Школа в різних країнах світу: де вчаться 23 роки, а де освіта найдешевша

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Скільки коштує зібрати дитину до школи, скільки триває навчальний рік і скільки років вчаться в школі в різних країнах.

У багатьох країнах світу осінь асоціюється з початком нового навчального року. Але шкільна освіта помітно відрізняється в США, Чилі, Росії чи Ісландії.

В якій країні учні проводять у школі найменше часу? Де зібрати дитину до школи коштує найдорожче? І мешканці якої країни відвідують школу цілих 23 роки?

Ми зібрали найцікавіші факти про шкільну освіту в усьому світі.

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Щоби зібрати дитину до школи американській родині доводиться в середньому витратити 685 доларів.

Ця сума зросла на 250 доларів з 2005 року.

Найбільше родині коштує придбання комп'ютера - приблизно 299 доларів США. На другому місці - одяг (286 доларів) і електроніка, як-от планшет та калькулятор (271 долар).

На шкільну канцелярію і книжки іде в середньому 112 доларів.

Очікується, що вартість шкільного приладдя зростатиме і далі. (Джерело: Statista / Deloitte)

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З 33 розвинених країн світу найменшу кількість годин у початковій школі проводять російські школярі.

5 уроків щодня протягом 8 місяців навчального року дорівнює приблизно 500 академічним годинам. У світі ця цифра в середньому складає 800 годин на рік.

На загальному рівні письменності в Росії це, здається, ніяк не позначається, оскільки він складає майже 100%.

А ось для прикладу Данія.

Маленькі данці проводять у початковій школі приблизно 1000 годин на рік. Вони вчаться на два місяці довше протягом навчального року і щодня проводять у школі більше годин, ніж їхні однолітки в Росії.

Втім, у міжнародних рейтингах якості освіти Данія щороку потрапляє у першу п'ятірку. Тож, можливо, найбільша у світі тривалість навчального року таки приносить свої плоди. (Джерело: OECD)

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Різниця у вартості шкільної освіти в різних країнах світу сягає 100 000 доларів США.

Якщо підрахувати шкільні внески, вартість підручників, транспорту та проживання, найдорожча шкільна освіта буде в Гонконзі.

Окрім стипендій, кредитів на освіту та державної підтримки батькам гонконгських школярів доводиться щороку викладати зі своєї кишені ще 131 161 долара США.

Друге місце посідають Об'єднані Арабські Емірати, де шкільна освіта коштує приблизно 99 000 доларів на рік, потім Сінгапур - 71 000 доларів і США - 46 000 доларів.

Утім, хоча навчання в американських вишах щороку дорожчає, самі батьки сплачують, як правило, приблизно 23% його вартості на рік.

Але порівняйте ці цифри, приміром, із Францією, де на повну освіту дитини від середньої до вищої батьки всього витрачають 16 000 дол. США. (Джерело: HSBC / Sallie Mae)

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Шкільна освіта коштує багато не лише батькам. Подумайте, приміром, про дерева.

Навіть у добу віртуальної реальності, 3D-друку та безпілотників жодна школа світу не обходиться без олівців.

Сьогодні, через понад 400 років після їхнього винаходу, щороку у світі виробляють близько 15-20 млрд олівців.

Олівці у США виробляють переважно з деревини кедра, який виростає у північно-західному регіоні Тихого океану. А більшу частину графіту для них видобувають у Китаї та на Шрі-Ланці.

Для виробництва олівців у світі щороку вирубають приблизно 60-80 тис. дерев. (Джерело: The Economist)

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Школа колись обов'язково закінчується. Однак, приміром, у Новій Зеландії та Ісландії, це відбувається не так швидко. Освіта там може тривати майже два десятиліття.

"Очікувана тривалість шкільного життя" вираховується за допомогою сукупної частки учнів для різних вікових груп від початкової школи до рівня бакалавра.

В Австралії очікувана тривалість шкільної освіти складає 22,9 року. Австралійці ідуть до школи в шість років, а отримують диплом бакалавра в середньому у 28-м.

Найкоротша шкільна освіта - в Нігерії. Діти йдуть до школи в сім років і вчаться в середньому лише 5,3 року. (Джерело: Global Innovation Index)

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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