Великий піст - час стати веганом і, можливо, назавжди?

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Зараз багато говорять про те, що рослинна дієта приносить чимало користі організму людини. Але що корисніше: повна відмова від продуктів тваринного походження чи збалансований раціон, багатий овочами і фруктами?

Близько 10 років тому Ніл Поттс, тепер співзасновник веганського кафе Vurger Co, почав відчувати болі в шлунку. Він багато працював і жив у постійному стресі.

Болі траплялися раз на кілька тижнів і тривали півдня. Це продовжувалося протягом наступних п'яти років, однак медичні дослідження не виявили нічого, крім незначного гастриту.

Потім Поттс поїхав відпочити на кілька тижнів до Лос-Анджелеса. Там його раціон змінився, він їв набагато менше м'яса і набілу, ніж раніше, і його шлункові болі зникли.

Повернувшись до Великої Британії, Поттс перейшов на веганську дієту, виключивши будь-яку їжу тваринного походження, як-от м'ясо, риба, яйця, молочні продукти та мед.

"Крім того, що в мене припинив боліти живіт, я відчув неймовірні зміни в організмі", - розповідає він про перші кілька місяців веганства.

"Я ніколи не почувався здоровішим і більш енергійним, ніж тепер. Моя шкіра виглядала чудово, і я не міг пояснити все це нічим іншим. Знаєте, я не з тих, хто вірить у дивовижні зцілення".

Ніл Поттс каже, що відпустка в Лос-Анджелесі допомогла йому зрозуміти, яку велику роль відіграє наше харчування у стані кишківника.

Звісно, далеко не у всіх є непереносимість м'яса або молочних продуктів, але більшість з нас напевно відчували, як раціон впливає на загальне самопочуття.

Втім, дієта не тільки покращує наше самопочуття, але й впливає на ті речі, які ми не відчуваємо одразу.

З'являється дедалі більше доказів того, що вона змінює склад і функціонування мікробіоти, тобто трильйонів бактерій, які живуть в нашому кишківнику і безпосередньо впливають на здоров'я нашого тіла.

І деякі дослідження свідчать, що найкращою для нашого кишківника є саме веганська дієта.

Копирайт изображения Unspalsh Image caption Деякі дослідження свідчать, що найкращою для нашого кишківника є саме веганська дієта

Веганська дієта має нижчий вміст білків, кальцію, насичених жирів і солі. Вегани вживають більше клітковини, яка міститься в бобових, овочах, горіхах, насінні, фруктах та крупах.

Ці продукти, без сумніву, є найкориснішими для здоров'я всього організму, але вплив веганства на кишківник полягає не тільки в цьому.

Даніло Ерколіні, професор мікробіології з Неаполітанського університету, провів дослідження, в якому виявив, що більшість веганів і вегетаріанців, але лише 30% всеїдних, мали дієту, схожу на середземноморську.

Цей раціон складається з великої кількості бобових, овочів і фруктів, виключного застосування оливкової олії холодного віджиму і дуже невеликого вживання сиру та цукру.

Вчений також з'ясував, що у фекаліях людей, які дотримувалися такої дієти, була велика кількість коротколанцюгових жирних кислот, які є дуже важливими для здоров'я кишківника і всього організму загалом.

У подальших дослідженнях Ерколоні виявив, що поліфеноли, мікроелементи, які містяться в деяких рослинах, також дуже корисні для кишківника і мають виражені протизапальні властивості.

Багато проблем зі здоров'ям, зокрема синдром роздратованого кишківника, запалення кишківника та ожиріння, виникають саме через запальні процеси, каже дослідник.

Лука Коколін, професор сільськогосподарської мікробіології з Університету Туріна, виявив, що і у вегетаріанців, і у веганів процеси метаболізму клітинах кишківника відрізняються від тих, що відбуваються у всеїдних.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Деякі дослідники вважають, що веганська дієта далеко не завжди є найкориснішою

"Я припускаю, що переважно рослинна дієта захищає від деяких захворювань, хоча поки що немає достатньо даних, щоби довести це", - каже вчений.

Веганство, вегетаріанство чи просто здорове харчування?

Річі Антоніа, директорка з питань науки ветеринарного інституту у Венеції, нещодавно проаналізувала стан кишківника тривалих веганів і не помітила відмінностей між ними і людьми, які дотримувалися звичайного раціону.

Вчена досліджувала мікробіом 100 здорових людей, третина з яких були вегетаріанцями, третина веганами і третина харчувалася без обмежень.

Антоніа з подивом виявила, що в усіх трьох групах не було значних відмінностей у кількості або розмаїтті кишкових бактерій.

