Якими будуть діти, народжені в космосі

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Якщо ми збираємось колонізувати зірки, людству доведеться відправлятися у подорожі тривалістю у сотні років - а значить, і заводити сім'ї. Та чи можна виховувати дітей у космосі?

"Марс, - співає сер Елтон Джон у пісні Rocket Man, - не те місце, де хочеться ростити дітей".

Можливо, сер Елтон не настільки обізнаний у космонавтиці, щоби робити такі висновки, та його можна зрозуміти.

Ця планета не лише "холодна, наче пекло" - тут немає ні повітря, ні рослинності. Навіть які-не-які краєвиди - іржава земля, безживні долини, голі гори - постійно оповиті помаранчевим серпанком.

Хоч би як, людство має на меті туди потрапити. Якщо все йтиме згідно з планом, то врешті-решт, цілком можливо, що у найближчі 50 років на Марсі поселяться колоністи.

Не виключено, що у наступні століття люди сядуть у ядерні космічні кораблі і вирушать у подорож на кілька поколінь - до найближчої заселеної планети. Ці піонери чи пілігрими - називайте, як хочете - почнуть нове життя поза Землею.

Щоб їхні цивілізації вижили й мали успіх, космічним мандрівникам знадобляться сім'ї.

"Якщо ми мріємо про довге майбутнє у космосі, жменька космонавтів його не побудує. Потрібні цілісні людські спільноти, - каже Кемерон Сміт, антрополог з Портлендського державного університету. - Інакше ніяк". Та наскільки ці фантазії близькі до реальності?

Копирайт изображения iThtock Image caption Якщо ми збираємось колонізувати зірки, людству доведеться відправлятися у подорожі тривалістю у сотні років - а значить, і заводити сім'ї

Фахівець з історії колонізації Землі, пан Сміт також опублікував дослідження про те, як може відбуватися розвиток людини, - фізичний і культурний, - якщо ми залишимо рідну планету.

Він переконаний: перш ніж складати плани на колонізацію Марса чи космічні подорожі тривалістю у кілька поколінь, треба серйозно обміркувати можливість виховання дітей поза Землею.

Ми навіть не знаємо, чи можливо зачати дитину в космосі - якщо ні, то з усіма надіями на далекі колонії можна розпрощатися відразу. Технічно, секс у космосі можливий, але неясно, чи може він призвести до зачаття.

Доведено, що космічні перельоти загалом негативно позначаються на здоров'ї, але вплив саме на репродуктивне здоров'я досліджений дуже мало. З небагатьох досліджень, які можна вважати дотичними, відомо, що мікрогравітація викликає гормональні збої, а космічне випромінювання може зашкодити розвиткові ембріона.

Японія наразі вивчає один з аспектів цієї проблеми на Міжнародній космічній станції у межах експерименту з цікавою назвою "Космічне звірятко" (Space Pup). Він полягає у тому, що на станції по кілька місяців триматимуть заморожену мишачу сперму, досліджуючи вплив космосу на фертильність ссавців.

Втім, на поверхні Марса або в умовах штучної гравітації на космічному кораблі невагомість навряд чи складатиме проблему. Припустимо, що медичні перешкоди можна подолати.

Тоді постає інше питання: чи правильно буде привести на світ дитину у марсіанській колонії чи на кораблі у глибинах космосу? "У філософії це зветься згодою на ризик, - пояснює пан Сміт. - Чи припустимо, з моральної точки зору, наражати когось на ризик без їхньої згоди? Тобто, народжувати дітей у таких умовах?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption На МКС проводять експерименти, щоби з'ясувати, як складні космічні умови впливають на сперму мишей

Сам він відповідає на це питання "так" - і проводить паралель з давніми полінезійцями, які близько 3000 років тому залишили Папуа Нову Гвінею і подолали тисячі кілометрів, щоб колонізувати десятки островів у південній частині Тихого океану.

"Вони йшли у невідоме, - каже пан Сміт. - Звісно, це був ризик, але води хотіли знайти своїм дітям краще місце для проживання".

Переїхати на Марсіанську колонію чи вирушити космічним кораблем на другу Землю - це, по суті, те ж саме, вважає він.

"Ми завжди наражаємо дітей на ризик, приводячи їх у наш нестабільний світ, - каже він. - Навпаки, в ускладнених умовах міжпланетного корабля ми докладатимемо до їхнього виховання ще більше зусиль, ніж на Землі".

Знайомі чужинці

Перше покоління колоністів, народжених у космосі, матиме батьків з сильною прив'язаністю до Землі. Інтрига скоріше в тому, як пристосуються до життя у новому середовищі їхні онуки та правнуки. Космос, а не Земля, буде їхнім домом.

Якщо вирушити до найближчої зірки поза межами нашої Сонячної системи і рухатись приблизно зі швидкістю світла, подорож триватиме щонайменше 500 років. А тепер згадайте, наскільки змінилися земляни за останні півтисячоліття.

"Люди, що прибудуть на ту планету через кількасот років, будуть нам настільки ж знайомі й настільки ж чужі, як сучасники Шекспіра, - міркує пан Сміт. - У них буде інша вимова та інші уявлення про Всесвіт". Він називає їх "зоряними людьми" і вважає, що це буде принципово новий підвид homo sapiens.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи відчуватиме дитина, народжена у космосі, зв'язок із Землею?

Можливо, найбільший виклик для зоряних батьків полягатиме в тому, щоб забезпечити своїм дітям якісне й цікаве життя, сповнене можливостей. Не можна допустити, щоб єдиною їхньою функцією стало продовження людського роду.

Вони мають право жити у справедливому суспільстві і переслідувати власні інтереси: наприклад, виконувати роботу, цікаву для себе, а не прописану у космічних планах; обирати супутника життя і заводити (чи не заводити) дітей за власним бажанням.

"Якщо просто посадити 50 тисяч людей на корабель і відправити у космос, це обернеться трагедією. Спочатку треба запевнитися, що на них чекає достойне життя", - каже пан Сміт.

"За законами культурної та біологічної еволюції, великі зміни не відбуваються швидко. Тому я б не спішив запроваджувати будь-що надто відмінне від теперішнього людського життя".

Він переконаний: якщо ми хочемо, щоби колись у майбутньому космічні колонії процвітали, слід усе добре обміркувати. "А на це треба час, - наголошує він. - Гадаю, слід виділити хоча б п'ятдесят років на роздуми".

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Організація Mars One, яка планує започаткувати поселення на Марсі вже у 2025 році, застерегла заявників на переселення, що Марс - не місце для виховання дітей, принаймні перший час.

Та навряд чи організатори зможуть стримати поселенців від стосунків і зародження нового життя.

Отже, перші зоряні люди можуть з'явитися вже у недалекому майбутньому. Для них, Земля буде всього лише блакитно-білою міткою на нічному небі.

Продумати можливі труднощі зараз - перш ніж людство почне переселятися - значить забезпечити цим зоряним людям щасливе дитинство.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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