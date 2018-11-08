П'ять міфів про переломи кісток

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Жахливий, пронизливий біль? Далеко не завжди. Ви можете рухати кінцівкою, значить перелому немає? Іноді так, а іноді - ні. Оглядачка BBC Future розвінчує найпоширеніші хибні ідеї про переломи і розповідає, на що дійсно варто звернути увагу.

Міф 1. Якщо ви можете рухати постраждалою кінцівкою, то перелому немає

Зазвичай це перше, що чуєш, коли, вдарившись об щось пальцем ноги, корчишся від болю: "Можеш ним поворухнути? Ну, тоді це не перелом".

Насправді зламаною кінцівкою або пальцем іноді можна рухати, і отже це - не надійна перевірка на наявність перелому.

Три головних симптому зламаної кістки - біль, набряк і деформація.

Якщо кістка розгорнута на 90 градусів у порівнянні зі своїм звичайним положенням або взагалі стирчить крізь шкіру - зрозуміло, це погана ознака.

Ще одна вказівка на перелом - це клацання, яке ви почули в момент інциденту.

Міф 2. Якщо це перелом, то вам буде дуже боляче

Зовсім не обов'язково. Є чимало історій, коли людина падала на гірськолижному схилі, а після цього ще каталася решту дня, ходила або навіть танцювала, не підозрюючи про перелом ноги.

Звичайно, набагато частіше зламані кістки болять, але якщо перелом незначний, то ви можете його й не помітити.

Коли ж ви виявите, що у вас перелом, треба негайно звернутися до лікаря, який перевірить, чи не трапилося зміщення і зафіксує кістки так, щоб вони правильно зросталися, без деформації та ризику інфекції.

Копирайт изображения suwinai sukanant / Alamy Stock Photo Image caption Щойно ви зрозуміли, що зламали руку, негайно зверніться до лікаря

Переломи мають одну особливість. Зламана кінцівка може спочатку майже не бентежити. Але ось що з'ясували в 2015 році дослідники із Саутгемптонського університету, які вивчали дані півмільйона дорослих британців.

Ті, хто колись ламав руку, ногу, стегно або хребет, десятиліття по тому часто страждали від болю в усьому тілі - набагато частіше, ніж ті, хто ніколи собі нічого не ламав.

На щастя, це трапляється далеко не з усіма.

Міф 3. Літні білі жінки більш схильні до переломів через остеопороз

Почнімо з віку. Дійсно, жінки похилого віку ламають кістки частіше, ніж молоді. Гормональні зміни в організмі, що відбуваються під час клімаксу, можуть спричинювати швидку втрату кісткової маси і часті переломи при остеопорозі.

Що ж стосується раси, то, наприклад, у США перелом стегна трапляється більш ніж у два рази частіше у білих жінок, ніж у чорних.

Припускають, що існує ціла низка чинників, через які в чорних жінок кістки міцніші. Наприклад, більша кісткова маса в дитинстві і повільніший процес відновлення кісткової тканини, який веде до повільнішого вимивання з неї мінералів у старшому віці.

Все це так, але чорні жінки теж страждають на остеопороз, просто серед них випадки цієї хвороби трапляються набагато менше, ніж серед білих. Чому?

Раніше вважалося, що остеопороз є тільки у 5% чорних жінок у віці старше 50-ти, але вже пролунали заклики серйозніше вивчити стан їхнього здоров'я.

У США, наприклад, афро-американок з меншою часткою ймовірності, ніж білих, відправляють на обстеження, за допомогою якого виявляють остеопороз. І якщо їм все-таки ставлять такий діагноз, їм рідше виписують необхідні ліки.

Міф 4. Немає сенсу звертатися до лікаря зі зламаним пальцем ноги, оскільки вам все одно нічим не допоможуть

Дійсно, гіпс у цьому випадку вам навряд чи будуть накладати, але зламаний палець ноги все одно треба зафіксувати. Медики встановлять тип перелому, порадять, як уникнути болю і деформацій (які зроблять некомфортним носіння взуття чи приведуть до артриту в літньому віці, якщо кістка зрослася неправильно).

Якщо ж палець після перелому - під неприродним кутом, то знадобиться складніше лікування, можливо, навіть операція.

Більшість пальців ноги можна просто зафіксувати за допомогою сусідніх пальців. Вам також можуть порадити спеціальне взуття. Такі переломи зростаються протягом 4-6 тижнів.

Перелом великого пальця ноги є більш серйозним, і деяким навіть накладають гіпсову пов'язку до рівня ікри на два-три тижні, а потім скріплюють пов'язкою зламаний палець із сусіднім.

На щастя, переломи великого пальця трапляються в два рази рідше, ніж інших пальців ноги.

Копирайт изображения dnaveh / Alamy Stock Photo Image caption Лікар зможе визначити, наскільки серйозна у вас травма, і зафіксувати палець ноги

Якщо ж зламана плеснова кістка (вони розташовані в наступних трьох пальцях після великого), то перелом може зажити без гіпсової пов'язки - за умови, що нога перебуває у спокої.

Річ у тім, що кістки з обох боків від постраждалої природним шляхом підтримують одна одну, діючи як природна шина, і у 80% випадків кістки залишаються в правильному положенні, навіть коли зламані.

Звичайно, якщо є рани, які свідчать про відкритий перелом, або кістка явно перебуває у неправильному положенні, потрібне спеціальне лікування.

Таке найчастіше трапляється зі зламаними кістками великого пальця ноги, тому що він розташований з краю стопи і не має необхідної підтримки інших кісток.

Те ж саме стосується й зламаного мізинця. У таких випадках іноді буває необхідна операція, або ж стопу поміщають у гіпс.

Але навіть якщо вам не знадобиться гіпсова пов'язка, перелом пальця ноги обов'язково треба лікувати. Після того як лікар виключить більш серйозні варіанти перелому, буде накладена шина і м'яка захисна пов'язка.

Вам скажуть, чи потрібно користуватися милицями один-два тижні - доки ви не зможете більш-менш спокійно наступати на пошкоджену ногу.

Міф 5. Після того, як зламана кістка зростеться, вона стане міцнішою, ніж була до перелому

Лунає надто добре, щоб бути правдою, і у довгостроковій перспективі це не так. Однак дещо в цьому твердженні є, якщо говорити про нетривалий період.

Коли йде процес заживання і зрощення, навколо місця перелому формується щось на зразок захисної манжети з нової кістки.

Отже, в перші тижні заживання кістка в місці перелому на якийсь час дійсно стає міцнішою за звичайну.

Але поступово "манжета" зникає, і через кілька років у вас залишається кістка, яка, можливо, не гірше за інших, незламаних, але й не міцніше, ніж вони.

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Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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