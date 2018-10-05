П'ять несподіваних фактів про самотність

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Більшість уявлень про те, як і чому ми відчуваємо самотність, далекі від істини. Опитування, проведене BBC разом з науковцями, виявило п'ять неочевидних фактів про самотність.

1. Молоді люди почуваються більш самотніми, ніж літні

Висновки базуються на онлайн-опитуванні "Експеримент із самотності BBC", в якому взяли участь 55 000 людей з усього світу. Питання розробили академіки трьох британських університетів у співпраці з Wellcome Collection.

Коли ви уявляєте собі одиноку людину, ви зазвичай думаєте про людину літнього віку, яка проводить весь час на самоті.

Дійсно, в опитуванні BBC 27% людей після 75-ти років зазначили, що почуваються самотніми часто або дуже часто.

Ця цифра вища, ніж у деяких інших дослідженнях, але оскільки це було онлайн-опитування із самовибіркою, воно могло привабити більше людей, які почуваються самотніми.

Втім, розбіжність між віковими групами вражає. Найгостріше відчувають самотність люди віком 16-24 років, 40% з яких зазначають, що страждають від неї часто або дуже часто.

Але чому так багато молодих людей почуваються одинокими? Можливо, вони більш готові визнати ці почуття на відміну від людей зрілого віку, які намагаються підкреслити свою незалежність.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільше почуваються самотніми зовсім не літні люди

Але на запитання, коли у своєму житті ви найбільше відчували самотність, найпоширенішою відповіддю все одно було - в молодому віці.

Вочевидь, причина не лише в сучасному житті, а в самому юному віці.

Хоча здається, що вік 16-24 років - це час нової свободи, коли людина закінчує школу, стає більш незалежною і самостійною у своєму виборі, це також складний перехідний період.

У цьому віці молоді люди, як правило, їдуть з дому, починають вчитися в інституті або працювати. Їм нерідко доводиться прощатися з друзями дитинства.

Водночас людина намагається усвідомити, ким вона є і яке місце має зайняти у цьому світі.

Крім того, почуття самотності є незнайомим для молодої людини, вона ще не знає, що це почуття згодом мине, не знає, як впоратися з ним, приміром, відволіктися або знайти компанію.

2. 41% людей вважає, що самотність може бути позитивним почуттям

Цей висновок узгоджується з ідеями деяких дослідників. Наприклад, нейробіолог Джон Качіоппо стверджує, що почуття самотності, хоча й не дуже приємне, є еволюційно виправданим.

Людина змогла вижити завдяки тому, що навчилася об'єднуватися в групи. Якщо людина відчуває себе виключеною з групи, почуття самотності змусить їх спілкуватися з людьми, шукати нових друзів або відновлювати старі стосунки.

Проблема, однак, полягає в тому, що це почуття може бути хронічним і серйозно впливати на самопочуття та навіть здоров'я.

Постійне відчуття самотності може призвести до розвитку депресії.

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Хоча 41% опитуваних заявили, що самотність може бути приємним почуттям, ті, хто відчував її часто, в основному не поділяли такої думки.

Тривале відчуття самотності є таким болісним і тривожним, що побачити в ньому будь-який позитивний бік - дуже важко.

3. Люди, які почуваються самотніми, мають не кращі і не гірші соціальні навички, ніж решта

Іноді вважають, що люди відчувають себе самотніми, тому що не вміють знаходити друзів, і тому, щоби позбутися цього відчуття, треба просто поліпшити свої навички спілкування.

Дослідження спростовує це уявлення. Ключовим елементом соціальної взаємодії є вміння зрозуміти, що відчувають інші люди та відповідно реагувати.

Можливо, вони чимось засмучені або випадково образили їх.

Оцінити таку навичку можна за допомогою тесту, коли випробуваним показують обличчя людей або тільки очі й просять назвати, які емоції переживає людина на фото.

Дослідження показало, що люди, які часто почуваються самотніми, вміють визначати емоції не гірше за інших людей.

Проте вони набирали більше балів за рівнем нейротизму. Тому, можливо, причиною почуття самотності у них є тривожність, викликана соціальними ситуаціями, а не брак навичок спілкування.

4. Зима не більш самотня пора року, ніж усі решта

Напередодні Різдва ми бачимо кампанії благодійних організацій, які допомагають самотнім літнім людям. Різдво більшість людей проводить зі своїми близькими та друзями, тому для одиноких людей може бути насамперед важко пережити цей час.

Британська акторка Сарра Міллікан запустила на Різдво в Twitter дуже успішну онлайн-кампанію #joinin. Люди, які відчувають себе самотніми, можуть спілкуватися одне з одним.

Якщо ви мешкаєте в північній півкулі, то Різдво припадає на середину зими, коли дні найкоротші, і люди більше часу проводять вдома. Це посилює відчуття ізольованості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди можуть почуватися самотніми завжди, а не тільки взимку

Проте як показало опитування, для тих, хто почувається самотнім, зима не гірша за іншу пору року.

Ми попросили людей назвати пору року та час доби, коли вони почуваються найбільш одинокими. Понад дві третини респондентів зазначили, що зима не була більш самотньою за будь-який інший час.

А дехто навіть назвав літо. На Різдво багато людей запрошують в гості своїх друзів і знайомих, якщо знають, що вони можуть залишитися на самоті. Але влітку, коли всі поїхали у відпустку, ви можете відчувати себе позбавленим уваги.

Тому, можливо, нам варто турбуватися, чи не відчувають наші друзі самотності протягом цілого року, а не лише на Різдво.

5. Люди, які часто почуваються самотніми, більш здатні до співчуття

У дослідженні ми намагалися оцінити два види емпатії. Перший - це співчуття до фізичного болю: як сильно вам шкода людину, яка прищикнула руку дверима, схопила гарячу сковорідку або яку вкусила оса.

Другий - це вміння співчувати психологічним образам, коли когось цькують у школі, не запрошують на вечірку друзі або кидає партнер.

Дослідження показало, що фізичному болю більшість людей співчуває приблизно однаково. А от що стосується соціального дискомфорту, люди, які почуваються самотніми, виявили вищий ступінь емпатії.

Можливо, причина в тому, що вони не з чуток знають, що таке відчувати себе небажаними.

І тому більше співчувають іншим людям, які опиняються у схожій ситуації.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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