100 найпоживніших продуктів у світі. Сало - в десятці
Вчені проаналізували понад 1000 харчових продуктів і оцінили їхні поживні та корисні для організму людини властивості. Дещо в цьому списку здивувало й самих дослідників.
Уявіть собі ідеальний продукт. Такий, що містить не менше і не більше поживних речовин, щоби задовольнити щоденну потребу організму. Якби така їжа існувала, можна було б спокійно їсти тільки її, не хвилюючись про збалансоване харчування.
Але у природі її немає. Проте є багато продуктів з високою поживною цінністю. Якщо скласти з них добре збалансовану дієту, ми зможемо забезпечити організм усіма необхідними елементами.
Вчені вивчили понад тисячу харчових продуктів і призначили кожному з них індекс поживності. Що вище індекс, то більше цей продукт відповідає щоденним потребам організму в тому чи іншому елементі.
Увага: деякі продукти походять від тварин або рослин, які зникають. Ми б не рекомендували споживати їх.
100. СОЛОДКА КАРТОПЛЯ / БАТАТ (р - рослина)
86 ккал / 100г
Ця яскраво-помаранчева бульба є доволі далеким родичем картоплі. Вона багата на бета-каротин.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 49
99. ІНЖИР (р)
249 ккал / 100 г
Інжир вирощують з найдавніших часів. У свіжому чи висушеному вигляді він є джерелом марганцю.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 49
98. ІМБИР (р)
80 ккал / 100 г
Імбир містить багато в антиоксидантів. У медицині його використовується як стимулятор травлення і для лікування простудних захворювань.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 49
97. ГАРБУЗ (р)
26 ккал / 100г
Гарбуз містить багато жовтого і помаранчевого пігменту, насамперед ефір ксантофілу і бета-каротин.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
96. КОРІНЬ ЛОПУХА (р)
72 ккал / 100г
Його використовують у народній медицині і як овоч. Корінь лопуха сприяє схудненню і зменшує запалення.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
95. БРЮССЕЛЬСЬКА КАПУСТА (р)
43 ккал / 100г
Як свідчить назва, з'явилася у Брюсселі в XVI столітті. Багата на кальцій і вітамін С.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
94. БРОКОЛІ (р)
34 ккал / 100г
Головки броколі місять недозрілі квіткові бутони і стебла. Споживання броколі в США зросло у п'ять разів за останні 50 років.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
93. ЦВІТНА КАПУСТА (р)
31 ккал / 100г
На відміну від броколі головки цвітної капусти є виродженими кінчиками пагонів. Вони не містять хлорофілу, а тому залишаються білими.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
92. ВОДЯНИЙ ГОРІХ (р)
97 ккал / 100г
Водяний горіх взагалі не є горіхом. Це - водяна рослина, яке зазвичай росте на болотах.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
91. МУСКУСНА ДИНЯ (р)
34 ккал / 100г
Багата на глутатіон, антиоксидант, який захищає клітини від токсинів, зокрема вільних радикалів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
90. ЧОРНОСЛИВ (р)
240 ккал / 100г
Сушені сливи місять дуже багато поживних речовин, корисних для здоров'я, зокрема антиоксиданти і антоціани.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
89. ВОСЬМИНІГ ЗВИЧАЙНИЙ
82 ккал / 100г
Хоча м'ясо восьминога є дуже поживним, нещодавно вчені виявили, що воно може містити шкідливі токсини та алергени молюсків.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50
88. МОРКВА (р)
36 ккал / 100г
Морква вперше з'явилася в Афганістані 1100 років тому. Помаранчеву моркву вирощують у Європі з XVI століття.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
87. ГАРБУЗ ЗИМОВИЙ (р)
34 ккал / 100г
На відміну від літніх гарбузів, зимові їдять, коли вони повністю дозрілі. У їжу вживають лише м'якуш.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
86. ПЕРЕЦЬ ХАЛАПЕНЬЙО (р)
29 ккал / 100г
Зрілий червоний перець халапеньйо містить у 35 разів більше каротиноїдів, ніж зелений.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
85. РЕВІНЬ (р)
21 ккал / 100г
