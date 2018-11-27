Військові навчання, які ледве не стали початком Третьої світової війни

Копирайт изображения Getty Images

Військова тренувальна операція НАТО 35 років тому ледве не спровокувала початок Третьої світової війни. Оглядач BBC Future аналізує раніше засекречені документи, які пояснюють, що сталося насправді.

7 листопада 1983 року близько сотні вищих військових чинів зібралися в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у зв'язку із "початком" Третьої світової війни.

Щорічна військова симуляція Able Archer ("Умілий лучник") завершувала масштабні тренування НАТО в Західній Європі Autumn Forge ("Осіння кузня"), в яких взяли участь десятки тисяч військовослужбовців.

Операція Able Archer 83 проводилася за часів загострення Холодної війни, коли напруження між країнами Варшавського договору і НАТО, здавалося, досягло максимальної позначки.

Раніше того року президент США Рональд Рейган назвав Радянський Союз "імперією зла". А у вересні радянські пілоти збили боїнг 747 корейських авіаліній, в результаті чого 269 людей на борту загинули.

Водночас обидві сторони конфлікту почали приводити в бойову готовність ядерну зброю середньої дальності.

Зокрема на британській військово-повітряній базі Greenham Common на півдні Англії було розміщено балістичні ракети, здатні вражати ціль за п'ять хвилин після запуску.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британська військово-повітряна база Greenham Common, на якій були розміщені балістичні ракети "земля-повітря"

Світ був на порозі ядерної війни.

Згідно з вигаданим сценарієм операції Able Archer 83, конфлікт на Близькому Сході погіршив доступ Радянського Союзу до його нафтових ресурсів. А Югославія, яка до того часу не підтримала жодну сторону конфлікту, обрала Захід.

За сюжетом гри, радянські лідери почали побоюватися, що решта східноєвропейських країн наслідує приклад Югославії й перейде з Варшавського пакту до НАТО, поставивши під загрозу весь комуністичний лад.

Уявна "війна" почалася, коли радянські танки перетнули кордон Югославії, потім відбулося вторгнення до Скандинавії, і зрештою всю Західну Європу заполонили радянські війська. Сили НАТО були змушені відступити.

За кілька місяців після початку "конфлікту" уряди країн Заходу ухвалюють застосування ядерної зброї.

Уявна "війна" почалася, коли радянські танки перетнули кордон Югославії

У ході рольової гри сили НАТО запускають єдину ядерну ракету середньої дальності, яка стирає з лиця Землі столицю України Київ.

Це мало стати сигналом, що Альянс готовий перейти до активних дій і, таким чином, закликати сторони конфлікту зупинитися, поки не пізно.

Попередження на мало ефекту.

І вже на 11 листопада 1983 року всесвітні ядерні арсенали було пущено в дію. Велику частину світу зруйновано, мільярди людей вбито, цивілізацію знищено.

Хибний сигнал

Ввечері того дня командири НАТО розійшлися по домах, вітаючи одне одного із завершенням успішного, хоча й, безперечно, моторошного, тренування.

Про те, що початок справжньої ядерної війни був тоді як ніколи близьким, Захід дізнався набагато пізніше.

"Сьогодні ми маємо свідчення того, що радянське військове керівництво було дуже не впевненим у тому, що відбувалося насправді і чи дійсно це було лише навчання, а не справжній напад", - зазначає Нейт Джонс, директор проекту Freedom of Information Act Архіву національної безпеки в Вашингтоні, незалежної некомерційної організації, яка виступає за відкриту владу.

"Наразі ми збираємо документи, які підтверджують, що Радянський Союз дійсно злякався ядерного удару", - пояснює фахівець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Війська НАТО проводять навчання в Норвегії 1984 року

Кімнати Національного архіву безпеки, розташовані на базі Університету Джорджа Вашингтона, заставлені до стелі коробками і теками з документами, які уряди воліли б залишити в таємниці.

Щоби отримати доступ до архівів операції Able Archer 83, Джонсу довелося виявити неабияку наполегливість.

"Пам'ятаю, як почав робити запроси в архів і у відповідь отримував лише смішки, мені казали, що ці документи засекречені і отримати доступ до них просто не можливо", - розповідає Джонс.

Але 12 років наполегливих запитів, скарг, переслідувань і цькувань нарешті, в 2015 році, принесли довгоочікуваний результат.

Я отримав поштою пакунок документів, в якому були всі головні дані розвідки

"Я отримав поштою пакунок документів, в якому були всі головні дані розвідки. А вишенькою на торті стало те, що він прийшов якраз у мій день народження!"

Документ, який підготувала Консультативна рада зовнішньої розвідки Президента США 1990 року, мав назву "Паніка в Радянському Союзі щодо початку ядерної війни" (The Soviet War Scare).

На 109 сторінках майже не відредагованого звіту детально викладено непередбачені наслідки операції Able Archer 83.

Це - досить моторошний текст (повністю звіт можна прочитати англійською мовою тут).

На відміну від попередніх тренувань, під час операції Able Archer 83 було застосовано нові коди повідомлень та режим повного радіомовчання.

Було виконано дислокацію зброї. Деякі американські авіабази навіть вивели з ангарів установки запуску балістичних ракет із дуже реалістичними болванками боєголовок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зенітні ракети класу "земля-повітря" на параді, присвяченому 65-тій річниці Жовтневої революції, на Красній площі

Про те, як відреагував СРСР на цю подію, викладено в доповіді 1990 року, заснованій на даних розвідки, які збирали впродовж кількох місяців після тренувань.

