальну поведінку дослідники розділили жінок на три групи.
Перша група заповнювала анкету анонімно. Учасниці другої групи були впевнені, що їхні відповіді побачать інструктори. А жінок у третій групі опитували на фальшивому детекторі брехні.
Жінки, які думали, що їхні відповіді побачать, назвали в середньому 2,6 сексуальних партнерів, анонімна група - 3,4, а ті, хто відповідав "на детекторі брехні" - 4,4.
Цікаво, що відповіді чоловіків у цьому ж дослідженні були приблизно такими ж.
Наші хибні уявлення багато розповідають про те, як ми сприймаємо світ. Вони блискуче відбивають наші підсвідомі упередження й уявлення про те, що є нормальним.
Згадане в статті дослідження свідчить про хибні погляди на молодь і, насамперед, молодих жінок, що може бути тривожною тенденцією.
Як і у випадку з іншими упередженнями, щоб змінити погляди людей, треба не бомбардувати їх новою статистикою, а поступово роз'яснювати, чому і звідки виникають наші хибні уявлення.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.
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