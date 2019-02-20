100 найпоживніших продуктів у світі. Сало - в десятці

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Вчені проаналізували понад 1000 харчових продуктів і оцінили їхні поживні та корисні для організму людини властивості. Дещо в цьому списку здивувало й самих дослідників.

Уявіть собі ідеальний продукт. Такий, що містить не менше і не більше поживних речовин, щоби задовольнити щоденну потребу організму. Якби така їжа існувала, можна було б спокійно їсти тільки її, не хвилюючись про збалансоване харчування.

Але у природі її немає. Проте є багато продуктів з високою поживною цінністю. Якщо скласти з них добре збалансовану дієту, ми зможемо забезпечити організм усіма необхідними елементами.

Вчені вивчили понад тисячу харчових продуктів і призначили кожному з них індекс поживності. Що вище індекс, то більше цей продукт відповідає щоденним потребам організму в тому чи іншому елементі.

Увага: деякі продукти походять від тварин або рослин, які зникають. Ми б не рекомендували споживати їх.

100. СОЛОДКА КАРТОПЛЯ / БАТАТ (р - рослина)

86 ккал / 100г

Ця яскраво-помаранчева бульба є доволі далеким родичем картоплі. Вона багата на бета-каротин.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 49

99. ІНЖИР (р)

249 ккал / 100 г

Інжир вирощують з найдавніших часів. У свіжому чи висушеному вигляді він є джерелом марганцю.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 49

98. ІМБИР (р)

80 ккал / 100 г

Імбир містить багато в антиоксидантів. У медицині його використовується як стимулятор травлення і для лікування простудних захворювань.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 49

Копирайт изображения Unsplash Image caption Імбир є чудовим засобом від простуди

97. ГАРБУЗ (р)

26 ккал / 100г

Гарбуз містить багато жовтого і помаранчевого пігменту, насамперед ефір ксантофілу і бета-каротин.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

96. КОРІНЬ ЛОПУХА (р)

72 ккал / 100г

Його використовують у народній медицині і як овоч. Корінь лопуха сприяє схудненню і зменшує запалення.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

95. БРЮССЕЛЬСЬКА КАПУСТА (р)

43 ккал / 100г

Як свідчить назва, з'явилася у Брюсселі в XVI столітті. Багата на кальцій і вітамін С.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

94. БРОКОЛІ (р)

34 ккал / 100г

Головки броколі місять недозрілі квіткові бутони і стебла. Споживання броколі в США зросло у п'ять разів за останні 50 років.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

93. ЦВІТНА КАПУСТА (р)

31 ккал / 100г

На відміну від броколі головки цвітної капусти є виродженими кінчиками пагонів. Вони не містять хлорофілу, а тому залишаються білими.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

92. ВОДЯНИЙ ГОРІХ (р)

97 ккал / 100г

Водяний горіх взагалі не є горіхом. Це - водяна рослина, яке зазвичай росте на болотах.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

91. МУСКУСНА ДИНЯ (р)

34 ккал / 100г

Багата на глутатіон, антиоксидант, який захищає клітини від токсинів, зокрема вільних радикалів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

Копирайт изображения Getty Images Image caption Диня канталупа багата на антиоксиданти

90. ЧОРНОСЛИВ (р)

240 ккал / 100г

Сушені сливи місять дуже багато поживних речовин, корисних для здоров'я, зокрема антиоксиданти і антоціани.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

89. ВОСЬМИНІГ ЗВИЧАЙНИЙ

82 ккал / 100г

Хоча м'ясо восьминога є дуже поживним, нещодавно вчені виявили, що воно може містити шкідливі токсини та алергени молюсків.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 50

88. МОРКВА (р)

36 ккал / 100г

Морква вперше з'явилася в Афганістані 1100 років тому. Помаранчеву моркву вирощують у Європі з XVI століття.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

87. ГАРБУЗ ЗИМОВИЙ (р)

34 ккал / 100г

На відміну від літніх гарбузів, зимові їдять, коли вони повністю дозрілі. У їжу вживають лише м'якуш.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

86. ПЕРЕЦЬ ХАЛАПЕНЬЙО (р)

29 ккал / 100г

Зрілий червоний перець халапеньйо містить у 35 разів більше каротиноїдів, ніж зелений.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

85. РЕВІНЬ (р)

21 ккал / 100г

Ревінь багатий мінералами, вітамінами, клітковиною і природними фітохімічними речовинами, які відіграють важливу роль у здоров'ї організму.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

84. ГРАНАТ (р)

