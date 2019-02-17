Чи існують насправді афродизіаки?

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Шоколад, полуниця, устриці. Кажуть, певні продукти підвищують сексуальне бажання та навіть шанси зачаття. Чи дійсно це так, досліджує BBC Future.

Афродизіаки, названі на честь грецької богині кохання, - це харчові продукти або інші речовини, які начебто збільшують лібідо, потенцію і сексуальне задоволення. Адже хто не чув про дивовижні властивості шоколаду, полуниці чи устриць?

Раніше до афродизіаків відносили й більш екзотичні речі, як-от отруйну шпанську мушку, порошок із рога носорога та екстракти рідкісних рослин.

Насправді, у ту чи іншу епоху майже кожен продукт наділявся чудодійними властивостями афродизіаку, як з'ясувала авторка дослідження "Статеві акти" Марта Гопкінс.

"Зазвичай афродизіаками вважали продукти, які були або рідкісними й дорогими, як-от трюфелі, фуа-гра чи ікра, або мали форму статевого органу, приміром, спаржа чи артишок та навіть яєчка тварин", - говорить Гопкінс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Афродизіаками навіть вважали артишоки, а все через їхню форму

Хоча тепер афродизіакам приписують здатність підвищувати сексуальність, у XVII столітті їх насамперед пов'язували з розмноженням і плодючістю.

Мигдаль, пастернак та навіть дохлих голубів прописували подружжям, які не могли зачати дитину, розповідає Дженніфер Еванс, доцент історії з Університету Хартфордширу.

Але чи може їжа взагалі впливати на сексуальне бажання та зачаття? І якщо це міф, чому він такий стійкий?

Закуски погостріше

Певні продукти дійсно можуть допомагати людям із порушеннями циркуляції крові. Вони діють, як "Віагра", розширюючи кровоносні судини і покращуючи приплив крові до статевих органів.

Амінокислота L-аргінін, яка міститься в гарбузах, волоських горіхах і яловичині, перетворюється в організмі на оксид азоту, що збільшує кровообіг.

Так само діють й харчові продукти з високим вмістом жирних кислот омега-3, зокрема лосось і авокадо.

Іншою корисною в цьому сенсі речовиною є кверцетин, який міститься в яблуках, ягодах, винограді, червоному вині, часнику і темному шоколаді. Кверцетин має протизапальні властивості, що також можуть поліпшити кровообіг.

Утім, ефект від цих продуктів буде помітним лише для чоловіків із порушенням кровотоку, пояснює Лорі Райт, представниця Американської академії харчування та дієтики. Ті, в кого таких проблем немає, не побачать жодних змін.

Утім, у більшості з нас слово "афродизіак" викликає асоціації з сексуальним бажанням, а не функцією.

Доволі тривалий час такі властивості приписували шоколаду. Дослідження показали, що какао може збільшувати приплив крові до рук чи ніг. Але коли вчені спробували дослідити безпосередній зв'язок із сексуальним потягом, довести нічого не вдалося.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Какао збільшує периферійний кровотік, але з сексуальним бажанням це ніяк не пов'язано

Насправді, вчені не змогли довести цього щодо будь-якого харчового продукту, за винятком алкоголю.

Кілька невеликих досліджень показали, що споживання алкоголю спричинює збудження, а от сексуальну функцію може навпаки знижувати.

Хоча червоне вино, зокрема, може бути непрямо пов'язаним із сексуальною функцією через його позитивний вплив на серце, каже Майкл Кричман, акушер, гінеколог і сексолог із Центру сексуального здоров'я та медичної допомоги.

Але важливо також пам'ятати, що зв'язок між червоним вином і здоров'ям серцево-судинної системи остаточно не доведений.

Вино також можуть вважати афродизіаком, тому що воно є частиною середземноморської дієти.

Вона складається насамперед із фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобових та горіхів, риби та оливкової олії і має відносно низький вміст цукру, сиру та м'яса.

Насправді, середземноморську дієту можна всю цілком вважати афродизіаком.

Загальне здоров'я

"Дослідження дійсно підтверджують, що червоне вино впливає на сексуальну функцію, але ми не знаємо, що є основною причиною: харчування або поєднання дієти, способу життя і генетики", - зазначає Кричман.

"Але нам відомо напевно, що у людей, які ведуть активний спосіб життя, мають здорове харчування і уникають стресів, краще сексуальне життя, оскільки всі ці елементи працюють разом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учені з'ясували, що червоне вино добре впливає на статеву функцію, але, можливо, справа у здоровому способі життя загалом

Здоровий спосіб харчування виконує роль афродизіаку, оскільки він поліпшує кровообіг і гормональний стан та підвищує настрій, пояснює Райт.

Дослідження за участю 600 жінок з діабетом другого типу показало, що середземноморська дієта пов'язана з нижчим ризиком сексуальних розладів.

Інше дослідження довело, що дієта покращувала ситуацію й у випадках з еректильною дисфункцією.

