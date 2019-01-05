Як спланувати рік - календар подій на кожен місяць

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Застрахувати авто, купити будинок, одружитися чи народити - для кожної з цих важливих подій є, як виявляється, свій найкращий час. Як спланувати рік найкращим чином?

Більшість людей переосмислює своє життя в січні, складає іспити в травні й червні та одружується влітку. А що як для таких важливих рішень, як перехід на нову роботу, придбання будинку, вагітність та інше існує свій найкращий час протягом року?

Численні дослідження підтверджують, що для кожної з таких життєвих рішень існує свій оптимальний час.

Звичайно, повністю підлаштуватися під такий план навряд чи вдасться. Втім, якби все залежало тільки від нас, як виглядав би ідеальний календар подій на рік?

Січень: найкращий час податися на нову вакансію

За даними британських рекрутингових компаній TotalJobs і Pagegroup, найбільша кількість запитів зі словом "робота" в Google припадає саме на січень. Що, вочевидь, відображає наше бажання почати рік "з нового аркуша".

Втім, більшість людей лише починають пошуки вакансій, а от резюме в січні подають менше. За даними компаній, з січня по червень приходить на 14% менше заявок на вакансію, ніж з липня по грудень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні багато хто починає шукати роботу, а от резюме подають менше людей

Це, вочевидь, пов'язано з тим, що більшість студентів у Великій Британії (та й в інших країнах) отримують диплом влітку і починають активні пошуки роботи у вересні.

Січень - вдалий місяць й з інших причин. Окрім новорічних свят мало хто йде у відпустку на початку року, і отже на робочому місці більше людей, готових ухвалити рішення про те, щоб взяти когось на роботу.

У січні компанії зазвичай отримують річний бюджет щодо нових вакансій. А оскільки щорічні премії часто виплачують у грудні, багато людей чекають до січня, щоб звільнитися.

Тобто саме в січні може бути більше вільних робочих місць.

Лютий: найкращий час застрахувати авто

За даними британської фінансової компанії MoneySuperMarket, найвища вартість на страховку автомобіля у Великій Британії - в грудні, а найменша - в лютому, і може становити різницю в цілих 100 фунтів.

Водії, які застрахували свої автомобілі в грудні, заплатили в середньому на 15% більше, ніж ті, хто зробив це два місяці по тому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ціни на автомобільні страховки, як правило, помітно знижуються після грудня

У чому ж причина? Насамперед, це - зростання кількості водіїв на дорозі в поєднанні зі складними погодними умовами, що підвищує ризик аварій.

Зимові свята також відіграють певну роль. У кол-центрах працює менше співробітників, а менше конкуренція дозволяє підвищити ціни.

Втім, незалежно від пори року, оптимальний термін для купування страхового поліса - за три тижні до дати його поновлення.

Як пояснює аналітик компанії MoneySavingExpert, "це питання вашого ставлення до ризиків. Клієнтів, які відкладають це рішення на останню хвилину, страхові компанії вважають більш схильними ризикувати".

До того ж, за даними деяких страховиків, ті, хто поновлює страховку в останню мить, й частіше звертаються за страховими виплатами.

Березень: найкращий час одружитися

Найпопулярніший час весілля в США - осінь, а у Великій Британії - літо. Що означає, що це також найдорожча пора року для походу під вінець. І отже, одружившись у міжсезоння (для країн північної півкулі це січень, лютий або березень), ви можете помітно заощадити на витратах.

До речі, в Австралії, де найпопулярнішим місяцем для весілля є тамтешній весняний місяць листопад, найкращим часом буде червень.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У багатьох країнах у березні одружується найменша кількість пар, і отже, весілля обійдеться помітно дешевше

Втім, справа не лише в заощадженні. Як свідчить дослідження за участю 3 тис. американських пар, ті хто витратив менше грошей на весільну церемонію, довше залишалися в шлюбі.

Квітень: найкращий час завагітніти

Важливою складовою цього питання є якість і кількість сперматозоїдів. А як свідчать кілька досліджень, саме весною настає пік за обома цими показниками, а от деяке зниження концентрації сперми вчені помічають влітку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шанси завагітніти трохи підвищуються навесні

Це не означає, звісно, що шанси завагітніти зростають в рази у порівнянні з іншими порами року. Але й зашкодити такі умови, звичайно, не можуть.

