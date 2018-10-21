Як "прокачати" щастя за 10 хвилин

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Ці шість простих кроків допоможуть покращити настрій швидше, ніж ви доп'єте чашечку кави.

Навіть якщо ви й не маєте психічних розладів, щоденні стреси не дають нам у повній мірі насолоджуватися життям та відчувати себе щасливими.

Ефективних способів витягнути себе з рутини та покращити настрій існує чимало, адже наука "позитивної психології" наполегливо вивчає це питання вже понад 20 років.

Але як знайти час, щоби втілити їх у нашому вічно зайнятому житті? Лекторка університету Центрального Ланкаширу Санді Манн пропонує просте рішення.

Базуючись на своєму досвіді клінічного психолога, вона радить швидку і, головне, дієву програму покращення самопочуття.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Протягом дня з нами трапляється багато чудових речей, важливо - їх помічати

У книжці "Десять хвилин до щастя" вона радить щодня відповідати на шість запитань і записувати свої відповіді у щоденник.

1. Які речі, хоч би якими банальними вони не здавалися, принесли вам задоволення?

2. За що вас похвалили або за що ви отримали відгук?

3. В який момент вам пощастило?

4. Якими були ваші досягнення, нехай і зовсім маленькі?

5. Що змусило вас відчути вдячність?

6. Яку добру справу ви зробили?

Питання базуються на висновках багатьох наукових досліджень.

Вони свідчать, що, приділяючи кілька хвилин осмисленню того, що з вами сталося протягом дня, ми поступово змінюємо свій світогляд і зрештою живемо більш усвідомленим і щасливим життям.

Коли ми в поганому настрої, ми часто не звертаємо уваги на хороші речі в нашому житті, а такий щоденник допомагає сконцентруватися на них.

Манн наголошує, що позитивний ефект настає не лише в мить, коли ви записуєте відповіді на запитання, але й коли перечитуєте попередні записи.

Це допомагає краще впоратися зі складними ситуаціями в майбутньому.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Добрі вчинки покращують настрій нам самим

Через те, що наша пам'ять працює "асоціативно", поганий настрій, викликаний якоюсь негативною подією, часто змушує нас фокусуватися на інших джерелах неприємностей і стресу.

Але щоразу, коли ви потрапляєте в таке негативне коло, перечитування щоденника допомагає його розірвати.

Шостий пункт спирається на дослідження про вплив добрих справ на наше відчуття щастя.

Всі вони однозначно свідчать, що альтруїстичні вчинки не тільки покращують настрій тих, кому ми допомагаємо, але підвищують і наше власне задоволення від життя.

Ви почуватиметеся щасливішим, якщо допоможете невеликою сумою грошей незнайомцю, ніж якщо витратите їх на себе. Цей висновок послідовно підтвердили різноманітні дослідження, проведені в понад 130 країнах.

Коли ви пригадуєте і осмислюєте такі дії, ви, з одного боку, максимально концентруєтеся на приємних відчуттях, а з іншого - заохочуєте себе робити добрі справи й наступного дня.

Звичайно, 10-хвилинний огляд дня, що минув, не створить дива одразу. І Манн передусім наголошує, що якщо ви підозрюєте, що у вас може бути депресія, треба негайно звернутися до лікаря.

Але якщо серйозних клінічних симптомів у вас немає, але ви часто буваєте в пригніченому стані, анкета допоможе покращити настрій.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Трохи понудьгувати - корисно

Цікавими є висновки й іншого дослідження, проведеного Санді Манн і присвяченого впливу на наш мозок нудьги.

У низці експериментів науковець виявила значні переваги коротких періодів бездіяльності, коли наш мозок буквально нічим незайнятий.

"Якщо ви стикнулися зі складною проблемою, яку ніяк не можете розв'язати, спробуйте ненадовго відволіктися", - радить дослідниця.

"За деякий час ви несподівано помітите, що нестандартне рішення саме спало вам на думку", - розповідає Манн BBC Reel.

Це насамперед важливо сьогодні, коли ми постійно піддаємося спокусі зазирнути в соцмережі, коли нам немає чим зайнятися.

Важливо навчитися просто понудьгувати, ні про що не думаючи, і не намагатися одразу чимось себе зайняти.

Згодом ви навчитеся бути більш терплячим, і періоди вимушеного очікування, які колись здавалися просто нестерпними, стануть для вас можливістю спокійно поміркувати.

"Як не парадоксально, найкращий спосіб побороти нудьгу - це пустити її до вашого життя".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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