П'ять несподіваних фактів про кохання і стосунки
Кожен має свій ідеал краси, протилежності притягуються, а шлюб робить людину щасливішою. Романтичні стосунки оповиті багатьма стереотипами. Втім, висновки наукових досліджень можуть вас здивувати.
Як свідчить статистика, зимові місяці є найпопулярнішим часом для заручин. Саме в холодну пору року багато хто починає замислюватися про важливість серйозних відносин.
Утім, як виявляється, наші уявлення про кохання і романтичні стосунки оповиті багатьма хибними стереотипами.
Що впливає на наш вибір під час онлайн-знайомства? Чи дійсно стосунки щасливіші, коли партнери схожі одне на одного?
Чи подружні пари справді отримують більше задоволення від життя? І чи є моногамія найкращим варіантом відносин?
Відповіді дослідників можуть вас здивувати. BBC Future зібрала найпоширеніші хибні стереотипи про кохання і романтичні стосунки.
1. Наші ідеал краси - дуже мінливий
Сьогодні знайомство онлайн є одним із найпоширеніших способів зустріти майбутню дружину чи чоловіка. Але ваш профіль є лише одним із мільйона інших, і ця думка здається доволі неприємною.
Утім, як свідчать дослідження, привабливість обличчя великою мірою залежить від фото, яке ми бачили перед ним. Якщо воно здалося нам симпатичним, то й світлина наступного користувача виглядатиме привабливішою.
Таким чином, коли наше обличчя опиняється серед багатьох ретельно відібраних світлин інших членів соцмережі, це лише іде нам на користь.
Перевагою є і той факт, що перегляд профілів у мобільних додатках для знайомства, як правило, відбувається дуже швидко.
І тут спрацьовує ефект "побіжного погляду", тобто що менше ми роздивляємося обличчя, то привабливішим воно нам здається.
Як пояснюють вчені, це змушує придивитися до фото уважніше і таким чином не пропустити свою потенційну пару.
2. Протилежності притягуються не завжди
Деякі риси особистості є перевагою для стосунків, незалежно від того, чи їх мають обидва партнери, чи лише один. Це насамперед доброзичливість і низький рівень нейротизму.
Втім, для деяких інших рис вдачі важливим виявляється їхня комбінація в партнерах.
Наприклад, тривожні особистості зі страхом бути покинутими отримують більше задоволення від стосунків з партнером зі схожим характером.
Для стосунків також добре, коли обидва партнери - або жайворонки, або сови.
Втім, бачити віддзеркалення деяких власних рис у своїй другій половині, не завжди сприяє стосункам. Це насамперед стосується такої риси, як сумлінність.
- Чи справді стосунки щасливіші, коли партнери схожі одне на одного?
- Коли марнотрат одружується зі скнарою
Якщо один партнер є більш дисциплінованим і надає перевагу планованій, а не спонтанній поведінці, на стосунках це позначається добре. Вочевидь, така пара компенсує недоліки одне одного.
3. Так, шлюб робить вас щасливішим - але не назавжди
Пари, які добре пасують одне одному, зазвичай згодом одружуються. Але що це означає для вашої особистості - і вашого задоволення від життя?
Дослідження свідчать, що шлюб змінює характер людини.
Чотирирічне спостереження за понад 15 тисячами німців показало, що після одруження люди ставали менш відкритим досвіду та менш комунікабельними. І це дійсно можуть підтвердити друзі багатьох молодят.
З іншого боку, одружені учасники опитування зазначали, що в них покращилися навички самоконтролю і вони навчилися більше прощати, що, вочевидь, є важливими рисами для тривалих відносин.
Утім, це лише власна думка людей, з якою їхня друга половина може й не погоджуватися.
Щодо зарозумілості подружніх пар, цей ефект дійсно існує і пов'язаний з тим, що молодята справді вважають себе щасливішими за своїх неодружених друзів - принаймні деякий час.
Задоволення життям у багатьох людей підвищується після шлюбу, але за декілька років, як правило, повертається на попередній рівень.
4. Розлучення змінює вашу особистість
Втім, завершення тривалих стосунків також впливають на особистість.
Наприклад, дослідження, в яких брали участь люди середнього віку, показали, що жінки після розлучення стають більш відкритими та комунікабельними.
З іншого боку, чоловіки переживають розлучення важче. Вони, як правило, стають більш невротичними і сумлінними.
Як чоловіки, так і жінки після розлучення стають менш надійними.
Розрив тривалих стосунків впливає на особистість людини, але від її характеру також залежить, як вона впорається з драматичними змінами в житті.
Екстраверти часто одружуються знову, тоді як невротики, як правило, мають низку нетривалих стосунків.
5. Поліамори частіше займаються безпечним сексом
Моногамія, звісно, - не єдиний варіант стосунків. Поліаморія - романтичні стосунки за участю більш ніж двох людей, стають дедалі більш поширеними.
На відміну від моногамних шлюбів у поліаморних стосунках не буває подружніх зрад - нові романтичні відносини зав'язують відкрито і зі згоди партнера.
Дослідження свідчать, що поліамори мають міцніші дружні стосунки поза любовним життям, ніж моногамні пари.
Одне дослідження в інтернеті також виявило, що люди, які перебувають у поліаморних відносинах, частіше займаються безпечним сексом.
Втім, якщо ви не схильні до любовних стосунків з кількома людьми водночас, не засмучуйтесь - ви нічого не втратили.
Люди, схильні до поліаморії, насправді просто є більш відкритими до багатьох стосунків, зокрема і дружніх.
До того ж дослідження показали, що поліамори в цілому не почувають себе ані менш, ані більш щасливими, ніж пари в моногамних стосунках.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.
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