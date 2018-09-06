Мігрень: чому нам так мало відомо про найпоширенішу хворобу в світі

На мігрень страждає кожна п'ята жінка у світі, мігрень - на другому місці серед хвороб, які обмежують працездатність. Однак про мігрень відомо на подив мало, її дослідження не отримують достатнього фінансування, а багато лікарів навіть не вважають її справжнім неврологічним розладом.

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Вперше я відчула мігрень одного вечора після школи. Тупий головний біль перетворився на гострий пульсуючий, зір затуманився, а світло від лампи в моїй кімнаті приносило жахливі страждання. Зрештою мене знудило.

Цей цикл симптомів повторювався безліч разів за останні роки. Згодом він змусив мене звільнитися з роботи і відчути себе геть безпорадною.

На мігрень часто махають рукою, мовляв, "це просто головний біль".

Але якщо зі "звичайним" головним болем можна, як правило, впоратися за допомогою парацетамолу, мігрень так легко не здолати. Напад мігрені здатен серйозно вибити з колії.

Серія The Health Gap присвячена гендерній нерівності в питаннях здоров'я та медицини. Інші статті серії:

До того ж причина цієї хвороби точно не визначена (гормональні зміни або ненормальна активність мозку є лише припущеннями), так само як не існує постійного способу її лікування.

Зовсім не дивно, що міжнародне дослідження стану здоров'я людей, яке проводили у 195 країнах світу щороку з 1990-го по 2016-й, поставило мігрень на друге місце серед хвороб, що протягом багатьох років суттєво обмежують працездатність людини.

Мігрень приносить значні економічні витрати - лише в одній Великій Британії щороку через неї видають 25 млн днів лікарняних.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На відміну від звичайного головного болю, мігрень приносить нестерпні мучення, вона часто супроводжується порушенням зору та блювотою

Але попри величезний вплив на здоров'я і економіку, мігрень залишається одним із найменш вивчених захворювань, дослідження якого роками не отримували потрібного фінансування.

Цей розлад також набагато більш поширений у жінок. В цілому, від мігрені страждає кожна п'ята жінка і лише один із 15 чоловіків.

Причини мігрені залишаються переважно незрозумілими. Хоча дослідження Університету штату Аризона, проведене у квітні цього року, свідчить що вона пов'язана зі станом, коли рівень естрогену підвищується, а рівень натрій-протонного обміннику NHE1 знижується.

Без достатньої кількості NHE1 сигнал про біль зростає. "Результати дослідження показують, що жінки більш схильні до мігрені, оскільки коливання статевих гормонів у них приводять до змін у рівні NHE1", - пояснює дослідниця Емілі Галловей.

Утім, мігрень залишається однією з найменш досліджених хвороб у світі. Приміром, у США, де на мігрень страждають приблизно 15% населення, фінансування її досліджень у 2017 році становило 22 млн доларів.

Для порівняння - на дослідження астми, на яку хворіє у половину менше американців, виділено в 13 разів більше (286 млн дол.), а діабету - в 50 разів більше (1,1 млрд дол.).

Хоча, звичайно, астма та діабет є потенційно небезпечними для життя хворобами.

Ефективність вивчення мігрені знижує і той факт, що медичні дослідження, за традицією, проводять зазвичай на самцях, хоча мігрень - це переважно жіноча хвороба.

Копирайт изображения Alamy Image caption На мігрень страждає кожна п'ята жінка і лише один із 15 чоловіків

З огляду на поширеність мігрені серед жінок, це очевидне нехтування може бути результатом того, що лікарі часто недооцінюють скарги жінок на біль.

Ще одна причина - хибне уявлення про те, що мігрень пов'язана із психічними захворюваннями. Міф про жіночу істеричність існує вже багато століть і є класичним проявом гендерної упередженості в медицині.

Головний біль медицини

Пульсуючий головний біль є однією з найдавніших хвороб людства, зазначених у письмових джерелах.

Описи мігрені трапляються у давньоєгипетських рукописах 1200 р. до н.е. і у Гіппократа.

Проте виявлення мігрені приписують зазвичай давньогрецькому лікарю Аретею із Каппадокії. Він перший у другому столітті точно описав симптоми захворювання - локалізацію болю з одного боку і періодичність нападів.

Саме слово "мігрень" походить від грецького hemicrania, що означає "половина черепа".

Причини і лікування мігрені впродовж історії були оточені забобонами.

У Середні віки мігрень лікували кровопусканням і чаклунством або зубчиком часнику, який встромляли в розріз на скроні.

Як засіб від мігрені, деякі медики рекомендували трепанацію - свердління отворів у черепі. Вважалося, що ця варварська процедура допомагає випустити злих духів із тіла людини, яка, вочевидь, страждала на психічний розлад.

Копирайт изображения Alamy Image caption Першим точно визначив симптоми мігрені давньогрецький лікар Аретей із Каппадокії

Той факт, що від мігрені страждають переважно жінки, лікарі помітили лише в XIX столітті.

Мігрень назвали хворобою "матерів робітничого класу" і пояснювали розладами психіки у жінок через важку щоденну роботу, нестачу сну, часте годування грудьми і недоїдання.