Ревінь багатий мінералами, вітамінами, клітковиною і природними фітохімічними речовинами, які відіграють важливу роль у здоров'ї організму.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
84. ГРАНАТ (р)
83 ккал / 100г
Своїм насичено червоним кольором гранат завдячує пігментам антоціанам, які мають антиоксидантні і протизапальні властивості.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
83. ЧЕРВОНА СМОРОДИНА (р)
56 ккал / 100г
Антоціани містяться й у червоній смородині. До цього виду також належить біла смородина, а от чорна є окремим видом.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
82. АПЕЛЬСИН (р)
46 ккал / 100г
Апельсини - це найпоширеніший вид цитрусових, який вирощують у світі. Кислотність апельсина знижується із дозріванням.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
81. КОРОП
127 ккал / 100г
Ця риба містить близько 18% білка, 6% жиру і взагалі не містить цукру.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51
80. ГАРБУЗ ГІГАНТСЬКИЙ (р)
40 ккал / 100г
Це різновид гарбуза Cucurbita maxim. На відміну від останнього, він має форму, схожу на сльозу.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52
79. КУМКВАТ (р)
71 ккал / 100г
Цитрусовий фрукт, схожий на овальний апельсин, але розміром зі сливу. Він повністю їстівний, разом з тонкою шкіркою.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52
78. ПОМПАНО
164 ккал / 100г
Риба сімейства ставридових.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52
77. ГОРБУША
127 ккал / 100г
Горбуша багата на жирні кислоти омега-3, які нормалізують рівень холестерину в крові.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52
76. ВИШНЯ (р)
50 ккал / 100г
Вишня (Prunus cerasus) є різновидом черешні (P. avium). З неї готують чимало страв або заморожують.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 53
75. РАЙДУЖНА ФОРЕЛЬ
141 ккал / 100г
Ця тихоокеанська риба середнього розміру є близьким родичем лосося. Вона також багата на жирні кислоти омега-3.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 53
74. ОКУНЬ
91 ккал / 100г
Вагітним і жінкам, які годують, їсти окуня не рекомендують. Хоча ця риба поживна, вона може містити сліди ртуті.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 53
73. СТРУЧКОВА КВАСОЛЯ (р)
31 ккал / 100г
Стручкова або спаржева квасоля багата на сапоніни - сполуки, які знижують рівень холестерину в крові.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
72. ЧЕРВОНИЙ САЛАТ-ЛАТУК (р)
16 ккал / 100г
Історичні дані свідчать, що салат вирощували ще у 4500 р. до н.е. Він практично не містить жирів або цукру і має багато кальцію.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
71. ЦИБУЛЯ-ПОРА (р)
61 ккал / 100г
Близький родич цибулі і часнику. Дикий предок пори росте у середземноморському басейні.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
70. КАЄНСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ (р)
318 ккал / 100г
Цю приправу виробляють з унікального сорту перцю Capsicum annuum.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
69. КІВІ (р)
61 ккал / 100г
Ківі, насправді, родом із Китаю. А до Нової Зеландії цей фрукт потрапив лише на початку 1900-х, куди його привезли місіонери.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
68. ЖОВТИЙ КІВІ (р)
63 ккал / 100 г
Ківі є їстівною ягодою, багатою на калій та магній, а жовтий ківі ще й лідер за вмістом антиоксидантів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
67. ГРЕЙПФРУТ (р)
32 ккал / 100г
Грейпфрут (Citrus paradisi) походить із Вест-Індії і є родичем більшого за розміром помело.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
66. МАКРЕЛЬ
139 ккал / 100г
Риба сімейства скумбрії. Одна порція макрелі містить у 10 разів більше корисних жирних кислот, ніж пісна риба, як-от тріска.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
65. НЕРКА
131 ккал / 100 г
Ще один сорт риби, багатий на жирні кислоти, які знижують рівень холестерину. Консервована нерка з кістками є також джерелом кальцію.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54
64. РУКОЛА (р)
25 ккал / 100г
