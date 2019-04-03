Холодна війна в родині - чому близькі люди припиняють спілкуватися

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Батьки роками не розмовляють з дітьми, брати й сестри не спілкуються. Розрив стосунків у родині є поширеною проблемою в усьому світі. Психологи вважають, що іноді це - єдине правильне рішення, але суспільство й досі засуджує учасників конфлікту, а вони самі все життя відчувають сором.

Кажуть, що їжа об'єднує людей. Але вона також може стати причиною розбрату в родині.

Авторка кулінарних книжок Нандіті Годбоул знає це не з чуток. Її заможна індійська родина, яка завжди наймала кухарів, не схвалила вибір професії жінки. Обравши своїм фахом кулінарну справу, Нандіті пішла проти волі батьків.

А коли у своїй новій книжці "Десять тисяч язиків: таємниці ієрархічної кухні" Годбоул заглибилася в сімейну історію, вона стикнулася із ще більшим нерозумінням.

Звісно, йшлося не лише про їжу. Змінюючи традиційні рецепти і досліджуючи історію сім'ї, яку родичі вважали своєю недоторканною власністю, вона зазіхнула на важливі цінності. І деякі члени родини припинили з нею спілкуватися.

Історія Годбоул по-своєму унікальна. Але випадки, коли близькі родичі припиняють спілкуватися одне з одним або бойкотують інших членів родини, є цілком звичайними.

Це може тривати роками і навіть десятиліттями. Важко сказати, чи є це явище наразі більш поширеним, ніж раніше, оскільки дослідження в цій галузі лише почали проводити.

Але такі історії трапляються досить часто. За даними британської благодійної організації Stand Alone, яка підтримує людей, від яких відмовилася власна родина, відчуження відбувається в кожній п'ятій британській сім'ї.

Копирайт изображения BBC/Getty Image caption Сьогодні проблему відчуження в родині обговорюють набагато більше, ніж у минулому

Дослідження за участю 2 тисяч американок, показало, що 10% з них наразі не спілкуються принаймні з одним зі своїх дорослих дітей.

Інше американське дослідження свідчить, що понад 40% людей у певний момент свого життя зазнавали відчуження від родини. Вочевидь, у деяких соціальних групах, приміром, серед студентів коледжів, таке трапляється так само часто, як розлучення.

Засновниця компанії Stand Alone Бекка Бленд, яка й сама не спілкується з власними батьками, помітила, що тепер ця проблема обговорюється набагато більше, ніж п'ять років тому.

Про це свідчать дані Google Trends, які демонструють стійке зростання запитів на цю тему, насамперед у Канаді, Австралії та Сінгапурі.

"Гадаю, Меган Маркл і королівська родина, безумовно, привернули увагу до цієї проблеми", - зазначає Бленд.

Герцогиня Сассекська, чиє ім'я 2018 року було найпопулярнішим запитом у Google у Великій Британії і другим за популярністю у США, нещодавно сприяла розмовам про складні сімейні стосунки, розказавши, що майже не спілкується зі своїм батьком.

Заговорили на цю тему й інші знаменитості, як-от Ентоні Хопкінс, який зізнався в інтерв'ю 2018 року, що не розмовляє зі своєю донькою вже понад 20 років. Історії відомих людей можуть бути корисними для звичайних родин, які зазнають схожих труднощів.

Копирайт изображения BBC/Getty Image caption Відчуження в родинах більш поширене в країнах з розвинутою системою соціального забезпечення

Хоча такі історії трапляються по всьому світі, в деяких суспільствах відчуження між родичами все ж таки є більш поширеним.

Насамперед це відбувається в країнах з розвинутою системою соціального забезпечення, завдяки якій люди менше залежать від родини і мають вільніший вибір щодо підтримки зв'язків.

Так різниця помітна, приміром, між північними і південними європейськими країнами. В останніх між батьками і дітьми зберігаються ближчі стосунки, оскільки державна допомога в них є більш обмеженою.

Іншими чинниками також є освіта і раса. Наприклад, у Німеччині вища освіти у дорослих дітей корелює з вищим рівнем конфліктів з батьками.

Одне з пояснень полягає в тому, що освічені члени родини є більш мобільними географічно і, вочевидь, менше потребують фінансової підтримки одне одного.

Копирайт изображения BBC/Getty Image caption Відчуження часто відбувається поступово, але воно відбиває тривалу напругу в стосунках

Це не означає, звісно, що уряди повинні обмежити соціальну підтримку літніх людей, щоби сприяти міцнішій родині. Іспанську сімейну культуру, наприклад, вважають "більш примусовою", ніж, скажімо, в Норвегії, де взаємини між поколіннями загалом є більш дружніми, оскільки вони менш залежать від фінансового тиску.

