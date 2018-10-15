Як покращити туалети в потягу

Копирайт изображения Stephen Dowling

Туалети в поїздах мають жахливу репутацію. Вирішити цю проблему спробували дизайнери нової моделі потягів Hitachi, які незабаром введуть в експлуатацію на британській залізниці.

Остання модель британського високотехнологічного потягу, щойно із заводського конвеєра, виблискує під потужними софітами залізничного депо. За локомотивом з аеродинамічним "носом" простягається низка глянцевих яскраво-зелених вагонів.

"Ця модель помітно відрізняється від попередніх, випущених 40 років тому", - каже Сем Фіск, представник виробника потягу Hitachi та наш гід по депо "Північна зірка" біля лондонської станції Паддінгтон.

"Дизайн поїзда розроблений за японськими технологіями, зокрема його аеродинамічна форма, яка сприяє швидкості".

Близько двох сотень гібридних поїздів класу 800, що працюють як на електриці, так і дизельному паливі, зрештою замінять 40-річні британські високошвидкісні поїзди.

Нещодавно вони дебютували на шляху між Лондоном та західною Англією і незабаром будуть введені в експлуатацію на головній залізничній лінії вздовж східного узбережжя до Шотландії.

Ця магістраль свого часу прославилася світовими рекордсменами - паротягами "Летючий шотландець" і "Маллард", що розвивав швидкість до 126 миль на годину.

Всередині вас охоплює специфічний запах нового вагону з бездоганними рядами чистеньких крісел. Попереду футуристична кабіна водію, яка більше нагадує космічний шатл, з екранами комп'ютерів та матрицями перемикачів.

Копирайт изображения Stephen Dowling Image caption Потяги мають загалом п'ять туалетів, три з них за розмірами такі, як у літаку

"Поїзд має цифрову систему керування, - каже Фіск. - Щоби протестувати комфортність кабіни, ми спеціально запрошували водіїв, навіть тримач для чашки, розташований зручно".

Що ж, якщо передбачені напої, майбуть бути й зручні туалети. Чи змінились вони в новій моделі потягу?

З кінця XIX століття, а у США навіть раніше, більшість міжміських поїздів почали облаштовувати вбиральнями. Без них не обійтися в тривалій подорожі, але більшість пасажирів, як і раніше, намагається будь-якою ціною уникнути зустрічі з ними.

"Дизайн туалету завжди був жахливим", - зазначає історик і автор статей про залізницю Крістіан Волмар, який об'їхав весь світ потягом.

Вам, напевно, знайоме відчуття холодного жаху від думки, що двері туалету розчиняться навстіж у найбільш неслушний момент

"Від дуже примітивної конструкції в індійських поїздах, буквально дірки в підлозі, до сучасних туалетів з хитрими автоматичними дверима".

Саме так, двері в туалет, які відкриваються самі.

Якщо вам колись доводилось користуватися туалетом в британському потягу, вам, напевно, знайоме відчуття холодного жаху від думки, що двері розчиняться навстіж у найбільш неслушний момент.

Проблема полягає в конструкції кнопок та складній інструкції (лише англійською мовою) - щоби зачинити двері, потрібно натиснути одну кнопку, а потім - іншу, щоби заблокувати її.

Щоби заплутати користувача ще більше, перемикачі часто повертаються у зворотному напрямку.

Але цим невдалий дизайн туалету не завершується...

Копирайт изображения Stephen Dowling Image caption Розробники намагалися максимально спростити систему блокування дверей у туалеті, щоби вони не відкривалися випадково під час використання, як це було раніше

"Кнопки води, мила і сушки біля раковини були розташовані так незручно, що пасажири постійно натискали фен замість води або навпаки", - пояснює Волмар.

"Не розумію, навіщо робити таку складну конструкцію", - додає фахівець.

Вимога поліпшити дизайн туалетів стала однією з основних під час розробки нової моделі потягу.

"Ми побудували дерев'яний макет поїзду і попросили кілька сотень пасажирів оцінити його зручність, - розповідає Фіск. - Усі побажання було враховано під час будівництва".

У кожному потягу - п'ять туалетів, три за розмірами нагадують туалети в літаках, і ще два - більш просторі для пасажирів на інвалідному візку.

Копирайт изображения Stephen Dowling Image caption Два інших туалети розраховані на пасажирів на інвалідному візку

Перше, що ми перевірили, - це система блокування дверей, одним з найпоширеніших побажань було спростувати її.

Тепер це можна зробити, натиснувши невеликий перемикач вправо.

Над туалетом загоряється червона лампочка, а жіночий голос із прихованого динаміка оголошує: "Двері заблоковано".

Всередині туалет також виглядає доволі зручним. До туалетного паперу легко дотягнутися рукою, зливний бачок - дуже потужний. Насправді, такий потужний, що американська агенція NASA запозичила його дизайн для Міжнародної космічної станції.

Баки для збору відходів розташовані під вагоном. У старих британських потягах, як і в багатьох інших країнах, унітаз змивався безпосередньо на рейки. Звичайно, напис "не використовувати туалет на станції" переважно ігнорувався.

Копирайт изображения Stephen Dowling Image caption Понад 200 нових поїздів незабаром буде введено в експлуатацію на британській залізниці

Нову конструкцію туалетів навряд можна назвати революційною, але недоліки попередніх туалетів в цілому покращено.

"Ми намагалися імітувати туалети в готелях - комфортні і добре освітлені, - каже Фіск. - Ми хотіли зробити це місце приємним".

Запуск нових Hitachi на головній залізничній магістралі відбувся не без проблем. Пасажири скаржаться на тверді сидіння, течу з кондиціонерів, якість харчування в потягах та запізнення.

Один потяг нещодавно поламався, внаслідок чого кілька сотень пасажирів протягом 6 годин залишалися заблокованими всередині.

Втім, принаймні, туалети тепер будуть максимально зручними.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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