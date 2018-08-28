Наступне покоління телефонів - це будуть не смартфони

Ці невеликі примітивні пристрої, призначені лише для телефонних дзвінків і СМС, здаються кроком у минуле. Втім, на думку їхніх розробників, це величезний стрибок у майбутнє - здорове майбутнє людства.

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Ще 2008 року норвезький підприємець Петтер Небі та його пасербиця усвідомили, що причиною їхніх складних стосунків стали смартфони. Весь час, який вони проводили разом, вони були втуплені в екрани своїх телефонів.

Це була залежність, яку вони не могли подолати, майже як шоколад, міркував Небі. Зрештою він зрозумів, що має налагодити з дочкою нові стосунки, без участі технологій.

"Як залишити смачний шоколад у холодильнику? - подумав він. - Якщо я його бачу, я його обов'язково з'їм".

Небі кілька років обмірковував, як подолати смартфонозалежність і врешті-решт розробив... новий телефон.

Але на відміну від його старого Blackberry, новий пристрій мав сприяти здоровій поведінці, тобто максимально зменшити користування смартфоном.

Так було створено компанію Punkt.

Сьогодні Punkt є одним із групи стартапів, які намагаються повернути сучасним технологіям "людське обличчя". Іншими словами, позбавити користувачів смартфонової залежності та тривоги, яку вона несе із собою.

Пристрої, які розробляє Punkt та схожі компанії, дозволяють лише робити телефонні дзвінки і майже жодних інших функцій не мають. Задоволені власники розповідають, що нарешті відчули свободу, якої не мали, відколи айфон приріс до їхньої долоні.

Фахівці поки що не склали однозначної думки щодо переваг такого телефону, а також щодо того, чи здатен смартфон впливати на розумові процеси та змінювати поведінку людей.

Однак прихильники нового покоління пристроїв переконані: це - технологічний порятунок.

На першому плані, як і завжди, дизайн. Модель Light Phone, яку в 2015 році розробили нью-йорківці Джо Голльє і Кайвей Танг, нагадує монолітні рації з "Космічної одіссеї 2001 року".

Невеликий гладенький прямокутний шмат пластику без кнопок, камер, додатків чи екрану. Світло проектується крізь прозору верхню панель, на якій з'являються клавіші набору номеру.

Пристрій приймає і робить дзвінки та зберігає в пам'яті дев'ять контактів швидкого набору. Це все.

Копирайт изображения Alamy Image caption Дослідники підрахували, що ми торкаємось наших смартфонів приблизно 2617 разів на добу

MP-01 Петтера Небі - трохи складніший. Він обладнаний 3D-кнопками та має функції СМС, будильника, календаря та Bluetooth.

Чорно-білий, 2-дюймовий екран одночасно відображає лише кілька рядків тексту.

Як зазначає професорка дизайну з Університету Твенте в Нідерландах Геке Лудден, такі пристрої є прикладом "дизайну з метою".

Коли людина протягом тривалого часу реагує на постійні стимули, формується залежність

"Примітивна конструкція обмежує взаємодію з телефоном, - пояснює вона. - І ви просто не будете користуватися ним так багато".

Томас ван Ромпай із Твенте погоджується, що проста конструкція здатна змінити поведінку користувача.

Невпинне дзижчання і сповіщення смартфону змушують людей щохвилини хапатися за нього. "Він постійно привертає вашу увагу", - додає фахівець.

Коли людина протягом тривалого часу реагує на постійні стимули, формується залежність. Але MP-01 та Light Phone практично не відображають сповіщень, окрім вхідного дзвінка чи СМС, і тому власники поступово відучуються торкатися їх.

Це, однак, не означає, що сплеск дофаміну (нейромедіатору, який відповідає за задоволення) при отриманні сповіщень у нас зникне.

Пітер Блох, колишній професор маркетингу з Університету Міссурі, зазначає, що такі речі, як мобільний телефон, часто приносять емоційне задоволення, не тільки коли ви ними користуєтеся, але й коли просто дивитеся на них.

"Це схоже на твір мистецтва - він не має жодної практичної користі, але все одно викликає приємні почуття", - додає Блох.

За його словами, він сам придбав будинок лише тому, що просто закохався в дверні ручки, виконані в стилі ар-деко.

Копирайт изображения Punkt Image caption MP-01 можна використовувати як додатковий телефон, взяти його, приміром, у відпустку, на вихідні або побачення

Саме тому, на думку Блоха, естетичний зовнішній вигляд телефонів MP-01 та Light Phone може суперечити ідеї обмеженого використання.

"Чи не надто вони гарні для того, щоби забути про них?"