Різновид салату із високим вмістом глюкозинолатів, які захищають від раку і серцево-судинних захворювань.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 55
63. ШНІТТ-ЦИБУЛЯ(р)
25 ккал / 100 г
Попри низьку калорійність цей різновид цибулі містить багато вітамінів А і К, а зелене листя - низку корисних антиоксидантів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 55
62. ПАПРИКА (р)
282 ккал / 100 г
Приправа, яку також готують з перцю виду Capsicum annuum, має високий вміст антиоксиданту аскорбінової кислоти.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 55
61. ЧЕРВОНІ ПОМІДОРИ (р)
18 ккал / 100г
Низькокалорійний, поживний продукт, який є чудовим джерелом фолієвої кислоти, калію і вітамінів А, С і Е.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
60. ЗЕЛЕНІ ПОМІДОРИ (р)
23 ккал / 100г
Це недозрілі плоди червоних помідорів. Споживання цього овочу знижує ризик розвитку раку.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
59. САЛАТ-ЛАТУК (р)
15 ккал / 100г
Культивований салат (Lactuca sativa) є близьким родичем дикого салату (L. serriola), поширеного в Америці бур'яну.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
58. ЛИСТЯ ТАРО (р)
42 ккал / 100г
Молоде листя таро містить набагато більше білка, ніж корінь цієї рослини, який частіше вживають в їжу.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
57. ЛІМСЬКА КВАСОЛЯ (р)
106 ккал / 100г
Також відомий як масляні боби, цей різновид квасолі містить багато вуглеводів, білків і марганцю, і водночас мало жиру.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
56. ВУГОР
184 ккал / 100г
Є гарним джерелом рибофлавіну (вітаміну В2), хоча шкірний слиз вугра може містити шкідливі морські токсини.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
55. ТУНЕЦЬ
144 ккал / 100г
Велика риба, багата кислотами омега-3. Вагітним жінкам рекомендовано обмежити споживання тунця через його зараження ртуттю.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
54. СРІБЛЯСТИЙ ЛОСОСЬ
146 ккал / 100 г
Тихоокеанська риба, інша назва - кижуч. Має відносно високий вміст жиру і довголанцюгових жирних кислот.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56
53. ЛІТНІ ГАРБУЗОВІ (р)
17 ккал / 100 г
Різновиди гарбузових, які збирають незрілими, коли шкірка плоду тонка і їстівна. Назва свідчить про короткий термін зберігання овочу.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 57
52. КВАСОЛЯ НЕВІ (р)
337 ккал / 100г
Також відома як горохова квасоля. Клітковина цієї квасолі зменшує ризик раку товстої кишки.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 57
51. ПЛАНТАН (р)
122 ккал, 0,38 дол
Плантан, як й інші види бананів, містить різноманітні антиоксиданти, має антимікробні та гіпоглікемічні властивості, запобігає розвитку діабету.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 57
50. СТРУЧКОВИЙ ГОРОХ
42 ккал / 100г
Горох є відмінним джерелом білків, вуглеводів, харчових волокон, мінералів і водорозчинних вітамінів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58
49. КОРОВ'ЯЧИЙ ГОРОХ (р)
44 ккал / 100г
Або вігна китайська. Як і багато інших бобових, містить вуглеводи і більше білка, ніж зернові рослини.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58
48. САЛАТ СІЙНИЙ (р)
13 ккал / 100г
Також відомий як вершковий салат. Низькокалорійний, популярний в Європі.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58
47. ВИШНЯ ЧЕРВОНА (р)
50 ккал / 100г
Різновид кислої вишні (Prunus cerasus), росте в Європі та Азії.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58
46. ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ (р)
619 ккал / 100г
Волоські горіхи містять багато а-ліноленової кислоти і рослинних жирних кислот омега-3, надзвичайно корисних для здоров'я.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58
45. СВІЖИЙ ШПИНАТ (р)
23 ккал / 100 г
Містить більше мінералів і вітамінів (насамперед вітамін А, кальцій, фосфор і залізо), ніж багато інших видів салатів. Шпинат посідає у списку дві позиції 45 і 24 у свіжому та замороженому вигляді відповідно. Спосіб його приготування дуже впливає на харчову цінність.
