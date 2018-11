Чи пов'язані проблеми зі шкірою з певними харчовими продуктами?

Копирайт изображения Getty Images

Намагаючись позбутися акне, багато пацієнтів відмовляються від молочних продуктів, цукру та глютену. Але обмеження дієти не є виходом, кажуть фахівці. І закликають припинити давати непрофесійні поради людям, які й так страждають від своєї проблеми.

Вже понад 10 років я працюю консультантом-дерматологом у лондонській клініці, і мої постійні пацієнти - це люди з проблемною шкірою, насамперед з акне.

Впродовж останніх декількох років я зробила деякі тривожні спостереження. Популярність здорового способу життя і його обов'язкової складової, дієти, змусили мене замислитися про зв'язок між нашим сучасним харчуванням і захворюваннями шкіри.

Важливо додати, що я працюю в приватних клініках у центрі Лондона. Більшість моїх пацієнток, які страждають від тривалих проблем зі шкірою, - це розумні, освічені жінки зі статками, які піклуються не лише про стан своєї шкіри, але й загальне здоров'я.

На момент коли вони сідають у крісло в моєму кабінеті, вони вже випробували численні способи лікування, які не мали успіху. Це, як правило, підбір засобів з догляду за шкірою, на що пацієнтки витрачають чимало грошей, і корегування дієти.

Харчування у боротьбі зі шкірними проблемами відіграє важливу роль. Намагаючись позбутися акне, пацієнтки часто відмовляються від молочних продуктів, глютену і цукру.

Для декого обмеження в їжі перетворюється на нездорову одержимість.

Вони знаходять виправдання, щоб не піти на обід з друзями, відмовляються від шматочка іменинного торта, з любов'ю приготованого членом родини, ніколи не їдять за межами дома, оскільки "правильної" їжі в кафе просто не існує.

Мені доводиться працювати не тільки з проблемами шкіри, але й зі справжніми страхами перед деякими продуктами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Намагаючись позбутися проблем зі шкірою, пацієнтки часто відмовляються від молочних продуктів, глютену і цукру.

Але подивімось на висновки наукових досліджень. Чи дійсно певні продукти харчування спричинюють вугровий висип?

Це питання обговорюється вже не одне десятиліття і залишається доволі суперечливим. Провести якісне дослідження особливостей харчування дуже важко, по-перше, тому, що воно покладається зазвичай на спогади опитуваних, які звісно можуть бути неточними.

Чи можете ви точно пригадати, що їли минулого тижня, а 10 років тому?

Напевно відомо про зв'язок між вугровим сипом та харчовими продуктами, які мають високий показник глікемії (ГІ). І отже, цукор дійсно може відігравати певну роль. Утім, я б не рекомендувала повністю виключати цукор, а радше - споживати його усвідомлено.

Це потрібно не тільки для стану шкіри, але й здоров'я всього організму.

Зв'язок між молочними продуктами та акне є набагато менш вираженим. Хоча в дуже невеликої групи людей молочні продукти можуть провокувати появу висипу.

З причин не до кінця зрозумілих, знежирений набіл є шкідливішим, ніж молочні вироби з високим вмістом жиру.

У Великій Британії та США в інструкціях щодо лікування вугрів немає рекомендацій виключати з дієти молочні продукти. Я знаю багато веганів, яким не вдалося позбутися акне, попри те, що вони взагалі не вживають молочні продукти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких пацієнтів розвивається такий страх перед певною їжею, що вони відмовляються від шматочка домашнього торта на сімейному дні народження

Так само в мене є багато прикладів, коли пацієнти повністю відмовляються від певної групи продуктів, але проблеми зі шкірою все одно не зникають.

Думка, що причина полягає лише в їжі, є хибною. На жаль, вугровий сип - це складна проблема, пов'язана як із гормональним фоном, так і генетикою.

Ще гіршим за нерозумне уникання деяких продуктів є, на мою думку, звичка соромити людину за її спосіб харчування.