"Суть у тому, що здорова дієта, яка складається з морепродуктів, пісного м'яса, горіхів, фруктів, овочів та цільних зерен, підтримує нервову і гормональну системи та кровообіг", - пояснює Райт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Здорове, збалансоване харчування є більшим афродизіаком, ніж будь-який окремий продукт

Те, що вчені не змогли довести властивості афродизіаку для жодного окремого продукту, є доброю новиною.

Якби така супер'їжа існувала, вона була б вкрай небезпечна, каже Джессіка Ебботт, доцент еволюційної екології з Лундського університету в Швеції.

"Більша частина продуктів, які ми їмо, не мають побічних ефектів. Інакше регулярно вживати їх в їжу було б просто небезпечно", - пояснює фахівець.

"Рослини, яким приписували властивості афродизіаків, на щастя, не є основним харчовим продуктом, їх взагалі неможливо з'їсти багато. Це, приміром, трави, яких неможна торкнутися, або коріння з активними сполуками, що захищають їх від травоїдних тварин".

Усе в голові

Але чому деякі люди наполегливо стверджують, що певні продукти справляють на них збуджувальний ефект?

Можливо, це просто сила переконання, каже Кричман.

"Складно довести, що устриці впливають на сексуальне бажання, оскільки ефект плацебо дуже сильний", - додає вчений.

Сексуальне бажання - це надзвичайно складна і дуже індивідуальна психофізіологічна реакція, а тому "афродизіаком" насправді може бути будь-що, переконаний Нан Вайз, психотерапевт і сексолог з Університету Рутгерса в Нью-Джерсі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви переконані, що певна їжа впливає на ваше сексуальне бажання, то так напевно й буде

"Сексуальний потяг залежить від багатьох чинників: фізичних, психосоціальних, ситуативних і включає багато змінних. Якщо ви переконані, що певна їжа впливає на ваше сексуальне бажання, спрацює ефект плацебо", - пояснює Вайз.

Контекст має велике значення, додає професор Еванс. Ви ж не думаєте про секс, щоразу коли вгризаєтесь у Twix. Але за певних обставин, цілком.

У кожного з нас можуть бути свої окремі продукти, які викликають еротичні асоціації, зазначає Жан-Крістоф Білетер, доцент соціальної та сексуальної поведінки з Університету Гронінгена в Нідерландах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шоколад далеко не завжди є афродизіаком - усе вирішує контекст

"Асоціації мають дуже сильний вплив на нас, а мозок чудово пам'ятає випадки, пов'язані із сексом. Якщо якийсь елемент ситуації сприяв сексуальному контакту, ця річ напевно матиме збуджувальний ефект й у майбутньому".

Голод не тітка

Фактично, афродизіаком може стати будь-яка їжа. Але якщо людина голодна, а їжі навколо немає, її статевий потяг знижується.

"З точки зору еволюції бажання займатися сексом з метою розмноження виникає, коли особина має здорову вагу і харчування, яке забезпечує всі необхідні для цього поживні речовини", - зазначає Білетер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За певних обставин будь-яка їжа може мати властивості афродизіаку

Є свідчення, що в порнографії XVII століття завжди була їжа, додає Еванс. Вочевидь, для того, щоби допомогти парі відновити сили для наступного раунду.

В експериментах з плодовими мушками Білетер виявив, що коли навколо немає їжі, поведінка спарювання комах помітно змінюється.

Якщо навколо їжі достатньо, дрозофіли спарюються до семи разів на день із першою особиною, яка їм трапляється. Але якщо харчів бракує, вони спарюються лише один раз.

Існують й свідчення того, що ми надаємо перевагу їжі, яка робить нас більш привабливими для протилежної статі. Наприклад, самці деяких птахів приваблюють самиць яскравим забарвленням пір'я. Для цього вони вживають в їжу харчі, що містять каротиноїди.

Це вірно й для людей. "Стандарти жіночої краси в минулому передбачали пишні форми. Коли їжі не вистачало, гладке тіло було свідченням гарного репродуктивного здоров'я жінки", - зазначає Білетер.

А хіба нагодувати свого сексуального партнера - це не афродизіак? Можливо, саме тому ми даруємо цукерки коханій людині або готуємо для нього чи неї. Приготована вдома вечеря може цілком сприяти бажанню.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приготована для коханої людини вечеря і з'їдена разом з нею, може бути відмінним афродизіаком

"Павуки, приміром, ловлять мух, щоби завоювати прихильність самиць, з якими вони бажають спарюватися, а цвіркуни виробляють желеподібну масу, щоби спонукати своїх дам до сексу", - каже Ебботт.

Міф про афродизіаки такий живучий насамперед тому, що людей завжди вабили ідеї, які обіцяли молодість, довголіття та родючість, стверджує Еванс.

І саме тому, ми віритимемо в афродизіаки ще багато століть.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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