Травень: найкращий час для життєво важливих рішень

Перегорнутий аркуш календаря змушує багатьох з нас замислитися про своє життя саме на початку року. Але для мешканців північної півкулі це, напевно, не найкращий час для великих змін.

Річ у тім, що в зимові місяці ми більш схильні до зниженого тонусу і навіть депресії, а 10% людей страждають від сезонного афективного розладу.

Коли ми почуваємось не надто енергійними, ми, як правило, намагаємось уникати ризиків, що не дуже корисно для ухвалення важливих рішень.

Ба більше, консервативний підхід не завжди є більш розумним. Як показали експерименти, у карткових іграх, де треба ризикувати, учасники в депресивному настрої частіше програвали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оскільки взимку багато з нас схильні до депресій та поганого настрою, ухвалення життєво важливих рішень краще перенести на кінець весни або літо

Крім того, у поганому настрої ми більш схильні до конфліктів і менш рішучі, що, вочевидь, взагалі не сприяє гарному вибору.

Тож правильним рішенням для багатьох буде дочекатися довгого світлого дня і загального покращення настрою, скажімо, в травні, а тоді вже братися за великі зміни в своєму житті.

Червень: найкращий час лягати в лікарню

Навряд чи є найкращий час, щоби захворіти. Але деякі місяці все ж таки помітно гірші для цього, ніж інші. У північних широтах найпоширенішим - і найгіршим - часом року для відвідування лікарів є зима.

Влітку, з іншого боку, у лікарнях спостерігається наплив випускників медінститутів. І отже, липень та серпень може бути більш ризикованим часом для пацієнтів.

В Англії, приміром, кількість планових візитів та операцій досягає піку в листопаді та лютому-березні.

А в усьому світі найбільше число пацієнтів, які потрапляють у стаціонар, припадає на зиму. І це стосується не лише респіраторних захворювань, як-от пневмонія, але й астми та інфарктів у населення старшого віку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влітку лікарні заповнені менше, тож для запланованого лікування - це найвдаліший час

Утім, в США, наприклад, краще уникати й літніх місяців, насамперед, серпня та липня, оскільки саме в цей час у лікарні масово приходять випускники медінститутів, і ризик медичних помилок зростає.

З 1993 року по 2001-ий американське національне бюро економічних досліджень виявило збільшення смертельних випадків на 4% у 700 університетських клініках. А інше дослідження, проведене каліфорнійськими вченими, показало, що пацієнти, яких взяли на лікування в липні та серпні, частіше страждали на ускладнення, які можна було попередити.

Утім, лікування в грудні може бути таким самим небезпечним, як й у ліпні, як показало ще одне американське дослідження. Вочевидь, через велику кількість відпусток у лікарів під час зимових свят.

Загалом, якщо є можливість обирати, червень виглядає найбільш слушно.

Липень: найкращий час складати іспити

Зазвичай, ми самі не обираємо час для іспитів. Але коли така можливість є, краще запланувати його на середину літа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними одного дослідження, наша здатність до концентрації досягає піку в середині літа

Одне нещодавнє дослідження показало, що активність мозку та когнітивні навички мають свій річний цикл.

Так, концентрація уваги досягає піку в середині літа, а найнижчий її рівень випадає на середину зими. А в тестах на пам'ять учасники експерименту показали найкращий результат восени і найгірший - навесні.

Дослідження на тваринах свідчать, що довжина дня впливає на процеси в мозку, але вчені поки що не знають точно, як саме це відбувається.

Варто зазначити, що не всі дослідження підтвердили зв'язок між сезоном і роботою мозку. Втім, якщо ви трохи вірите в забобони, обирайте для іспиту липень і не схибите.

Серпень: найкращий час купувати будинок

Більшість американців купують будинки навесні, можливо, тому що гарна погода надихає людей на вчинки. Пік продажів припадає на квітень, що відповідно позначається й на цінах нерухомості.

За даними американського аналітичного сайту NerdWallet, ціни на житло в 50 американських містах у період з 2014-го по 2016 рік були найнижчими в січні та лютому - будинки коштували в середньому на 8,5% нижче, ніж у червні-серпні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Плануєте придбати будинок? Почекайте до серпня

Але це частково пояснюється тим, що певний тип нерухомості, як-от великі сімейні будинки, в зимові місяці зазвичай не продаються. Або тому, що на зиму залишаються нерозпродані будинки, які ніхто не хоче купувати.

