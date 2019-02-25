Хочете бути щасливим? Припиніть намагатися

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Дослідження свідчать, що чим більше ми прагнемо стати щасливими, тим більше віддаляємося від своєї цілі.

Яким, на вашу думку, має бути шлях до щастя?

Для багатьох це наполеглива праця - що більше ви докладаєте зусиль, то кращим буде результат.

Пам'ятаєте, що казала героїня роману Елізабет Гілберт "Їсти, молитися, кохати"?

"За щастя треба боротися, прагнути до нього, наполягати і вимагати, а можливо навіть об'їхати весь світ, щоби знайти його".

Хоча, напевно, комусь такий шлях цілком підійде, останні наукові дослідження свідчать, що "боротьба" за щастя в багатьох людей матиме зворотний ефект, спричинюючи стрес, самотність та особисті невдачі.

Згідно з цією точкою зору, щастя нагадує боязкого птаха: що більше ви прагнете його спіймати, то далі він відлітає від вас.

Дослідження зокрема пояснює, чому під час важливих свят, як-от день народження, Різдво або Новий рік ми часто почуваємось розчарованими і втомленими.

Але висновки науковців також допомагають зрозуміти, що нам потрібно для тривалого задоволення від життя і які цілі треба собі ставити, щоби досягти його.

(Де)мотиваційні поради

Айріс Маусс, дослідниця з Каліфорнійського університету в Берклі, була однією з перших психологів, яка підійшла до цієї проблеми науково.

Як зазначає Маусс, її надихнули численні мотиваційні книжки, які заполонили полиці американських книгарень в останні кілька десятиліть. У багатьох з них щастя виявлялося неодмінною умовою буття, ледь не обов'язком кожної людини.

Але, як помітила дослідниця, всі ці тони корисних порад, здавалося, призводили до ще більшого розчарування?

"Люди починають встановлювати собі якісь захмарні стандарти, вони вважають, що повинні бути щасливими постійно, вони прагнуть якогось надзвичайного відчуття щастя і, не досягнувши, розчаровуються у собі".

Вчена також замислилася, а не може навіть просте питання до себе "чи щаслива/ий я?" спричинювати комплекс меншовартості і перешкоджати відчуттям, які ви власне намагаєтесь досягти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Книжки про те, як стати щасливим, парадоксальним чином заважають радіти життю

Разом з психологами Маєю Тамір, Ніколь Савіно та Крейгом Андерсоном, Маусс спробувала перевірити цю ідею низкою досліджень. Науковці просили учасників експерименту оцінити правильність таких тверджень:

Відчуття щастя в певний момент мого життя свідчить про те, наскільки гарним моє життя є загалом.

Щоби моє життя було повноцінним, я повинен майже завжди відчувати себе щасливим.

Цінність має тільки те, що впливає на має особисте відчуття щастя.

Як дослідники й очікували, ті учасники опитування, хто погодився із твердженнями, були менш задоволеними своїм життям.

Наступним кроком Маусс та її колеги вирішили з'ясувати, чим можуть вони вплинути на задоволеність людей життям, змінивши їхні погляди на щастя.

Для цього вони одній половині учасників запропонували прочитати статтю про важливість щастя, а іншій - схожу статтю про переваги раціонального судження без будь-яких згадок емоцій.

Після цього обидві групи подивились зворушливий фільм про олімпійського переможця.

Результат знову був парадоксальним. Група, яка прочитала про важливість щастя, отримала менше задоволення від перегляду - фільм практично не підняв їм настрій, на відміну від контрольної групи, яка читала статтю не про емоції.

Здається, cтаття про щастя підвищила очікування учасників щодо того, що саме вони мають відчувати, переглядаючи емоційну стрічку. І замість того, щоби просто насолоджуватися фільмом, вони почали сумніватися в тому, чи досягають їхні почуття необхідних стандартів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свідоме бажання стати щасливішим часто змушує людей почуватися самотніми і розчарованими

Вам, напевно, знайоме почуття, коли під час важливої події, як-от весілля або приголомшлива подорож "усього життя", ви раптом геть не почуваєтесь щасливим. Що більше очікувань ви мали, то більше розчарування.

