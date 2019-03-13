"Запиляти" чи ні? Як селфі та соцмережі змінюють наше ставлення до себе

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Здається очевидним, що бездоганні фотографії друзів та знайомих у соцмережах погано впливають на нашу самооцінку. Однак висновки дослідників не такі однозначні. Вони також розповіли, яка поведінка в соцмережах сприяє кращому ставленню до себе.

А чи замислювалися ви колись, як всі ці нескінченні фото облич і тіл, які ми прокручуємо в своїй стрічці у Facebook та Instagram, впливають на сприйняття нашої власної зовнішності?

Засмаглі ноги подруги на середземноморському пляжі, кубики на животі відомого актора, який зробив селфі в спортклубі.

Ми вже не перший рік говоримо про вплив нереалістичних стандартів краси, якими нас годують глянцеві журнали і реклама.

Але тепер коли нашою увагою заволоділи популярні блогери і зірки Instagram, здається, й соціальні мережі стають ще одним джерелом негативного образу свого тіла.

Втім, усе не так однозначно, і ваша сторінка в соцмережах цілком може допомогти вам стати щасливішим і більш задоволеним своїм тілом, або принаймні припинити комплексувати.

Важливо відзначити, що дослідження впливу соцмереж на самооцінку тільки почали проводити, а тому висновки є переважно кореляційними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перегляд фотографій інших людей у соцмережах пов'язують із негативним ставленням до власного тіла

Це означає, що ми не можемо поки що з упевненістю сказати, що це саме Facebook викликає у когось негативні почуття щодо своєї зовнішності, або навпаки, люди, які стурбовані своїм зовнішнім виглядом, частіше використовують Facebook.

Однак, зв'язок між соцмережами і проблемами у сприйнятті власного тіла однозначно є.

Але соцмережами можна користуватися по-різному. Ви лише розглядаєте фото знайомих чи постите й свої селфі, гарні та відретушовані?

Стежите за близькими друзями та родиною або підписані на цілий список модних селебриті та інфлюенсерів?

Дослідження свідчать, що важливу роль відіграє те, з ким ми себе порівнюємо.

У ході опитування 227 студенток університету розповіли, що, переглядаючи Facebook, зазвичай порівнюють себе з однолітками та знаменитостями, але не з членами родини.

Дослідники найбільше пов'язують з негативною самооцінкою порівняння себе з мало знайомими людьми одного з вами віку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порівняння себе із зірками може погіршувати самооцінку

Дослідники пояснюють це тим, що люди представляють у соцмережах лише найкращу версію свого життя.

Коли ви знайомі з кимось близько, ви знаєте, що життя людини складається не лише з того, що вона показує в соцмережах. Але про незнайомих людей нам це не відомо.

Що найгірше

Різні види контенту впливають на нас неоднаково.

Дослідження свідчать, що фото "фітнес кумирів" - світлини людей у чудовій спортивній формі зі спортзали - змушують нас жорсткіше ставитися до себе.

Доцент Університету Західної Англії у Бристолі Емі Слейтер провела дослідження за участю 160 студенток.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цитати про позитивне ставлення до себе переважають негативну реакцію від світлин ідеальних спортивних тіл

У ході експерименту вона показувала одній групі учасниць фотографії "фітоняшек" (дівчат, які активно займаються спортом і стежать за своєю фігурою), і другій - цитати на тему позитивного ставлення до себе (як-от "Ти досконала така, якою ти є").

Після перегляду знімків ставлення до себе у першої групи було набагато менш поблажливим, ніж у другої.

Коли третій групі учасниць показали обидва види фотографій, переваги позитивних цитат помітно переважили негативну реакцію від світлин спортивних дівчат.

Утім, публікації на тему "боді-позитива" також мають свій зворотний бік - вони все одно змушують фокусуватися на своїй зовнішності, а не, скажімо, вміннях або особистості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Публікації на тему "боді-позитива" хоча і підвищують самооцінку, все одно змушують фокусуватися на зовнішності

І це те, за що рух боді-позитива цілком справедливо критикують. "Звісно, йдеться про те, що треба любити своє тіло, але в основі цього руху все одно лежить надмірна увага до зовнішнього вигляду", - зазначає Жасмін Фардулі, дослідниця з Університету Макквері у Сіднеї.

Любити селфі чи себе?

Коли ми публікуємо у соцмережах власні фотографії, це зазвичай селфі.

Доцент Йоркського університету в Торонто Дженніфер Міллс провела експеримент, в ході якого учасниць попросили зробити своє селфі і опублікувати його у Facebook або Instagram.

Одна група могла зробити лише один знімок і завантажити його без редагування, другій - дали можливість зробити необмежене число спроб, а також дозволили відредагувати фото.

Міллс та її колеги з'ясували, що обидві групи учасниць відчували себе менш привабливими і менш упевненими в собі після того, як розмістили фото в соцмережах. Навіть ті, кому дозволили свої світлини поліпшити.

"Попри те, що у них була можливість зробити себе "гарнішою", вони все одно були зосереджені на недоліках своєї зовнішності", - пояснює дослідниця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки відчували себе менш упевненими в собі, після того як публікували селфі в соцмережах - показало одне дослідження

Деякі з учасниць хотіли дізнатися, чи сподобалося комусь їхнє фото, перш ніж визначитися, як вони себе відчувають.

"Вас охоплюють суперечливі емоції, доки ви не отримуєте запевнення від інших людей, що виглядаєте гарно, - зазначає Міллс. - Але це не триває безкінечно, і тоді ви робите наступне селфі".

Більшість досліджень того, як соцмережі впливають на самооцінку, поки що проводилися переважно за участю молодих жінок, оскільки, як вважають, саме вони найбільше переймаються своєю зовнішністю.

Втім, спостереження за чоловіками показують, що й вони не застраховані від негативного впливу соціальних медіа.

Наприклад, одне дослідження довело, що чоловіки, які часто переглядають фітнес фото своїх знайомих, частіше порівнюють свою зовнішність з іншими і більше турбуються про "достатню" кількість м'язів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловіки, які часто переглядають фітнес фото своїх знайомих, більше турбуються про свою мускулистість

Довгострокові дослідження також є важливим наступним кроком, оскільки ми поки що не знаємо, чи накопичується вплив соцмереж згодом, зазначають дослідники.

Але якими є рекомендації експертів наразі? Що саме треба або не треба робити, щоби соціальні медіа не погіршували вашу самооцінку?

У Міллс з цього приводу - лише одна порада: відкладіть свій смартфон якомога далі.

"Зробіть перерву і займіться чимось іншим, що не має нічого спільного із зовнішністю чи порівнянням себе з іншими", - каже вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найкраща порада? Відкладіть смартфон

А також подумайте добре, на кого ви підписуєтесь. Якщо ваша стрічка перетворилася на суцільний показ бездоганних тіл, можливо, варто додати в неї трохи природи, подорожей чи чогось іншого.

Зрештою, навряд чи більшість з нас здатна повністю відмовитися від соціальних медіа. Та й довгострокові наслідки їхнього використання також залишаються невідомими.

Але світлини приголомшливих краєвидів, смачної їжі та милих котиків і собачок допоможуть пригадати, що життя складається не лише з того, як ви виглядаєте.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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