83 ккал / 100г

Своїм насичено червоним кольором гранат завдячує пігментам антоціанам, які мають антиоксидантні і протизапальні властивості.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

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83. ЧЕРВОНА СМОРОДИНА (р)

56 ккал / 100г

Антоціани містяться й у червоній смородині. До цього виду також належить біла смородина, а от чорна є окремим видом.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

82. АПЕЛЬСИН (р)

46 ккал / 100г

Апельсини - це найпоширеніший вид цитрусових, який вирощують у світі. Кислотність апельсина знижується із дозріванням.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

81. КОРОП

127 ккал / 100г

Ця риба містить близько 18% білка, 6% жиру і взагалі не містить цукру.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 51

80. ГАРБУЗ ГІГАНТСЬКИЙ (р)

40 ккал / 100г

Це різновид гарбуза Cucurbita maxim. На відміну від останнього, він має форму, схожу на сльозу.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52

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79. КУМКВАТ (р)

71 ккал / 100г

Цитрусовий фрукт, схожий на овальний апельсин, але розміром зі сливу. Він повністю їстівний, разом з тонкою шкіркою.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52

78. ПОМПАНО

164 ккал / 100г

Риба сімейства ставридових.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52

77. ГОРБУША

127 ккал / 100г

Горбуша багата на жирні кислоти омега-3, які нормалізують рівень холестерину в крові.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 52

76. ВИШНЯ (р)

50 ккал / 100г

Вишня (Prunus cerasus) є різновидом черешні (P. avium). З неї готують чимало страв або заморожують.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 53

75. РАЙДУЖНА ФОРЕЛЬ

141 ккал / 100г

Ця тихоокеанська риба середнього розміру є близьким родичем лосося. Вона також багата на жирні кислоти омега-3.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 53

74. ОКУНЬ

91 ккал / 100г

Вагітним і жінкам, які годують, їсти окуня не рекомендують. Хоча ця риба поживна, вона може містити сліди ртуті.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 53

73. СТРУЧКОВА КВАСОЛЯ (р)

31 ккал / 100г

Стручкова або спаржева квасоля багата на сапоніни - сполуки, які знижують рівень холестерину в крові.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

72. ЧЕРВОНИЙ САЛАТ-ЛАТУК (р)

16 ккал / 100г

Історичні дані свідчать, що салат вирощували ще у 4500 р. до н.е. Він практично не містить жирів або цукру і має багато кальцію.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

71. ЦИБУЛЯ-ПОРА (р)

61 ккал / 100г

Близький родич цибулі і часнику. Дикий предок пори росте у середземноморському басейні.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

Копирайт изображения Getty Images Image caption З розгорнутого листя цибулі-пори можна зробити лазанью, яка буде кориснішою, ніж з макаронних виробів

70. КАЄНСЬКИЙ ПЕРЕЦЬ (р)

318 ккал / 100г

Цю приправу виробляють з унікального сорту перцю Capsicum annuum.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

69. КІВІ (р)

61 ккал / 100г

Ківі, насправді, родом із Китаю. А до Нової Зеландії цей фрукт потрапив лише на початку 1900-х, куди його привезли місіонери.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

68. ЖОВТИЙ КІВІ (р)

63 ккал / 100 г

Ківі є їстівною ягодою, багатою на калій та магній, а жовтий ківі ще й лідер за вмістом антиоксидантів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

67. ГРЕЙПФРУТ (р)

32 ккал / 100г

Грейпфрут (Citrus paradisi) походить із Вест-Індії і є родичем більшого за розміром помело.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

66. МАКРЕЛЬ

139 ккал / 100г

Риба сімейства скумбрії. Одна порція макрелі містить у 10 разів більше корисних жирних кислот, ніж пісна риба, як-от тріска.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

65. НЕРКА

131 ккал / 100 г

Ще один сорт риби, багатий на жирні кислоти, які знижують рівень холестерину. Консервована нерка з кістками є також джерелом кальцію.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 54

64. РУКОЛА (р)

25 ккал / 100г

Різновид салату із високим вмістом глюкозинолатів, які захищають від раку і серцево-судинних захворювань.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 55

63. ШНІТТ-ЦИБУЛЯ(р)

25 ккал / 100 г

Попри низьку калорійність цей різновид цибулі містить багато вітамінів А і К, а зелене листя - низку корисних антиоксидантів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 55

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62. ПАПРИКА (р)

282 ккал / 100 г

Приправа, яку також готують з перцю виду Capsicum annuum, має високий вміст антиоксиданту аскорбінової кислоти.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 55

