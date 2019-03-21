Чи п'яніють комарі від алкоголю в крові людини?

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Комарі надають перевагу різним групам крові або різним частинам тіла людей. Втім, одна річ приваблює їх безумовно - це алкоголь. Але чи п'яніють вони від нього - ось у чому питання?

Кілька років тому я працював фотографом на ралі вінтажних автомобілів у Данії. Змагання виявилося не стільки на швидкість, скільки на вишуканість вбрання учасників.

І все швидко перейшло у вечірку з делікатесами, танцями і великою кількістю алкоголю. Після добрячої кількості коктейлів я зрештою вмостився у шезлонгу й вирішив провести решту ночі в ньому під ніжними данськими зірками.

Саме тоді я зробив три важливих висновки: 1) влітку в Данії жахлива кількість лютих комарів; 2) вони цілком здатні прокусити брезент на шезлонгу, не кажучи вже про звичайну сорочку, і 3) алкоголь на комарів діє як червона ганчірка на бика.

Вранці моя спина стала схожа на яскраво-червону бульбашкову плівку - зовсім не той сувенір, який сподівався привезти додому.

Як зазначає журнал Американської асоціації боротьби з комарами, ймовірність того, що вас вкусить комар зростає в рази, якщо ви вживали спиртне.

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Чому це так, ніхто толком не знає.

Вченим відомо, що комарів приваблюють дві хімічні речовини, які ми видихаємо. Це двоокис вуглецю та октанол.

Октанол - це вторинний спирт, що утворюється в результаті розпаду лінолевої кислоти. Він також відомий як "грибний спирт", оскільки є складовою смаку грибів.

Тут, однак, постає інше питання. Чи п'яніють самі комарі, покуштувавши крові захмелілої людини?

Ентомолог Таня Депкі з Пенсильванського університету у Філадельфії рішуче це заперечила - "рівень алкоголю в крові надто низький для цього".

Вочевидь, у цьому комарам допомогла еволюція

Вочевидь, у цьому комарам допомогла еволюція.

Будь-яка рідина, крім крові, спочатку потрапляє до окремого мішечка, де її розщеплюють ферменти. Тому, ймовірно, алкоголь нейтралізується ще до того, як він потрапить до нервової системи комах.

"Ферменти розщеплюють усе шкідливе, як-от алкоголь і бактерії", - підтверджує Еріка МакАлістер, куратор відділу ентомології у Лондонському музеї природної історії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Комахи надзвичайно стійкі до впливу алкоголю

"Я не знаю, чи п'яніють комарі, але абсолютно точно алкоголь впливає на фруктових мух", - веде далі МакАлістер. - Але вони мають дуже високу толерантність до спиртного".

"Алкоголь у невеликих дозах робить їх гіперактивними і кокетливими, а ще вони стають менш перебірливими у виборі партнерів", - пояснює дослідниця.

"Якщо дозу збільшити, вони просто втрачають свідомість".

Комарів, як і мушок, також приваблюють гнилі фрукти, в яких у процесі бродіння цукру виробляється алкоголь.

Алкоголь у невеликих дозах робить мушок дуже активними і кокетливими

Але в комарів кров'ю годуються лише жіночі особини.

Так вони отримують білок, необхідний для створення яєць. Комарі обох статей також харчуються нектаром з квітів, що забезпечує їм енергію для життя.

Цей нектар іноді також може містити невелику кількість алкоголю.

Той факт, що алкоголь у крові людини притягує комарів, цікавить дослідників.

Відомо, що кров деяких людей завдяки певному генетичному складу є більш привабливою для комарів. 20% населення є більш схильними до їхніх укусів.

Одним з чинників є група крові. Так, одне дослідження показало, що комарі вдвічі частіше кусали людей з першою групою крові, ніж з другою.

Інші фактори ризику - температура тіла (що вона вища, то більш приваблива для комарів), вагітність (вочевидь, це також пов'язано з температурою тіла), важке дихання (оскільки людина видихає більше вуглекислого газу) і розмір тіла.

Комарі також дуже розбірливі в тому, за яку частину тіла вас вкусити. Одні надають перевагу ногам і стопам, інші - жадають вашої шиї та обличчя. Можливо, тому, що так вони можуть приземлитися прямо на викиди вуглекислого газу з рота і носа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі люди смакують для комарів краще - через групу крові та інші чинники

Утім, усі ці речі є дуже індивідуальними, на відміну від алкоголю, який приваблює абсолютно всіх особин, йдеться в дослідженні 2002 року.

"Коли ви голодні і відчуваєте, приміром, на вулиці запах хотдога, ви повертаєте в його бік, - пояснює Депкі. - Ви можете й не їсти хотдог, але його запах вказує, що там є їжа".

Вочевидь, так само діє на комарів запах алкоголю, каже МакАлістер.

Утім, на їхнє рішення кусати вас чи ні, вочевидь, впливають інші чинники, як-от ваш генетичний профіль.

І отже, якщо млосного літнього вечора ви відмовитесь від такого жаданого холодного пива, це не врятує вас від уваги комарів.

З іншого боку, один-два келихи спиртного допоможуть легше пережити свербіння.

Ось це я перевірив напевно.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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