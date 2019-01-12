6 простих правил, як зберегти молодість мозку

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Що треба робити, а чого уникати, щоби ваш мозок і в зрілому віці відмінно працював.

Як і будь-який складний механізм, наш головний мозок потребує уваги і турботи, щоби й у зрілому віці він продовжував діяти так само активно і швидко, як в юні роки.

Якби тільки існувала інструкція з технічного обслуговування мозку, де були б чітко прописані алгоритми налаштування його "мікросхем"!

На жаль, доступні поради на цю тему є доволі суперечливими. Це спонукало кореспондента BBC Future провести власне дослідження і на основі отриманих даних виробити шість практичних порад, як не дати розуму з віком втратити свою гостроту.

1. Не втрачайте віри у свої здібності

Вам коли-небудь траплялося, увійшовши в кімнату, одразу забути, навіщо ви, власне, сюди прийшли?

Людина у віці може припустити, що це ознака того, що її пам'ять слабшає. Але таке цілком може статися і з молодими.

Чому ж, коли йдеться про наші здібності, ми з такою готовністю припускаємо найгірше? Адже негативні припущення, що не мають під собою реального підґрунтя, можуть врешті-решт і матеріалізуватися.

Щоби цього не сталося, просто вірте у себе.

Досліджуючи це питання протягом останнього десятиліття, Дайна Турон з Університету штату Північна Кароліна у США дійшла висновку, що з віком ми зазвичай втрачаємо віру у власні розумові здібності, навіть якщо ці здатності збереглися в нас на цілком високому рівні.

Тоді ми починаємо спиратися на різноманітні "милиці" - автонавігатор, записну книжку в мобільному телефоні та інше.

Однак не піддаючи свій мозок регулярній перевірці, ми тим самим прискорюємо його регрес.

Отже, якщо переступивши поріг кімнати, ми справді забуваємо, що нам у ній потрібно, необхідно почати тренування пам'яті або зробити тренінг більш інтенсивним, ніж раніше.

2. Бережіть вуха

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Якщо порушується зв'язок між інтелектом і органами чуття, мозок неминуче страждає.

Часткова втрата слуху збільшує навантаження на увагу і зменшує число корисних стимулів, які поступають ззовні, призводячи тим самим до скорочення "сірої речовини".

Згідно з висновками одного дослідження, когнітивні здібності можуть в результаті скоротитися на 24% протягом шести років. Незалежно від віку важливо уникати ситуацій, які зношують слух.

Користування феном навіть 15 хвилин на день може суттєво зашкодити вашому слуху - і, відповідно, мозку

Прослуховування гучної рок-музики протягом лише 15 секунд на день достатньо для того, щоб зашкодити слуху.

Та навіть користування феном для сушіння волосся чверть години на день може завдати шкоди дрібним клітинам, які відповідають за прийом звуків із навколишнього простору.

Ну а якщо ви вважаєте, що слух у вас вже порушений, зверніться до лікаря - проблему краще завжди вирішувати на ранніх стадіях.

3. Вивчайте мови, грайте на музичних інструментах

Замість того, щоб витрачати час на вправи для мозку чи розгадування кросвордів (від яких взагалі користі небагато), займіться серйознішою "гімнастикою" - грою на фортепіано, наприклад, або вивченням іноземної мови.

І те, й друге активізує цілу низку навичок, розвиваючи пам'ять, увагу, моторику і сенсорне сприйняття.

Опанування іноземної мови або техніки гри на музичному інструменті надають мозку гнучкість і еластичність, допомагаючи йому не втратити цих властивостей з роками.

Копирайт изображения Unsplash Image caption У музикантів на 60% нижчий ризик розвитку деменції

В результаті проведеного нещодавно дослідження з'ясувалося, що у музикантів вірогідність виникнення старечої деменції на 60% нижча, ніж у людей, які не грають на музичних інструментах.

Інше дослідження встановило, що вивчення однієї іноземної мови віддаляє небезпеку розвитку хвороби Альцгеймера на п'ять років.

Музична або мовна практика принаймні дадуть вам можливість виявити і гідно оцінити свої здібності.

А якщо ви вважаєте, що у вас занадто складна робота для того, щоби ще й мови вивчати, вам дуже пощастило. Професії, які потребують високого інтелектуального навантаження, тримають мозок у тонусі.

Хоча після виходу на пенсію позитивний ефект збережеться недовго.

4. Не їжте шкідливих жирів

Ожиріння згубне, зокрема, й для головного мозку. Холестерин, який накопичується в артеріях, обмежує доступ крові до мозку. В результаті порушеного кровотоку йому буде бракувати необхідної для нормального функціонування кількості їжі і кисню.

До того ж нейрони вкрай чутливі до гормонів, що виробляє шлунково-кишковий тракт, як-от інсулін.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Уникайте нездорової їжі - ваш мозок буде вам вдячний

Дієта, яка складається переважно з солодкої і висококалорійної їжі, може порушити інсулінову сигналізацію, спровокувавши ланцюгову реакцію, яка в підсумку призведе до утворення в судинах мозку атеросклеротичних бляшок.

Гарна новина полягає в тому, що певні речовини, як-от жирні кислоти Омега-3, а також вітаміни D і B12, гальмують старіння мозку.

Це пояснює, чому у людей похилого віку, які дотримуються середземноморської дієти, когнітивні навички зберігаються на тому ж рівні, що й у людей на сім з половиною років молодших.

5. Займайтеся фізкультурою і спортом

Нам часто здається, що мозок не пов'язаний у першу чергу з м'язами. Однак насправді підтримання тіла в гарній фізичній формі є найкращим способом зберегти здоровим й мозок.

Фізичні навантаження тіла не тільки покращують приплив крові до мозку, а й сприяють підвищенню кількості протеїнів, які стимулюють зростання і розвиток нейронних мереж мозку.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Підтримка тіла в тонусі - один із найбільш надійних способів розвитку мозку

Позитивний ефект від руху виявляється протягом всього життя.

Школярі, які ходять до школи пішки, звичайно краще вчаться, а пенсіонери, що регулярно гуляють, демонструють гострішу пам'ять і вищий рівень концентрації уваги.

Для мозкової діяльності є корисними найрізноманітніші тілесні практики, від легких аеробних (кардіо) тренувань до силових занять і навіть бодібілдингу. Оберіть режим, який найкраще відповідає вашому теперішньому рівню фізичної підготовки.

6. Веселіться так, ніби вам знову 21

І, мабуть, найприємніша порада. Одним з найкращих способів зберегти мозок від старіння - це спілкування.

Люди, як відомо, - істоти соціальні і потребують спілкування із собі подібними. Спілкування з друзями і родичами стимулює нас, надихає на експерименти, звільняє від стресів і депресії.

Дослідження, яке проводилося нещодавно серед сімдесятирічних людей, показало дивовижні результати.

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У найактивніших в соціальному плані людей імовірність зниження когнітивної активності у 12-річній перспективі на 70% менше, ніж у тих, хто веде замкнений спосіб життя.

Пам'ять, увага, загальна швидкість обробки даних мозком - все це тільки виграє від живого людського контакту.

Вчені стверджують, що єдиного універсального засобу для підтримки мозкової активності не існує.

Ті, кого роки, здається, тільки прикрашають, ведуть спосіб життя, який поєднує збалансоване харчування, фізичну активність і коло улюблених друзів.

І це рецепт не лише підтримки мозку, але й щасливого та здорового життя.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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