61. ЧЕРВОНІ ПОМІДОРИ (р)

18 ккал / 100г

Низькокалорійний, поживний продукт, який є чудовим джерелом фолієвої кислоти, калію і вітамінів А, С і Е.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

60. ЗЕЛЕНІ ПОМІДОРИ (р)

23 ккал / 100г

Це недозрілі плоди червоних помідорів. Споживання цього овочу знижує ризик розвитку раку.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

59. САЛАТ-ЛАТУК (р)

15 ккал / 100г

Культивований салат (Lactuca sativa) є близьким родичем дикого салату (L. serriola), поширеного в Америці бур'яну.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

58. ЛИСТЯ ТАРО (р)

42 ккал / 100г

Молоде листя таро містить набагато більше білка, ніж корінь цієї рослини, який частіше вживають в їжу.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

57. ЛІМСЬКА КВАСОЛЯ (р)

106 ккал / 100г

Також відомий як масляні боби, цей різновид квасолі містить багато вуглеводів, білків і марганцю, і водночас мало жиру.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

56. ВУГОР

184 ккал / 100г

Є гарним джерелом рибофлавіну (вітаміну В2), хоча шкірний слиз вугра може містити шкідливі морські токсини.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

55. ТУНЕЦЬ

144 ккал / 100г

Велика риба, багата кислотами омега-3. Вагітним жінкам рекомендовано обмежити споживання тунця через його зараження ртуттю.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

54. СРІБЛЯСТИЙ ЛОСОСЬ

146 ккал / 100 г

Тихоокеанська риба, інша назва - кижуч. Має відносно високий вміст жиру і довголанцюгових жирних кислот.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 56

53. ЛІТНІ ГАРБУЗОВІ (р)

17 ккал / 100 г

Різновиди гарбузових, які збирають незрілими, коли шкірка плоду тонка і їстівна. Назва свідчить про короткий термін зберігання овочу.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 57

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52. КВАСОЛЯ НЕВІ (р)

337 ккал / 100г

Також відома як горохова квасоля. Клітковина цієї квасолі зменшує ризик раку товстої кишки.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 57

51. ПЛАНТАН (р)

122 ккал, 0,38 дол

Плантан, як й інші види бананів, містить різноманітні антиоксиданти, має антимікробні та гіпоглікемічні властивості, запобігає розвитку діабету.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 57

Копирайт изображения Getty Images Image caption Різновид бананів - плантан

50. СТРУЧКОВИЙ ГОРОХ

42 ккал / 100г

Горох є відмінним джерелом білків, вуглеводів, харчових волокон, мінералів і водорозчинних вітамінів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58

49. КОРОВ'ЯЧИЙ ГОРОХ (р)

44 ккал / 100г

Або вігна китайська. Як і багато інших бобових, містить вуглеводи і більше білка, ніж зернові рослини.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58

48. САЛАТ СІЙНИЙ (р)

13 ккал / 100г

Також відомий як вершковий салат. Низькокалорійний, популярний в Європі.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58

47. ВИШНЯ ЧЕРВОНА (р)

50 ккал / 100г

Різновид кислої вишні (Prunus cerasus), росте в Європі та Азії.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58

46. ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ (р)

619 ккал / 100г

Волоські горіхи містять багато а-ліноленової кислоти і рослинних жирних кислот омега-3, надзвичайно корисних для здоров'я.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 58

45. СВІЖИЙ ШПИНАТ (р)

23 ккал / 100 г

Містить більше мінералів і вітамінів (насамперед вітамін А, кальцій, фосфор і залізо), ніж багато інших видів салатів. Шпинат посідає у списку дві позиції 45 і 24 у свіжому та замороженому вигляді відповідно. Спосіб його приготування дуже впливає на харчову цінність.

Свіжий шпинат може втратити поживну цінність, якщо його зберігають за кімнатної температури, і має нижчий поживний рівень, ніж заморожений шпинат.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59

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44. ПЕТРУШКА (р)

36 ккал / 100г

Родичка селери, петрушка була дуже популярна у давніх греків і римлян. Містить чимало корисних мінералів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59

43. ОСЕЛЕДЕЦЬ

158 ккал / 100г

Атлантична риба, входить до п'ятірки найпопулярніших столових сортів. Багата жирними кислотами омега-3.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59

42. МОРСЬКИЙ ОКУНЬ

97 ккал / 100г

Родова назва для низки споріднених жирних сортів риб середнього розміру. Популярний у середземноморському регіоні.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 59