На основі своїх досліджень, американське агентство нерухомості Zillow радить братися за пошук будинку у серпні та вересні. Саме у ці місяці гарні знижки в поєднанні з достатньо широким вибором зроблять покупку найвигіднішою.

Вересень: найкращий час, щоб народитися

В цьому питанні у нас, звісно, жодного вибору. Але якщо ви дуже ретельно плануєте вагітність, можете подарувати цей шанс своїй дитині.

Хоча весна, можливо, кращий час для зачаття, ніж інші пори року, чимало досліджень в усьому світі свідчать, що вересневі діти добре вчаться, мають гарні пізнавальні здібності, їх рідше цькують у школі і в них помітно вищі шанси вступити до престижного університету, ніж у дітей, які народилися лише кількома тижнями раніше - в серпні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди, які народилися у вересні, краще складають іспити і мають більше шансів дожити до 100 років

Можливо, це пов'язане з тим, що навчальний рік практично в усьому світі починається у вересні, але справа не лише в цьому.

Дослідження майже 1600 американських довгожителів показало, що народжені у період з вересня по листопад частіше доживають до 100 років.

А жінки, які з'явилися на світ у теплі місяці, наприклад, вересень, менш схильні до проблем зі здоров'ям у старшому віці, зокрема хвороб серця та цукрового діабету.

Жовтень: найкращий місяць придбати акції

Стара приказка "у травні продай і сміливо гуляй" посилається на поширену думку, що акції падають у ціні у період з травня по жовтень, й досягають піка ціни з листопада по квітень.

Згідно з нагадуванням, ви повинні продавати акції навесні, незадовго до літнього затишшя, і купувати їх восени, незадовго до того, як їх вартість знову підвищиться.

У цьому є досить велика частка правди. Одне дослідження 1998 року показало саме таку тенденцію для 36 із 37 досліджених ринків й навело докази, що у Британії ця тенденція зберігається аж з 1694 року.

Це можна насамперед пояснити сезонними коливаннями настроїв у інвесторів.

"Так наприкінці року інвестори, як правило, дивляться у новий рік більш оптимістично, але після перших місяців року підтримувати позитивний настрій на висоті важко, і фондові ринки переживають літній спад", - пояснює незалежний фінансовий експерт Рональд Дазвейк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інвестори, як правило, поводяться обережніше восени - тому найнижча ціна на якісні акції може бути саме в цей час

Однак, як показують дослідження, насправді мало хто продає акції в травні. Навесні багато інвесторів поводяться більш ризиковано, а от восени навпаки - обережно.

І коли обережні інвестори продають свої найбільш ризиковані акції, ціна падає - іншими словами ті, хто не боїться ризикнути, можуть у цей період придбати якісні інвестиції за найнижчою ціною.

Звичайно, "ефект травня" - далеко не єдиний сезонний цикл, який позначається на ціні акцій. На них також впливають початок року, періоди свят та зміна місяців. Варто також пам'ятати, що сезон - це лише одна з багатьох умов фондового ринку, і показники певного року можуть істотно відрізнятися від сезонних коливань.

Звісно, жоден зі згаданих вище фактів не повинен розглядатися як універсальна порада з питань інвестицій.

Листопад: найкращий час подати документи на паспорт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найменшу кількість паспортів оформлюють у листопаді, таким чином, це найкращий місяць, щоби подати документи

Що менше людей подається на оформлення паспорта, то менше черг у сервісних центрах і швидше оформлення. У США і Великій Британії попит на оформлення паспорту спадає у серпні-грудні - і особливо саме в листопаді-грудні, - коли менша кількість людей планує виїзд із країни.

І зростає у січні, створюючи ефект "літньої лихоманки", коли всі поспішають встигнути оформити паспорти перед відпочинком за кордоном.

Грудень: найкращий час купувати авто

Раніше пік продажів автомобілів у США припадав на травень і березень. Але з 2009 року він упевнено перемістився на грудень, коли продажі на 13% перевищують середньомісячний показник.

Це відбулося насамперед завдяки привабливим знижкам наприкінці року. Американські автодилери мають щорічний план продажів, який вони повинні виконати до кінця року. І отже, в останні місяці року, як правило, пропонують щедрі знижки.

За даними американського автомобільного сайту Edmund, транспортні засоби продаються з найбільшими знижками у грудні, а роздрібна ціна в середньому на 6,1% нижча за встановлену виробником.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наприкінці року багато автомобільних компаній пропонують щедрі знижки

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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