Медичні міфи: чи можна будити сновиду?

Кажуть, що сомнамбул краще не будити, тому що це для них небезпечно. Але чи дійсно це так? Оглядачка BBC Future з питань здоров'я шукала наукові докази популярного міфу.

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Іноді посеред ночі я встаю з ліжка і розгулюю кімнатою або навіть квартирою, не прокидаючись.

І не тільки я: кожна п'ята дитина регулярно ходить уві сні, і як мінімум 40% робили це хоча б раз у житті.

Що старше ми стаємо, то рідше це відбувається, але 1-2,5% дорослих продовжують бродити уві сні.

Деяким сновидам здається, ніби вони тікають від чогось страшного. Інші спокійно і методично порпаються в шухлядах і шафах, немов щось шукають.

Коли я була маленькою, то, не прокидаючись, спускалася до вітальні і сідала разом з батьками дивитися телевізор, поки вони не відводили мене назад у ліжко.

Всі, хто хоч раз бачив сновид, погодяться з тим, що це дуже дивний стан, який поєднує в собі ознаки сну і неспання.

У таких випадках зазвичай радять в жодному разі не будити людину. Пояснюють, що це може бути небезпечно для неї.

Це не зовсім так, хоча, без сумніву, прокинутися в такий момент сновиді буде неприємно.

Фази сну

Точно не відомо, чому мозок дає команду розгулювати уві сні, хоча ми багато знаємо про те, що відбувається з людиною після того, як вона засинає.

Протягом ночі вона проходить різні фази сну, починаючи з поверхневої, яка протягом приблизно двадцяти хвилин стає набагато глибшою. Потім знову настає період поверхневого сну, який переходить у швидку фазу.

Цей цикл повторюється кілька разів за ніч, і щоразу тривалість швидкого сну збільшується, таким чином протягом всієї ночі ця фаза триває найдовше.

Саме під час швидкого сну ми бачимо сновидіння. У цей період тіло немов паралізоване, щоб не почати випадково діяти уві сні. Проте сомнамбулізм виявляється у фазі набагато глибшого сну.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Кожна п'ята дитина ходить уві сні, але з віком це відбувається дедалі рідше

Це цікавий і парадоксальний стан. Мозок є досить активним, щоби людина могла рухатися, але не настільки, щоб вона прокинулася.

Нещодавно в міланській лікарні Нігуарда (Італія) було проведено дослідження хвильових коливань мозку людей, схильних до ходіння під час сну.

Вчені встановили, що поки деякі ділянки мозку перебували в стані неспання, інші перебували в глибокому сні. Це вказує на те, що причиною сомнамбулізму є дисбаланс між цими двома станами.

Розповіді про те, що сновиди нібито ходять, витягнувши руки вперед, як зомбі, не відповідають дійсності, однак у таких людей і справді буває застиглий, немов незрячий погляд, і їхню увагу дуже важко привернути.

Гуляючи уві сні, люди зазвичай не запалюють світло і переміщаються домом по пам'яті.

Чи є небезпека?

Неправда і те, що, гуляючи уві сні, людина не може заподіяти собі шкоди - вона може спіткнутися, а якщо виявиться в незнайомому місці, їй дійсно загрожує небезпека.

Наприклад, заблукавши, сновида може відкрити вхідні двері і вийти на вулицю.

Професор Метью Вокер із клініки патологій сну, підрозділу лікарні при Лондонському університетському коледжі, якось розповів мені про свого пацієнта, який вийшов з дому, сів у машину і поїхав - так і не прокинувшись.

Був ще випадок із 15-річною дівчиною, яку знайшли в кабіні вантажного крана на сорокаметровій висоті, - вона залізла туди уві сні, згорнулася клубочком і продовжувала спати.

Такі випадки рідкісні. Періодичне ходіння уві сні зазвичай не призводить до будь-яких серйозних проблем, і більшість дітей переростають це стан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сновиди ходять із витягнутими вперед руками, як зомбі, тільки у нашій уяві

Якщо ця ситуація повторюється щоночі, фахівці з патологій сну радять батькам протягом тижня поспостерігати за тим, в який час їхня дитина зазвичай починає ходити уві сні. Приблизно за 15 хвилин до цього моменту рекомендують обережно розбудити сновиду - часто це допомагає перервати цикл, що склався.

Але що робити, коли ви бачите, як хтось із близьких людей вже розгулює по квартирі?

Почнемо з того, що сновида спить так глибоко, що, ймовірно, і зовсім не помітить вас, навіть якщо ви спробуєте його розбудити.

Якщо ж він все ж таки прокинеться, ви можете дезорієнтувати його так сильно, що людина зазнає стрес.

Кожному з нас знайоме це відчуття повної розгубленості, коли дзвінок будильника вривається у вашу свідомість на фазі глибокого сну, а не поверхневого, в якому ми зазвичай перебуваємо у той момент, коли нам потрібно прокидатися.

Одного разу мені довелося пережити справжнє потрясіння: я прокинулася від гуркоту і виявила, що стою на кухні босоніж посеред битого скла.

Гуляючи уві сні, я спробувала налити собі води, але, як і багато сновид, не увімкнула світло і розбила склянку об водопровідний кран.

Загалом якщо ви розбудите сновиду, ви не спричините в нього серцевий напад, і він не впаде у кому. Однак буде гуманніше не будити людину, а спокійно відвести її назад у ліжко, щоб вона не заподіяла собі шкоди.

Сновида продовжить глибоко спати, а вранці, напевно, й не згадає про свої нічні пригоди.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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