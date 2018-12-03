Як швидко запам'ятати нові слова

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Навіть найрозумніші з нас далеко не завжди застосовують ефективні способи запам'ятовування нового матеріалу. Але вчитися сьогодні доводиться не лише школярам і студентам. Психологи розповіли, як робити це швидко і з найкращими результатами.

Низка досліджень довела, що багато студентів часто марнують свій час, не застосовуючи перевірені методики навчання.

Одна з причин - це маса суперечливих порад, які ми отримуємо від батьків, вчителів та науковців і, таким чином, не розуміємо, що є ефективним насправді.

Автори статті, опублікованої нещодавно в одному з провідних журналів з психології, визначили п'ять найпоширеніших стратегій навчання і показали, як їх зробити ефективнішими.

Стратегія 1: читати

Завчаєте нові слова? Більшість людей намагаються це зробити, читаючи і перечитуючи кілька разів списки слів з перекладами.

На думку психологів, це, на жаль, вкрай неефективно. Інформація сприймається пасивно і не тримаєтсья в голові.

Ефективніше: перечитувати з перервами і запитаннями

Утім, якщо вам потрібно розібратися з основними поняттями, без пасивного читання, звичайно, не обійтися. Щоби зробити цей метод більш ефективним, треба розбити процес на кілька етапів.

Прочитали розділ? Переключіться на щось інше, а потім через годину, день або тиждень знову поверніться до матеріалу.

Перед повторним читанням корисно поставити собі кілька запитань, перевіривши таким чином, що ви вже запам'ятали, а що ні. Таким чином ви зможете краще сконцентруватися на тому, що забули або не зрозуміли.

Копирайт изображения Alamy Image caption Якщо виділяти маркером надто багато інформації, важливе може загубитися

Стратегія 2: підкреслювати

Як і перечитування, це метод є надзвичайно поширеним.

Певний сенс у цьому є: підкреслюючи чи виділяючи маркером ключові слова і фрази, ви активніше взаємодієте з текстом, і пізніше ці позначки допоможуть швидше відшукати важливу інформацію.

Втім, цей метод часто не дає очікуваного результату, оскільки багато студентів бездумно позначають майже все, не виділяючи головної ідеї.

Ефективніше: зупинятися і обмірковувати

Натомість дослідники радять спочатку прочитати весь текст повністю, а потім знову повернутися до нього.

Це дозволить уважніше зосередитися на кожній окремій ідеї та її важливості для розуміння всього тексту.

Така робота з текстом сприяє більш активній обробці нової інформації, і отже, її кращому запам'ятовуванню.

Стратегія 3: нотатки

Зазирніть в університетську аудиторію або бібліотеку, і ви побачите, як студенти ретельно конспектують лекцію.

Так само, як і з підкреслюванням, ця тактика стає малоефективною, коли нотатки роблять неосмислено. Найгірше - це намагатися записати кожне слово лектора.

Копирайт изображения Alamy Image caption Що більш стислий конспект, то краще

Ефективніше: стислий конспект

Експерименти показали - що менше слів студенти використовують у своєму конспекті, то краще вони пам'ятають матеріал пізніше.

Визначення головного і перефразування змушують глибше замислюватися над матеріалом лекції чи підручника, а додаткові ментальні зусилля закріплюють нові ідеї в пам'яті.

Це також пояснює, чому краще робити нотатки ручкою на папері, ніж у ноутбуці. Запис вручну відбувається повільніше і таким чином змушує більш стисло записувати лекцію.

Стратегія 4: огляд курсу

Багато викладачів надають своїм студентам стислий огляд курсу з ключовими моментами, які їм належить засвоїти, а хтось пропонує студентам зробити це самостійно.

Ефективніше: виділяти ключові моменти

Як свідчать дослідження, студенти, які на початку курсу отримали його стислий огляд, засвоюють матеріал краще, оскільки розуміють зв'язок між темами і загальну логіку курсу.

Дослідження також показали, що найкраща тактика - це почати із загальної структури курсу, поступово заповнюючи її більш детальною інформацією після вивчення окремих тем.

Копирайт изображения Alamy Image caption Лекції краще записувати ручкою на папері, ніж у ноутбуці

Більша частина нашого навчання складається, звичайно, із самостійної роботи з підручниками та іншими матеріалами. Але тактику виділення основних ідей і понять курсу можна застосувати до будь-якого матеріалу.

Головне - це знову ж таки лаконічність. Щоби не загубитися в деталях й усвідомити внутрішню логіку, треба навчитися виділяти основні пункти.

Стратегія 5: перевірити себе

Самоперевірка (або "практика відтворення", як називають її психологи) є найефективнішою стратегією навчання, насамперед коли треба запам'ятати багато фактичної інформації.

Втім, й тут є більш і менш ефективні способи.

Ефективніше: повторити ще раз

Багатьом із нас складно об'єктивно оцінити можливості свого розуму. Ми часто переоцінюємо правильність наших суджень, і це також стосується навчання.

Так, одне дослідження показало, що чим більше люди впевнені в тому, що вони запам'ятали матеріал, тим менш імовірно, що вони зможуть пригадати його з часом.

Ми зазвичай недооцінюємо, як швидко забуваємо вивчене.

Таким чином використання флеш-карток для вивчення слів буде недостатньо ефективним, якщо ви відкидатиме картку одразу, як почали впізнавати нове слово.

Щоби утримати слово в довгостроковій пам'яті, треба продовжувати повторювати його й після того, як вам здалося, що ви його вже пам'ятаєте.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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