Подивившись на раціон учасників експерименту, вона виявила, що всі три групи споживають набагато більше за рекомендовану дозу жирів, і недостатньо білків та вуглеводів. Дослідниця каже, що це взагалі притаманно західній дієті, чи то вегетаріанській, веганській або звичайній. Можливо, це й пояснювало схожість мікробіомів людей.

На думку Ерколіні, веганська дієта не обов'язково є найкориснішою. У своєму дослідженні він помітив, що багато з тих, хто не був веганом, але чий раціон був максимально наближеним до середземноморської дієти, споживали менше трьох порцій тваринного білка на тиждень.

У цих людей вміст жирних кислот з коротким ланцюгом був таким самим як й у вегетаріанців та веганів, чий раціон також був схожий на середземноморську дієту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одне дослідження показало, що середземноморська дієта з невеликим вмістом риби, відповідає за виробництво речовин, важливих для здоров'я кишківника

"Тим, хто дотримується веганства з міркувань здоров'я, я би порадив переглянути свій раціон, надмірні обмеження в харчуванні не є правильним вибором", - зазначає Ерколіні.

"Що різноманітніше харчування, то краще. Так організм отримує різні види клітковини. Ви можете не бути веганом, але споживати багато овочів і уникати нездорової їжі, як-от перероблені продукти, насамперед тваринного походження".

Дослідники поділяють раціон на три категорії: веганський, вегетаріанський та всеїдний. Але якщо дослідження виявляють відмінності у кишківнику веганів і всеїдних, то між веганами і вегетаріанцями різниця не така помітна. Це може пояснюватися тим, що обидві групи не вживають м'ясо.

Венді Дал, доцент кафедри харчових продуктів і нутріології з Університету Флориди, виявила, що дієта з високим вмістом білка, яка насамперед містить червоне м'ясо, пов'язана з підвищеним виробництвом ТМАО. Цей метаболіт, який спричинює серцеві захворювання, виробляють кишкові бактерії.

Деякі дослідження свідчать, що вегани мають нижчий рівень ТМАО.

Веганська дієта є насамперед корисною, якщо вона містить багато харчових волокон, або клітковини, стверджує Дал. Клітковина не засвоюється, коли вона потрапляє в товсту кишку, вона розщеплюється бактеріями, а продукти цього процесу потрапляють у кров.

У наслідок ферментації вуглеводів, які є джерелом клітковини, виникають жирні кислоти з коротким ланцюгом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дієти з високим вмістом білків тваринного походження пов'язують з метаболітом, який спричинює хвороби серця

"Коли в раціоні людини клітковини не вистачає, бактерії починають ферментувати все інше, зокрема білки", - говорить Дал. - У результаті з'являються сполуки, які є запальними. Щоби цього не було, кишкові бактерії треба годувати клітковиною, а не білками".

Професор гастроентерології Гарі Ву, який працює у Медичному коледжі Перельмана в Університеті Пенсільванії, також не виявив великих відмінностей між мікробіотою веганів і тих, хто споживає тваринні білки. Але в крові веганів зазвичай більше метаболітів.

На його думку, це можна пояснити тим, що вони їдять більше рослинної їжі і тому мають меншу ймовірність розвитку серцевих захворювань. Однак, як вважає вчений, поки що не ясно, чи є певний мікробіом причиною загального здоров'я організму, чи навпаки - у здорової людини й кишківник є здоровим.

Слабка ланка досліджень

"Ситуація поки що нагадує суперечку про курку і яйце", - каже професор Коколін.

Річ у тім, що люди, які обирають веганство як здоровий спосіб життя, дотримуються й інших корисних звичок, як-от регулярні фізичні вправи і вживання великої кількості фруктів та овочів. Вони зазвичай не курять і не п'ють, а це все - також важливі чинники, які впливають на мікробіом кишківника.

Вчені з'ясували й погану новину для тих, чий раціон зазвичай містить м'ясо.

Спостерігаючи за людьми, які не їли продукти тваринного походження протягом одного місяця (наприклад, під час "веганського січня" - Veganuary), дослідники з'ясували, що будь-які позитивні зміни в організмі відбуваються тільки поки людина дотримується веганства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Веганські дієти найкорисніші, коли вони містять велику кількість клітковини

Перехід на веганську дієту змінює склад бактерій нашого кишківника протягом 24 годин. Але лише за дві доби все повернеться назад, якщо ми відновимо свій попередній раціон.

"Дієта є основним чинником, який впливає на мікробіом нашого кишківника, але вона не визначає його склад, а радше моделює", - пояснює професор Коколін.

"Ви можете змінити "розміщення сил" у мікробіомі в лічені дні, і це вплине на роботу бактерій та їхню поведінку, але коли ви повернетеся до свого попереднього раціону, так само повернеться до попереднього стану й ваш кишківник", - каже вчений.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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