Свіжий шпинат може втратити поживну цінність, якщо його зберігають за кімнатної температури, і має нижчий поживний рівень, ніж заморожений шпинат.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59
44. ПЕТРУШКА (р)
36 ккал / 100г
Родичка селери, петрушка була дуже популярна у давніх греків і римлян. Містить чимало корисних мінералів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59
43. ОСЕЛЕДЕЦЬ
158 ккал / 100г
Атлантична риба, входить до п'ятірки найпопулярніших столових сортів. Багата жирними кислотами омега-3.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59
42. МОРСЬКИЙ ОКУНЬ
97 ккал / 100г
Родова назва для низки споріднених жирних сортів риб середнього розміру. Популярний у середземноморському регіоні.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59
41. ПЕКІНСЬКА КАПУСТА (р)
13 ккал / 100 г
Капуста виду Brassica rapa, належить до того ж роду, що й броколі та цвітна капуста. Низькокалорійна.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60
40. КРЕС-САЛАТ (р)
32 ккал / 100г
Інша назва - хріниця сійна, не плутати з водяною хріницею. Містить багато заліза.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60
39. АБРИКОС (р)
48 ккал / 100г
Належить до кісточкових плодів, має порівняно високий вміст цукру, фітоестрогенів і антиоксидантів, зокрема бета-каротину.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60
38. РИБНА ІКРА
134 ккал / 100г
Ікра риби містить багато вітаміну В-12 і жирних кислот омега-3.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60
37. РИБА БІЛИХ СОРТІВ
134 ккал / 100г
Це види маслянистих прісноводних риб, родичів лосося. Поширені у північній півкулі. Багаті на кислоти омега-3.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60
36.КОРІАНДР (р)
23 ккал / 100г
Трав'яниста рослина, багата каротиноїдами, використовується для лікування хвороб, зокрема розладів травлення, кашлю, болі в груді і лихоманки.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61
35. САЛАТ-РОМЕН (р)
17 ккал / 100г
Різновид латуку, що свіжіше листя, то більше поживних речовин вони містять.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61
34. ГІРЧИЦЯ (р)
27 ккал / 100г
Одна з найдавніших спецій, містить речовину синігрин, яка, як вважають, має потужні протизапальні властивості.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61
33. АТЛАНТИЧНА ТРІСКА
82 ккал / 100 г
Велика риба з білим м'ясом і низьким вмістом жиру, багата білками. Печінка тріски є джерелом риб'ячого жиру, багатого кислотами омега-3 і вітаміном D.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61
32. МЕРЛАНГ
90 ккал, 0,60 долара за 100 г
Різновид тріскових, розповсюджений в Атлантичному океані, в Україні - у Чорному морі.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61
31. КАПУСТА КАЛЕ (р)
49 ккал / 100г
Різновид капусти, багатий на мінерали, фосфор, залізо і кальцій, а також вітамінами групи А і С.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62
30. КАПУСТА РОМАНЕСКО (р)
22 ккал / 100г
Не слід плутати з броколі. Має тонші стебла і менші суцвіття, є родичем репи.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62
29. ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ (р)
324 ккал / 100 г
Гострі висушені плоди рослини Capsicum. Чилі містить багато капсаїцину (завдяки чому він такий пекучий), каротиноїдів і антиоксидантів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62
28. МОРСЬКИЙ МОЛЮСК
86 ккал / 100г
Пісний, багатий білками морепродукт. Їстівний молюск не потребує довгої теплової обробки, хоча вживати його треба з обережністю, щоби уникнути харчових отруєнь.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62
27. БРАУНКОЛЬ (р)
32 ккал / 100 г
Ще один різновид капусти, близький родич кале.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 63
26. БАЗИЛІК (р)
23 ккал / 100г
Пряна, солодка трав'яна рослина, захищає від серцево-судинних захворювань, а також має протигрибкові та антибактеріальні властивості.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 63
25. МЕЛЕНИЙ ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ (р)
282 ккал / 100г
Джерело фітохімічних речовин, як-от вітаміни С, Е і А, а також фенольних сполук і каротиноїдів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 63
24. ЗАМОРОЖЕНИЙ ШПИНАТ (р)
29 ккал / 100г
Заморожування шпинату зберігає поживні речовини, тому у списку він має вищий індекс, ніж свіжий шпинат (45).
