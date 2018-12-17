П'ять несподіваних фактів про кохання і стосунки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи стають люди щасливішими, одружившись?

Кожен має свій ідеал краси, протилежності притягуються, а шлюб робить людину щасливішою. Романтичні стосунки оповиті багатьма стереотипами. Втім, висновки наукових досліджень можуть вас здивувати.

Як свідчить статистика, зимові місяці є найпопулярнішим часом для заручин. Саме в холодну пору року багато хто починає замислюватися про важливість серйозних відносин.

Утім, як виявляється, наші уявлення про кохання і романтичні стосунки оповиті багатьма хибними стереотипами.

Що впливає на наш вибір під час онлайн-знайомства? Чи дійсно стосунки щасливіші, коли партнери схожі одне на одного?

Чи подружні пари справді отримують більше задоволення від життя? І чи є моногамія найкращим варіантом відносин?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моногамія - найкращий варіант?

Відповіді дослідників можуть вас здивувати. BBC Future зібрала найпоширеніші хибні стереотипи про кохання і романтичні стосунки.

1. Наші ідеал краси - дуже мінливий

Сьогодні знайомство онлайн є одним із найпоширеніших способів зустріти майбутню дружину чи чоловіка. Але ваш профіль є лише одним із мільйона інших, і ця думка здається доволі неприємною.

Утім, як свідчать дослідження, привабливість обличчя великою мірою залежить від фото, яке ми бачили перед ним. Якщо воно здалося нам симпатичним, то й світлина наступного користувача виглядатиме привабливішою.

Таким чином, коли наше обличчя опиняється серед багатьох ретельно відібраних світлин інших членів соцмережі, це лише іде нам на користь.

Перевагою є і той факт, що перегляд профілів у мобільних додатках для знайомства, як правило, відбувається дуже швидко.

І тут спрацьовує ефект "побіжного погляду", тобто що менше ми роздивляємося обличчя, то привабливішим воно нам здається.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гарні світлини інших людей на сайтах знайомств підвищують привабливість і нашого фото профілю

Як пояснюють вчені, це змушує придивитися до фото уважніше і таким чином не пропустити свою потенційну пару.

2. Протилежності притягуються не завжди

Деякі риси особистості є перевагою для стосунків, незалежно від того, чи їх мають обидва партнери, чи лише один. Це насамперед доброзичливість і низький рівень нейротизму.

Втім, для деяких інших рис вдачі важливим виявляється їхня комбінація в партнерах.

Наприклад, тривожні особистості зі страхом бути покинутими отримують більше задоволення від стосунків з партнером зі схожим характером.

Для стосунків також добре, коли обидва партнери - або жайворонки, або сови.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи добре бути схожим на свого партнера, залежить від конкретної риси особистості

Втім, бачити віддзеркалення деяких власних рис у своїй другій половині, не завжди сприяє стосункам. Це насамперед стосується такої риси, як сумлінність.

Якщо один партнер є більш дисциплінованим і надає перевагу планованій, а не спонтанній поведінці, на стосунках це позначається добре. Вочевидь, така пара компенсує недоліки одне одного.

3. Так, шлюб робить вас щасливішим - але не назавжди

Пари, які добре пасують одне одному, зазвичай згодом одружуються. Але що це означає для вашої особистості - і вашого задоволення від життя?

Дослідження свідчать, що шлюб змінює характер людини.

Чотирирічне спостереження за понад 15 тисячами німців показало, що після одруження люди ставали менш відкритим досвіду та менш комунікабельними. І це дійсно можуть підтвердити друзі багатьох молодят.

З іншого боку, одружені учасники опитування зазначали, що в них покращилися навички самоконтролю і вони навчилися більше прощати, що, вочевидь, є важливими рисами для тривалих відносин.

Утім, це лише власна думка людей, з якою їхня друга половина може й не погоджуватися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після розлучення жінки зазвичай стають більшими екстравертами

Щодо зарозумілості подружніх пар, цей ефект дійсно існує і пов'язаний з тим, що молодята справді вважають себе щасливішими за своїх неодружених друзів - принаймні деякий час.

Задоволення життям у багатьох людей підвищується після шлюбу, але за декілька років, як правило, повертається на попередній рівень.

4. Розлучення змінює вашу особистість

Втім, завершення тривалих стосунків також впливають на особистість.

Наприклад, дослідження, в яких брали участь люди середнього віку, показали, що жінки після розлучення стають більш відкритими та комунікабельними.

З іншого боку, чоловіки переживають розлучення важче. Вони, як правило, стають більш невротичними і сумлінними.

Як чоловіки, так і жінки після розлучення стають менш надійними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловіки важче переживають розлучення і стають більш невротичними після нього

Розрив тривалих стосунків впливає на особистість людини, але від її характеру також залежить, як вона впорається з драматичними змінами в житті.

Екстраверти часто одружуються знову, тоді як невротики, як правило, мають низку нетривалих стосунків.

5. Поліамори частіше займаються безпечним сексом

Моногамія, звісно, - не єдиний варіант стосунків. Поліаморія - романтичні стосунки за участю більш ніж двох людей, стають дедалі більш поширеними.

На відміну від моногамних шлюбів у поліаморних стосунках не буває подружніх зрад - нові романтичні відносини зав'язують відкрито і зі згоди партнера.

Дослідження свідчать, що поліамори мають міцніші дружні стосунки поза любовним життям, ніж моногамні пари.

Одне дослідження в інтернеті також виявило, що люди, які перебувають у поліаморних відносинах, частіше займаються безпечним сексом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У поліаморів міцніші дружні стосунки, ніж у моногамних пар

Втім, якщо ви не схильні до любовних стосунків з кількома людьми водночас, не засмучуйтесь - ви нічого не втратили.

Люди, схильні до поліаморії, насправді просто є більш відкритими до багатьох стосунків, зокрема і дружніх.

До того ж дослідження показали, що поліамори в цілому не почувають себе ані менш, ані більш щасливими, ніж пари в моногамних стосунках.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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