Відповіддю на можливу атаку були безпрецедентні на той час дії Радянського Союзу, зокрема заземлення польотів, транспортування ядерної зброї, готової до розгортання, призначення пріоритетних цілей та заходи громадянської оборони небаченго досі масштабу.

Все це було ознаками повномасштабної підготовки до війни.

Радянське керівництво вважало, що Able Archer була не тренуванням, а прикриттям справжнього ядерного удару, і вони були готові атакувати у відповідь.

"Паніка була цілком реальною, і це дуже страшно - бо готувалася безпрецедентна військова відповідь", - каже Джонс.

Паніка була цілком реальною, і це дуже страшно - бо готувалася безпрецедентна військова відповідь

"Найменше хотілось би, щоби ворог подумав, ніби ви плануєте завдати першого удару, коли ви абсолютно не маєте такого наміру", - додає дослідник.

Але як сталося так, що щорічні натівські навчання СРСР зрозумів настільки хибне? Відповідь на це запитання Джонс та його колеги шукали в російських джерелах, зокрема архівах КДБ в Україні.

"Ми знайшли конфіденційний радянський військовий щоденник 1984 року з детальним аналізом операції Able Archer", - розповідає дослідник.

"Із занепокоєного тону записів зрозуміло, що радянські військові були дійсно налякані".

Генсеком ЦК КПРС у 1983 році був Юрій Андропов. Колишній голова КДБ і типовий представник "старої гвардії", він пройшов усі ланки комуністичної партії.

Але на той час, коли він став на чолі країни, він був серйозно хворим. І був серйозним параноїком.

"Це дійсно була параноя", - каже Мартін Чалмерс, заступник генерального директора Лондонського аналітичного центру RUSI.

"Радянське керівництво добре пам'ятало травму несподіваного нападу Гітлера в 1941 році, який ледве не знищив Радянський Союз, і саме через цю призму вони сприймали політику США".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Радянського Союзу на той час Юрій Андропов наказав КДБ пильно відстежувати будь-яку діяльність ворога, пов'язану з ядерною зброєю

"Я знайшов документ, в якому Андропов звертався до вищих чинів КДБ: "Вашим першочерговим завданням є не проґавити ядерний удар", - розповідає Джонс.

"Співробітникам КДБ було доручено виявляти будь-яку інформацію щодо ядерного удару і звітувати про свою роботу що два тижні".

Щоби вислужитися перед своїми босами в Москві, які хотіли почути, що загроза першого удару справді існує, полковники КДБ про це й повідомляли.

"Ці люди були близькі до Заходу, вони жили на Заході і чудово знали, що планів щодо першого удару не було, але вони повідомляли те, що від них хотіли почути", - пояснює Джонс.

"Москва збирала ці доповіді і робила зловісні висновки, і саме на тлі цих подій і відбувається операція Able Archer 83".

Це було дуже небезпечне порочне коло.

Able Archer - це не просто страшна сторінка в історії Холодної війни, а й досі цілком актуальна подія

"Це був провал радянської системи, - каже Джонс, - адже радянська розвідка вчинила нерозважливо".

Але й західні лідери також не розуміли ризику імітації ядерної атаки. "Їм бракувало відчуття моменту і усвідомлення, що ядерні перегони сильно нарощують напругу", - пояснює Джонс.

"До того ж традиційні осінні тренування (Autumn Forge) проходили прямо на радянському кордоні, а розміщення ракет, хоча й з фальшивим боєголовками, надали ситуації геть новий вимір".

Хоча секретну доповідь Президента США щодо Able Archer 83 було опубліковано лише 1990 року, протягом декількох місяців після натівських тренувань британські спецслужби усвідомили рівень небезпеки.

Маргарет Тетчер і Рейган обидва були шоковані, коли дізнались, що СРСР дійсно був упевнений у тому, що вони можуть санкціонувати перший ядерний удар.

На щастя - і, можливо, частково саме внаслідок цієї паніки - у наступні місяці і роки напруженість поступово знизилася.

Рональд Рейган і новий радянський лідер Михайло Горбачов розпочали серію домовленостей про скорочення ядерного озброєння.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радянські солдати беруть участь у військових тренуваннях на початку 1980-х років

Втім, операція Able Archer - це не просто страшна сторінка в історії Холодної війни, а й досі цілком актуальна подія.

Напруження в стосунках між Росією та США знову зростає, провокуючи побоювання, що міжнародні ядерні угоди можуть бути розірваними.

Росія, США та Китай сьогодні активно відновлюють свої ядерні арсенали.

США також наполягає, що росіяни, порушивши Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, розробили нову ракету середньої дальності. В результаті президент Трамп заявив, що вийде з угоди.

"Втрата контролю над озброєнням поєднується з цілком реалістичними побоюваннями, що обидві сторони бачать одна одну як злочинну і здатну завдати удару в умовах кризи", - зазначає Чалмерс.

"Якщо ця ситуація триватиме, непорозуміння масштабу 1983 року стануть цілком можливими", - зазначає Мартін Чалмерс із Лондонського аналітичного центру RUSI.

Джонс, який досліджував справу Able Archer 83 впродовж майже всього свого професійного життя, погоджується з цим.

"Поки існує ядерна зброя, ризик війни через банальний прорахунок залишається", - додає він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...