Джо Голльє вітає такий скепсис. Він пригадує, що коли вперше представив прототип моделі Light Phone, шматок пластику з наклеєною на ньому картинкою з "Фотошопу", реакція була надзвичайно емоційною.

"Пристрій викликав або захоплення, або відразу", - розповідає він. Але саме це й допомогло просунути ідею.

Не менш важливим за функціональність є імідж власника, який допомагає створити пристрій

Гроші для проекту спочатку зібрали за допомогою краудсорсингової платформи Kickstarter, але вже в перший рік розробники продали близько 11 тисяч телефонів у 50 країнах.

Punkt, приміром, щороку продає 50-100 тис. телефонів MP-01 та іншої дрібної електроніки, як-от будильники та перехідники.

Привабливий дизайн цих пристроїв важко не помітити. Ергономічна форма приємна на дотик, а сіра кольорова палітра не втомлює очі.

Копирайт изображения Light Image caption Клавіші набору номеру висвічуються на верхній сенсорній панелі Light Phone

Як зазначає Ромпай, вибір телефону завжди пов'язаний з іміджем, який людина прагне створити, з певним способом життя. Це те, що компаніям Apple і Samsung важко зімітувати, оскільки вони вироблять масовий продукт.

Не менш важливим за функціональність є певний образ, який пристрій надає своєму власникові.

"Люди оточують себе тими речами, які відповідають їхньому світогляду, - каже Ромпай. - І отже, вони купують такі телефони, щоби показати, що вони не користуються смартфоном безперервно".

Блох також визнає, що продукція Light і Punkt має свій впізнаваний стиль у світі мобільних пристроїв. Вона цілком відповідає вимозі "унікальності продукту", тобто задовольняє наше природне бажання виділятися з натовпу.

Ці телефони є водночас й оригінальними, і простими. А таке поєднання подобається користувачу. До того ж вони сприяють здоровим, усвідомленим стосункам із технологіями.

На думку медіатеоретика Дугласа Рашкоффа, розробники таких телефонів, безперечно, рухаються в правильному напрямку.

"Прагнення меншого, вміння сказати "цього достатньо" є цілком здоровим", - вважає Рашкофф.

Він також зазначає, що наразі користувачі смартфонів досягли критичного рівня інформаційного перевантаження.

Копирайт изображения Alamy Image caption Оскільки телефони старого типу видають набагато менше сповіщень і повідомлень, користувачі поступово відвикають від постійного зазирання в них

Кількість сповіщень, повідомлень та інших сигналів, які ми отримуємо від наших смартфонів, дорівнює вже роботі операторів екстреного виклику.

"Люди згодом усвідомлюють, що така постійна присутність в онлайн позбавляє їх чогось важливого, вони відчувають, що приносять у жертву технологіям своє справжнє життя", - пояснює Рашкофф.

І заміна смартфону простим телефоном є чудовим способом розірвати це замкнене коло.

Однак в цьому є й певна частка іронії, зазначає Рашкофф.

"Виходить, ви вирішуєте менше користуватися телефоном, але для цього купуєте ще один пристрій, - каже він. - Як на мене, люди просто мають відключити на своїх смартфонах певні функції".

Дедалі більше зірок останнім часом відмовляються від смартфонів.

До звичайної мобілки повернулися, наприклад, Кім Кардашян, Ріанна, Анна Вінтур, Даніел Дей-Льюїс та Воррен Баффет.

Чи зможемо ми загнати джина назад у пляшку

Утім, Бох сумнівається й у психологічних перевагах телефонів нового типу.

Людині, яка звикла до певних додатків і функцій у смартфоні, буде дуже важко одним махом відмовитися від них. Це навпаки може спричинити ще більше занепокоєння.

"Я не знаю, чи зможемо ми загнати джина назад у пляшку", - каже Бох.

У давніх греків було два поняття часу: "хронос" і "кайрос". Хронос - це послідовність подій, час минулого, в якому все зникає. Тоді як кайрос - це теперішня мить, час, який існує "зараз".

Копирайт изображения Alamy Image caption "Шок теперішнього", на думку медіатеоретика Дугласа Рашкоффа - це хибне сприйняття часу, в результаті якого ми не живемо теперішнім моментом, але постійно намагаємось його наздогнати

Як пояснює Рашкофф, сучасні цифрові технології затягують нас у світ хроносу і перешкоджають відчуттю теперішньої миті.

На думку Голльє, зменшити користування смартфонами буде дуже просто.

Але яким би болісним не був процес повернення до життя в оффлайн, поведінка людей згодом зміниться, і їхнє життя стане здоровішим.

"Якщо ви зможете посміятись над тим, що знову прихопили з собою у ванну телефон, це вже маленька перемога".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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