І навпаки, нетривала поїздка десь поблизу, яка раптом виявилася веселою і приємною, стає набагато більш позитивним досвідом.

Як свідчать дослідження Маусс, цей принцип може стосуватися й багатьох інших сфер життя.

Вчена з'ясувала, що прагнення до щастя змушує вас зосередити всю увагу на собі і власних почуттях, замість того, щоби насолоджуватися спілкуванням з людьми навколо.

Але це ще не все. Інше дослідження, оприлюднене на початку минулого року, показало, що наполегливе прагнення до щастя має ще один неприємний наслідок. Воно змушує нас відчувати, що час неминуче вислизає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Концентруючись на майбутньому відчутті щастя, ми недооцінюємо свої теперішні досягнення

Такі висновки дозволив зробити експеримент, в ході якого учасників попросили перерахувати 10 речей, які роблять їх щасливими в житті. Наприклад, провести час з родиною та інше.

Але замість того, щоби сприяти оптимістичним почуттям, запитання навпаки засмутили людей, змусивши їх відчути, як мало часу вони мають на всі ці речі в житті.

А от коли учасників розпитали, що робить їх щасливими в теперішній момент, негативної реакції не було. І отже, проблема, вочевидь, полягає у бажанні стати щасливішим.

Річ у тім, пояснюють автори дослідження, що щастя - це не постійна величина. Досягти найвищої позначки дуже складно, та навіть й тоді виникає бажання подовжити це почуття.

У результаті ви постійно відчуваєте, що чогось бракує.

"Щастя перетворюється з чогось приємного, чим я можу насолоджуватися прямо зараз, на важкий тягар, над яким я маю працювати ще й ще", - зазначає психолог Сем Мальйо з Університету Торонто.

Виходить, що порада Елізабет Гілберт "не спиняючись плисти вгору до самої вершини щастя, щоби залишитися на ній назавжди" робить нас насправді менш щасливими.

Утім, висновки цих досліджень не означають, що лікувати серйозні психічні розлади, приміром, депресію, не треба. Хоча для цього слід звертатися за професійною допомогою.

Не означає це й того, що треба відмовитися від важливих рішень, які можуть дійсно покращити життя. Наприклад, розірвати стосунки, в яких є моральне чи фізичне насильство. Іноді нам дійсно потрібно зосередитися на нашому безпосередньому щасті.

Однак, за винятком таких ситуацій, Сем Мальйо радить серйозно переосмислити наше ставлення до щастя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наполегливе прагнення до щастя змушує нас відчувати, що час неминуче вислизає

Вчений також звертає увагу на негативний вплив соцмереж. Адже дивлячись на прикрашене і підкреслено щасливе життя інших, ми починаємо мріяти про щасливіше і цікавіше життя.

Він радить не встановлювати стандарти того, що є хорошим і змістовним життям, порівнюючи себе з іншими.

Маусс також зазначає, що, як підтверджує багато досліджень, люди, які приймають негативні почуття, замість того, щоби постійно боротися з ними, зрештою більш задоволені своїм життям.

"Коли ви понад усе прагнете бути щасливими, ви починаєте засуджувати і зневажати себе за почуття, не сумісні з вашим уявленням про щастя", - пояснює дослідниця.

Саме тому вона радить ставитися до життєвих злетів і падінь із більшим стоїцизмом. Не намагатися уникати негативних речей, а усвідомлювати, що вони теж минають.

Усе це, однак, не спростовує користі простих прийомів, які допомагають отримувати більше задоволення від життя.

Наприклад, робити добрі справи або вести щоденник вдячності. Насамперед, якщо ці речі змушують вас відчути щастя прямо тут і зараз. Більше про це можна прочитати в статті:

Але не очікуйте величезного і негайного результату, а головне - не питайте себе постійно, чи щасливі ви.

Щастя дійсно схоже на полохливу пташку. Щойно ви припините ганятися за ним, ви побачите, що воно з'являється само собою.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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