Головний біль у жінок пов'язували з істеричністю і нерідко висміювали його, він і досі залишається предметом жартів і анекдотів.

З іншого боку, "мігрень також вважалася хворобою аристократів", - пояснює Джоанна Кемпнер, доцент соціології з Ратгерського університету.

"Мовляв, представники вищого класу мають більш тонку нервову систему, яка дозволяє чоловікам займатися мистецтвом і науками".

"А оскільки жінки, як вважалося, були менш здатні до інтелектуальної роботи, їхня нервова система була перевантажена".

Копирайт изображения BBC/Alamy Image caption У XIX столітті лікарі почали вважати причиною мігрені у жінок слабкіший інтелект та менш витривалу нервову систему

Американський невропатолог Гарольд Г. Вольф, визначав чітку різницю між мігренню у чоловіків і жінок.

Якщо у амбіційних і успішних чоловіків мігрень виникала через втому, то причиною головного болю в жінок Вольф вважав нездатність прийняти жіночу роль, насамперед, у сексуальному житті.

Доктор Вольф казав, що його пацієнтки сприймають секс "у кращому випадку як шлюбний обов'язок, але досить часто, як неприємний обов'язок".

Кемпнер додає: "до кінця XX століття слово "мігрень" отримало міцну асоціацію з невротичною домогосподаркою, і деякі словники дійсно фіксують його як синонім "дружини".

Розум має значення

Проте певний зв'язок між головним болем та психічним здоров'ям існує насправді. За даними кількох досліджень, мігрені часто супроводжують деякі психічні хвороби, як-от біполярний і тривожний розлади, а також депресію.

Інше дослідження встановило, що приблизно один з шести пацієнтів, які страждають на мігрень, серйозно замислювався про самогубство.

"Але чи є мігрень причиною цих розладів?", - зазначає Мессуд Ашина, професор неврології та директор відділу дослідження мігрені в Данському центрі досліджень головного болю.

"Мігрень - це дуже поширений стан, і тому вірогідність випадкового збігу з іншими розладами є досить високою".

Копирайт изображения BBC/Alamy Image caption Люди, які страждають на мігрень, частіше потерпають від депресії і тривоги та мають суїцидальні думки

"З іншого боку, не дивно, що мігрень сприяє тривожності, адже вона завжди може захопити людину зненацька, завадити її професійним чи сімейним планам", - зазначає Есме Фуллер Томсон, директорка Інституту життя та старіння при Університеті Торонто, яка досліджує зв'язок між мігренню та самогубством.

Почуття безпорадності, яке часто охоплює пацієнта з мігренню, також може підсилювати депресію.

Втім, попри поширеність мігрені і важкі наслідки її нападів, багато фахівців не вважають її серйозною хворобою.

Частина такого ставлення до мігрені полягає й в її статусі переважно "жіночої" недуги, що відбиває гендерні упередження в медицині.

Копирайт изображения BBC/Alamy Image caption Попри виснажливі наслідки мігрені, багато фахівців не вважають її справжнім неврологічним захворюванням

Статистичні дані підтверджують, що лікарі, як правило, менше зважають на скарги жінок, а встановлення правильного діагнозу пацієнтки зазвичай відбувається протягом довшого часу, ніж у пацієнтів-чоловіків.

Вихід, здається, є

На щастя, новий препарат від мігрені вже є, щоправда, він поки на етапі випробувань. Це - ін'єкція Еренумаба, яку призначають раз на місяць і яка блокує мозковий рецептор, що активізує напад мігрені.

(У травні 2018 року Американське управління з безпеки харчових продуктів і медикаментів схвалило схожий препарат, який діє на рецептор CGRP).

"Головне, що цей препарат розроблено спеціально для лікування мігрені", - пояснює Амааль Старлінг, доцент кафедри неврології в Клініці Майо міста Скотсдейл в Аризоні.

"Це підвищує його ефективність і знижує побічні ефекти", - додає фахівець.

Копирайт изображения Alamy Image caption Новий препарат, розроблений спеціально для лікування мігрені, а не симптомів головного болю, має полегшити долю страждальців

З цим важко не погодитися. Від лікування мігрені мені призначають бета-блокатори, препарат, який приймають тричі на день протягом кількох місяців і який застосовують зазвичай для лікування ангіни та високого кров'яного тиску.

Як виявилося пізніше, препарат також допомагає від мігрені. Але в нього величезний список протипоказань і побічних ефектів, як-от сильна втома та запаморочення з можливістю серцевого нападу, якщо ви раптово припините прийом.

Інші сучасні способи лікування мігрені включають електромагнітні процедури за допомогою ручних пристроїв. Вони посилають в головний мозок магнітні імпульси, щоб змінити електричне середовище нейронів і зменшити "гіперзбудливість".

У мене не було мігрені майже шість місяців і я почала скорочувати дозу бета-блокаторів. Я б хотіла взагалі відмовитися від медичних препаратів. Але нещодавно в мене знову трапився напад.

А пару місяців тому мене відвезли до лікарні з підозрою на інфаркт. На щастя, це була хибна тривога. Але цей випадок показав, як важливо отримати препарат від мігрені, який не впливав би на життєво важливі органи.

Сподіваюсь, цей винахід буде в нас уже незабаром.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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