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рибні страви багаті на жирні кислоти омега-3, які нормалізують рівень холестерину в крові

41. ПЕКІНСЬКА КАПУСТА (р)

13 ккал / 100 г

Капуста виду Brassica rapa, належить до того ж роду, що й броколі та цвітна капуста. Низькокалорійна.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60

40. КРЕС-САЛАТ (р)

32 ккал / 100г

Інша назва - хріниця сійна, не плутати з водяною хріницею. Містить багато заліза.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60

39. АБРИКОС (р)

48 ккал / 100г

Належить до кісточкових плодів, має порівняно високий вміст цукру, фітоестрогенів і антиоксидантів, зокрема бета-каротину.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60

38. РИБНА ІКРА

134 ккал / 100г

Ікра риби містить багато вітаміну В-12 і жирних кислот омега-3.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60

37. РИБА БІЛИХ СОРТІВ

134 ккал / 100г

Це види маслянистих прісноводних риб, родичів лосося. Поширені у північній півкулі. Багаті на кислоти омега-3.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 60

36.КОРІАНДР (р)

23 ккал / 100г

Трав'яниста рослина, багата каротиноїдами, використовується для лікування хвороб, зокрема розладів травлення, кашлю, болі в груді і лихоманки.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61

35. САЛАТ-РОМЕН (р)

17 ккал / 100г

Різновид латуку, що свіжіше листя, то більше поживних речовин вони містять.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61

34. ГІРЧИЦЯ (р)

27 ккал / 100г

Одна з найдавніших спецій, містить речовину синігрин, яка, як вважають, має потужні протизапальні властивості.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61

33. АТЛАНТИЧНА ТРІСКА

82 ккал / 100 г

Велика риба з білим м'ясом і низьким вмістом жиру, багата білками. Печінка тріски є джерелом риб'ячого жиру, багатого кислотами омега-3 і вітаміном D.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61

32. МЕРЛАНГ

90 ккал, 0,60 долара за 100 г

Різновид тріскових, розповсюджений в Атлантичному океані, в Україні - у Чорному морі.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 61

31. КАПУСТА КАЛЕ (р)

49 ккал / 100г

Різновид капусти, багатий на мінерали, фосфор, залізо і кальцій, а також вітамінами групи А і С.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62

Копирайт изображения Getty Images Image caption Капуста кале - відмінний гарнір, вона містить багато мінералів і вітамінів

30. КАПУСТА РОМАНЕСКО (р)

22 ккал / 100г

Не слід плутати з броколі. Має тонші стебла і менші суцвіття, є родичем репи.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62

29. ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ (р)

324 ккал / 100 г

Гострі висушені плоди рослини Capsicum. Чилі містить багато капсаїцину (завдяки чому він такий пекучий), каротиноїдів і антиоксидантів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62

28. МОРСЬКИЙ МОЛЮСК

86 ккал / 100г

Пісний, багатий білками морепродукт. Їстівний молюск не потребує довгої теплової обробки, хоча вживати його треба з обережністю, щоби уникнути харчових отруєнь.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 62

27. БРАУНКОЛЬ (р)

32 ккал / 100 г

Ще один різновид капусти, близький родич кале.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 63

26. БАЗИЛІК (р)

23 ккал / 100г

Пряна, солодка трав'яна рослина, захищає від серцево-судинних захворювань, а також має протигрибкові та антибактеріальні властивості.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 63

25. МЕЛЕНИЙ ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ (р)

282 ккал / 100г

Джерело фітохімічних речовин, як-от вітаміни С, Е і А, а також фенольних сполук і каротиноїдів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 63

24. ЗАМОРОЖЕНИЙ ШПИНАТ (р)

29 ккал / 100г

Заморожування шпинату зберігає поживні речовини, тому у списку він має вищий індекс, ніж свіжий шпинат (45).

