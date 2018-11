Риси особистості, які не мають назви в англійській і українській мовах

Копирайт изображения Javier Hirschfeld/Getty Images

Деякі мови влучно описують риси вдачі або поведінку людини. І хоча такі особистості добре відомі представникам різних культур, лаконічні назви для них існують не в усіх мовах.

Так, англійська мова є однією з найбагатших у світі. Вона унікальним чином поєднує германську спадщину з впливом романських мов, пропонуючи мовцям безліч нюансів для висловлення своєї думки.

Багатство синонімів можна побачити хоча б на прикладі двох висловів hearty welcome - "щире вітання" - і cordial reception - "ласкавий прийом" (обидва прикметники hearty і cordial походять у своєму значенні від слова "серце", але перше має германську етимологію, тоді як друге - з латини).

Втім, оскільки англійська дедалі більше зміцнює свій статус мови міжнародного спілкування, важливо пам'ятати й про її обмеження.

Мови втілюють культуру. Вони відбивають спосіб мислення певної групи людей і їхні домовленості щодо спілкування.

Через ідіоми та вислови, які давно увійшли до загальної лексики, мови віддзеркалюють людський досвід сприйняття світу.

Вивчення мов надає розуміння того, як світ бачать інші культури. Для декого, як-от для мене, це перетворюється на одержимість, в результаті якої я вивчив 15 різних мов.

У своїй книжці "Незвичайні і красиві слова в різних європейських мовах" (From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe) я досліджував вислови з інших мов, яких бракує англійській.

Ці 10 слів влучно описують риси вдачі або поведінку людей, знайомі нам усім, але англійська мова, як і деякі інші, не здатні висловити їх лаконічно.

1. Sortable / Insortable - французька

Буквально "з ним/нею неможливо показатися на людях", це той знайомий/а, з ким краще зустрітися вдома, ніж виходити в світ

У кожного є приятель чи родич, з ким краще провести час вдома, ніж вийти кудись.

Він чи вона обов'язково влаштують якусь сцену: чіплятимуться до парочки, яка хоче провести час на самоті, сперечатимуться з офіціантом чи голосно розпитуватимуть подробиці вашого особистого життя.

У французькій мові таких людей можна описати словом insortable "той, з ким неможливо показатися на людях".

Антонім цього слова, sortable, відповідно означає людину, з якою ви залюбки похизувалася б на публіці.

2. Polgárpukkasztás - угорська

Буквально "суспільство вибухає", той, хто шокує буржуазне мислення

Людину робить insortable риса вдачі, яку угорська мова чудово описує словом polgárpukkasztás. Це той, хто любить епатувати публіку.

Як-от Леді Гага, яка з'явилася на церемонію MTV Video Music Awards 2010 року в сукні зі шматків сирого м'яса.

Звісно, необов'язково бути зіркою, щоби бути polgárpukkasztás. Для цього підходять будь-які дії, що шокують типових представників середнього класу.

Слово, до речі, походить від заклику французьких поетів-декадентів кінця XIX століття épater la bourgeoisie "шокувати буржуазію".

3. Γρουσούζης - грецька

Той, хто буквально притягує невдачу

Неважливо, що вони роблять, якимось дивом деякі люди, здається, притягують невдачу.

Це в них тост завжди падає маслом вниз, телефон розряджається у найбільш невлучний момент, хоча лише хвилину тому він показував 51% зарядки.

Чого б вони не торкались, воно миттєво розбивається, і найгірше, що вони самі в цьому геть не винуваті.

Грецька мова визначає таких людей в окрему категорію - γρουσούζης. І це не просто той, кому не пощастило, а справжній невдаха.

4. Mimoso - іспанська

Той, хто постійно торкається людей поруч

Перша зустріч незнайомих людей в британській культурі - це часто доволі незручний момент.

Оскільки загальноприйнятої норми вітання з незнайомцями не існує, доводиться щоразу вирішувати, що є припустимим для вашого візаві: рукостискання, поцілунок у щоку, щирі обійми чи стриманий кивок.

Так, у нас, британців, із фізичним контактом не все так просто. Особистий простір по-різному сприймається різними людьми.

