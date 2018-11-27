Найкращий час одружуватися, купувати будинок чи шукати нову роботу

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Здатність зробити правильний життєвий вибір залежить не лише від наших аналітичних здібностей, але й часу, коли ми його обмірковуємо. Як свідчать дослідження, деякі рішення краще ухвалювати взимку, тоді як інші - в теплу пору року. Але які коли?

Коли перед нами постає важливий життєвий вибір, ми зазвичай концентруємося на тому, що нам треба вирішити.

Якщо у вас дійсно аналітичний склад розуму, ви замислитеся й над самим процесом ухвалення рішення. Можливо, ви складете список за і проти або застосуєте більш складний алгоритм.

Ви можете ретельно вивчати питання або, навпаки, покластися переважно на інтуїцію.

Але не менш важливим є й питання, коли саме ухвалювати рішення.

Для кардинальних змін у житті - щодо переходу на іншу роботу чи купівлі будинку - ідеальним часом здається січень. Ну, принаймні, для ухвалення такого доленосного рішення.

На новорічні свята у нас зазвичай більше вільного часу, щоби замислитися над своїм життєвим вибором. Ми складаємо список новорічних обіцянок та обговорюємо свої життєві плани з близькими людьми.

Але чи дійсно січень - найбільш вдалий для цього час?

Відповідь залежить від вашого настрою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже 10% людей у північній півкулі страждає від сезонної депресії

Багато хто з нас відчуває себе взимку менш енергійним і оптимістичним, ніж в інші пори року. А дехто й взагалі страждає від сезонної депресії.

Сезонний афективний розлад (SAD), який виражається в періодах депресії в зимові місяці, насамперед поширений у північних широтах.

За даними одного огляду досліджень, майже 10% мешканців північної півкулі, зокрема Північної Америки, страждають на цей розлад.

Від сезонної депресії потерпають і 7,5% швейцарців, як з'ясувало дослідження, яке проводилося протягом понад 20 років.

Іноді симптоми тривають довше. Ще одне дослідження показало, що американці, які мають сезонну депресію, відчувають її симптоми протягом майже 40% року.

Але навіть ті, в кого SAD не діагностують, також часто відчувають, що їхній настрій загалом взимку погіршується.

Копирайт изображения Andrew Neel / Unsplash Image caption Але навіть й у тих, в кого сезонної депресії немає, настрій в зимову пору року часто буває нестабільним

Але ваш настрій впливає не лише на те, як ви почуваєтеся, але і на вашу здатність ухвалювати рішення.

Хоча тут все не так однозначно. І поганий настрій далеко не завжди означає, що ви зробите неправильний вибір.

Хто не ризикує... у того депресія

Пригнічений стан змушує нас максимально уникати ризиків. Дослідники пояснюють це зниженням здатності відчувати насолоду.

Тобто людина в депресії не реагує на можливість отримати вигоду або винагороду так само позитивно, як людина в нормальному емоційному стані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди в депресивному стані, як правило, схильні уникати ризиків і вони частіше програють в іграх, які передбачають випадкову винагороду

Наприклад, під час карткової гри учасникам з депресією важче запам'ятати виграшні комбінації карток. Вони також менш схильні ризикувати, дотримуючись безпечного вибору, що помітно знижує їхні шанси на виграш.

Хоча це - висновки лабораторних досліджень, є докази, що й в реальному житті люди поводяться схожим чином.

Люди із сезонною депресією будуть більш стриманими у своїх фінансових рішеннях взимку, ніж ті, хто не страждає на помітне погіршення настрою.

Втім, коли йдеться про ухвалення важливого рішення, обережність - не погана риса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для певних рішень обережність і небажання ризикувати є корисними

Насамперед тому, що більшість психічно здорових людей схильні навпаки надто оптимістично оцінювати ситуацію.

Більшість з нас упевнені, що з нами не станеться чогось поганого (ми не захворіємо на рак і не потрапимо в автокатастрофу), хоча статистика свідчить зовсім про інше.

Майбутнє ми також схильні бачити крізь рожеві окуляри, нам здається, що ми матимемо більше професійних можливостей або що наш відпочинок буде неймовірним.

І ми також переконані, що ми більше контролюємо своє життя, ніж це є насправді, насамперед коли ми добровільно беремо участь у якихось подіях.

Очевидно, що люди в депресивному настрої, які мають більш песимістичний погляд на світ, не потрапляють у цю пастку.

Такий "депресивний реалізм" означає, що вони точніше оцінюють час та краще прогнозують, як на них вплинуть рішення інших людей.

І вони здатні уникати квапливих рішень, на відміну від своїх більш оптимістично налаштованих знайомих.

З іншого боку, у людей в пригніченому стані менше розвинута здатність до прогнозування.

Як показали дослідження, люди з депресією менш точно, ніж здорові учасники експерименту, передрікали результати чемпіонату світу з футболу.

Копирайт изображения Nappy.co Image caption Хоча оптимісти дійсно схильні прикрашати майбутнє, вони також і більш здатні реалізувати омріяне

Але й тут не все так просто. Хоча оптимісти дійсно схильні прикрашати майбутнє, вони також більш здатні здійснити омріяне.

Оптимізм асоціюють з успіхами в кар'єрі та стосунках і міцнішим здоров'ям.

Багаторічні дослідження свідчать, що причинно-наслідковий зв'язок тут не лише "я оптиміст, тому що я добре почуваюся", а й "я добре почуваюся, саме тому, що я оптиміст".

Наприклад, в одному дослідженні взяли участь 97 тисяч жінок, у жодної з яких на початок дослідження не було важких захворювань, як-от рак чи серцево-судинні хвороби.

Через вісім років в оптимістично налаштованих учасниць дослідження цих хвороб було виявлено помітно менше, ніж у песимісток.

Ну, а для ухвалення життєво важливого рішення краще таки почекати, доки довший світловий день не сприятиме більш піднесеному настрою.

Симптоми депресії можуть помітно перешкоджати процесу прийняття рішень. Адже в пригніченому стані ми стаємо більше нерішучими і нас більше, ніж зазвичай, роздирають суперечності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Довші сонячні дні сприяють більшій рішучості в ухваленні рішень

Зв'язок між настроєм та здатністю ухвалити правильне рішення - доволі складний. Але варто спитати себе, який саме вибір вам належить зробити.

Якщо рішення несе в собі ризики великих втрат, тобто вимагає обережності і реалістичного прогнозування, тоді зима - чудовий час для його обміркування.

А якщо це рішення містить елемент гри, якщо воно передбачає певну невизначеність результату, тоді, напевно, краще скористатися своїм більш легковажним літнім гумором.

А якщо ваш розум взагалі відмовляється робити вибір, доведеться почекати повернення сонця.

Хтозна, можливо, сонячні промені не лише розгонять ваш похмурий настрій, але й зроблять вас більш рішучими.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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