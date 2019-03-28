Чому люди почали пити тваринне молоко і чи не шкодить воно дорослим

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Людський організм навчився перетравлювати тваринне молоко відносно нещодавно. Але стійкість до лактази розвилася далеко не у всіх етносів. Навіщо людині взагалі пити рідину, якою корова годує своїх немовлят і чи корисне молоко для дорослих?

Сьогодні в коров'ячого молока достатньо конкурентів. Молоко із сої, мигдалю та інших рослин стає дедалі популярнішим. Воно придатне для веганів і людей з алергією на молоко або непереносність лактози.

Втім, поширення альтернативних видів молока - це лише останній поворот у тисячолітніх стосунках людства з тваринним молоком. І протягом історії вони були дуже різними.

Якщо замислитися про наше споживання молока, це доволі дивна ситуація. Ми п'ємо рідину, яку виробляє організм корови для годування її немовлят і яку ми повинні вичавлювати з її вимені.

У багатьох культурах це здається нечуваним. У 2000 році Китай розпочав загальнонаціональну кампанію, щоби заохотити людей споживати більше молока та молочних продуктів, оскільки вони корисні для здоров'я.

Кампанія мала подолати глибокі упередження серед багатьох китайців, насамперед старшого покоління. Багато китайців і сьогодні почуватимуться погано від звичайного сира, який виробляють з коров'ячого молока.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людство, яке існує вже понад 300 тисяч років, почало пити молоко якихось 10 тисяч років тому

В історії людства, яка нараховує понад 300 тисяч років, вживання молока є відносно новою звичкою. Ще близько 10 тисяч років тому навряд чи хтось пив молоко, а трохи пізніше - лише у виняткових випадках.

Першими, хто почав постійно вживати молоко і молочну продукцію, були селяни і скотарі в Західній Європі - перші народи, які почали жити поруч із домашніми тваринами, зокрема коровами. Сьогодні це звичайна практика у Північній Європі й Америці та багатьох інших місцях.

Їжа для малюків

Вживання молока дорослою людиною суперечить біології.

Молоко містить тип цукру, лактозу, для перетравлення якої в організмі немовлят виробляється спеціальний фермент - лактаза. Але після того як малюк припиняє годуватися молоком матері, лактаза втрачає активність.

Без лактази повністю перетравити молочну лактозу неможливо. В наслідок цього, коли доросла людина вживає багато молока, у неї може виникнути метеоризм, болісні судоми і навіть діарея.

Варто зазначити, що лактази немає й в організмі інших дорослих ссавців, як-от корів, кішок, собак тощо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фреска з гробниці Мететі в Єгипті 2350 р. до н.е. зображує, як стародавній єгиптянин доїть корову

Вочевидь, перші європейці, які почали пити молоко, мали неабиякий метеоризм. Але потім втрутилася еволюція. І в деяких людей фермент лактази почав залишатися активним і в дорослому віці, тобто в них розвилася стійкість до лактази.

Це - результат мутацій у ділянці ДНК, яка контролює активність гена лактази. Завдяки цьому люди змогли вживати молоко без побічних ефектів.

Еволюція надала перевагу переносності лактози, і сьогодні ця риса є надзвичайно поширеною в деяких популяціях.

Наприклад, понад 90% північних європейців, а також деякі народи Африки та Близького Сходу мають стійкість до лактази.

Однак, в багатьох інших етнічних групах це не так. Лактаза відсутня у дорослих азійців, багатьох африканці і мешканців Південної Америки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінка купує соєве молоко у Гонконзі, азійці мають найнижчу стійкість до лактази

Пояснити саме таку географію досить важко, оскільки не зрозуміло, чому саме один продукт набув такої еволюційної важливості.

Люди, які не мають стійкості до лактази, все одно можуть перетравлювати невелику кількість лактози.

Вони можуть випивати трохи молока без негативних наслідків для здоров'я, вживати інші молочні продукти (вершкове масло, йогурт або сир - всі вони містять меншу кількість лактози).

Тверді сири, як-от чедер, а також вершкове масло містять менше, ніж 10% лактози від її кількості в молоці. Пармезан, приміром, містить її так мало, що сир спокійно можуть їсти люди з непереносністю лактози.

Не дивно, що люди досить швидко винайшли сир. Археологічні дані з південної Європи свідчать, що виробництво сиру вже існувало 7200 років тому.

І це відбулося задовго до того, як стійкість до лактази стала поширеною серед європейців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тверді сири, як-от пармезан і чедер, практично не містять лактози

Утім, як пояснює професор генетики Даллас Своллоу з Університетського коледжу Лондона, стійкість до лактази розвилася в народів, які займалися скотарство.

У мисливців-збирачів, а також представників так званих пермакультур, які вирощували рослини, а не худобу, цих мутацій не відбулося.

Втім, залишається загадковим питання, чому стійкість до лактази розвилася лише в окремих групах скотарів.

Чому, наприклад, монголи, для яких молоко було одним з основних харчових продуктів, мають таку високу непереносність лактози.

Інші переваги молока

Як пояснює Лора Сегурель із паризького Музею історії людства, відсутність мутації може бути простою випадковістю.

До недавнього часу на Землі мешкало набагато менше людей, а місцеві популяції були менш численними, тому деякі групи ця мутація могла просто випадково оминути.

Монгольські скотарі, приміром, зазвичай п'ють кисле молоко, яке містить набагато менше лактози.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Загадковим лишається питання, чому стійкість до лактази розвилася лише в окремих групах скотарів

З іншого боку, це також ставить питання про те, чому інші народи так добре адаптувалися до споживання молока. Адже людство доволі рано навчилося переробляти молоко, а відтак великої потреби в мутації гену лактази не було.

Можливо, на це вплинули й деякі інші чинники. Молоко є джерелом багатьох поживних речовин: жирів, білків, цукру і мікроелементів, як-от кальцій та вітамін D.

Воно також є джерелом чистої рідини, що надзвичайно важливо в деяких регіонах.

Цікаво й інше, чи є ця генна мутація домінантною й досі. Відповідь на питання дають спостереження за скотарською народністю кокімбо в Чилі, яка отримала ген стійкості до лактази від європейців, які прибули на ці землі 500 років тому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Молочні корови жують люцерну на північному заході Франції, частині світу, де люди пристосувалися перетравлювати молоко близько 3000 років тому

У популяції кокімбо ця риса швидко поширюється, так само як це було у північних європейців 5000 років тому. Але це - радше виняток, оскільки для кокімбо молоко є основним джерелом харчування.

Кінець молочної ери?

Новини з решти світу протягом останніх десятиліть свідчать, однак, про дещо іншу картину.

Дослідження показують, що споживання молока останнім часом скоротилося в розвинутих країнах і серед молоді. Хоча даних вживання молодими людьми йогуртів замість молока немає.

З іншого боку, малоймовірно, що рослинне молоко може повністю заміните звичайне, адже воно містить набагато менше поживних речовин і мікроелементів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мигдальне молоко не містить стільки мікроелементів та поживних речовин, як звичайне

Насамперед вражає зростання попиту на молоко в Азії, де в більшості людей немає стійкості до лактази.

Ба більше, в січні цього року було оприлюднено велике дослідження, присвячене раціону, який є найбільш корисним для здоров'я і найменш шкідливим для планети.

Хоча в раціоні було максимально скорочене вживання червоного м'яса та інших продуктів тваринного походження, він все одно містив еквівалент однієї склянки молока щодня.

Схоже, молоко ще нескоро вийде із вжитку. Попри те, що наш організм більше не адаптується до нього.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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