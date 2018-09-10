На оцінки в школі впливають в першу чергу гени, а не інтелект

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Дослідники виявили, що успіхи у навчанні визначаються насамперед генами дитини, і навіть її інтелектуальні здібності відіграють у цьому меншу роль.

Мабуть, уже незабаром за допомогою аналізу ДНК ми зможемо визначати майбутні труднощі в навчанні й допомагати дитині.

Діти вчаться в школі дуже по-різному. В останні роки дослідники виявили, що успіх у навчанні - в початковій школі, наприкінці середньої й навіть в окремих дисциплінах - майже на дві третини залежить від генів.

Вчені обрали 6 000 пар близнюків, які беруть участь у британській програмі дослідження раннього розвитку близнюків, і проаналізували їхні оцінки від початкової школи до закінчення обов'язкової середньої освіти.

Результати дослідження показали, що досягнення близнюків у навчанні були на подив стабільними. Ті, хто добре вчився у початковій школі, мали гарні результати й в іспитах GCSE (сертифікат про завершення середньої освіти).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аналізуючи успіхи в навчанні в однояйцевих близнюків, науковці встановлюють вплив генів на шкільні оцінки

Спостереження за близнюками дозволяє виявити вплив генів на досягнення в навчанні.

Однояйцеві (ідентичні) близнюки мають однаковий генетичний набір, тоді як двійнята, так само як брати і сестри різного віку, поділяють у середньому 50% генів.

Якщо за певною рисою ідентичні близнюки більше схожі одне на одного, ніж двійнята, можна зробити висновок, що ця риса визначається переважно генами.

Науковці дійшли висновку, що стабільність досягнень у навчанні майже на 70% пояснюється генетичними чинниками й лише на 25% - навколишнім середовищем, як-от виховання в одній родині та відвідування однієї школи.

Решта 5% - іншими менш зрозумілими факторами, як-от вплив друзів чи вчителів.

Коли успішність в навчанні протягом шкільних років покращувалася або погіршувалася, це насамперед залежало від тих зовнішніх чинників, які в близнюків відрізнялися.

Логічно припустити, що стабільність успіхів у навчанні пояснюється, в першу чергу, розумовими здібностями дитини.

Але після того, як дослідники провели в близнюків тести на інтелект (вербальні та невербальні), вплив генів все одно залишився суттєвим - на рівні 60%.

В останні роки вчені досягли великих успіхів у виявленні генетичних маркерів, які відповідають за ті чи інші риси особистості, зокрема успіхи в навчанні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли в одного з близнюків шкільні оцінки суттєво погіршувалися або, навпаки, покращувалися, причиною були зовнішні чинники, як-от зміна вчителя

Проте кожен генетичний маркер пояснює дуже невелику частку (менш ніж 0,1%) індивідуальних відмінностей.

Нещодавно було розроблено більш ефективний метод. Підсумовуючи тисячі генетичних маркерів, виявлених в ході загальногеномних досліджень (порівняння генетичної будови різних людей), вчені розробляють "полігенну шкалу ознак".

Така шкала дозволяє з більшою точністю прогнозувати варіативність певної риси, як-от успіх в навчанні, в людей не пов'язаних спільними генами.

Метод полігенної шкали балів підтвердив те, що науковці виявили в ході спостереження за близнюками. А саме те, що певні варіанти генів відповідають за те, чому оцінки дітей на кожному етапі навчання можуть відрізнятися.

Результати цього дослідження є надзвичайно важливими, як для батьків, так і для вчителів.

Вони свідчать про те, що певні проблеми в навчанні потрібно виявляти якомога раніше, оскільки вони, швидше за все, залишатимуться впродовж усіх шкільних років.

У майбутньому така оцінка генетичної схильності разом із прогнозуванням впливу зовнішнього середовища, як-от район проживання, особливості виховання в сім'ї та школи, допоможуть виявляти "проблемних" учнів у ранньому віці.

Подолати потенційні труднощі в навчанні допоможуть індивідуальні навчальні програми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У майбутньому генетика допоможе якомога раніше виявляти в дітей потенційні труднощі в навчанні і надавати їм відповідну допомогу

Наприклад, вже при народженні ми могли б за допомогою ДНК-тестів виявляти дітей, які в майбутньому матимуть проблеми з читанням, і допомагати їм на ранньому етапі.

Профілактичні заходи завжди мають більші шанси на успіх на ранньому етапі життя.

А тому генетична оцінка ризиків, яку можна застосувати вже при народженні, має величезне значення для подолання майбутніх проблем в навчанні.

Цю статтю вперше опубліковано на сайті The Conversation і перепубліковано тут у рамках ліцензії Creative Commons.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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