Чому так відбувається

Втраті сімейних стосунків, насамперед між батьком і дітьми, сприяє насамперед розлучення.

Іншою причиною є таємниці, а також приналежність когось із родини до сексуальних та гендерних меншин, насамперед у традиційних суспільствах.

Утім, відчуження часто відбувається тихо, без будь-яких драм. Як розповідає Меган Гілліган, геронтолог із Університету штату Айови, люди часто самі не знають, як це сталося.

Навіть коли привід здається незначним, охолодження в стосунках відбиває тривалий конфлікт між родичами.

Сім'ї, які прагнуть примирення, повинні визнати, що причина конфлікту не в окремій суперечці, і звернутися до свого минулого.

Копирайт изображения BBC/Getty Image caption Часто причиною відчуження дорослі діти називають емоційне насильство, яке вони пережили в дитинстві від батьків

Важливо також навчитися не засуджувати. Як з'ясувала в своєму дослідженні Гілліган, однією з причин розриву стосунків між матерями і їхніми дорослими дітьми, була невідповідність цінностей.

Наприклад, "коли мати надає велике значення вірі та релігійним практикам, а дитина порушує їх, жінка вважає це образою", пояснює дослідниця.

Звісно, це стосується не лише релігії, а й інших переконань. Мати, яка цінувала самостійність, припинила розмовляти з дочкою, яка, на її думку, залежала від чоловіка.

Цікаво, що розбіжності в особистих цінностях часто відіграють більшу роль, ніж порушення суспільної норми, наприклад, злочин.

"У поколінні, яке пережило війну, сімейні стосунки часто сприймалися як обов'язок і самопожертва, що означало, що люди повинні змиритися з емоційним або фізичним насильством", - зазначає Бекка Бленд.

Копирайт изображения BBC/Getty Image caption Уявлення про сімейні цінності відрізняються в різних поколінь

У стосунках братів і сестер також певну роль відіграють розбіжності у цінностях. Але іншим важливим чинником є більша прихильність батьків до однієї дитини, ніж до іншої.

Можливо, так краще?

Хоча відчуження в родині на позір виглядає різко негативним, у житті - все складніше.

Так само, як табу на розлучення в традиційних суспільствах змушує жінок все життя терпіти насильницькі стосунки, догматична віра в святість родини також змушує людей даремно страждати.

"Деякі психологи вважають, якщо відносини є важкими, постійно спричинюють конфлікти і приносять біль, то припинення таких стосунків іноді є найкращим варіантом", - зазначає Гілліган.

Важливо також відзначити, що охолодження в стосунках не завжди є постійним, люди віддаляються і наближаються одне до одного.

До того ж конфлікт також часто буває не з усіма членами родини.

Як зазначає дослідник Транг Нгуєн з Університету Джонса Хопкінса, у в'єтнамських сім'ях, в яких батьки відмовилися від своїх дітей через їхню сексуальну або гендерну орієнтацію, як правило, брати і сестри залишаються в близьких стосунках і дуже допомагають пережити відчуження".

Копирайт изображения BBC/Getty Image caption Для понад 80% людей. як показало одне дослідження, припинення болісних стосунків мало принаймні деякі позитивні наслідки

Відчуження в родині є болісним ще й тому, що часто це неоднозначна втрата, це конфлікт, в якого немає завершення.

До того ж іншим людям зазвичай дуже складно зрозуміти, що відбувається.

"Розрив стосунків із членом родини є болісним ще й тому, що суспільство не розуміє цього і соромить за це", - зазначає Гілліган.

Деяким людям навіть доводиться обмежити своє спілкування з друзями та знайомими, щоби уникнути обговорення конфлікту в родині. Найчастіше це стосується жінок.

І це також причина, з якої дуже важко оцінити масштаби проблеми, насамперед у культурах, де є соціально неприйнятним обговорювати сімейні конфлікти.

Нандіті Годбоул добре знає про це. "Я змирилася з тим, що людям потрібен деякий час, щоби зрозуміти це, а дехто ніколи не зможе цього зробити, - каже жінка. - І з цим я теж змирилася.

Вочевидь, припинення стосунків з родиною не завжди треба "виправляти". Але, як і з іншим болісним досвідом, потрібно позбуватися відчуття сорому за ситуацію.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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