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64

23. ЛИСТЯ КУЛЬБАБИ (р)

45 ккал / 100г

Є чудовим джерелом вітаміну А і С та кальцію.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64

22. РОЖЕВИЙ ГРЕЙПФРУТ (р)

42 ккал / 100г

Червоний колір м'якоті рожевого грейпфруту надають каротиноїди і лікопенові пігменти.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64

21. МОРСЬКІ ГРЕБІНЦІ

69 ккал / 100г

Молюски з низьким вмістом жиру і високим вмістом білка, жирних кислот, калію і натрію.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64

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20. ТИХООКЕАНСЬКА ТРІСКА

72 ккал / 100 г

Близька родичка атлантичної тріски. ЇЇ печінка є значним джерелом риб'ячого жиру, багатого жирними кислотами і вітаміном D.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 64

19. ЧЕРВОНА КАПУСТА (р)

31 ккал / 100г

ЇЇ диким предком була рослина, що росла на узбережжі Середземного моря.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65

18. ЗЕЛЕНА ЦИБУЛЯ (р)

27 ккал / 100 г

Містить багато міді, фосфору та магнію. Одне з найбагатших джерел вітаміну К.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65

17. МИНТАЙ ДАЛЕКОСХІДНИЙ

92 ккал / 100г

Нежирна (менш ніж 1% жиру) риба, яка водиться у Беринговому морі і затоці Аляски.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65

16. ЩУКА

88 ккал / 100г

Швидкий прісноводний хижак. Його м'ясо дуже поживне, але через ризик забруднення ртуттю вагітним жінкам вживати його не рекомендовано.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 65

15. ЗЕЛЕНИЙ ГОРОХ (р)

77 ккал / 100 г

Зелений горошок містить багато фосфору, магнію, заліза, цинку, міді та харчових волокон.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 67

14. МАНДАРИН (р)

53 ккал / 100г

Апетитні цитрусові фрукти. Містять багато цукру і каротиноїду криптоксантину, що є попередником вітаміну А.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 67

13. ВОДЯНА ХРІНИЦЯ (р)

11 ккал / 100г

Унікальна овочева рослина, яка росте у проточній воді. Має чудові лікувальні властивості і пряний аромат, схожий на хрін.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 68

12. ВИСУШЕНА СЕЛЕРА (р)

319 ккал / 100г

Висушені пластівці селери використовують як приправу. Вони є важливим джерелом вітамінів, мінералів і амінокислот.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 68

11. СУШЕНА ПЕТРУШКА (р)

292 ккал / 100 г

Сушену і подрібнену петрушку використовують як пряність. Вона має високий вміст бору, фтору та кальцію, необхідних для здорових кісток і зубів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 69

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посипати страву петрушкою є гарною ідеєю

10. ЛУЦІАНОВІ

100 ккал / 100 г

Різновид окунів, морська риба. Найпоширенішим є червоний луціан. М'ясо поживне, але може містити небезпечні токсини.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 69

9. ЛИСТЯ БУРЯКА (р)

22 ккал / 100г

Бурячиння містить багато кальцію, заліза, вітаміну К і групи В (насамперед рибофлавіну).

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 70

8. САЛО

632 ккал / 100 г

Гарне джерело вітамінів і мінералів. Сало є більш ненасиченим і корисним, ніж баранячий або яловичий жир.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 73

7. МАНГОЛЬД (р)

19 ккал / 100г

Дуже рідкісне дієтичне джерело беталаїну, фітохімічної речовини, яку вважають ефективним антиоксидантом і яка має багато інших корисних властивостей.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 78

6. ГАРБУЗОВЕ НАСІННЯ (р)

559 ккал / 100г

Насіння різних видів гарбузів є одним з найбагатших рослинних джерел заліза і марганцю.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 84

5. НАСІННЯ ЧІА (р)

486 ккал / 100г

Крихітне чорне насіння містить велику кількість харчових волокон, білка, а-ліноленової кислоти, фенольної кислоти і вітамінів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 85

4. КАМБАЛА

70 ккал / 100 г

Камбала або палтус, зазвичай не містить ртуті і є відмінним джерелом вітаміну В1.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 88

3. ОКЕАНСЬКИЙ ОКУНЬ

79 ккал / 100 г

Атлантичний глибоководний вид риби, містить багато білка і мало насичених жирів.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 89

2. ЧЕРІМОЯ (р)

75 ккал / 100г

Тропічна рослина з м'ясистою і солодкою білою м'якоттю. Багата цукром і вітамінами А, С, В1, В2, а також калієм.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 96

Копирайт изображения Unsplash Image caption Лідером за кількістю поживних речовин є мигдаль

1. МИГДАЛЬ (р)

579 ккал / 100 г

Багатий ненасиченими жирними кислотами. Запобігає серцево-судинним захворюванням і діабету.

ІНДЕКС ПОЖИВНОСТІ: 97

ДЖЕРЕЛА:

Наукове дослідження "Поживні властивості їжі", опубліковане в журналі PLoS ONE.

Нормативна б аза даних поживних речовин Міністерства сільського господарства США, випуск 28.

Енциклопедія харчових продуктів і здоров'я.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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