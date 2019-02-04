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Популярні детокс-дієти, які начебто очищають організм від токсинів і допомагають схуднути, стають актуальними насампередв зимові місяці року. Але чи корисні вони насправді, розбиралася оглядачка з питань здоров'я BBC Future.

Якщо останнім часом ви вели не надто здоровий спосіб життя, переїдали, зловживали та ні в чому собі не відмовляли, ідея очищення організму від шкідливих речовин, або "детоксикації", виглядає конче привабливо.

Безліч продуктів і послуг пропонують допомогу: детокс-масажі та коктейлі, трав'яні чаї, дієти і голодування. Результат обіцяють фантастичний - сяюча шкіра, схуднення і загальне оздоровлення, яке допоможе позбутися зимової млявості і наповнить вас енергією.

Супер! Але чи існують насправді докази, що це працює?

Термін "детоксикація" використовують у двох різних значеннях. Перше стосується медичних програм очищення організму для пацієнтів із серйозним отруєнням алкоголем або наркотиками.

Друге - детоксикація "в домашніх умовах ", яка обіцяє звільнити наш організм від "токсинів". Сучасне життя, звичайно, змушує нас контактувати з великою кількістю синтетичних хімічних речовин, а також деяких природних речовин, які можуть бути токсичними.

Але чи є наукові свідчення того, що детокс-програми дійсно допомагають позбутися їх?

Якщо відмовитись від алкоголю і перейти на здорове харчування, токсини почнуть виводитися з організму. Але це відбувається щодня, а не тільки тоді, коли ви випиваєте чудодійний сік з сирих овочів.

Наш організм вже обладнаний розумною системою боротьби з токсинами. Якщо вона припинить працювати, в нас почнуться серйозні проблеми.

Робота із захисту організму від шкідливих речовин, а також з виведення тих, що вже потрапили в організм, відбувається ледь не в усіх системах органів.

Бар'єром від небезпек зовнішнього світу насамперед виступає шкіра. Тонкі волоски в дихальній системі обволікають чужорідні частки слизом і виводять їх з організму, коли ми чхаємо чи кашляємо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дієта зі свіжих фруктів і овочів є радше психологічним трюком, який сигналізує про перезавантаження організму

Частина тонкого кишківника містить спеціальні лімфатичні клітини, пеєрові бляшки, які виявляють і відсіють шкідливі частки, щоби вони не потрапили в кров разом із корисними поживними речовинами.

Хоча нам може здаватися, що наш кишківник брудний і потребує очищення, він насправді просто виконує свою роботу.

Водночас нирки щохвилини відфільтровують півсклянки крові, виводячи з організму токсини у вигляді сечі.

Щодо алкоголю тут головну функцію детоксикації виконує печінка. Це відбувається в два етапи.

Спочатку спирт за допомогою ферментів перетворюється в ацетальдегід, який є токсином, але він незабаром розщеплюється до оцтової кислоти, а потім вуглекислого газу і води.

Якщо кількість алкоголю, що потрапляє до організму, перевищує обсяг, який печінка здатна метаболізувати, рівень спирту в крові почне підвищуватися.

Постійне зловживання алкоголем призводить до того, що ацетальдегід може пошкодити печінку. Але від помірної кількості спиртного очистити організм печінка цілком здатна.

Це ще один динамічний спосіб очищення організму, який ми завжди маємо при собі.

Але чи допомагають спеціальні дієти для очищення організму? Є дуже різні програми детоксу.

Одні передбачають відмову від алкоголю, кофеїну і рафінованого цукру, інші, більш суворі, вимагають протягом кількох днів пити лише рідину, а потім поступово вводити тверду їжу в маленьких обсягах.

У 2012 році Едзард Ернст, почесний професор комплементарної медицини в Університеті Ексетера, спробував провести систематичний аналіз наукових досліджень.

Користь детокс-дієт науково не доведена

Науковець, однак, виявив, що окремих досліджень, присвячених саме домашньому очищенню організму, дуже мало, а більшість оглядів на цю тему стосуються програм наркотичної детоксикації.

У 2014 році два науковці із Сіднея опублікували огляд досліджень з питань дієтології.

Вони не знайшли жодного контрольованого клінічного дослідження комерційних детокс-дієт, хоча виявили декілька досліджень без контрольних груп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відмова від алкоголю протягом місяця на рік не така ефективна, як уникання спиртного кілька днів на тиждень

Вони також виявили невеликі дослідження, присвячені окремим токсинам, але їхнє число також було незначним, вони не включали контрольні групи або мали інші наукові недоліки. Це змусило авторів дійти висновку, що достатніх доказів на користь детокс-дієт просто не існує.

А це означає, що нам залишається покладатися виключно на суб'єктивний досвід. Радикальні дієти або голодування на соках зазвичай дозволяють скинути зайву вагу в короткий строк, але чи вдається людям втримати цю вагу пізніше, не відомо.

Отже, чи варті детокс-дієти взагалі зусиль?

Приміром, що стосується алкоголю, набагато ефективніше відмовлятися від нього протягом декількох днів щотижня, ніж місяць раз на рік.

Якщо протягом деякого часу ви їстимете більше фруктів і овочів, це буде також корисно для здоров'я.

Детокс - це радше метафора, яка означає початок нового здорового життя

Річ у тім, що швидкого рішення немає.

Одноразова дієта не буде такою дієвою, як здорове харчування та фізична активність протягом всього життя.

Втім, ідея ударного очищення організму багатьом здається дуже привабливою.

Якщо вам дійсно кортить покарати себе за потурання своїм слабкостям, то, можливо, ви боретеся радше не з токсинами, а зі своїми гріхами.

З іншого боку, детокс-програма може стати гарним психологічним поштовхом побороти старі шкідливі звички і почати нове життя.

Проте варто скласти план, що відбуватиметься далі, оскільки старі звички повернуться назад так само швидко.

Тож, детоксикацію ми повинні вважати радше метафорою початку здорового життя, а не миттєвим очищенням організму від шкідливих речовин. Адже цим наше тіло й так займається щодня без спеціальних чаїв, екзотичних фрешів або дієт.

Але ви можете суттєво допомогти йому здоровим харчуванням, питною водою, регулярним тренуванням і повноцінним сном.

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Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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