Проте завжди є особистості, які обожнюють обійматися, підбадьорливо плескати по плечу або роздавати дружні штурхани всім навколо.

Іспанське слово mimoso чудово описує саме таку людину.

5. Pantofolaio - італійська

Ледар, який весь день вештається в капцях

Дехто вистрибує з ліжка на світанку, взуваючи кросівки і починаючи свій мегапродуктивний день з інтенсивних тренувань.

Іншим і впродовж всього дня не вдається досягти такого рівня активності.

Вони неквапливо викочуються з ліжка пополудні, взувають капці і проводять в них решту дня до тієї миті, коли знову вже час забиратися під ковдру.

Pantofolaio буквально й означає "людина-капці".

6. Ochtendhumeur - нідерландська

"Ранковий гумор", неприємний настрій, в якому багато хто перебуває вранці

Ідея приходити в офіс щодня о 9 ранку і з ентузіазмом братися за роботу імпонує далеко не всім. Дехто може прийти на роботу й раніше, але по-справжньому прокинутися лише після обіду.

Раніше цього часу до таких людей краще не наближатися, вони можуть бути в жахливому настрої.

Нідерландці називають такий стан "ранковим гумором". Тож, побачивши, як ваш колега нахнюпився над горнятком кави, не поспішайте записувати його в буркотуни і песимісти.

Напевно, в нього просто той самий "ранковий гумор", і щойно годинник проб'є полудень, він може чудовим способом перетворитися на душку.

7. Почемучка - російська

У декого питання просто ніколи не вичерпуються

Дехто радо сприймає життя таким, як воно є, а інші - більш допитливі й потребують пояснень усього на світі.

Чому небо синє? Чому на небі зірки? Чому в добі всього 24 години? Чому в нас лівосторонній рух?

Якою буде відповідь не має значення, оскільки питання все одно не скінчаться, доки ненаситна допитливість не вгамується.

Перекласти це слово англійською надзвичайно важко. (Автор статті, носій англійської мови, пропонує варіант little-why-people. - Ред.)

8. Aktivansteher - німецька

Той, хто вміє пройти чергу швидше за інших

Черги є такою ж невід'ємною рисою національної вдачі британців, що й традиція пити чай з молоком.

Ми дуже пишаємось своїм умінням шляхетно, ввічливо і терпеливо чекати на свою чергу. Проте існує таємниче мистецтво, як пройти чергу швидше за інших.

Людину, яка вміє пильним оком окинути черги й безпомилково обрати саме в ту, яка рухається найшвидше, німці називають Aktivansteher - "фахівець з черг".

9. Menefreghista - італійська

"Мене це не обходить", самозакоханий егоїст, якого мало цікавлять інші люди та їхні проблеми

Деяких людей, схоже, взагалі не цікавлять інші люди, їхні проблеми та взагалі будь-що. Їх нічого не хвилює, вони майже не здатні відчувати емоції.

В італійській мові є для них спеціальна назва, яка походить від вислову non ne me frega niente, що означає "мене це не обходить".

Тож menefreghista означає щось на кшталт нашого пофігіста.

Поведінка урядовців іноді теж дуже нагадує цей тип особистості.

10. Milozvučan - боснійська/хорватська/сербська

Буквально "солодкозвучний" - людина, від природи наділена чудовим співучим голосом

Заспівати з друзями в автомобілі - гарна нагода пізнати їх краще. Можна посміятися разом з того, що вам ведмідь на вухо наступив, чи тому, що ніхто з вас не пам'ятає слів пісні.

Але також може з'ясуватися, що хтось з ваших друзів має прихований талант! Коли всі інші виють, наче березневі коти, з його вуст ллється музика ангелів. Як це назвати?

У слов'янських мовах, як-от боснійська, хорватська, сербська та інші, людину, наділену таким голосом, називають milozvučan, або "солодкозвучний".

Алекс Ровлінгс - поліглот і письменник, якого 2012 року визнали найбільш багатомовним студентом Британії після того, як він продемонстрував вільне володіння 11 мовами. Нещодавно вийшла друком його книжка From Amourette to Żal: Bizarre and Beautiful Words from Around Europe.