Деякі люди чомусь впевнені, що вони мають право давати поради, про які їх ніхто не просив, або засуджувати інших за те, як вони харчуються. Зі мною теж так було.

Незнайома людина на вулиці може заявити вам, що у вас вугрі, тому що ви їсте морозиво спекотним літнім днем.

Небайдужа родичка порадить вам відкласти шоколадку, оскільки у вас, вочевидь, від шоколаду прищі. А хтось напише під вашим фото зі скибочкою піци в соцмережах - "не дивно, що у вас прищі".

Ми живемо у світі інформаційного перевантаження. Тепер кожен має свій голос і можливість висловити думку. Але як відрізнити науково обґрунтовані поради від шарлатанських припущень?

Якщо ви зневірилися в спробах вилікувати шкіру, а її вигляд руйнує вашу самооцінку, ви напевно звернетеся до інтернету. Але проблема полягає в тому, що не всі рекомендації підходять кожному, і є багато суперечливих даних - іноді навіть й у медичних джерелах.

І якщо один метод комусь допоміг, це не означає, що він вирішить і вашу проблему. У нас усіх різна спадковість, середовище, мікрофлора кишківнику і шкіри.

Акне пов'язане з низкою проблем психічного здоров'я, як-от тривога, депресія, соціальна ізоляція та негативне сприйняття власного тіла.

Коли людині, яка й так страждає через свою проблему, радять обмежити харчування, це може призвести до серйозних наслідків. Але це часто-густо відбувається у соцмережах, де різноманітні блогери-натуропати або інші представники нетрадиційної медицини обіцяють вилікувати справжню причину проблеми.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли людині, яка й так страждає через свою проблему, радять обмежити харчування, це може призвести до серйозних наслідків

Ніхто не заперечує, що правильне харчування є важливим для шкіри. Дієта відіграє складну роль у здоров'ї шкіри та її захворюваннях. Але це не те саме, що давати людині непрохані та науково необґрунтовані поради або, ще гірше, соромити її.

Це створює нездорову атмосферу провини для людей, які й так зазнають чималих страждань.

Пацієнти скаржаться, що такі зауваження впливають на їхній психічний стан або призводять до розладів у харчуванні.

Багато хто постійно турбується через свою дієту і двічі подумає, перш ніж з'їсти щось солоденьке на людях.

Мої колеги дієтологи та психологи розповідають, що проблема є дуже поширеною і вони щодня стикаються з нею у своїй практиці.

Що тоді робити? Якщо ви страждаєте від акне і стикалися з таким ставленням людей навколо, важливо звернутися до фахівця.

Так само, якщо ви помітили, що близька вам людина почала обмежувати себе в їжі через проблеми зі шкірою, негайно порадьте їй проконсультуватися з лікарем.

Проблему харчування при акне варто обговорити не лише з дерматологом, але й з терапевтом і дієтологом. А в процесі лікування також порадитися з психологом.

Їжа не буває "хорошою" або "поганою" - це надто абстрактні визначення. Дієта для здорової шкіри означає вироблену звичку завжди харчуватися регулярно і збалансовано, та справа зовсім не в пакетику цукерок, які ви з'їли сьогодні.

Доктор Анджалі Махто працює консультантом-дерматологом у лондонській клініці і є авторкою "Біблії з догляду за шкірою" (The Skincare Bible: Your No-Nonsense Guide To Good Skin).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Метою статті є загальне інформування. Вона не може замінити медичну консультацію спеціаліста. BBC не несе відповідальності за будь-який діагноз, встановлений читачем на підставі інформації з сайту. BBC також не несе відповідальності за зміст будь-яких зовнішніх інтернет-сайтів, на які посилаються автори статті, а також не рекомендує будь-які комерційні продукти або послуги, згадані на будь-якому сайті. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас виникають питання, пов'язані з вашим здоров'ям.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...