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64
23. ЛИСТЯ КУЛЬБАБИ (р)
45 ккал / 100г
Є чудовим джерелом вітаміну А і С та кальцію.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64
22. РОЖЕВИЙ ГРЕЙПФРУТ (р)
42 ккал / 100г
Червоний колір м'якоті рожевого грейпфруту надають каротиноїди і лікопенові пігменти.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64
21. МОРСЬКІ ГРЕБІНЦІ
69 ккал / 100г
Молюски з низьким вмістом жиру і високим вмістом білка, жирних кислот, калію і натрію.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64
20. ТИХООКЕАНСЬКА ТРІСКА
72 ккал / 100 г
Близька родичка атлантичної тріски. ЇЇ печінка є значним джерелом риб'ячого жиру, багатого жирними кислотами і вітаміном D.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64
19. ЧЕРВОНА КАПУСТА (р)
31 ккал / 100г
ЇЇ диким предком була рослина, що росла на узбережжі Середземного моря.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65
18. ЗЕЛЕНА ЦИБУЛЯ (р)
27 ккал / 100 г
Містить багато міді, фосфору та магнію. Одне з найбагатших джерел вітаміну К.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65
17. МИНТАЙ ДАЛЕКОСХІДНИЙ
92 ккал / 100г
Нежирна (менш ніж 1% жиру) риба, яка водиться у Беринговому морі і затоці Аляски.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65
16. ЩУКА
88 ккал / 100г
Швидкий прісноводний хижак. Його м'ясо дуже поживне, але через ризик забруднення ртуттю вагітним жінкам вживати його не рекомендовано.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65
15. ЗЕЛЕНИЙ ГОРОХ (р)
77 ккал / 100 г
Зелений горошок містить багато фосфору, магнію, заліза, цинку, міді та харчових волокон.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 67
14. МАНДАРИН (р)
53 ккал / 100г
Апетитні цитрусові фрукти. Містять багато цукру і каротиноїду криптоксантину, що є попередником вітаміну А.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 67
13. ВОДЯНА ХРІНИЦЯ (р)
11 ккал / 100г
Унікальна овочева рослина, яка росте у проточній воді. Має чудові лікувальні властивості і пряний аромат, схожий на хрін.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 68
12. ВИСУШЕНА СЕЛЕРА (р)
319 ккал / 100г
Висушені пластівці селери використовують як приправу. Вони є важливим джерелом вітамінів, мінералів і амінокислот.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 68
11. СУШЕНА ПЕТРУШКА (р)
292 ккал / 100 г
Сушену і подрібнену петрушку використовують як пряність. Вона має високий вміст бору, фтору та кальцію, необхідних для здорових кісток і зубів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 69
10. ЛУЦІАНОВІ
100 ккал / 100 г
Різновид окунів, морська риба. Найпоширенішим є червоний луціан. М'ясо поживне, але може містити небезпечні токсини.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 69
9. ЛИСТЯ БУРЯКА (р)
22 ккал / 100г
Бурячиння містить багато кальцію, заліза, вітаміну К і групи В (насамперед рибофлавіну).
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 70
8. САЛО
632 ккал / 100 г
Гарне джерело вітамінів і мінералів. Сало є більш ненасиченим і корисним, ніж баранячий або яловичий жир.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 73
7. МАНГОЛЬД (р)
19 ккал / 100г
Дуже рідкісне дієтичне джерело беталаїну, фітохімічної речовини, яку вважають ефективним антиоксидантом і яка має багато інших корисних властивостей.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 78
6. ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ (р)
559 ккал / 100г
Насіння різних видів гарбузів є одним з найбагатших рослинних джерел заліза і марганцю.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 84
5. НАСІННЯ ЧІА (р)
486 ккал / 100г
Крихітне чорне насіння містить велику кількість харчових волокон, білка, а-ліноленової кислоти, фенольної кислоти і вітамінів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 85
4. КАМБАЛА
70 ккал / 100 г
Камбала або палтус, зазвичай не містить ртуті і є відмінним джерелом вітаміну В1.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 88
3. ОКЕАНСЬКИЙ ОКУНЬ
79 ккал / 100 г
Атлантичний глибоководний вид риби, містить багато білка і мало насичених жирів.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 89
2. ЧЕРІМОЯ (р)
75 ккал / 100г
Тропічна рослина з м'ясистою і солодкою білою м'якоттю. Багата цукром і вітамінами А, С, В1, В2, а також калієм.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 96
1. МИГДАЛЬ (р)
579 ккал / 100 г
Багатий ненасиченими жирними кислотами. Запобігає серцево-судинним захворюванням і діабету.
ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 97
ДЖЕРЕЛА:
- Наукове дослідження "Поживні властивості їжі", опубліковане в журналі PLoS ONE.
- Нормативна база даних поживних речовин Міністерства сільського господарства США, випуск 28.
- Енциклопедія харчових продуктів і здоров'я.
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